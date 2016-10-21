بالفيديو.. فتاتان تتراقصان مع سائق من جنسية آسيوية وترفعان صوتيهما بالغناء !

صحيفة المرصد: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فتيات يرقصن مع سائق من جنسية آسيوية أثناء تشغيله لإحدى الأغاني.

وأظهر المقطع تمايل فتاتين بالرقص في سيارة – لم تتضح إذا ما كانت سيارتهما الخاصة أو ليموزين أم تابعة لأوبر أو كريم – مع علمهما بأن السائق يقوم بتصويرهما، حيث قالت إحدى الفتاتين للسائق: “صوّر صوّر”.

وفي نهاية الفيديو مدّ السائق يده للفتاتين فقامتا بمصافحته، ولم تتورّع أي منهما في رفع صوتيهما بالغناء والتفاخر بتصوير السائق لهما.

يأتي هذا فيما أثار الفيديو غضب المغردين فطالبوا بالقبض على السائق ومحاسبة الفتاتين لمخالفتهم جميعاً قيم المجتمع السعودي وآداب الإسلام.