“آل الشيخ” يهاجم وزير الخدمة المدنية بعد تصريحاته عن عدد ساعات عمل الموظف.. ماذا قال؟

صحيفة المرصد: رد نائب وزير التربية والتعليم السابق الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على تصريحات وزير الخدمة المدنية، خالد العرج، في برنامج “الثامنة” على فضائية “إم بي سي”.

وبحسب “سبق” فقد قال آل الشيخ إن وزير الخدمة المدنية استند إلى دراسة مشكوك في صحتها، على حد قوله، وقال: “إن كلام وزير الخدمة المدنية فيه ظلم وتجنّ على أبناء هذا الوطن والموظفين الذين يعملون بإخلاص من معلمين ومعلمات وأطباء وأساتذة جامعات وممرضين، نعم نبحث عن زيادة الكفاءة والإنتاجية ولكن كلام الوزير جانبه الصواب.”

وأضاف آل الشيخ أن وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد العرج استند إلى دراسة غير صحيحة، حيث إن معهد الإدارة العامة الذي صدرت الدراسة عن أحد أساتذته، انتقد الدراسة وشكك في نتائجها بالاستناد إلى منهجيتها غير العلمية، وكتب بذلك إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط يطلب فيه عدم الاستناد إلى هذه الدراسة أو الاعتماد على نتائجها.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم السابق بأن الوطن مليء بالمخلصين الذين يريدون أن يخدموا الوطن بإخلاص متى ما توافر لهم التأهيل والتطوير المهني وأنظمة الحوكمة داخل المؤسسات والجهات التي يعملون فيها.