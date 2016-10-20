الرئيس الفلبيني يعلن انفصاله عن أميركا..الصينيون استقبلوا القرار بعاصفة من التصفيق

صحيفة المرصدأ ف ب:أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016، في بكين “انفصاله” عن الولايات المتحدة، الحليف التقليدي لبلاده، مؤكداً بذلك تحولاً كبيراً في اتجاه الصين.
وقال دوتيرتي خلال منتدى اقتصادي بعد ساعات على قمة مع نظيره الصيني شي جينبينغ: “أعلن انفصالي عن الولايات المتحدة”، وقد أثار هذا التصريح عاصفة من التصفيق.
وتكرّس زيارة الرئيس الفلبيني إلى الصين تحسّن العلاقات مع بكين التي كانت تشهد فتوراً في السنوات الماضية بسبب خلاف حول السيادة على جزيرة في بحر الصين الجنوبي.
وقال دوتيرتي إنه يريد “تأجيل (هذا الملف) الى مرة أخرى” من أجل إعطاء الأولوية للتعاون الاقتصادي. وأضاف للتلفزيون الصيني أنه يريد “مساعدة” من الجارة الكبرى في هذا المجال.
تعليقات ( 26 )
محمدكفو والله هاذا الرجال مو العرب يقولون حاضر عمتي امريكا حتى لو قتلتهم عرب ***
ابو حمدنهايه امريكا الان عرف العالم خبثها انها تكره المسلمين وهي من ساعد المجوس على احتلال العراق و قتل السنه في العراق وسوريا وهي من اعطى ايران الصوء الاخض
حمدامريكا ام الفساد والارهاب زي ***عقبال ما ننفصل عنهم
يمني عاشق الدمامقااااااادح البينة قااااااادح وأمريكا ستهزم حول العالم ويضرب الدولار وراح تفاعل الحروبلإنعاش اقتصادها وبالذات مع الصين أكبر دائنلأمريكا بيباي أمريكا
محمد الزهرانيكلكم تظلون اقزام بل لا شيء امام جبروت الله الخالق المبديء المعيد جبار الكون العظيم العزيز المتعال القوي المتين سبحانه وتعالى به نعتز ونفتخر ونقوى
كيفقرار حكيم من رجل حكيم
سمومطنوخ الرأس يعجبني الرئيس هذا
معلم متقاعدكم عدد الجنود الأمريكيون في الفلبين ولماذا لم يطلب مغادرتهم آن كان صادقا ؟! هناك لعبة أو سر .
.كامستاكا مبوتي سبايتي
كيفقرار فلبيني استراتيجي بإمتياز ( على العالم الاسلامي التحالف مع الصين ؛ امريكا أصبحت بالوعه للعنصرية وبالوعه لصناعة الارهاب والفتن والاضطرابات )
عدد التعليقات:281
الديدحانرئيس بطل .
اداره واعمالاي وجه مره قوي ماقندا قبيه
زائراتوقع هروب ماقبل ترامب فهو يعلم انه ليس اوباما ولايصلح للطقطقه لكن كلينتون اقرب للفوز .
iHalamميراميق سالامات كبايان , ولنغ أنومن
غدا لناظره قريبغدا عندما تضرب الاعاصير الفلبين وهى مشهور بها سيلجأ الى امريكا للطلب المساعدة من سفنها التى تجوب البحار الشعب الفلبينى يعشق الثقافة الامريكية
الحق ينقالهذا الفلبيني شجاع وقراراته شجاعة ومن مطالبه قتل متعاطي المخدرات اتوقع انه سيغير الفلبين الى الافضل
صقر الجنوبكفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عقبال العرب
محمدبالتوفيق للفلبينيين. قرار في الإتجاه الصحيح
محمد بن عليالصين لاتريد التدخل مع روسيا في مواجهة الناتو .
sar-al-saلكل عقده حل يناسبها وربما هذامارآه العقل الحكيم لحل منعهامن الصيد في البحر الغربي لها وتجريف المرجان الساحلي لها وخلق جزر جديده وادعاء ٩٠ ٪ من البحر
الله يحفظ لنا ملكنامبروك لدولة الفلبين سوف تصبح دولة عظمه في غضون 5 سنوات والله اعلم بعد انفصالها عن امريكا الصهيونية
ابو شلشالرئيس الفلبيني الجديد اشتهر بسرعه وصار له شعبيه ومعجبين في مكان بالعالم
سعدامريكا خانت كبار حلفائها في عهد أية الله اوباما ابتدأت من مصر وتركيا والسعودية والآن الفلبين وكلما زادت العلاقة زاد الفساد والخراب مثل العراق قرار صح
طالع بن نازلرجااااااااال مطنوخ ويقدح من رأسه ... أنا أشهد أنك رجل حر ... وخليت الإنبطاح لغيرك ... كفو يا بلبينو
إلى الأمامخطوه ممتازه
احساس خالدكفو ياقادح