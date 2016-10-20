القبض على داعشيين هربوا من معركة الموصل في زي نسائي !!

ترجمة صحيفة المرصد: ألقت قوات البشمركة الكردية على داعشيين بالقرب من الموصل وهم يرتدون زي نسائي أثناء محاولتهم الهروب من معركة تحرير الموصل التي وصلت ليومها الرابع.

ووصفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الداعشيين بـ “الجبناء” حيث أنهم استغلوا أوامر ابوبكر البغدادي بترحيل النساء وزوجات قادة داعش من المدينة وحاولوا التسلل بينهن للهروب من مواجهة قوات التحالف الغربي لتحرير مدينة الموصل من قبضة داعش.

وبحسب صحيفة “ذا صن” الإنجليزية فإن قوات البشمركة استطاعت التعرف على الداعشيين وكشفتهم وقبضت عليهم، بالقرب من الموصل.