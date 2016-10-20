أمين منطقة المدينة عن أزمة الـ “5 بصمات”: لن أتراجع عن القرار.. وهذا هو العدد الحقيقي للرافضين

صحيفة المرصد: أكد أمين منطقة المدينة المنورة، محمد العمري، أنه لم يخطئ حتى يتراجع، وأن الرافضين لقرار “الـ 5 بصمات” لا يتجاوز عددهم 70 – 100 موظف من إجمالي 2300، مشيرا إلى أن رافضي القرار يريدون استمرار التسيب وأن التبصيم سيرفع الانضباط إلى 90% نهاية الشهر.
وقوبل قرار أمين منطقة المدينة باستهجان عدد من الموظفين كما أن 600 موظف فقط (من بين 2300 موظف) التزموا بالبصمة، أمس الأربعاء، فيما حاول عدد من الموظفين الرافضين لقرار البصمة مقابلة الأمين وتجمعوا لمدة ثلاث ساعات في بهو مقر الأمانة،أمس، إلا أنه لم يتحقق لهم اللقاء.
ودافع العمري عن قراره، وقال إن هذا القرار جاء لإلزام الموظفين بالانضباط، في مداخلة مع قناة “العربية”.
تعليقات ( 43 )
قرارصائب1000الله يسعدك يا معالي الامين كما اسعدت سكان طيبة بهذا القراربدأت براس الهرم الله يقويك باقي القضاء على الواسطة ومن اين لك هذا لكل موظف بالامانة؟؟؟
قرارصائب1000اللي يقول اهم شئ الانتاجية وليس الدوام اقول لهم راجعوا امانة المدينة ابواب مغلقة عند مراجعتنالاي قسم موظفين متسيبين تاخير معاملات و,,,,و,,,,,ولا انتاج
الفلاحمن يقولي ايش فائدة المدير ونائبه بعد 5بصمات
ابونايفهل ممكن وضع بصمة للقضاءه من 8 الى 9 صباحاً
الشاميأكبر
الشاميأكبر تسيب في لبلدية. وصحة
مواطن ولكن ،،،،الملك سلمان اطال الله بعمره اقال وزير الصحه السابق بسبب انه رفع صوته على مواطن فكيف بهذا الامين اللي بيسوي شوشره عشان يقولون عنه انه يحب النظام
ابببببااااايخذوا السبعين واحد ذولي وانقلوهم نقل تاديبي من اقصى الشمال الى الجنوب.ومن سمع بهذه العقوبة من باقي موظفي الوزارات تادب والتزم واحترم .هذولي ماهم في حاج
ابببببااااايخذوا السبعين واحد ذولي وانقلوهم نقل تاديبي من اقصى الشمال الى الجنوب.ومن سمع بهذه العقوبة من باقي موظفي الوزارات تادب والتزم واحترم .هذولي ماهم في حاج
محقذ حين تحصل فلتان الأجانب في المطاعم مافي مراقبي بلدية يجولو وإصلا احيانا مافي حتى لو مافي مشكلة خاصة جنوب وجنوب شرق جدة
نظام العقوبةفشل وسيفشل دائماً. سيطرة القوي على الضعيف. بالامس خرج من الباب الخلفي وغداً من اين سيخرج. ليس حال شخصياً ولكن التهرف يفشل المؤسسات بكبرها لتعسفها🤔
هيلمة السيطرةكلما زاد التقشف والضغط كلما زادت ردة الفعل. اليوم بصمة وغداً بقة🤔
لزقة جروحهنا ستنشئ وسيلة للتحايل والغش فيزداد مالا عقبى فه. اهذا ما ستنتجون🤔
الاستمراريولد البدائل. ممكن نسخ البصمة وهذا موجود وسيعمل بها الموظفين لاحقاً. كلها لزقة جروح وتمشي الامور🤔
التطبيقيفقد الثقة بين المؤسسة و موظفيها. هناك عدة طرق وهو ان تحاسب المدراء عن حضور الموظفين وهو ان تعمل على مراقبين سريين يفيدونك. بس انعدام الثقة مشكلة 🤔
سوط الحقعدوهم الانضباط فكيف يلتزموا به من يريد العمل بجد وإخلاص وأمانه لا يهم لو بصم عشرون بصمة باليوم .. الكثير منا يتشدقون بالنظام وإذا طُبق عليهم حاربوه
يافندمتوقيتك خاطئ لاي نظام حضور. حوافز راحت وبدلات الغيت وتأتي بجباية تطفيش. ليش🤔
ههه بس متبصمهذا هو نظام العقوبة الفاشل حالها حال ساهر🤔 ولهكذا تفشل المؤسسات!
ابو شلشهذي عين وصابت المواطن السعودي
hfwlغريبة خمس بصمات توقعتها سبعة !!!!!!!
معقولهابصم وفرك وبعد الظهر ابصم وروح تغد يبون كذا لا يا الحبيب ذبحتونا كل ما دورنا موضف قال طلع جوله كذابين مستهترين
سبحان اللهقرار صائب خمسة بصمات ﻻ تستغرق أكثر من نصف ساعة أفضل من أن تضيع عدة ساعات في التسيب وتعطيل مصالح المسلمين ويا ليت تضع كاميرات للمراقبة أيضاً
مواطنالمفروض يبصمون حسب زملائهم في الجهات الحكومية الاخرى.
سعيدانهذا مدير فاشل ولا يبحث عن تطوير الموظفين هذا يبحث عن التسلط على الموظفين هذي اسمه فساد اداري ياسعادة المدير
الله فوووقراح العمل كله بصمه وش هالتخلف حط البصمه المفاجاة وريح نفسك خلال ٢٠ دقيقه يبصم في الأسبوع مره يكفي
.لن .هم يبون يفرضون اللي على كيفهم وهم الموظفين ولماذ يحتجون اللي بيشتغل ويلتزم بالوقت ما يهمه ولا يصتدم بالشارع غريب والله موظف يرفض نظام العمل المتقيد به
اليوسيالشهادة لله اننا فقدناه في أمانة منطقة تبوك ٠ الله يعينك ويوفقك لكل خير طيبة الطيبة تحتاج من يخاف الله في كل عمل يطلب منه لرفع مستوى خدمة المواطنيين
مسمارانا اعرف انها اربعه بصمات نطبقها نحن وهذا لمن لديهم فترة غدا بمعني بصمه الحظور صباحا ثم بصمة 12 ظهرا خروج للغدا ثم العوده 1 بعد الغدا واخيرا 4 عصرا
❤️ محب صدام حسين ❤️طيب ليش ما يجلسون بمكاتبهم بدال الفوضى ، ذكروني بأول يوم دراسي
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
معيضالنظام طيب والبصمة مستخدمة في كثير من الدول وحتى في بعض الشركات في المملكة ولكن المشكلة مشكلة فكر
REALITYوالله معذور يا سعادة الأمين فابالرغم من أننا مسلمين فالنادر منا من يتقي الله و يحرص على يأكل و يؤكل أهله بالحلال فالموظف يريد أن يخج من العمل بلا مبرر
باب الشمالماراح يشتغلولك ....
زغلولبصراحه كثير 5 مرات ... 3 مرات معقوله ... واللي موعاجبه القرار يضرب الباب .. والبلد مليان شباب بالملايين من العاطلين وأكفأ منهم وأجدر منهم بالوظيفه ..
مستشاركاذا كانت شركتك حط اي قرار يعجبك لكن الدوله لها نظام واذا منت قادر تضبط الموظفين خلهم ينقلون لجهات اخرى أتمنى يتقدمون بشكوى امام ديوان المظالم عاجلا
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
يالطيفرحاء لاتتدخلون بعمل محمد العمري واعجبني عدم التراجع عن قرارة لانكم سوف تفتحون الباب اما موظفي الظوائر الاخري للاعتراض مجرد الاعتراض وخلو هياطهم يولي
❤️ محب صدام حسين ❤️والله مشكله اللي متعود على النحشات من الدوام 😂
روراضرب بيد من حديد هذا الصرح كومة فساد والله اهل المدينة رضاهم عن الامانة لايتجاوز ٢٠ ./. ١٠٠ لابد من رفع الاداء
احساس خالدمخالف للنشر
نقيب بالحدمخالف للنشر