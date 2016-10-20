صحيفة المرصد : أسفر سقوط عشرات المقذوفات الحوثية على محافظة الحرث الحدودية عن إصابة مواطن وابنته.
وجاء القصف مع بداية سريان “الهدنة الإنسانية”، التي أعلنتها قوات التحالف وتستمر مدة 72 ساعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني: “باشرت فرق الدفاع المدني بلاغاً بالواقعة في الساعة 11:00 من صباح اليوم، وتم نقل المصاب وابنته إلى المستشفى، وتولت الجهات المعنية اتخاذ اللازم”.
بداية “الهدنة الإنسانية” بمقذوفات حوثية تصيب مواطن و ابنته في الحرث
صحيفة المرصد : أسفر سقوط عشرات المقذوفات الحوثية على محافظة الحرث الحدودية عن إصابة مواطن وابنته.
تعليقات ( 22 )
لعنة الله عليهم وعلى من مرر السلاح لهمكلاهما خونة زلزاهم الله واهلكهم والكارثة ليست فيهم فهم من الخسة ما لا يوصف لكن مصيبتنا فيمن يقال لهم اشقاء ويطعنونا من الخلف.
عابرة سبيللعنة الله ع الحوثين لا عهد لهم ولا ذمة
عدد التعليقات:11807
برق الحرم((((عـــــــاجل ..شهود عيان .... بعد انقشاع الدخان ...مقتل 6 افراد من اسرة بائع السلاح الحوثي بينهم ثلاثة اطفال ... وتدمير كامل المنزل وتضرر ماحوله)))
بوعلياليمنه هنا فالين امها وفيهم حقد وخيانه العرق دساس هناك ابناء عمهم الحوثيين وهم انجلس من ذنب الكلب يحب طردهم حتى نعرف الصديق من العدو مثل 1990 تم ترحلو
ابومحمدمُخطئٌ من ظنَّ يوماً *** أنَّ للثَّعلَــبِ ديناً هكذا يقول الشاعر: أحمد شوقي ..وانا اقول مُخطئٌ من ظنَّ يوماً *** أنَّ للحوثي كلمه
بوعلياحد يسوى هدنه من كلاب ايران الزيود اليمنيون الحوثيون انجس من ذنب الكلاب والخيانه فى دمهم من عام 1990 والتاريخ يسهد اطردو الزيود من هنا وعلى بلدهم
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
سار888ألعالم كلها عينها على بلدكم ناوينه بشر والحوثي امره ليس بيده بل بيد بعض ألدول الصديقه والعدوه معآ ضد المملكه وشعبها
ديني الإسلاملعنة الله عليهم اذناب إيران الحوثه الأنجاس ....
وشك وشكجهله شكل ماعندهم خبر عن الهدنه مخزنيين
عدد التعليقات:14686
قلم الحقيقهالعدو الحوثي شاهدنا نبحث عن السلام معه ونحن من بدأ بوقف اطلاق النار قبله *****. لذلك زاد غيه وعناده وحماقته وهو أمر متوقع منه.
حلبوبيجب طرد زيود المملكه لتحرير بلادهم ...وعدم الاعتماد على ابناءنا نساء ترملوا واطفال تيتموا بسبب تبطحهم عندنا
محمدمخالف للنشر
رهين الحياةاليمني والبناني والفلسطيني معظمهم خونه ولايجب ان تاخذنا فيهم الرئفه سوا متجنس اومقيم وكل من يثبت تورطه في قضايا تمس امننا القومي فيجب معاقبته وطرده
رهين الحياةهناك يمنيون متجنسين ومقيمين تم استقدامهم عن طريق من تم تجنسيهم سابقا يمولون الحوثي من سنوات ويعملون في جميع القطاعات الحذرمنهم ومراقبتهم جديدا
وليدقبل أن تدك صعدة وتمسحها من الأرض و تطرد الزيود اليمنيين الموجودين عندك يمولون صالح والحوثي من اموالنا لاتحدثني عن هدنة
أبو محمدلاعهد ولا ميثاق مع المخلوع والحوثي ابدا .
عدد التعليقات:11807
برق الحرم((((حق الرد ...المباشر ... مفتوح ....من الان .... والغير مباشر لسوف يحيق المكر السيء بأهله.... افنجار منزل تاجر السلاح الحوثي في ذمار عقاب من الله))))
عدد التعليقات:11807
برق الحرمـــــــــ((((((( وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ )))))))ــــــــــ