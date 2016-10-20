بداية “الهدنة الإنسانية” بمقذوفات حوثية تصيب مواطن و ابنته في الحرث

صحيفة المرصد : أسفر سقوط عشرات المقذوفات الحوثية على محافظة الحرث الحدودية عن إصابة مواطن وابنته.

وجاء القصف مع بداية سريان “الهدنة الإنسانية”، التي أعلنتها قوات التحالف وتستمر مدة 72 ساعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني: “باشرت فرق الدفاع المدني بلاغاً بالواقعة في الساعة 11:00 من صباح اليوم، وتم نقل المصاب وابنته إلى المستشفى، وتولت الجهات المعنية اتخاذ اللازم”.