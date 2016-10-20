  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : الشباب يهزم الاتحاد بهدف مقابل لا شيئ

20 أكتوبر, 2016 , 22:17 م
بالفيديو : الشباب يهزم الاتحاد بهدف مقابل لا شيئ
  • 1٬429
  • 37
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : حقق الشباب فوزاً غالياً على مضيفه الاتحاد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الأسبوع السادس من دوري جميل للمحترفين، وجاءت المباراة سجالاً بين الفريقين وتمكن محترف الشباب الجزائري بن يطو من إجراز هدف فريقه عند الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، وسعى الاتحاد لإدراك التعادل قابلها الشباب بتنظيم دفاعي واعتماد على الهجمات المتردة.



تعليقات ( 37 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 37
    20 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    الدوري اهلاوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 36
    20 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    أكره الظلم حتى في الكوره

    مهزله تحكيميه والمستفيد واحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 35
    20 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    المدربين السعوديين مبدعين . المشكلة عدم الثقة فيهم المفروض إعطاء المدربين السعوديين فرصة لإثبات مهاراتهم في التدريب ولايقلون كفاءة عن المدربين الاجانب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 34
    20 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    أكره الظلم حتى في الكوره

    مهزله تحكيميه والمستفيد واحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 33
    20 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    ي و س ف

    الفوز للشباب والبكاء ل....................... ابفهم مستعجلين ليش بكرة ان شاء الله بتبكون
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 32
    20 أكتوبر, 2016 , 23:19 م
    عدد التعليقات:4146

    العنيد

    هدف غير صحيح للشباب تسلل وضربه جزاء للاتحاد 100/100 هذا كلام الفوده وليس كلامي !! حسبي الله ع الحكم المحلي ؟؟ وهاردلك يجماهير العميد هذا الي ضيعنا ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 31
    20 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    مدرسة الهلال تخرج مدربين عمالقه الكورة فكروثقافه وتكتيك واستغلال الثغرات ودراسة نقاطالضعف لقدنجح العملاق المدرب سامي الجابرومساعده العملاق عمرالغامدي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 30
    20 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    مدرسة الهلال تخرج مدربين عمالقه الكورة فكروثقافه وتكتيك واستغلال الثغرات ودراسة نقاطالضعف لقدنجح العملاق المدرب سامي الجابرومساعده العملاق عمرالغامدي
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  9. 29
    20 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    كهربه

    عوزين حكم اقنبي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  10. 28
    20 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    كهربه

    الا تحاد ما بيتغلبش
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  11. 27
    20 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    قانصهم قنص

    بن يطووو بكبك الأهلاوية والاتحادية واكلهم اكل البرشومي هههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 26
    20 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    كهربه

    هدف تسلل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  13. 25
    20 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    الترتيبات الدنيئه

    مبروك الصداره لهلال الآبد وشباب باقابر
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  14. 24
    20 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    مضعوط حاشي

    مبروك لهلال العابد وشباب سامي وهاردلك لاتي المولد
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 23
    20 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    القناص

    الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراويه جمهور المسيار هههههههههههههههههههههههههههه م س ي ا ر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 22
    20 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    كيف تسلل وهي مرتدة من الحارس

    ثقافتكم محدودة الهدف صحيح 100%
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 21
    20 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    الترتيبات الدنيئه

    هدف تسلل يعني حرام
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 20
    20 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    كهربه

    المفروض يكون تحكيم اجنبي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  19. 19
    20 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    التحكيم المتحيز سبب تدهور الكره في بلادنا
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  20. 18
    20 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    بن يطو

    لحقنا الاتحاد بالاهلي
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  21. 17
    20 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    ابو سلطان

    ليش الاتحاد ما طلب حكام اجانب
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  22. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    صدق بخاري هههههه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  23. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    ما يقدرون على الانحاد الا بالتحكيم
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  24. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    هذا هو التحكيم المحلي
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  25. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    هذا هو التحكيم المحلي
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  26. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    عبدالله اليامي

    ألف مبروك لسامي الجابر ، فرط فيه الهلال فأبدع مع الشباب وأطاح بالمتصدر ⚽️👏
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  27. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 22:31 م

    محمد

    بدأت المؤامرات الدنيئة تظهر على السطح شكرا للنزيه بخاري
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  28. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 22:30 م
    عدد التعليقات:4146

    العنيد

    أن شاء غداً مباراه العااالمي وثلاث نقاط بحول الله مستوى ونتيجه !! وحظ اووفر يجماهير الاتحاد !! وحسبي الله ع التحكيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  29. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 22:28 م
    عدد التعليقات:4146

    العنيد

    وهاردلك لجاهير العميد وحسبي الله ع الحكم الحكم على مجريات المباراه من هدف وعدم احتساب ضربة جزاء صريحه صحيحه واستفزاز للاعبين الاتحاد ( وهدف التسلل )
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    شايف العجائب

    نص تميسه تبكبك الحين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    محمد

    تحكيم موجه لاسقاط نادي الشعب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 22:25 م
    عدد التعليقات:4146

    العنيد

    4/// أيش عند دحدوه الزعيقه تبارررك مسيار يعني !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    المع السيف

    وي وي وي الاتي وي وي وي .. روح الاتحاد .. راح الاتحاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 22:21 م
    عدد التعليقات:283

    الديدحان

    الف مبروووووك لفريق سامي الجابر .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  35. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    ههههه

    اخيرا خسر الاتحاد وفاز الشباب بمساعده التحكيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    اتحادي

    هدف الشباب تسلل واضح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 22:19 م

    اتحادي

    مبروك الفوز بهدف تسلل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم