الرئيس الفلبيني يعلن انفصاله عن أميركا..الصينيون استقبلوا القرار بعاصفة من التصفيق

صحيفة المرصدأ ف ب:أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016، في بكين “انفصاله” عن الولايات المتحدة، الحليف التقليدي لبلاده، مؤكداً بذلك تحولاً كبيراً في اتجاه الصين.

وقال دوتيرتي خلال منتدى اقتصادي بعد ساعات على قمة مع نظيره الصيني شي جينبينغ: “أعلن انفصالي عن الولايات المتحدة”، وقد أثار هذا التصريح عاصفة من التصفيق.

وتكرّس زيارة الرئيس الفلبيني إلى الصين تحسّن العلاقات مع بكين التي كانت تشهد فتوراً في السنوات الماضية بسبب خلاف حول السيادة على جزيرة في بحر الصين الجنوبي.

وقال دوتيرتي إنه يريد “تأجيل (هذا الملف) الى مرة أخرى” من أجل إعطاء الأولوية للتعاون الاقتصادي. وأضاف للتلفزيون الصيني أنه يريد “مساعدة” من الجارة الكبرى في هذا المجال.