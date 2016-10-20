أرامكو تكشف عن التقرير النهائي لضحايا حادثة حريق مرفق الوسيع – فيديو

صحيفة المرصد : أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الخميس عن وفاة شخصين وإصابة 16 من العاملين في مرفق الوسيع.

ووفقا لصحيفة الرياض قالت الشركة أمس أن فرق الاستجابة للحالات الطارئة في أرامكو السعودية تمكنت بالتعاون مع الدفاع المدني من السيطرة على حريق في محيط خزان بمحطة لمعالجة النفط الخام تابعة لأرامكو السعودية في منطقة الوسيع قرب الرياض.

وذكرت أرامكوا على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” أن أمين الناصر وعبدالعزيز الجديمي ومجموعة من مسئولي الشركة يتفقدون موقع الحادثة ويلتقون فرق الاستجابة.