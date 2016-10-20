صحيفة المرصد : شنت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، هجوما على وسائل الإعلام في مصر، موضحة أنها قائمة على السطحية المطلقة.
وقالت “كرمان” في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ الإعلام المصري قائم السطحية المطلقة والفشل الكامل، استمعوا إليهما لتضحكوا كثيراً حين ينتابكم الملل ويغشاكم الضجر”.
جدير بالذكر، أن هناك غضبا شبيعا عارما من الإعلام المصري -المرئي والمسموع- على صفحات التواصل الاجتماعي، محليا وعربيا، منذ إندلاع ثورة 25 يناير”، حتى الآن.
توكل كرمان تشن هجوما على الإعلام المصري.. ماذا قالت؟!
صحيفة المرصد : شنت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، هجوما على وسائل الإعلام في مصر، موضحة أنها قائمة على السطحية المطلقة.
تعليقات ( 26 )
البركهاعلامكم يا اخونجي تهجم على دول وحكامها البس نظاره وسماعه لاذنيك يفتح الله عليك فيما انت فيه
اخونجيتوكل اخوان : ندين استهداف منازل المدنيين في اليمن ونعد ذلك جرائم ضد الإنسانية وندعو كافة الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني وتجنيب المدنين الويلات
محمودفيييه ايه تاني ما خلاص
مصطفىهو فيه ايييه
الى تعليق 15الخقيقةانت وازهرك وسبعة آلآف عامك وها انت تقبع في كل انواع الجهل والفقر والتخلف والكذب وتنكر المعروف كل تلك الصفات إنما تدل على تخلف وانعدام ثقافة.
اخونجي16 رأي اخونجي انت مصري !! ( انا أخونجي ... لا غير ... لا وطن لي ولا بلد... بلاد العرب والغرب أوطاني ))
تقول الحقيقةإعلام سطحي يبث سمومه وإفتراءه وكذبه على مجتمعه وكأنه يرى بان مسلسلاته تنطلي على الشعب موعده الشهر القادم فالشعب وعى وعرف تمويه الاعلام الوهمي.
رأيهالان اتركنا من توكل وشلتها انت مصري او اخوالك مصريين
اخونجيتوكل كرمان تهاجم السعودية وتقول انها تُدار من غرف الإنعاش وتستولي على أراضي اليمن
يالطيفنحن من فهم مصر خطاء ولا قالها عمر رجالها مع من غلب لاكن هل نتعلم من الدرس ونترك كلمة الشقيقه الكبرى نتجه لبناء الشباب لبناء الوطن لانهم استغلوكسل شباب
رأياخونجي انت مصري ليه فيها عيب ما تفتخر بجنسيتك اخوالم مصريين ما فيها عيب ولا نقيصه
الحقيقهمصر كبيره وعظيمه وحضاره سبع الف سنه والازهر الشريف ،، مصر دم الناس نقي وفصيلتهم دمهم +o انقى شعوب الارض هم المصريين
عدد التعليقات:691
عاشق وطنهمصر ما تركت الخليج وذهبت إلى إيران إلا بعد ما شافت دول الخليج فلست دوله تتبع مصالحها فهي مع من غلب
يالطيفليس غريب على الاعلام المصري كانت اي حادثه فرديه او قبض على مصري كانو يستعملون الاعلام للابتزاز وتنفيذ طلبهم بارسال عماله اوتسهيل مصلحه لمسؤوليهم
اخونجي9 رأي اخونجي ..طيب وش حكم كشف وجه المراءه (( توكل على عقيدة القرضاوي في مسألة الوجه ))
اخونجيياتوكل مصر ضمن دول التحالف العربي التي تدعم وطنك اليمن
مرزوقالحيره في المسائل الشرعيه لو بس كان فيه طالب علم على الاقل يبصر الناس بامور دينهم لكان الناس في خير ونعمه
رأياخونجي ..طيب وش حكم كشف وجه المراءه نبغا نتفقه في الدين لا تنس انه اذا كان معك علم ولم تخبر به فالويل لك من الله
رأياخونجي وش حكم كشف وجه المراءه حسب المذاهب الاسلاميه الاربعه
فعلا هذا اعلام مصرالإعلام المصري استمعوا إليهما لتضحكوا كثيراً حين ينتابكم الملل ويغشاكم الضجر
اخونجيما الذي أجبرك لكي تعادي مصر ؟!
اخونجيمن الأولى أن تغردي في اليمن .. فهو بأمس الحاجة لأبنائه ،،ما الذي أجبرك على الإساءة لبلد لا ناقة لك فيه
اخونجياليمن أولى بالولاء والإنتماء .. اليمن بحاجة للجميع ،،
رحمههذه لو اشوفها امزع شعرها 👿👿👿👿
معقولهكله بعبعه ومين يدفع