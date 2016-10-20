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توكل كرمان تشن هجوما على الإعلام المصري.. ماذا قالت؟!

20 أكتوبر, 2016 , 22:11 م
توكل كرمان تشن هجوما على الإعلام المصري.. ماذا قالت؟!
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صحيفة المرصد : شنت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، هجوما على وسائل الإعلام في مصر، موضحة أنها قائمة على السطحية المطلقة.
وقالت “كرمان” في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ الإعلام المصري قائم السطحية المطلقة والفشل الكامل، استمعوا إليهما لتضحكوا كثيراً حين ينتابكم الملل ويغشاكم الضجر”.
جدير بالذكر، أن هناك غضبا شبيعا عارما من الإعلام المصري -المرئي والمسموع- على صفحات التواصل الاجتماعي، محليا وعربيا، منذ إندلاع ثورة 25 يناير”، حتى الآن.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    20 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    البركه

    اعلامكم يا اخونجي تهجم على دول وحكامها البس نظاره وسماعه لاذنيك يفتح الله عليك فيما انت فيه
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  2. 25
    20 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    اخونجي

    توكل اخوان : ندين استهداف منازل المدنيين في اليمن ونعد ذلك جرائم ضد الإنسانية وندعو كافة الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني وتجنيب المدنين الويلات
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  3. 24
    20 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    محمود

    فيييه ايه تاني ما خلاص
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  4. 23
    20 أكتوبر, 2016 , 23:14 م

    مصطفى

    هو فيه ايييه
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  5. 22
    20 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    الى تعليق 15الخقيقة

    انت وازهرك وسبعة آلآف عامك وها انت تقبع في كل انواع الجهل والفقر والتخلف والكذب وتنكر المعروف كل تلك الصفات إنما تدل على تخلف وانعدام ثقافة.
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  6. 21
    20 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    اخونجي

    16 رأي اخونجي انت مصري !! ( انا أخونجي ... لا غير ... لا وطن لي ولا بلد... بلاد العرب والغرب أوطاني ))
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  7. 20
    20 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    تقول الحقيقة

    إعلام سطحي يبث سمومه وإفتراءه وكذبه على مجتمعه وكأنه يرى بان مسلسلاته تنطلي على الشعب موعده الشهر القادم فالشعب وعى وعرف تمويه الاعلام الوهمي.
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  8. 19
    20 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    رأي

    هالان اتركنا من توكل وشلتها انت مصري او اخوالك مصريين
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  9. 18
    20 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    اخونجي

    توكل كرمان تهاجم السعودية وتقول انها تُدار من غرف الإنعاش وتستولي على أراضي اليمن
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  10. 17
    20 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    يالطيف

    نحن من فهم مصر خطاء ولا قالها عمر رجالها مع من غلب لاكن هل نتعلم من الدرس ونترك كلمة الشقيقه الكبرى نتجه لبناء الشباب لبناء الوطن لانهم استغلوكسل شباب
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  11. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    رأي

    اخونجي انت مصري ليه فيها عيب ما تفتخر بجنسيتك اخوالم مصريين ما فيها عيب ولا نقيصه
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  12. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    الحقيقه

    مصر كبيره وعظيمه وحضاره سبع الف سنه والازهر الشريف ،، مصر دم الناس نقي وفصيلتهم دمهم +o انقى شعوب الارض هم المصريين
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  13. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 22:54 م
    عدد التعليقات:691

    عاشق وطنه

    مصر ما تركت الخليج وذهبت إلى إيران إلا بعد ما شافت دول الخليج فلست دوله تتبع مصالحها فهي مع من غلب
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  14. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    يالطيف

    ليس غريب على الاعلام المصري كانت اي حادثه فرديه او قبض على مصري كانو يستعملون الاعلام للابتزاز وتنفيذ طلبهم بارسال عماله اوتسهيل مصلحه لمسؤوليهم
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  15. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    اخونجي

    9 رأي اخونجي ..طيب وش حكم كشف وجه المراءه (( توكل على عقيدة القرضاوي في مسألة الوجه ))
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  16. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    اخونجي

    ياتوكل مصر ضمن دول التحالف العربي التي تدعم وطنك اليمن
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  17. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    مرزوق

    الحيره في المسائل الشرعيه لو بس كان فيه طالب علم على الاقل يبصر الناس بامور دينهم لكان الناس في خير ونعمه
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  18. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    رأي

    اخونجي ..طيب وش حكم كشف وجه المراءه نبغا نتفقه في الدين لا تنس انه اذا كان معك علم ولم تخبر به فالويل لك من الله
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  19. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    رأي

    اخونجي وش حكم كشف وجه المراءه حسب المذاهب الاسلاميه الاربعه
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  20. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    فعلا هذا اعلام مصر

    الإعلام المصري استمعوا إليهما لتضحكوا كثيراً حين ينتابكم الملل ويغشاكم الضجر
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  21. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    اخونجي

    ما الذي أجبرك لكي تعادي مصر ؟!
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  22. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    اخونجي

    من الأولى أن تغردي في اليمن .. فهو بأمس الحاجة لأبنائه ،،ما الذي أجبرك على الإساءة لبلد لا ناقة لك فيه
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  23. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 22:31 م

    دحباشيه. حاقده على السعوديين. ودي اسال. البنت المنحاشه مع عرفات الزيدي. باقيه في اليمن
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  24. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    اخونجي

    اليمن أولى بالولاء والإنتماء .. اليمن بحاجة للجميع ،،
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  25. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    رحمه

    هذه لو اشوفها امزع شعرها 👿👿👿👿
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  26. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    معقوله

    كله بعبعه ومين يدفع
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