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أرامكو تكشف عن التقرير النهائي لضحايا حادثة حريق مرفق الوسيع – فيديو

20 أكتوبر, 2016 , 19:40 م
أرامكو تكشف عن التقرير النهائي لضحايا حادثة حريق مرفق الوسيع – فيديو
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صحيفة المرصد : أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الخميس عن وفاة شخصين وإصابة 16 من العاملين في مرفق الوسيع.

ووفقا لصحيفة الرياض قالت الشركة أمس أن فرق الاستجابة للحالات الطارئة في أرامكو السعودية تمكنت بالتعاون مع الدفاع المدني من السيطرة على حريق في محيط خزان بمحطة لمعالجة النفط الخام تابعة لأرامكو السعودية في منطقة الوسيع قرب الرياض.

وذكرت أرامكوا على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” أن أمين الناصر وعبدالعزيز الجديمي ومجموعة من مسئولي الشركة يتفقدون موقع الحادثة ويلتقون فرق الاستجابة.



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 21:18 م

    إستشاري صح

    إنالله وإنا إليةراجعون ...اللهم أرحم المتوفين وشافي المصابين ...وألهم اهلهم الصبر والسلوان .
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  2. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    معلم متقاعد

    إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله لموتى وألهم أهلهم الصبر والسلوان وعوضهم خيرا في مصابهم .
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  3. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    ابو امتنان

    الحمد الله على السلامه وغفر الله لمن مات من العاملين
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  4. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 20:25 م
    عدد التعليقات:4368

    بدور

    الحمد الله على السلامه اللهم احفظ وطنا
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  5. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    خالد الزهراني

    الحمدالله على السلامه والله يمن على بلدنا بالامن والامان
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