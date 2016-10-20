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“سكوتر” يحترق ويتسبب في مصرع فتاة واختناق إخوتها النائمين في جدة – صور

20 أكتوبر, 2016 , 18:57 م
“سكوتر” يحترق ويتسبب في مصرع فتاة واختناق إخوتها النائمين في جدة – صور
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صحيفة المرصد: أدى انفجار “سكوتر” في منزل بمحافظة جدة، إلى وفاة فتاة سعودية وإصابة 3 من إخوتها بحالات اختناق.

من جانبه قال العقيد سعيد الغامدي، المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إن حريقاً محدوداً نشب بداخل منزل جنوب شرق محافظة جدة نتج عنه وفاة فتاة “١٤ سنة” وإصابة إخوتها بحالة اختناق.

وأكد الغامدي، بحسب “العربية.نت” أن الفتاة توفيت بالمستشفى بينما أدخلت الإصابتان بحالة الاختناق إلى العناية المركزة، مضيفاً أن الحريق جاء نتيجة تماس كهربائي بجهاز سكوتر حسب المعلومات الأولية التي أوردها التحقيق وتسبب في نشوب حريق محدود داخل المنزل، جاء على ملبوسات وستارة، نتج عنه صعود كميات من الأدخنة داخل المنزل.

وأشار الغامدي إلى أن جميع الحالات الثلاث كانت في حالة نوم أثناء نشوب الحريق، الذي أخمدته فرق الدفاع المدني في مساحة محدودة من المنزل، وجارٍ إكمال إجراءات التحقيق لتسليم الحادث لجهة الاختصاص.

وكان تم الإبلاغ عن حالات اشتعال الأجهزة أو انفجار بطارية الجهاز المشغلة من جراء الحرارة المتزايدة أو زيادة مدة الشحن للبطارية، ما تسبب في اشتعال الحرائق وإصابة المستخدمين، خاصة في حالة البطاريات رديئة الصنع.

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تعليقات ( 3 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    يالطيف

    اليس لهم حق رفع دعوى على الشركه المنتجه
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  2. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 19:06 م

    الحق يقال

    انتهوا ياناس لاتتركوا اي شاحن شغال وانتم نائمين مهما كان لان الساحن قابل للاحتراق لوجود ضغط عليه وارتفاع حرارته فالادخنة قاتلة
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  3. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    بركان نايم

    من يقلد الغرب وخاصة في الألعاب الصينيه المضروبه ... عليه أن يدفع الثمن ؟؟؟ ثم من هو المغفل الذي يشتري لآطفاله ألعاب الموت أوالكسور والعاهات الدائمه
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