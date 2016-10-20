بالفيديو و الصور : شاهد صالة قطار “سار” تستعد لاستقبال الركاب و أمير الرياض يستقل أحد رحلاته

صحيفة المرصد-واس:تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض جاهزية قطار الشمال للركاب في رحلة قام بها صباح اليوم باتجاه ( الرياض / المجمعة ، المجمعة / الرياض ) واطلع سموه على خدمات المحطتين وآلية عملها وتشغيلها.

وقال الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي عقب وصوله المجمعة: بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قمت صباح اليوم برحلة تجريبية لقطار الشمال لأعطيه حفظه الله فكرة عن هذا المشروع الكبير من معطيات الوطن لأبناء الوطن .