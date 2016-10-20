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شاهد بماذا وصف “الكلباني” الوزراء بعد لقاء الشريان أمس.. والمغردون يتفاعلون !

20 أكتوبر, 2016 , 20:44 م
شاهد بماذا وصف “الكلباني” الوزراء بعد لقاء الشريان أمس.. والمغردون يتفاعلون !
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صحيفة المرصد: انتقد الداعية الشيخ عادل الكلباني الوزراء على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب الكلباني في تغريدة على حسابه قال فيها: “بعض الوزراء مثل شجرة العِبري!”، ولاقت تفاعلاً كبيراً من مغردين حيث تم إعادة هذه التغريدة مئات المرات.

وأثارت بعض تصريحات وزيري المالية والخدمة المدنية ونائب وزير التخطيط في لقائهم أمس في برنامج “الثامنة” على قناة “إم بي سي”، جدلاً كبيراً وتفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي لازالت صداها حتى الآن.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    الهمداني

    ت1يالطيف ياشيخ نحن نعاني عندمراجعتنا للدوائر الحكوميه من غياب او تاخر الموظف(بعد ال 5 بصمات بتتاخر اكثر لان الموظف طول اليوم بيكون في طوابير التبصيم)
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  2. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 21:16 م

    بدر

    هذا الشيخ خفيف دم . اجلدهم ياشيخ جلد
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  3. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 21:16 م

    اليوسي

    إنتاجية الموظف تعتمد بعد توفيق الله على الأمانة واهتمام المسؤل بالموظف وإعطاءه حقوقه وتشجيعية وتوجيهه توجيه صحيح ومكافاءته اذا ابدع ومحاسبته اذا قصر٠🌹
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  4. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    واليوم أنا ببكيك لو كنت حيّا !!؟

    أحبك فالله يا شيخ عادل ، عندما أسمع صوتك وأنت تقرأ القرآن ينشرح صدري .
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  5. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    الشيخ هذا ماعنده غير التعليقات الجارحة وهو مايفهم ايش معنى الإنتاجية . صحيح كلام وزير الخدمة المدنية والله العظيم بعض الموظفين انتاجيته زيرو في اليوم
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  6. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    يالطيف

    ياشيخ نحن نعاني عندمراجعتنا للدوائر الحكوميه من غياب او تاخر الموظف ونكان ياشخ متعاني فيحق لك وصفهم بشجرة العبري لاكن من هم الجالسون تحت شجرة العبر
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