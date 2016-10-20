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بداية “الهدنة الإنسانية” بمقذوفات حوثية تصيب مواطن و ابنته في الحرث

20 أكتوبر, 2016 , 17:39 م
بداية “الهدنة الإنسانية” بمقذوفات حوثية تصيب مواطن و ابنته في الحرث
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صحيفة المرصد : أسفر سقوط عشرات المقذوفات الحوثية على محافظة الحرث الحدودية عن إصابة مواطن وابنته.
وجاء القصف مع بداية سريان “الهدنة الإنسانية”، التي أعلنتها قوات التحالف وتستمر مدة 72 ساعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني: “باشرت فرق الدفاع المدني بلاغاً بالواقعة في الساعة 11:00 من صباح اليوم، وتم نقل المصاب وابنته إلى المستشفى، وتولت الجهات المعنية اتخاذ اللازم”.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 22
    20 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    لعنة الله عليهم وعلى من مرر السلاح لهم

    كلاهما خونة زلزاهم الله واهلكهم والكارثة ليست فيهم فهم من الخسة ما لا يوصف لكن مصيبتنا فيمن يقال لهم اشقاء ويطعنونا من الخلف.
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  2. 21
    20 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    عابرة سبيل

    لعنة الله ع الحوثين لا عهد لهم ولا ذمة
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  3. 20
    20 أكتوبر, 2016 , 19:06 م

    هذولا خونه مالهم عهد ولا كلمه باعو أنفسهم للشيطان حسبنا الله عليهم
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  4. 19
    20 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    لاتحدثونا عن الهدنة عندما تطلق الصواريخ على حدودنا اضربوا الحوثي النجس حتى يسلم سلاحه هو والخسيس الخائن النذل عفاش
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  5. 18
    20 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    لا هدنه ولا شي دكوهم دك هؤلاء مجرمين وبهايم ودمى بيد الولي السفيه ويجب تخليص اليمن منهم
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  6. 17
    20 أكتوبر, 2016 , 18:44 م
    عدد التعليقات:11807

    برق الحرم

    ((((عـــــــاجل ..شهود عيان .... بعد انقشاع الدخان ...مقتل 6 افراد من اسرة بائع السلاح الحوثي بينهم ثلاثة اطفال ... وتدمير كامل المنزل وتضرر ماحوله)))
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  7. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    بوعلي

    اليمنه هنا فالين امها وفيهم حقد وخيانه العرق دساس هناك ابناء عمهم الحوثيين وهم انجلس من ذنب الكلب يحب طردهم حتى نعرف الصديق من العدو مثل 1990 تم ترحلو
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  8. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 18:33 م

    ابومحمد

    مُخطئٌ من ظنَّ يوماً *** أنَّ للثَّعلَــبِ ديناً هكذا يقول الشاعر: أحمد شوقي ..وانا اقول مُخطئٌ من ظنَّ يوماً *** أنَّ للحوثي كلمه
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  9. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    بوعلي

    احد يسوى هدنه من كلاب ايران الزيود اليمنيون الحوثيون انجس من ذنب الكلاب والخيانه فى دمهم من عام 1990 والتاريخ يسهد اطردو الزيود من هنا وعلى بلدهم
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  10. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 18:27 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  11. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 18:27 م

    سار888

    ألعالم كلها عينها على بلدكم ناوينه بشر والحوثي امره ليس بيده بل بيد بعض ألدول الصديقه والعدوه معآ ضد المملكه وشعبها
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  12. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    ديني الإسلام

    لعنة الله عليهم اذناب إيران الحوثه الأنجاس ....
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  13. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    وشك وشك

    جهله شكل ماعندهم خبر عن الهدنه مخزنيين
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  14. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 18:20 م
    عدد التعليقات:14686

    قلم الحقيقه

    العدو الحوثي شاهدنا نبحث عن السلام معه ونحن من بدأ بوقف اطلاق النار قبله *****. لذلك زاد غيه وعناده وحماقته وهو أمر متوقع منه.
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  15. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 18:18 م

    حلبوب

    يجب طرد زيود المملكه لتحرير بلادهم ...وعدم الاعتماد على ابناءنا نساء ترملوا واطفال تيتموا بسبب تبطحهم عندنا
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  16. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 18:10 م

    محمد

    مخالف للنشر
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  17. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    رهين الحياة

    اليمني والبناني والفلسطيني معظمهم خونه ولايجب ان تاخذنا فيهم الرئفه سوا متجنس اومقيم وكل من يثبت تورطه في قضايا تمس امننا القومي فيجب معاقبته وطرده
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  18. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    رهين الحياة

    هناك يمنيون متجنسين ومقيمين تم استقدامهم عن طريق من تم تجنسيهم سابقا يمولون الحوثي من سنوات ويعملون في جميع القطاعات الحذرمنهم ومراقبتهم جديدا
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  19. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 17:56 م

    وليد

    قبل أن تدك صعدة وتمسحها من الأرض و تطرد الزيود اليمنيين الموجودين عندك يمولون صالح والحوثي من اموالنا لاتحدثني عن هدنة
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  20. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    أبو محمد

    لاعهد ولا ميثاق مع المخلوع والحوثي ابدا .
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  21. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 17:53 م
    عدد التعليقات:11807

    برق الحرم

    ((((حق الرد ...المباشر ... مفتوح ....من الان .... والغير مباشر لسوف يحيق المكر السيء بأهله.... افنجار منزل تاجر السلاح الحوثي في ذمار عقاب من الله))))
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  22. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 17:50 م
    عدد التعليقات:11807

    برق الحرم

    ـــــــــ((((((( وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ )))))))ــــــــــ
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