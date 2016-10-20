“مكافحة المخدرات” تكشف تفاصيل القبض على خلية متورطة بتهريب مليوني حبة كبتاجون و2 كيلوجرام ذهب – صور

صحيفة المرصد : قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في الأفلاج اليوم الخميس بإحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بلغت أكثر من مليوني حبة كبتاجون ور2 كيلوجرام من الذهب.

وقالت المديرية على حسابها الرسمي بـ “تويتر” أن عناصر الخلية المتورطة التي تم الإطاحة بهم بلغ عددهم 6 أشخاص في الرياض والدمام والمدينة.

وأشارت كذلك إلى أنه تم إحباط تهريب 2 كيلوجرام من الذهب ضبطت ضمن الكمية المضبوطة والناتجة عن الاتجار في المخدرات بمنطقة الرياض.