شاهد بماذا وصف “الكلباني” الوزراء بعد لقاء الشريان أمس.. والمغردون يتفاعلون !

صحيفة المرصد: انتقد الداعية الشيخ عادل الكلباني الوزراء على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب الكلباني في تغريدة على حسابه قال فيها: “بعض الوزراء مثل شجرة العِبري!”، ولاقت تفاعلاً كبيراً من مغردين حيث تم إعادة هذه التغريدة مئات المرات.

وأثارت بعض تصريحات وزيري المالية والخدمة المدنية ونائب وزير التخطيط في لقائهم أمس في برنامج “الثامنة” على قناة “إم بي سي”، جدلاً كبيراً وتفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي لازالت صداها حتى الآن.