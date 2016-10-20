بالفيديو : الشباب يهزم الاتحاد بهدف مقابل لا شيئ

صحيفة المرصد : حقق الشباب فوزاً غالياً على مضيفه الاتحاد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الأسبوع السادس من دوري جميل للمحترفين، وجاءت المباراة سجالاً بين الفريقين وتمكن محترف الشباب الجزائري بن يطو من إجراز هدف فريقه عند الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، وسعى الاتحاد لإدراك التعادل قابلها الشباب بتنظيم دفاعي واعتماد على الهجمات المتردة.