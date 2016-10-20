شاهد بماذا وصف “الكلباني” الوزراء بعد لقاء الشريان أمس.. والمغردون يتفاعلون !

صحيفة المرصد: انتقد الداعية الشيخ عادل الكلباني الوزراء على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وكتب الكلباني في تغريدة على حسابه قال فيها: “بعض الوزراء مثل شجرة العِبري!”، ولاقت تفاعلاً كبيراً من مغردين حيث تم إعادة هذه التغريدة مئات المرات.
وأثارت بعض تصريحات وزيري المالية والخدمة المدنية ونائب وزير التخطيط في لقائهم أمس في برنامج “الثامنة” على قناة “إم بي سي”، جدلاً كبيراً وتفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي لازالت صداها حتى الآن.
بعض الوزراء مثل شجرة العِبري!
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) October 19, 2016
تعليقات ( 6 )
الهمدانيت1يالطيف ياشيخ نحن نعاني عندمراجعتنا للدوائر الحكوميه من غياب او تاخر الموظف(بعد ال 5 بصمات بتتاخر اكثر لان الموظف طول اليوم بيكون في طوابير التبصيم)
بدرهذا الشيخ خفيف دم . اجلدهم ياشيخ جلد
اليوسيإنتاجية الموظف تعتمد بعد توفيق الله على الأمانة واهتمام المسؤل بالموظف وإعطاءه حقوقه وتشجيعية وتوجيهه توجيه صحيح ومكافاءته اذا ابدع ومحاسبته اذا قصر٠🌹
واليوم أنا ببكيك لو كنت حيّا !!؟أحبك فالله يا شيخ عادل ، عندما أسمع صوتك وأنت تقرأ القرآن ينشرح صدري .
يالطيفياشيخ نحن نعاني عندمراجعتنا للدوائر الحكوميه من غياب او تاخر الموظف ونكان ياشخ متعاني فيحق لك وصفهم بشجرة العبري لاكن من هم الجالسون تحت شجرة العبر