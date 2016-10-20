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بالفيديو : الهلال يقسو على الخليج بسداسية في مرماه

20 أكتوبر, 2016 , 22:12 م
بالفيديو : الهلال يقسو على الخليج بسداسية في مرماه
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صحيفة المرصد : أمطر نادي الهلال مضيفه الخليج بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة السادسة من دوري جميل.

وسجل للهلال في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول لاعب وسطه نواف العابد عند الدقيقة (4)، وأضاف الهدف الثاني والثالث مهاجم الهلال ناصر الشمراني (61-64)، وسجل البرازيلي إدواردو الهدف الرابع والخامس للهلال عند الدقيقتين (73-84)، وأضاف الهدف السادس البرازيلي الآخر ليو بوناتيني عند الدقيقة (87). وأضاف الهدف الوحيد للخليج لاعبه البرازيلي جادسون سانتوس عند الدقيقة (89).



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    20 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    مصطفى

    هم ليه الخليق ماطلبوش تحكيم اقنبي هم مابيعرفوش ان التحكيم والقان كلها والرعايه بحد زتها مع الزعيئءءء
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  2. 18
    20 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    عابرة سبيل

    لا صدقنا ..واضح ومكشوف
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  3. 17
    20 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    تعليق 5 محمق

    الدناءة هي ان تشاهد الزعيم وانت مستواك الفقراوي الزعيم للزعماء فقط اما البقية فانت تعرف موقعك معهم. بخاري كابلي سليق كلها ما تفرق.
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  4. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    🌺أوركيد

    كل نبض (في خفوقي❤) لونطق قااال الهــــــــلآل💙وكل دم يجري (في عروقي) أزرق💙💙وياللجمااااال!💙
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  5. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 22:54 م

    🌺أوركيد

    الله شكثر ( آعشششقك ) كل مافيني معــــــــك!
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  6. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 22:54 م

    صوت الزعيم

    لو يسلم الهلال من التخبطات الاداريه كان حنا بخير.منذ ايام دنفسة دونيس كانت الجماهير تتطالب بتكليف سيبيريا لانه تعرف امكانياته ومناسبة مدرسته التدريبيه
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  7. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    🌺أوركيد

    ممنُوع ف ( حضُـورهـ ) أحـد يتنفسسس😐
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  8. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    الترتيبات الدنيئه

    دفع نجكيمي خلفي للهلال وعرقلة خصومه بالتحكيم ( ترتيبات دنيئه مكشوفه )
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  9. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    🌺أوركيد

    الـمُرعب دماااااار.
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  10. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    🌺أوركيد

    الأزرق ناااار ناااار💙
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  11. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    🌺أوركيد

    ي لبيييييه ي الزعيييييييم😘
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  12. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    مبروك ي زعماء النتيجة و المستوى والصداره💙
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  13. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    محمد

    لماذا لم يطلب الخليج حكام اجانب على الاقل يطلع بالتعادل امام غلطة آسيا ؟
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  14. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 22:35 م
    عدد التعليقات:283

    الديدحان

    الف مبروك لزعماء اسيا . ومبروك لي خاصة .ولجماهير الزعماء .
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  15. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    محمد

    بدأت المؤامرات الدنيئه تنكشف ،، شكرا دكتور بخاري
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  16. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    صوت الزعيم

    الشعب الهلالي بصوت واحد يطالب باستمرار سيبيريا ..لاتفسدوا الهلال ياداره بعد ان اعاده سيبيريا في شهر حرام عليكم على الاقل خلو التغيير في فترة التوقف
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  17. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    ااببووححمموودد

    مبروك للفائزين .. ليلة كحلية خالصة .. الاصل فاز والفرع فاز !!
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  18. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    المع السيف

    حضرت في اول الركب حدس بخاري لايخيب شممممممممممممم طال عمرك ؟!!
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  19. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    شايف العجائب

    مبررووووك للزعيم
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