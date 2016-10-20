أمين منطقة المدينة عن أزمة الـ “5 بصمات”: لن أتراجع عن القرار.. وهذا هو العدد الحقيقي للرافضين

صحيفة المرصد: أكد أمين منطقة المدينة المنورة، محمد العمري، أنه لم يخطئ حتى يتراجع، وأن الرافضين لقرار “الـ 5 بصمات” لا يتجاوز عددهم 70 – 100 موظف من إجمالي 2300، مشيرا إلى أن رافضي القرار يريدون استمرار التسيب وأن التبصيم سيرفع الانضباط إلى 90% نهاية الشهر.

وقوبل قرار أمين منطقة المدينة باستهجان عدد من الموظفين كما أن 600 موظف فقط (من بين 2300 موظف) التزموا بالبصمة، أمس الأربعاء، فيما حاول عدد من الموظفين الرافضين لقرار البصمة مقابلة الأمين وتجمعوا لمدة ثلاث ساعات في بهو مقر الأمانة،أمس، إلا أنه لم يتحقق لهم اللقاء.

ودافع العمري عن قراره، وقال إن هذا القرار جاء لإلزام الموظفين بالانضباط، في مداخلة مع قناة “العربية”.