أرامكو تكشف عن التقرير النهائي لضحايا حادثة حريق مرفق الوسيع – فيديو

صحيفة المرصد : أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الخميس عن وفاة شخصين وإصابة 16 من العاملين في مرفق الوسيع.
ووفقا لصحيفة الرياض قالت الشركة أمس أن فرق الاستجابة للحالات الطارئة في أرامكو السعودية تمكنت بالتعاون مع الدفاع المدني من السيطرة على حريق في محيط خزان بمحطة لمعالجة النفط الخام تابعة لأرامكو السعودية في منطقة الوسيع قرب الرياض.
وذكرت أرامكوا على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” أن أمين الناصر وعبدالعزيز الجديمي ومجموعة من مسئولي الشركة يتفقدون موقع الحادثة ويلتقون فرق الاستجابة.
تعليقات ( 5 )
إستشاري صحإنالله وإنا إليةراجعون ...اللهم أرحم المتوفين وشافي المصابين ...وألهم اهلهم الصبر والسلوان .
معلم متقاعدإنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله لموتى وألهم أهلهم الصبر والسلوان وعوضهم خيرا في مصابهم .
ابو امتنانالحمد الله على السلامه وغفر الله لمن مات من العاملين
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بدورالحمد الله على السلامه اللهم احفظ وطنا
خالد الزهرانيالحمدالله على السلامه والله يمن على بلدنا بالامن والامان