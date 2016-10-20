“آل الشيخ” يهاجم وزير الخدمة المدنية بعد تصريحاته عن عدد ساعات عمل الموظف.. ماذا قال؟

صحيفة المرصد: رد نائب وزير التربية والتعليم السابق الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على تصريحات وزير الخدمة المدنية، خالد العرج، في برنامج “الثامنة” على فضائية “إم بي سي”.
وبحسب “سبق” فقد قال آل الشيخ إن وزير الخدمة المدنية استند إلى دراسة مشكوك في صحتها، على حد قوله، وقال: “إن كلام وزير الخدمة المدنية فيه ظلم وتجنّ على أبناء هذا الوطن والموظفين الذين يعملون بإخلاص من معلمين ومعلمات وأطباء وأساتذة جامعات وممرضين، نعم نبحث عن زيادة الكفاءة والإنتاجية ولكن كلام الوزير جانبه الصواب.”
وأضاف آل الشيخ أن وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد العرج استند إلى دراسة غير صحيحة، حيث إن معهد الإدارة العامة الذي صدرت الدراسة عن أحد أساتذته، انتقد الدراسة وشكك في نتائجها بالاستناد إلى منهجيتها غير العلمية، وكتب بذلك إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط يطلب فيه عدم الاستناد إلى هذه الدراسة أو الاعتماد على نتائجها.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم السابق بأن الوطن مليء بالمخلصين الذين يريدون أن يخدموا الوطن بإخلاص متى ما توافر لهم التأهيل والتطوير المهني وأنظمة الحوكمة داخل المؤسسات والجهات التي يعملون فيها.
تعليقات ( 16 )
راميتعليق١٤ يازينك ساكت شكلك مصدع
REALITYقارن انتاجية موظف سعودي بغيره من الجنسيات الأخرى ستجد الفرق كبير. مثلاً هل المستشفيات افضل أداءً بالماضي أم بعد سعودة الوظائف الأن.
يالطيفونعم فيك ياوزير الخدمه والذيي علق وتعليقه سلبي هذا ابنه وعائلة موظفون علشان كذا يدافع عن كسلهم وغيابهم وقل انتاجهم لو كانت مؤسسه خاصه لصمت الجميع
عبدالسلاممخالف للنشر
ابوعبيدالموظف الحكومي مظلوم ،، لاتدريب ولاتطوير ولا إدارة راشدة والهيكل التنظيمي لإدارات الحكومة قديم وغير فعال ،،، والبيئة قاتلة للابداع والطموح ،،
ابوعبيدالدوام شيء والانتاجية شيء اخر،، من الممكن ان تأتي الي مكان العمل وتشرب الشاي وتقضي الوقت في التحدث الي الزملاء او علي الجوال ،، ولكن الإنتاجية هي تنتج
العتيبيمخالف للنشر
88887888كثير من الموظفين ماينتج في العمل اتكاليه مصالح والموظف الذي يعمل بضمير يضغطون علية
زغلولهنا حرب خفيه تمارس ضد أبناء هذا الوطن .... والمؤسف أن أدواتها من أبناء هذا الوطن ... والسؤال لمصلحة من ؟ هذا التشويه ... الأكيد أنه لصالح الوافدين ..
Konozالأخ ابو حمزه الأحوال تنتهي معاملتك في ٣٠ دقيقة والجوازات مثلها والمحاكم الله يعين القاصي مل ساعة جلسة لكن الله كريم يحق الحق
محمداللهم وفق من اراد بهذا الوطن والمواطنين خير ومن اراد بهم خلاف ذلك فاللهم رد بلاءه عليه وارنا فيه حقرانه
خليجيمخالف للنشر
الرأي العامالموظفين ينتظروا اخراج الدراسة الي العلن***
ابوالحمزةقم بزيارة الأحوال المدنية والجوازات والمحاكم وغيرها وشاهد بأم عينك دون دراسة كم ساعة يعمل فيها الموظف السعودي خافوا الله ياناس في المواطنين