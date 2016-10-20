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“مكافحة المخدرات” تكشف تفاصيل القبض على خلية متورطة بتهريب مليوني حبة كبتاجون و2 كيلوجرام ذهب – صور

20 أكتوبر, 2016 , 19:01 م
“مكافحة المخدرات” تكشف تفاصيل القبض على خلية متورطة بتهريب مليوني حبة كبتاجون و2 كيلوجرام ذهب – صور
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صحيفة المرصد : قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في الأفلاج اليوم الخميس بإحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بلغت أكثر من مليوني حبة كبتاجون ور2 كيلوجرام من الذهب.
وقالت المديرية على حسابها الرسمي بـ “تويتر” أن عناصر الخلية المتورطة التي تم الإطاحة بهم بلغ عددهم 6 أشخاص في الرياض والدمام والمدينة.
وأشارت كذلك إلى أنه تم إحباط تهريب 2 كيلوجرام من الذهب ضبطت ضمن الكمية المضبوطة والناتجة عن الاتجار في المخدرات بمنطقة الرياض.

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تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 19:22 م

    بركان نايم

    بارك الله فيكم ولكن صعب عليكم تعرضون صور المجرمين والمهربين الذي عاثوا تدميراً في شباب هذا البلد على الأقل غاروا من الكويت فقد عرضوا صور تاجر المخدرات
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  2. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    البشري الجنوبي

    انا اقول من وين جت ذ الفشخره والسيارات والعلوم الكبيره من الراتب خرطي من التجاره لا التجار معروفين وما استغنو بين يوم وليل سنين وهم يكدحون
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  3. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  4. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    رازان سعود

    الله ينصركم ويقوي شوكتكم ويسدد مرماكم على من عاداكم كفو عيال البلد
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  5. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    ام بدر

    الله يقويكم وينصركم ياجنودنااا اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، ...
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  6. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 19:04 م
    عدد التعليقات:10900

    إنسان منصف

    الله يقويكم,,,,يا أبطال
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