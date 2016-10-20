بالفيديو : الهلال يقسو على الخليج بسداسية في مرماه

صحيفة المرصد : أمطر نادي الهلال مضيفه الخليج بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة السادسة من دوري جميل.

وسجل للهلال في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول لاعب وسطه نواف العابد عند الدقيقة (4)، وأضاف الهدف الثاني والثالث مهاجم الهلال ناصر الشمراني (61-64)، وسجل البرازيلي إدواردو الهدف الرابع والخامس للهلال عند الدقيقتين (73-84)، وأضاف الهدف السادس البرازيلي الآخر ليو بوناتيني عند الدقيقة (87). وأضاف الهدف الوحيد للخليج لاعبه البرازيلي جادسون سانتوس عند الدقيقة (89).