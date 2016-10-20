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الرئيس الفلبيني يعلن انفصاله عن أميركا..الصينيون استقبلوا القرار بعاصفة من التصفيق

20 أكتوبر, 2016 , 15:41 م
الرئيس الفلبيني يعلن انفصاله عن أميركا..الصينيون استقبلوا القرار بعاصفة من التصفيق
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صحيفة المرصدأ ف ب:أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016، في بكين “انفصاله” عن الولايات المتحدة، الحليف التقليدي لبلاده، مؤكداً بذلك تحولاً كبيراً في اتجاه الصين.

وقال دوتيرتي خلال منتدى اقتصادي بعد ساعات على قمة مع نظيره الصيني شي جينبينغ: “أعلن انفصالي عن الولايات المتحدة”، وقد أثار هذا التصريح عاصفة من التصفيق.

وتكرّس زيارة الرئيس الفلبيني إلى الصين تحسّن العلاقات مع بكين التي كانت تشهد فتوراً في السنوات الماضية بسبب خلاف حول السيادة على جزيرة في بحر الصين الجنوبي.

وقال دوتيرتي إنه يريد “تأجيل (هذا الملف) الى مرة أخرى” من أجل إعطاء الأولوية للتعاون الاقتصادي. وأضاف للتلفزيون الصيني أنه يريد “مساعدة” من الجارة الكبرى في هذا المجال.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    20 أكتوبر, 2016 , 17:24 م

    محمد

    كفو والله هاذا الرجال مو العرب يقولون حاضر عمتي امريكا حتى لو قتلتهم عرب ***
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  2. 25
    20 أكتوبر, 2016 , 17:23 م

    ابو حمد

    نهايه امريكا الان عرف العالم خبثها انها تكره المسلمين وهي من ساعد المجوس على احتلال العراق و قتل السنه في العراق وسوريا وهي من اعطى ايران الصوء الاخض
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  3. 24
    20 أكتوبر, 2016 , 17:23 م

    حمد

    امريكا ام الفساد والارهاب زي ***عقبال ما ننفصل عنهم
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  4. 23
    20 أكتوبر, 2016 , 17:11 م

    يمني عاشق الدمام

    قااااااادح البينة قااااااادح وأمريكا ستهزم حول العالم ويضرب الدولار وراح تفاعل الحروبلإنعاش اقتصادها وبالذات مع الصين أكبر دائنلأمريكا بيباي أمريكا
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  5. 22
    20 أكتوبر, 2016 , 17:08 م

    محمد الزهراني

    كلكم تظلون اقزام بل لا شيء امام جبروت الله الخالق المبديء المعيد جبار الكون العظيم العزيز المتعال القوي المتين سبحانه وتعالى به نعتز ونفتخر ونقوى
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  6. 21
    20 أكتوبر, 2016 , 17:06 م

    كيف

    قرار حكيم من رجل حكيم
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  7. 20
    20 أكتوبر, 2016 , 16:49 م

    سمو

    مطنوخ الرأس يعجبني الرئيس هذا
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  8. 19
    20 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    معلم متقاعد

    كم عدد الجنود الأمريكيون في الفلبين ولماذا لم يطلب مغادرتهم آن كان صادقا ؟! هناك لعبة أو سر .
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  9. 18
    20 أكتوبر, 2016 , 16:39 م

    .

    كامستاكا مبوتي سبايتي
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  10. 17
    20 أكتوبر, 2016 , 16:30 م

    كيف

    قرار فلبيني استراتيجي بإمتياز ( على العالم الاسلامي التحالف مع الصين ؛ امريكا أصبحت بالوعه للعنصرية وبالوعه لصناعة الارهاب والفتن والاضطرابات )
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  11. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 16:23 م
    عدد التعليقات:281

    الديدحان

    رئيس بطل .
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  12. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 16:18 م

    اداره واعمال

    اي وجه مره قوي ماقندا قبيه
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  13. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 16:18 م

    زائر

    اتوقع هروب ماقبل ترامب فهو يعلم انه ليس اوباما ولايصلح للطقطقه لكن كلينتون اقرب للفوز .
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  14. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    iHalam

    ميراميق سالامات كبايان , ولنغ أنومن
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  15. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 16:16 م

    غدا لناظره قريب

    غدا عندما تضرب الاعاصير الفلبين وهى مشهور بها سيلجأ الى امريكا للطلب المساعدة من سفنها التى تجوب البحار الشعب الفلبينى يعشق الثقافة الامريكية
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  16. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 16:15 م

    الحق ينقال

    هذا الفلبيني شجاع وقراراته شجاعة ومن مطالبه قتل متعاطي المخدرات اتوقع انه سيغير الفلبين الى الافضل
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  17. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 16:11 م

    صقر الجنوب

    كفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عقبال العرب
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  18. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 16:11 م

    محمد

    بالتوفيق للفلبينيين. قرار في الإتجاه الصحيح
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  19. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 16:10 م

    محمد بن علي

    الصين لاتريد التدخل مع روسيا في مواجهة الناتو .
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  20. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 16:06 م

    sar-al-sa

    لكل عقده حل يناسبها وربما هذامارآه العقل الحكيم لحل منعهامن الصيد في البحر الغربي لها وتجريف المرجان الساحلي لها وخلق جزر جديده وادعاء ٩٠ ٪‏ من البحر
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  21. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 16:05 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    مبروك لدولة الفلبين سوف تصبح دولة عظمه في غضون 5 سنوات والله اعلم بعد انفصالها عن امريكا الصهيونية
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  22. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 15:56 م

    ابو شلش

    الرئيس الفلبيني الجديد اشتهر بسرعه وصار له شعبيه ومعجبين في مكان بالعالم
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  23. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 15:54 م

    سعد

    امريكا خانت كبار حلفائها في عهد أية الله اوباما ابتدأت من مصر وتركيا والسعودية والآن الفلبين وكلما زادت العلاقة زاد الفساد والخراب مثل العراق قرار صح
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  24. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    طالع بن نازل

    رجااااااااال مطنوخ ويقدح من رأسه ... أنا أشهد أنك رجل حر ... وخليت الإنبطاح لغيرك ... كفو يا بلبينو
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  25. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 15:51 م

    إلى الأمام

    خطوه ممتازه
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  26. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    احساس خالد

    كفو ياقادح
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