بالفيديو و الصور : شاهد صالة قطار “سار” تستعد لاستقبال الركاب و أمير الرياض يستقل أحد رحلاته

صحيفة المرصد-واس:تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض جاهزية قطار الشمال للركاب في رحلة قام بها صباح اليوم باتجاه ( الرياض / المجمعة ، المجمعة / الرياض ) واطلع سموه على خدمات المحطتين وآلية عملها وتشغيلها.
وقال الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي عقب وصوله المجمعة: بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قمت صباح اليوم برحلة تجريبية لقطار الشمال لأعطيه حفظه الله فكرة عن هذا المشروع الكبير من معطيات الوطن لأبناء الوطن .
تعليقات ( 10 )
أين تقع المحطة ؟الأهم أين تقع المحطة. بالنسبة لى اعرف انها عند الدوار الثانى طريق الثمامه امتداد التخصصي شارع قديم ،مزدحم حوليه جامعة نوره، الامام ، سفلته سئية
اخونجيوستكتمل المنظومة بالإنتهاء من مترو الرياض المنجز التاريخي العالمي الذي ينتظره الجميع ليصبح القطار منظومة نقل متكاملة في الرياض
اخونجييحق لنا أن نفخر شكرا لمن كل من عمل على هذا المنجز
معلم متقاعدالقطار وسيلة نقل أقتصادية في كل العالم . ينبغي أن يكون هذا الكلام واضح في ذهن من يضع تسعيرات التذاكر للمواطنين وإلا فسوف يفشل .
اخونجيمنجز وطني يضاف لإنجازات الوطن ،،
معلم متقاعدأمر مفرح . ولكن أتمنى أن تكون أسعار التذاكر معقولة ومناسبة ككل قطارات العالم حيث تعتبر القطارات هي أرخص وسائل النقل في العالم
عدد التعليقات:138
شقردي بطرانالله يطرح فيه الخير والبركة وينفع به والى الامام ياوطني الغالي والله يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة ...
شايف العجائباللهم اجعله نافعا غير ضار
عدد التعليقات:4370
بدورماشاء الله بالتوفيق