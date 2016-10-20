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القبض على داعشيين هربوا من معركة الموصل في زي نسائي !!

20 أكتوبر, 2016 , 23:34 م
القبض على داعشيين هربوا من معركة الموصل في زي نسائي !!
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ترجمة صحيفة المرصد: ألقت قوات البشمركة الكردية على داعشيين بالقرب من الموصل وهم يرتدون زي نسائي أثناء محاولتهم الهروب من معركة تحرير الموصل التي وصلت ليومها الرابع.

ووصفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الداعشيين بـ “الجبناء” حيث أنهم استغلوا أوامر ابوبكر البغدادي بترحيل النساء وزوجات قادة داعش من المدينة وحاولوا التسلل بينهن للهروب من مواجهة قوات التحالف الغربي لتحرير مدينة الموصل من قبضة داعش.

وبحسب صحيفة “ذا صن” الإنجليزية فإن قوات البشمركة استطاعت التعرف على الداعشيين وكشفتهم وقبضت عليهم، بالقرب من الموصل.

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تعليقات ( 41 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 41
    21 أكتوبر, 2016 , 1:27 ص

    cherokee

    الشريف{نظف قلبك الحقد بينط من حروفك سواد القلب يعمي العيون والحسود لا يسود}
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 40
    21 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    سامر

    الرافضي أكذب من الشيطان نفسه....
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  3. 39
    21 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    الشريف

    اهل العراق اهل الشقاق والنفاق لو فيهم خير ما نزح اكثر من مليون من الموصل لكردستان وجبال سنجار خوفا من عشرين ألف مقاتل بل انهم كانوا يذبحون كالخراف
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  4. 38
    21 أكتوبر, 2016 , 1:24 ص

    cherokee

    هوسة ومن ماحط يده مع امريكا ولو ان العراقيين ماحطوا يدهم بل امريكا تبكي على خوارجها لان امريكا تخصص خوارج ادرسي وتعلمي وعرفي تاريخ امريكا ومن مواليها
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  5. 37
    21 أكتوبر, 2016 , 1:20 ص

    cherokee

    همسات اصلا لو في الشيعة خير ماحطوا يدهم بيد الكفار وامريكا هههههههههههههه قل قسم
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  6. 36
    21 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    همسات

    اصلا لو في الشيعة خير ماحطوا يدهم بيد الكفار وامريكا لابادة السنه واحفاد رسول الله !! حسبي الله عليكم واللهم رد كيدهم بنحورهم
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  7. 35
    21 أكتوبر, 2016 , 1:12 ص

    كاره الروافض

    هؤلاء شيعه الايران يلفق صور للسنه ليرفع معنوياتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  8. 34
    21 أكتوبر, 2016 , 0:55 ص

    الى الكريم

    ٣٢ ⬅️〰انته اسمك جرذان الاخوان 〰يا الحبيب اختر لنفسك اسم يليق بك تعي معنى جرذ ارفع مقام نفسك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 33
    21 أكتوبر, 2016 , 0:53 ص

    داعس رقبة الزيدي

    زيدي مفقود لعنك الله انت و الحشد الشيعي يا حوثي منكوح
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  10. 32
    21 أكتوبر, 2016 , 0:49 ص

    جرذان الاخوان

    14 زائر باين ملبسينهم غصب (( وربما اجبروهم على الخروج من أوطانهم لمبايعة خليفتهم القطبي ))
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  11. 31
    21 أكتوبر, 2016 , 0:44 ص

    الهمداني

    الوافي بن عبود///العراق دولة قامت من الاساس على الدين لله والوطن للجميع وليست كا,دولة اسرائيل دولة الميعاد وشعب الله المختار (الدواعش دخيلين وسيطردون)
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  12. 30
    21 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    wad

    ايه هين
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  13. 29
    21 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    الوافي بن عبود

    واضح ملبسينهم غصب حتى يشوهو اهل السنة بالموصل ويقولون عنهم داعش الله يهلك ايران وكل من تامر على الموصل الله يحمي سنة الموصل والعراق ككل يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  14. 28
    21 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    ادعس ع الدواعش

    الهام ...الهام ...الهام
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  15. 27
    21 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    الهمداني

    الحشد الشعبي الشيعي يرتكب مجاز في سنه الموصل/الموصل فيه تعدد سنة وشيعة وازيدين وعلوين ومسيحيين وكلهم متعايشين ماعندهم عنصرية وتفرقة التكفيريين الخوارج
    لا يعجبني(28) اعجبني(0)
  16. 26
    21 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    احرق

    احرق ... احرق ... احرق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 25
    21 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    خندمه

    هذا التولي يوم الزحف بعد ان أسقطت دولتهم المزعومة
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  18. 24
    21 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص

    ا

    الحشد الشعبي الشيعي يرتكب مجاز في سنه الموصل وهم يقولون اخوان سنه وشيعه الوطن مانبيعه كذبتوا يا اعداء الله شوفو مقاطع اليوتيوب
    لا يعجبني(0) اعجبني(20)
  19. 23
    21 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    احرق

    احرق ... احرق ... احرق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 22
    21 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص

    جرذان الاخوان

    في فترة مااااااااء كاد أن يتسلل هذا الزي لنسائنا كما تسلل الزي الأفغاني للرجال
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  21. 21
    21 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    جرذان الاخوان

    هذا الزي النسائي الرسمي لدولة الخلافة السرورية القطبية متوافق مع عقيدة ذي الخويصرة
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  22. 20
    21 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    الهمداني

    اخي العزيز والحر مفقود ت 17 انت تقصد الملتحين التكفيريين الخوارج فهناك ملتحين انسانيين يحبون الخير للغير ولو انهم مغيبيين ولكن الله كريم
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  23. 19
    21 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    جرذان الاخوان

    لقد ولى الخوارج يوم الزحف كان عندي أمل يهلكون أنفسهم بتفجير أحشائهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  24. 18
    21 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    مفقود

    يجب التأكد من اي ملتحي فقد عاثوا في الارض فسادا
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  25. 17
    21 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    جرذان الاخوان

    رجاء لا تبقون منهم أحدا لا نريد أن يعودوا لأوطانهم الا جثث هامدة عبرة لكل من تسول له نفسه الضالة الخروج من وطنه ونزع بيعته من حاكمه
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  26. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    مفقود

    يجب تمزيق الدواعش وكل من ناصرهم او اواهم او حتى تعاطف معهم, اللهم انصر الجيش والحشد الشعبي, يجب محاربة كل من رفع السلاح سنيا او غيره
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  27. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    جرذان الاخوان

    أحفاد صلاح الدين الأكراد السنة الموحدون سيجعلون من خوارج العصر عبرة لمن يعتبر ولمن تسول له نفسه نشر هذا الفكر في أوطانهم
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  28. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    زائر

    باين ملبسينهم غصب حتى يشوهو اهل السنة بالموصل ويقولون عنهم داعش الله يهلك ايران وكل من تامر على الموصل الله يحمي سنة الموصل والعراق ككل يارب
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  29. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    الهمداني

    تسلم ايدين رجال الجيش العراقي الحر البطل داحر الدواعش والخوارج
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  30. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    محب الخير

    لكم الله ياأهل السنة اجتمعت عليهم الروافض والنصارى والخوارج حتى يجهزونها لبناء الدوله الكبري للهيود المسونيه بزعمهم انها لهم , قاتلكم الله انى تؤفكون
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  31. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    ابومحمد

    شكلهم ملبسينهم اللبس غصب عنهم لان هذا اللبس لَبْس الكرديات مو اهل الموصل
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  32. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 23:55 م

    محب الخير

    صحيح كلامك ياالبرقاوي تم القضاء عليهم حتى لايثبت عليهم دليل بانهم تأمروا مع داعش للقضاء على اهل السنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  33. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    مفقود

    سيأتي اليوم الذي يهرب فيه الظلاميون وعبدة التراث ومثقفي القبور من الحالمين بالحور كما هرب هؤلاء
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  34. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 23:51 م

    يالطيف

    لقد شوهتو الاسلام ولم يشوهه الاسلام عاى مر العصور مثلكم حذرنا الرسو(ص) من راياتكم السود فقال لاترفعو لهم يد ولارجل والان كلن كسب من ظهوركم صرتم شماعه
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  35. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    ههه ويقولون عن نفسهم مجاهدين
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  36. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    البرقاوي

    زرعهم اليهود وكبرهم ورباهم وجمعهم في نقطه واحده وقضى عليهم هم سبب نكبه المسلمين وهم من جعل للغرب مطى قدم في المنطقه وسهل خططهم داعش مجموعه غجر وقطيع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    يالطيف

    طحتو بيد البشمرقه والله لاتمنون لو انكم استلمتكم بلادكم وحاكمتكم محاكمه عادله لاكن قتلتو الضعفاء ولان انتم الضعفاء ولن يعاملونكم الاكما عاملتم اسراكم
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  38. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 23:40 م

    جرذان الاخوان

    فعلوا ذلك في 4 وهربوا بزي النساء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    جرذان الاخوان

    يعاملن معاملة السبايا لعن الله المتشبهين
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  40. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    باسم

    هذا اخرت الهياط والجري وراء الموساد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    جرذان الاخوان

    أقترح أن يعاملوا كسبايا
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