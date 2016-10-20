القبض على داعشيين هربوا من معركة الموصل في زي نسائي !!

ترجمة صحيفة المرصد: ألقت قوات البشمركة الكردية على داعشيين بالقرب من الموصل وهم يرتدون زي نسائي أثناء محاولتهم الهروب من معركة تحرير الموصل التي وصلت ليومها الرابع.
ووصفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الداعشيين بـ “الجبناء” حيث أنهم استغلوا أوامر ابوبكر البغدادي بترحيل النساء وزوجات قادة داعش من المدينة وحاولوا التسلل بينهن للهروب من مواجهة قوات التحالف الغربي لتحرير مدينة الموصل من قبضة داعش.
وبحسب صحيفة “ذا صن” الإنجليزية فإن قوات البشمركة استطاعت التعرف على الداعشيين وكشفتهم وقبضت عليهم، بالقرب من الموصل.
تعليقات ( 41 )
cherokeeالشريف{نظف قلبك الحقد بينط من حروفك سواد القلب يعمي العيون والحسود لا يسود}
سامرالرافضي أكذب من الشيطان نفسه....
الشريفاهل العراق اهل الشقاق والنفاق لو فيهم خير ما نزح اكثر من مليون من الموصل لكردستان وجبال سنجار خوفا من عشرين ألف مقاتل بل انهم كانوا يذبحون كالخراف
cherokeeهوسة ومن ماحط يده مع امريكا ولو ان العراقيين ماحطوا يدهم بل امريكا تبكي على خوارجها لان امريكا تخصص خوارج ادرسي وتعلمي وعرفي تاريخ امريكا ومن مواليها
cherokeeهمسات اصلا لو في الشيعة خير ماحطوا يدهم بيد الكفار وامريكا هههههههههههههه قل قسم
همساتاصلا لو في الشيعة خير ماحطوا يدهم بيد الكفار وامريكا لابادة السنه واحفاد رسول الله !! حسبي الله عليكم واللهم رد كيدهم بنحورهم
كاره الروافضهؤلاء شيعه الايران يلفق صور للسنه ليرفع معنوياتهم
الى الكريم٣٢ ⬅️〰انته اسمك جرذان الاخوان 〰يا الحبيب اختر لنفسك اسم يليق بك تعي معنى جرذ ارفع مقام نفسك
داعس رقبة الزيديزيدي مفقود لعنك الله انت و الحشد الشيعي يا حوثي منكوح
جرذان الاخوان14 زائر باين ملبسينهم غصب (( وربما اجبروهم على الخروج من أوطانهم لمبايعة خليفتهم القطبي ))
الهمدانيالوافي بن عبود///العراق دولة قامت من الاساس على الدين لله والوطن للجميع وليست كا,دولة اسرائيل دولة الميعاد وشعب الله المختار (الدواعش دخيلين وسيطردون)
wadايه هين
الوافي بن عبودواضح ملبسينهم غصب حتى يشوهو اهل السنة بالموصل ويقولون عنهم داعش الله يهلك ايران وكل من تامر على الموصل الله يحمي سنة الموصل والعراق ككل يارب
ادعس ع الدواعشالهام ...الهام ...الهام
الهمدانيالحشد الشعبي الشيعي يرتكب مجاز في سنه الموصل/الموصل فيه تعدد سنة وشيعة وازيدين وعلوين ومسيحيين وكلهم متعايشين ماعندهم عنصرية وتفرقة التكفيريين الخوارج
احرقاحرق ... احرق ... احرق
خندمههذا التولي يوم الزحف بعد ان أسقطت دولتهم المزعومة
االحشد الشعبي الشيعي يرتكب مجاز في سنه الموصل وهم يقولون اخوان سنه وشيعه الوطن مانبيعه كذبتوا يا اعداء الله شوفو مقاطع اليوتيوب
احرقاحرق ... احرق ... احرق
جرذان الاخوانفي فترة مااااااااء كاد أن يتسلل هذا الزي لنسائنا كما تسلل الزي الأفغاني للرجال
جرذان الاخوانهذا الزي النسائي الرسمي لدولة الخلافة السرورية القطبية متوافق مع عقيدة ذي الخويصرة
الهمدانياخي العزيز والحر مفقود ت 17 انت تقصد الملتحين التكفيريين الخوارج فهناك ملتحين انسانيين يحبون الخير للغير ولو انهم مغيبيين ولكن الله كريم
جرذان الاخوانلقد ولى الخوارج يوم الزحف كان عندي أمل يهلكون أنفسهم بتفجير أحشائهم
مفقوديجب التأكد من اي ملتحي فقد عاثوا في الارض فسادا
جرذان الاخوانرجاء لا تبقون منهم أحدا لا نريد أن يعودوا لأوطانهم الا جثث هامدة عبرة لكل من تسول له نفسه الضالة الخروج من وطنه ونزع بيعته من حاكمه
مفقوديجب تمزيق الدواعش وكل من ناصرهم او اواهم او حتى تعاطف معهم, اللهم انصر الجيش والحشد الشعبي, يجب محاربة كل من رفع السلاح سنيا او غيره
جرذان الاخوانأحفاد صلاح الدين الأكراد السنة الموحدون سيجعلون من خوارج العصر عبرة لمن يعتبر ولمن تسول له نفسه نشر هذا الفكر في أوطانهم
زائرباين ملبسينهم غصب حتى يشوهو اهل السنة بالموصل ويقولون عنهم داعش الله يهلك ايران وكل من تامر على الموصل الله يحمي سنة الموصل والعراق ككل يارب
الهمدانيتسلم ايدين رجال الجيش العراقي الحر البطل داحر الدواعش والخوارج
محب الخيرلكم الله ياأهل السنة اجتمعت عليهم الروافض والنصارى والخوارج حتى يجهزونها لبناء الدوله الكبري للهيود المسونيه بزعمهم انها لهم , قاتلكم الله انى تؤفكون
ابومحمدشكلهم ملبسينهم اللبس غصب عنهم لان هذا اللبس لَبْس الكرديات مو اهل الموصل
محب الخيرصحيح كلامك ياالبرقاوي تم القضاء عليهم حتى لايثبت عليهم دليل بانهم تأمروا مع داعش للقضاء على اهل السنة
مفقودسيأتي اليوم الذي يهرب فيه الظلاميون وعبدة التراث ومثقفي القبور من الحالمين بالحور كما هرب هؤلاء
يالطيفلقد شوهتو الاسلام ولم يشوهه الاسلام عاى مر العصور مثلكم حذرنا الرسو(ص) من راياتكم السود فقال لاترفعو لهم يد ولارجل والان كلن كسب من ظهوركم صرتم شماعه
البرقاويزرعهم اليهود وكبرهم ورباهم وجمعهم في نقطه واحده وقضى عليهم هم سبب نكبه المسلمين وهم من جعل للغرب مطى قدم في المنطقه وسهل خططهم داعش مجموعه غجر وقطيع
يالطيفطحتو بيد البشمرقه والله لاتمنون لو انكم استلمتكم بلادكم وحاكمتكم محاكمه عادله لاكن قتلتو الضعفاء ولان انتم الضعفاء ولن يعاملونكم الاكما عاملتم اسراكم
جرذان الاخوانفعلوا ذلك في 4 وهربوا بزي النساء
جرذان الاخوانيعاملن معاملة السبايا لعن الله المتشبهين
باسمهذا اخرت الهياط والجري وراء الموساد
جرذان الاخوانأقترح أن يعاملوا كسبايا