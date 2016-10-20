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“آل الشيخ” يهاجم وزير الخدمة المدنية بعد تصريحاته عن عدد ساعات عمل الموظف.. ماذا قال؟

20 أكتوبر, 2016 , 20:09 م
“آل الشيخ” يهاجم وزير الخدمة المدنية بعد تصريحاته عن عدد ساعات عمل الموظف.. ماذا قال؟
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صحيفة المرصد: رد نائب وزير التربية والتعليم السابق الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على تصريحات وزير الخدمة المدنية، خالد العرج، في برنامج “الثامنة” على فضائية “إم بي سي”.

وبحسب “سبق” فقد قال آل الشيخ إن وزير الخدمة المدنية استند إلى دراسة مشكوك في صحتها، على حد قوله، وقال: “إن كلام وزير الخدمة المدنية فيه ظلم وتجنّ على أبناء هذا الوطن والموظفين الذين يعملون بإخلاص من معلمين ومعلمات وأطباء وأساتذة جامعات وممرضين، نعم نبحث عن زيادة الكفاءة والإنتاجية ولكن كلام الوزير جانبه الصواب.”

وأضاف آل الشيخ أن وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد العرج استند إلى دراسة غير صحيحة، حيث إن معهد الإدارة العامة الذي صدرت الدراسة عن أحد أساتذته، انتقد الدراسة وشكك في نتائجها بالاستناد إلى منهجيتها غير العلمية، وكتب بذلك إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط يطلب فيه عدم الاستناد إلى هذه الدراسة أو الاعتماد على نتائجها.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم السابق بأن الوطن مليء بالمخلصين الذين يريدون أن يخدموا الوطن بإخلاص متى ما توافر لهم التأهيل والتطوير المهني وأنظمة الحوكمة داخل المؤسسات والجهات التي يعملون فيها.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    رامي

    تعليق١٤ يازينك ساكت شكلك مصدع
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  2. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    REALITY

    قارن انتاجية موظف سعودي بغيره من الجنسيات الأخرى ستجد الفرق كبير. مثلاً هل المستشفيات افضل أداءً بالماضي أم بعد سعودة الوظائف الأن.
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  3. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    يالطيف

    ونعم فيك ياوزير الخدمه والذيي علق وتعليقه سلبي هذا ابنه وعائلة موظفون علشان كذا يدافع عن كسلهم وغيابهم وقل انتاجهم لو كانت مؤسسه خاصه لصمت الجميع
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  4. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 20:55 م

    عبدالسلام

    مخالف للنشر
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  5. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    ابوعبيد

    الموظف الحكومي مظلوم ،، لاتدريب ولاتطوير ولا إدارة راشدة والهيكل التنظيمي لإدارات الحكومة قديم وغير فعال ،،، والبيئة قاتلة للابداع والطموح ،،
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  6. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    ابوعبيد

    الدوام شيء والانتاجية شيء اخر،، من الممكن ان تأتي الي مكان العمل وتشرب الشاي وتقضي الوقت في التحدث الي الزملاء او علي الجوال ،، ولكن الإنتاجية هي تنتج
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  7. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    العتيبي

    مخالف للنشر
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  8. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    المعلمين ودكاترة الجامعات تحت وزارة واحده هي التعليم واﻷطباء ثلثهم تحت وزارة الصحة والباقي خاص وأغلب الموظفين تحت باقي الوزارات والتسبب من أغلب هؤﻻء
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  9. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

    88887888

    كثير من الموظفين ماينتج في العمل اتكاليه مصالح والموظف الذي يعمل بضمير يضغطون علية
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  10. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    المعلمين والدكاترة في الجامعات عندهم ساعات معينة في التدريس واﻷطباء عندهم مرضي لو تركوهم ماتوا أو تضرروا. ولكن المعني هم موظفين الوزارات لهم مراجعين
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  11. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    زغلول

    هنا حرب خفيه تمارس ضد أبناء هذا الوطن .... والمؤسف أن أدواتها من أبناء هذا الوطن ... والسؤال لمصلحة من ؟ هذا التشويه ... الأكيد أنه لصالح الوافدين ..
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  12. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    Konoz

    الأخ ابو حمزه الأحوال تنتهي معاملتك في ٣٠ دقيقة والجوازات مثلها والمحاكم الله يعين القاصي مل ساعة جلسة لكن الله كريم يحق الحق
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  13. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    محمد

    اللهم وفق من اراد بهذا الوطن والمواطنين خير ومن اراد بهم خلاف ذلك فاللهم رد بلاءه عليه وارنا فيه حقرانه
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  14. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    خليجي

    مخالف للنشر
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  15. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    الرأي العام

    الموظفين ينتظروا اخراج الدراسة الي العلن***
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  16. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 20:13 م

    ابوالحمزة

    قم بزيارة الأحوال المدنية والجوازات والمحاكم وغيرها وشاهد بأم عينك دون دراسة كم ساعة يعمل فيها الموظف السعودي خافوا الله ياناس في المواطنين
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