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بالفيديو و الصور : شاهد صالة قطار “سار” تستعد لاستقبال الركاب و أمير الرياض يستقل أحد رحلاته

20 أكتوبر, 2016 , 21:53 م
بالفيديو و الصور : شاهد صالة قطار “سار” تستعد لاستقبال الركاب و أمير الرياض يستقل أحد رحلاته
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صحيفة المرصد-واس:تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض جاهزية قطار الشمال للركاب في رحلة قام بها صباح اليوم باتجاه ( الرياض / المجمعة ، المجمعة / الرياض ) واطلع سموه على خدمات المحطتين وآلية عملها وتشغيلها.

وقال الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي عقب وصوله المجمعة: بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قمت صباح اليوم برحلة تجريبية لقطار الشمال لأعطيه حفظه الله فكرة عن هذا المشروع الكبير من معطيات الوطن لأبناء الوطن .

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تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    أين تقع المحطة ؟

    الأهم أين تقع المحطة. بالنسبة لى اعرف انها عند الدوار الثانى طريق الثمامه امتداد التخصصي شارع قديم ،مزدحم حوليه جامعة نوره، الامام ، سفلته سئية
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  2. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    على كلام الامير و الوزير قال خلال شهرين او اقل سوف ينقل الركاب اما . قطار الشحن. له سنه او اكثر شغال. من القريات الى الدمام
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  3. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    اخونجي

    وستكتمل المنظومة بالإنتهاء من مترو الرياض المنجز التاريخي العالمي الذي ينتظره الجميع ليصبح القطار منظومة نقل متكاملة في الرياض
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  4. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    اخونجي

    يحق لنا أن نفخر شكرا لمن كل من عمل على هذا المنجز
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  5. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 22:17 م

    معلم متقاعد

    القطار وسيلة نقل أقتصادية في كل العالم . ينبغي أن يكون هذا الكلام واضح في ذهن من يضع تسعيرات التذاكر للمواطنين وإلا فسوف يفشل .
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  6. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 22:17 م

    اخونجي

    منجز وطني يضاف لإنجازات الوطن ،،
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  7. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    معلم متقاعد

    أمر مفرح . ولكن أتمنى أن تكون أسعار التذاكر معقولة ومناسبة ككل قطارات العالم حيث تعتبر القطارات هي أرخص وسائل النقل في العالم
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  8. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 22:15 م
    عدد التعليقات:138

    شقردي بطران

    الله يطرح فيه الخير والبركة وينفع به والى الامام ياوطني الغالي والله يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة ...
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  9. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    شايف العجائب

    اللهم اجعله نافعا غير ضار
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  10. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 21:58 م
    عدد التعليقات:4370

    بدور

    ماشاء الله بالتوفيق
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