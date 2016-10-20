بالفيديو : الهلال يقسو على الخليج بسداسية في مرماه

صحيفة المرصد : أمطر نادي الهلال مضيفه الخليج بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة السادسة من دوري جميل.
وسجل للهلال في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول لاعب وسطه نواف العابد عند الدقيقة (4)، وأضاف الهدف الثاني والثالث مهاجم الهلال ناصر الشمراني (61-64)، وسجل البرازيلي إدواردو الهدف الرابع والخامس للهلال عند الدقيقتين (73-84)، وأضاف الهدف السادس البرازيلي الآخر ليو بوناتيني عند الدقيقة (87). وأضاف الهدف الوحيد للخليج لاعبه البرازيلي جادسون سانتوس عند الدقيقة (89).
تعليقات ( 19 )
مصطفىهم ليه الخليق ماطلبوش تحكيم اقنبي هم مابيعرفوش ان التحكيم والقان كلها والرعايه بحد زتها مع الزعيئءءء
عابرة سبيللا صدقنا ..واضح ومكشوف
تعليق 5 محمقالدناءة هي ان تشاهد الزعيم وانت مستواك الفقراوي الزعيم للزعماء فقط اما البقية فانت تعرف موقعك معهم. بخاري كابلي سليق كلها ما تفرق.
🌺أوركيدكل نبض (في خفوقي❤) لونطق قااال الهــــــــلآل💙وكل دم يجري (في عروقي) أزرق💙💙وياللجمااااال!💙
🌺أوركيدالله شكثر ( آعشششقك ) كل مافيني معــــــــك!
صوت الزعيملو يسلم الهلال من التخبطات الاداريه كان حنا بخير.منذ ايام دنفسة دونيس كانت الجماهير تتطالب بتكليف سيبيريا لانه تعرف امكانياته ومناسبة مدرسته التدريبيه
🌺أوركيدممنُوع ف ( حضُـورهـ ) أحـد يتنفسسس😐
الترتيبات الدنيئهدفع نجكيمي خلفي للهلال وعرقلة خصومه بالتحكيم ( ترتيبات دنيئه مكشوفه )
🌺أوركيدالـمُرعب دماااااار.
🌺أوركيدالأزرق ناااار ناااار💙
🌺أوركيدي لبيييييه ي الزعيييييييم😘
محمدلماذا لم يطلب الخليج حكام اجانب على الاقل يطلع بالتعادل امام غلطة آسيا ؟
عدد التعليقات:283
الديدحانالف مبروك لزعماء اسيا . ومبروك لي خاصة .ولجماهير الزعماء .
محمدبدأت المؤامرات الدنيئه تنكشف ،، شكرا دكتور بخاري
صوت الزعيمالشعب الهلالي بصوت واحد يطالب باستمرار سيبيريا ..لاتفسدوا الهلال ياداره بعد ان اعاده سيبيريا في شهر حرام عليكم على الاقل خلو التغيير في فترة التوقف
ااببووححممووددمبروك للفائزين .. ليلة كحلية خالصة .. الاصل فاز والفرع فاز !!
المع السيفحضرت في اول الركب حدس بخاري لايخيب شممممممممممممم طال عمرك ؟!!
شايف العجائبمبررووووك للزعيم