“مكافحة المخدرات” تكشف تفاصيل القبض على خلية متورطة بتهريب مليوني حبة كبتاجون و2 كيلوجرام ذهب – صور

صحيفة المرصد : قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في الأفلاج اليوم الخميس بإحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بلغت أكثر من مليوني حبة كبتاجون ور2 كيلوجرام من الذهب.
وقالت المديرية على حسابها الرسمي بـ “تويتر” أن عناصر الخلية المتورطة التي تم الإطاحة بهم بلغ عددهم 6 أشخاص في الرياض والدمام والمدينة.
وأشارت كذلك إلى أنه تم إحباط تهريب 2 كيلوجرام من الذهب ضبطت ضمن الكمية المضبوطة والناتجة عن الاتجار في المخدرات بمنطقة الرياض.
تعليقات ( 6 )
بركان نايمبارك الله فيكم ولكن صعب عليكم تعرضون صور المجرمين والمهربين الذي عاثوا تدميراً في شباب هذا البلد على الأقل غاروا من الكويت فقد عرضوا صور تاجر المخدرات
البشري الجنوبيانا اقول من وين جت ذ الفشخره والسيارات والعلوم الكبيره من الراتب خرطي من التجاره لا التجار معروفين وما استغنو بين يوم وليل سنين وهم يكدحون
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
رازان سعودالله ينصركم ويقوي شوكتكم ويسدد مرماكم على من عاداكم كفو عيال البلد
ام بدرالله يقويكم وينصركم ياجنودنااا اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، ...
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إنسان منصفالله يقويكم,,,,يا أبطال