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أمين منطقة المدينة عن أزمة الـ “5 بصمات”: لن أتراجع عن القرار.. وهذا هو العدد الحقيقي للرافضين

20 أكتوبر, 2016 , 19:34 م
أمين منطقة المدينة عن أزمة الـ “5 بصمات”: لن أتراجع عن القرار.. وهذا هو العدد الحقيقي للرافضين
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صحيفة المرصد: أكد أمين منطقة المدينة المنورة، محمد العمري، أنه لم يخطئ حتى يتراجع، وأن الرافضين لقرار “الـ 5 بصمات” لا يتجاوز عددهم 70 – 100 موظف من إجمالي 2300، مشيرا إلى أن رافضي القرار يريدون استمرار التسيب وأن التبصيم سيرفع الانضباط إلى 90% نهاية الشهر.

وقوبل قرار أمين منطقة المدينة باستهجان عدد من الموظفين كما أن 600 موظف فقط (من بين 2300 موظف) التزموا بالبصمة، أمس الأربعاء، فيما حاول عدد من الموظفين الرافضين لقرار البصمة مقابلة الأمين وتجمعوا لمدة ثلاث ساعات في بهو مقر الأمانة،أمس، إلا أنه لم يتحقق لهم اللقاء.

ودافع العمري عن قراره، وقال إن هذا القرار جاء لإلزام الموظفين بالانضباط، في مداخلة مع قناة “العربية”.



تعليقات ( 43 )

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  1. 43
    20 أكتوبر, 2016 , 21:01 م

    قرارصائب1000

    الله يسعدك يا معالي الامين كما اسعدت سكان طيبة بهذا القراربدأت براس الهرم الله يقويك باقي القضاء على الواسطة ومن اين لك هذا لكل موظف بالامانة؟؟؟
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  2. 42
    20 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    قرارصائب1000

    اللي يقول اهم شئ الانتاجية وليس الدوام اقول لهم راجعوا امانة المدينة ابواب مغلقة عند مراجعتنالاي قسم موظفين متسيبين تاخير معاملات و,,,,و,,,,,ولا انتاج
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  3. 41
    20 أكتوبر, 2016 , 20:50 م

    الفلاح

    من يقولي ايش فائدة المدير ونائبه بعد 5بصمات
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  4. 40
    20 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    ابونايف

    هل ممكن وضع بصمة للقضاءه من 8 الى 9 صباحاً
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  5. 39
    20 أكتوبر, 2016 , 20:45 م

    الشامي

    أكبر
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  6. 38
    20 أكتوبر, 2016 , 20:43 م

    الشامي

    أكبر تسيب في لبلدية. وصحة
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  7. 37
    20 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    مواطن ولكن ،،،،

    الملك سلمان اطال الله بعمره اقال وزير الصحه السابق بسبب انه رفع صوته على مواطن فكيف بهذا الامين اللي بيسوي شوشره عشان يقولون عنه انه يحب النظام
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  8. 36
    20 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    اببببباااااي

    خذوا السبعين واحد ذولي وانقلوهم نقل تاديبي من اقصى الشمال الى الجنوب.ومن سمع بهذه العقوبة من باقي موظفي الوزارات تادب والتزم واحترم .هذولي ماهم في حاج
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  9. 35
    20 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    اببببباااااي

    خذوا السبعين واحد ذولي وانقلوهم نقل تاديبي من اقصى الشمال الى الجنوب.ومن سمع بهذه العقوبة من باقي موظفي الوزارات تادب والتزم واحترم .هذولي ماهم في حاج
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  10. 34
    20 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    محق

    ذ حين تحصل فلتان الأجانب في المطاعم مافي مراقبي بلدية يجولو وإصلا احيانا مافي حتى لو مافي مشكلة خاصة جنوب وجنوب شرق جدة
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  11. 33
    20 أكتوبر, 2016 , 20:32 م

    نظام العقوبة

    فشل وسيفشل دائماً. سيطرة القوي على الضعيف. بالامس خرج من الباب الخلفي وغداً من اين سيخرج. ليس حال شخصياً ولكن التهرف يفشل المؤسسات بكبرها لتعسفها🤔
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  12. 32
    20 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    هيلمة السيطرة

    كلما زاد التقشف والضغط كلما زادت ردة الفعل. اليوم بصمة وغداً بقة🤔
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  13. 31
    20 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    لزقة جروح

    هنا ستنشئ وسيلة للتحايل والغش فيزداد مالا عقبى فه. اهذا ما ستنتجون🤔
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  14. 30
    20 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    الاستمرار

    يولد البدائل. ممكن نسخ البصمة وهذا موجود وسيعمل بها الموظفين لاحقاً. كلها لزقة جروح وتمشي الامور🤔
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  15. 29
    20 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    التطبيق

    يفقد الثقة بين المؤسسة و موظفيها. هناك عدة طرق وهو ان تحاسب المدراء عن حضور الموظفين وهو ان تعمل على مراقبين سريين يفيدونك. بس انعدام الثقة مشكلة 🤔
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  16. 28
    20 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    سوط الحق

    عدوهم الانضباط فكيف يلتزموا به من يريد العمل بجد وإخلاص وأمانه لا يهم لو بصم عشرون بصمة باليوم .. الكثير منا يتشدقون بالنظام وإذا طُبق عليهم حاربوه
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  17. 27
    20 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    يافندم

    توقيتك خاطئ لاي نظام حضور. حوافز راحت وبدلات الغيت وتأتي بجباية تطفيش. ليش🤔
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  18. 26
    20 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    الموظف المنضبط ﻻ يعارض والموظف المتسيب هو الذي يعارض ﻻنها تقيد تسيبه وتعطيل مصالح الشعب واللي علي رأسه بطحه تحسس عليها ومن في بطنه لحم ني تمغصه
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  19. 25
    20 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    ههه بس متبصم

    هذا هو نظام العقوبة الفاشل حالها حال ساهر🤔 ولهكذا تفشل المؤسسات!
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  20. 24
    20 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    ابو شلش

    هذي عين وصابت المواطن السعودي
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  21. 23
    20 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    hfwl

    غريبة خمس بصمات توقعتها سبعة !!!!!!!
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  22. 22
    20 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    معقوله

    ابصم وفرك وبعد الظهر ابصم وروح تغد يبون كذا لا يا الحبيب ذبحتونا كل ما دورنا موضف قال طلع جوله كذابين مستهترين
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  23. 21
    20 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    سبحان الله

    قرار صائب خمسة بصمات ﻻ تستغرق أكثر من نصف ساعة أفضل من أن تضيع عدة ساعات في التسيب وتعطيل مصالح المسلمين ويا ليت تضع كاميرات للمراقبة أيضاً
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  24. 20
    20 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    مواطن

    المفروض يبصمون حسب زملائهم في الجهات الحكومية الاخرى.
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  25. 19
    20 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    سعيدان

    هذا مدير فاشل ولا يبحث عن تطوير الموظفين هذا يبحث عن التسلط على الموظفين هذي اسمه فساد اداري ياسعادة المدير
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  26. 18
    20 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    الله فوووق

    راح العمل كله بصمه وش هالتخلف حط البصمه المفاجاة وريح نفسك خلال ٢٠ دقيقه يبصم في الأسبوع مره يكفي
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  27. 17
    20 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    .لن .

    هم يبون يفرضون اللي على كيفهم وهم الموظفين ولماذ يحتجون اللي بيشتغل ويلتزم بالوقت ما يهمه ولا يصتدم بالشارع غريب والله موظف يرفض نظام العمل المتقيد به
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  28. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    اليوسي

    الشهادة لله اننا فقدناه في أمانة منطقة تبوك ٠ الله يعينك ويوفقك لكل خير طيبة الطيبة تحتاج من يخاف الله في كل عمل يطلب منه لرفع مستوى خدمة المواطنيين
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  29. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    مسمار

    انا اعرف انها اربعه بصمات نطبقها نحن وهذا لمن لديهم فترة غدا بمعني بصمه الحظور صباحا ثم بصمة 12 ظهرا خروج للغدا ثم العوده 1 بعد الغدا واخيرا 4 عصرا
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  30. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    طيب ليش ما يجلسون بمكاتبهم بدال الفوضى ، ذكروني بأول يوم دراسي
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  31. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  32. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    معيض

    النظام طيب والبصمة مستخدمة في كثير من الدول وحتى في بعض الشركات في المملكة ولكن المشكلة مشكلة فكر
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  33. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 19:47 م

    REALITY

    والله معذور يا سعادة الأمين فابالرغم من أننا مسلمين فالنادر منا من يتقي الله و يحرص على يأكل و يؤكل أهله بالحلال فالموظف يريد أن يخج من العمل بلا مبرر
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  34. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 19:47 م

    باب الشمال

    ماراح يشتغلولك ....
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  35. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 19:46 م

    زغلول

    بصراحه كثير 5 مرات ... 3 مرات معقوله ... واللي موعاجبه القرار يضرب الباب .. والبلد مليان شباب بالملايين من العاطلين وأكفأ منهم وأجدر منهم بالوظيفه ..
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  36. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 19:42 م

    مستشارك

    اذا كانت شركتك حط اي قرار يعجبك لكن الدوله لها نظام واذا منت قادر تضبط الموظفين خلهم ينقلون لجهات اخرى أتمنى يتقدمون بشكوى امام ديوان المظالم عاجلا
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  37. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  38. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    يروح وقت الدوام والموظف يفكر بالبصمة والتي تليها خمس مرات يبصم انشغال عن المراجعين بروح ابصم
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  39. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    يالطيف

    رحاء لاتتدخلون بعمل محمد العمري واعجبني عدم التراجع عن قرارة لانكم سوف تفتحون الباب اما موظفي الظوائر الاخري للاعتراض مجرد الاعتراض وخلو هياطهم يولي
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  40. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    والله مشكله اللي متعود على النحشات من الدوام 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  41. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    رور

    اضرب بيد من حديد هذا الصرح كومة فساد والله اهل المدينة رضاهم عن الامانة لايتجاوز ٢٠ ./. ١٠٠ لابد من رفع الاداء
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  42. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 19:38 م

    احساس خالد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    نقيب بالحد

    مخالف للنشر
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