توكل كرمان تشن هجوما على الإعلام المصري.. ماذا قالت؟!

صحيفة المرصد : شنت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، هجوما على وسائل الإعلام في مصر، موضحة أنها قائمة على السطحية المطلقة.

وقالت “كرمان” في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ الإعلام المصري قائم السطحية المطلقة والفشل الكامل، استمعوا إليهما لتضحكوا كثيراً حين ينتابكم الملل ويغشاكم الضجر”.

جدير بالذكر، أن هناك غضبا شبيعا عارما من الإعلام المصري -المرئي والمسموع- على صفحات التواصل الاجتماعي، محليا وعربيا، منذ إندلاع ثورة 25 يناير”، حتى الآن.