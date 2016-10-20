حظر جهاز “جالكسي نوت 7” على جميع الطائرات التي تقلع من مطارات المملكة

صحيفة المرصد: أصدرت هيئة الطيران المدني قراراً بمنع حمل أو استخدام جهاز سامسونغ “جالكسي نوت 7” على جميع الطائرات التي تقلع من مطارات المملكة.

وشددت الهيئة عبر تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على جميع الناقلين الجويين بضرورة منعه سواء بالشحن في الحقائب أو بالحمل الشخصي وفي حال تم ضبطه فإنه يتم إطفاؤه وعدم شحن بطاريته أو إعادة استخدامه.

وأكدت هيئة الطيران المدني على الناقلين الجويين بضرورة تذكير الركاب بعدم حمله سواء كانوا يحملونه شخصياً أو في الحقائب.