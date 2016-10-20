بالفيديو : الشباب يهزم الاتحاد بهدف مقابل لا شيئ

صحيفة المرصد : حقق الشباب فوزاً غالياً على مضيفه الاتحاد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الأسبوع السادس من دوري جميل للمحترفين، وجاءت المباراة سجالاً بين الفريقين وتمكن محترف الشباب الجزائري بن يطو من إجراز هدف فريقه عند الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، وسعى الاتحاد لإدراك التعادل قابلها الشباب بتنظيم دفاعي واعتماد على الهجمات المتردة.
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تعليقات ( 37 )
أكره الظلم حتى في الكورهمهزله تحكيميه والمستفيد واحد
أكره الظلم حتى في الكورهمهزله تحكيميه والمستفيد واحد
ي و س فالفوز للشباب والبكاء ل....................... ابفهم مستعجلين ليش بكرة ان شاء الله بتبكون
عدد التعليقات:4146
العنيدهدف غير صحيح للشباب تسلل وضربه جزاء للاتحاد 100/100 هذا كلام الفوده وليس كلامي !! حسبي الله ع الحكم المحلي ؟؟ وهاردلك يجماهير العميد هذا الي ضيعنا ؟؟
كهربهعوزين حكم اقنبي
كهربهالا تحاد ما بيتغلبش
قانصهم قنصبن يطووو بكبك الأهلاوية والاتحادية واكلهم اكل البرشومي هههههه
كهربههدف تسلل
الترتيبات الدنيئهمبروك الصداره لهلال الآبد وشباب باقابر
مضعوط حاشيمبروك لهلال العابد وشباب سامي وهاردلك لاتي المولد
القناصالفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراويه جمهور المسيار هههههههههههههههههههههههههههه م س ي ا ر
كيف تسلل وهي مرتدة من الحارسثقافتكم محدودة الهدف صحيح 100%
الترتيبات الدنيئههدف تسلل يعني حرام
كهربهالمفروض يكون تحكيم اجنبي
بن يطولحقنا الاتحاد بالاهلي
ابو سلطانليش الاتحاد ما طلب حكام اجانب
عبدالله الياميألف مبروك لسامي الجابر ، فرط فيه الهلال فأبدع مع الشباب وأطاح بالمتصدر ⚽️👏
محمدبدأت المؤامرات الدنيئة تظهر على السطح شكرا للنزيه بخاري
عدد التعليقات:4146
العنيدأن شاء غداً مباراه العااالمي وثلاث نقاط بحول الله مستوى ونتيجه !! وحظ اووفر يجماهير الاتحاد !! وحسبي الله ع التحكيم
عدد التعليقات:4146
العنيدوهاردلك لجاهير العميد وحسبي الله ع الحكم الحكم على مجريات المباراه من هدف وعدم احتساب ضربة جزاء صريحه صحيحه واستفزاز للاعبين الاتحاد ( وهدف التسلل )
شايف العجائبنص تميسه تبكبك الحين
محمدتحكيم موجه لاسقاط نادي الشعب
عدد التعليقات:4146
العنيد4/// أيش عند دحدوه الزعيقه تبارررك مسيار يعني !!!
المع السيفوي وي وي الاتي وي وي وي .. روح الاتحاد .. راح الاتحاد
عدد التعليقات:283
الديدحانالف مبروووووك لفريق سامي الجابر .
هههههاخيرا خسر الاتحاد وفاز الشباب بمساعده التحكيم
اتحاديهدف الشباب تسلل واضح
اتحاديمبروك الفوز بهدف تسلل