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بالفيديو.. فتاتان تتراقصان مع سائق من جنسية آسيوية وترفعان صوتيهما بالغناء !

21 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص
بالفيديو.. فتاتان تتراقصان مع سائق من جنسية آسيوية وترفعان صوتيهما بالغناء !
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صحيفة المرصد: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فتيات يرقصن مع سائق من جنسية آسيوية أثناء تشغيله لإحدى الأغاني.

وأظهر المقطع تمايل فتاتين بالرقص في سيارة – لم تتضح إذا ما كانت سيارتهما الخاصة أو ليموزين أم تابعة لأوبر أو كريم – مع علمهما بأن السائق يقوم بتصويرهما، حيث قالت إحدى الفتاتين للسائق: “صوّر صوّر”.

وفي نهاية الفيديو مدّ السائق يده للفتاتين فقامتا بمصافحته، ولم تتورّع أي منهما في رفع صوتيهما بالغناء والتفاخر بتصوير السائق لهما.

يأتي هذا فيما أثار الفيديو غضب المغردين فطالبوا بالقبض على السائق ومحاسبة الفتاتين لمخالفتهم جميعاً قيم المجتمع السعودي وآداب الإسلام.



تعليقات ( 98 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 98
    21 أكتوبر, 2016 , 1:30 ص

    الغامدي

    واضحه ان هذا سواقهم الخص وحافظ الاغنيه كيح الميانه ويالله ياسواقين ماخفي الله به اعلم يامانعين المره من السواقه..اختصرتو الطريق عزالله يعني كذا حافظتم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 97
    21 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص
    عدد التعليقات:332

    الفارس ابو زيد

    الي عندنا من زينهن والله لو يحصلن طرف فرصه لاتعلق العصفور على صدام السياره والي مايشتري يتفرج لاكن الله يخلي الحكومه والشرع الي فاكنا من هاذي الاشكال
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  3. 96
    21 أكتوبر, 2016 , 1:28 ص

    لو السواق عندنا كان غطي وجهه مثلهم ولبس برقع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 95
    21 أكتوبر, 2016 , 1:28 ص

    طيب كيف عرفتم انهن سعوديات يمكن خليجيات او

    مادري التصورير غير واضح المعالم
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  5. 94
    21 أكتوبر, 2016 , 1:27 ص

    عبدالله

    لا و** المجتمع تطالب بإسقاط الولايه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 93
    21 أكتوبر, 2016 , 1:27 ص
    عدد التعليقات:332

    الفارس ابو زيد

    ابي اسمع صوت الي امتحنونا البنت السعوديه والبنت السعوديه وكل ماطلع شي سوى فيها ابو المرجله وهو مايدري وين الله حاطه
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  7. 92
    21 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    شايم

    ياالربع هدو دركسون السيارة يمين ماهم بعندنا وينكم مدحدرين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 91
    21 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    زائره وش تتوقعون انتم ياللي تحاربون قيادة المرأه - وهل هذا مبرر من الافعال المخزيه
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  9. 90
    21 أكتوبر, 2016 , 1:13 ص

    🌺أوركيد ي72 هدي و ع هونك كثير حريم مو قد المسؤولية وماتعرف تغسل حتى وجهها وبرضوه تزوجت لاتدري قد يكون زواج هذا الصنف عقوبة جزاء لمعصية أوذنب- صدقتي
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  10. 89
    21 أكتوبر, 2016 , 1:11 ص

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء "
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 88
    21 أكتوبر, 2016 , 1:10 ص

    مسخرة

    نطالب انزال العقوبه بهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 87
    21 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص

    زائره

    وش تتوقعون انتم ياللي تحاربون قيادة المرأه لسيارتها هذي النتيجه جرأة المرأه مع سائقها طبيعيه وهي طالعه معه أكثر مما تطلع مع ولي أمرها وصار السائق أقرب
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  13. 86
    21 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    ؟؟

    عشان كذه اكثر العنوسه في المنطقه الغربيه التبرج والسفر لوحدهم وركوب مع التاكسي دون محرم وكثر الاجانب افسدوا الارض والحرث والنسب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 85
    21 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    مراهقات صغار طائشات الله يصلح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 84
    21 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص

    مواطن

    اولاً المقطع خارج السعوديه ثانياً البنات ماهن سعوديات ممكن من دول الخليخ واحتمال من الكويت ثالثاً البنات ** وسكراً
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  16. 83
    21 أكتوبر, 2016 , 1:00 ص

    زائر

    حسبي الله على أهلكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 82
    21 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص

    طبعا تعليقي امس في خبر معرض إكسس الدولي العاشر بجدة ولم يعجب البعض الحقيقه ان عندنا وعنهم خير اقصد من يحط اللوم ع الاجانب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 81
    21 أكتوبر, 2016 , 0:58 ص

    🌺أوركيد

    ي72 هدي و ع هونك كثير حريم مو قد المسؤولية وماتعرف تغسل حتى وجهها وبرضوه تزوجت لاتدري قد يكون زواج هذا الصنف عقوبة جزاء لمعصية أوذنب.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 80
    21 أكتوبر, 2016 , 0:57 ص

    كما تدين تدان

    هذه نتايج سفريات العزاب والمتزوجين لإندونيسيا وتايلند والفلبين ودبي والمغرب والقاهرة وغيرها (( عفو تعف نساءكم ))
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  20. 79
    21 أكتوبر, 2016 , 0:57 ص

    متابع

    ليش الغضب يااخوة..هذا جيل الرؤيه..هذاعصر المرأة.الحركات النسويه اليساريه.ابشروا بجيل سيردع الاعداء بمؤخراتهم..صنفان من اهل النارلم ارهما...
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  21. 78
    21 أكتوبر, 2016 , 0:57 ص

    حامد

    ؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 77
    21 أكتوبر, 2016 , 0:55 ص

    هذا رد لمن لم يعجبهم امس تعليقي-يات1- هيه على هونك لايطق لك عرق ترى عندنا وعندهم خير وخلني ساكت وان كنت اعمى فغيرك يشوف وبلاش تصور مجتمعك انه ملائكي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 76
    21 أكتوبر, 2016 , 0:54 ص

    خلل

    هذا كله نتيجة التصريح الإلكتروني سفر المرأة دون موافقة ولي الأمر يكفي موافقة المحكمة ✈✈✈✈ انها مصيبه تقع علينا "ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منَا
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  24. 75
    21 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص

    خلل

    هذا كله نتيجة التصريح الإلكتروني سفر المرأة دون موافقة ولي الأمر يكفي موافقة المحكمة ✈✈✈✈ انها مصيبه تقع علينا "ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منَا
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  25. 74
    21 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص

    واحد عابر

    يازين البنات صراحه جميلات لكن للاسف ما عندهم والي يحفظهم ويحميهم وينصحهم ويغار عليهم ماتوا الرجال وماعاد فيه الا الذكور
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  26. 73
    21 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    بدر الجهني

    وانا اقول ليه الشباب متحمسين على أوبر وكريم 🤔ياجماعة الخير اتقوا الله في بناتكم واعراضكم لا تتركونهم عرضه للذئاب البشرية لا ترخصون شرفكم لكل من هب ودب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  27. 72
    21 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    علشان تعرفون انهم مش اهل لثقه ومالقو من يربيهم ولا حقهم ينطقون بالبيت حتى يتزوجو او يموتو مع اني اشك ان هالنوعيه ليست بكفؤ لزواج فضلا ع تربية جيل صالح
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  28. 71
    21 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    الهمداني

    زينب.... موقع السايق و كثافة الشجر و اللبس الشتوي يوحي بأنها خارج المملكه(تعتقد الفتيات اللي فروا لكوريا؟)
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  29. 70
    21 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام

    ياناس ((لايدخل الجنه من هو غاش لرعيته)) ليش تترك اهلك للسواقين ولمن يدعون الحريه ويطالبون بسايقة المرأه هؤلا اعراضنا واهلنا ولهم حق علينا
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  30. 69
    21 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص

    عاااااااجل وين بدددددور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 68
    21 أكتوبر, 2016 , 0:42 ص

    بدري بيك

    تو واصلين مطار في شرق اسيا والاشجار بين الخطين صنوبر والمواقف حقت المطار ثلاث ادوار والجبل اللي مقابلهم اخضر بس مع الغيم مخفف اللون واللهجة خليجيه 👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 67
    21 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    زينب....

    موقع السايق و كثافة الشجر و اللبس الشتوي يوحي بأنها خارج المملكه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  33. 66
    21 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص

    حامد كرزاي

    حظك يا سواق💞💞💞💔💝💖
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  34. 65
    21 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    ali

    انا متأكد ان هذا المقطع سجل في اندونيسيا وان الفتاتين ليستا سعوديات الأصل
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  35. 64
    21 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    خليجي

    أتوقع بكرة الشباب طوابير عند اوبر يسجلون سواقين😜
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  36. 63
    21 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    فهد

    اكيد متسعودات لان السعوديين محافظين وغيورين على اعراضهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 62
    21 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص
    عدد التعليقات:4149

    العنيد

    وبعدين ياناس انتبهوا لعيالكم كل واحد يهايط ويتكلم عن الناس وناسي اهله واخواته واخوانه ويرمي كل شي على المسؤليين - ربو بناتكم زي الناس
    لا يعجبني(1) اعجبني(24)
  38. 61
    21 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    يالطيف

    الجو غيم اجل انكان في السعوديه ف الجو صحو عندنا اجل اي منطقه مغيمه وكان خارج السعوديه وهن سعوديات فلننتظر عودتهن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 60
    21 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    خليجي

    اغلب المنتقدين لو كان قابلهم وقت التصوير لطاردهم لمعاكسهم
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  40. 59
    21 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    زينب....

    هؤلاء جاهروا بالمعصية. كمن يفطر في نهار رمضان أمام الناس. ..لابد من الأخذ على أيديهم. ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 58
    21 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص

    محمد

    تعليق 26 اقصد نصيحة اليوم ليلة جمعة ادعي انك تتزوجين واتركي اللف والدوران
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 57
    21 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص

    عندق

    هل ستتخذ فيهن الإجراءات اللازمة مثل ابو سن والمنسدح ويطبق عليهن نظام الجرائم المعلوماتية ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 56
    21 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    ****

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 55
    21 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص

    محمد البادي

    اعتقد انو الثلاثة كلهم سكرانين وجوهم معتدل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 54
    21 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص

    المنضبط

    ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 53
    21 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص

    آخر الزمان

    بعض الذكور يسافر دبي المغرب البحرين شرق اسياء ويترك اهله مع السواقين وهذه النتيجة , كما تدين تدان
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  47. 52
    21 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    لا تكثر رقص

    ارقص ... ارقص ... ارقص
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 51
    21 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    خليجي

    لن أكون احرص من اهلهم عليهم راحو اجو رقصو غنو مايعنيني انا مسؤل عن اسرتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  49. 50
    21 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    الهمداني

    محظوظ الفلبيني مبسوط يغني ويهز راسه ويتبسم
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  50. 49
    21 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    دلاخه وجهل

    كل البرامج اللي طلعت وانت تصور بالسيارة يكون الدركسون يمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 48
    21 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    العنزي

    ***************
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 47
    21 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    الخطاب

    إذا عجز الشيطان عن إيقاع الإنسان بالمعصية صرفه عن الطاعة وإذا عجز عن صرفه عن الطاعة صرف نيّته لغير الله، لا يمل حتى يجعله لا يدرك رحمة الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  53. 46
    21 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    صالح

    نحن في زمن كثر به اشباه الرجال فاذا ماتت الغيرة عند الرجال انتحر الحياء عند النساء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 45
    21 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    يالطيف

    علشان كذا تقول اغلب الفتيات نفضل السايق الاجنبي لاكن لك يوم اسودايها الايسوي سجن وتسفير ومنع لاننا لسنا ناقصينك والبنات يمكن يستعملون كلمة من باب الست
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 44
    21 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    خليجي

    هناك بنات يقلدو لَبْس السعوديات ليصتادو الخرفان
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  56. 43
    21 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص
    عدد التعليقات:4

    Ams.f

    حرية شخصية . هل تطبيق تعاليم الاسلام على انساء فقط .
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  57. 42
    21 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    هذول روافض يبون يعاندوا ويعملوا الفتن
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  58. 41
    21 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    سلملم

    هذولي من ربع دارين اللبنانية المتسعودة الي تفحط مع اخوها في جدة و غرضهم تشويه سمعت المجتمع السعودي
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  59. 40
    21 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    خليجي

    ليش تغضبون اذا اهلهم ماحافظو عليهم فنقولهم بستين داهية والى جهنم وبئس المصير
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  60. 39
    21 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    دحوم1

    انظر الدركسون في الجهه الايسرى للسايق يعني ماهو في السعوديه بعدين كلامهم غير سعوديات
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  61. 38
    21 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    طلال

    هذي مهي سعوديه وهذا مهو اندونيسي وانا مش انا
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  62. 37
    21 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    محمد

    تعليق 24 العنوسة وما تفعل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 36
    21 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    الهمداني

    صريح ياخوان على اي اساس نقول سعوديات((انت صادق لا لا فرنسيات هههههههه))
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  64. 35
    21 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    الخطاب

    للفرد فتنة خاصة به وللجماعة فتنة عامة وأعظم فتنة على الفرد في نفسه انقلاب الحق وتغير المفاهيم عنده، وتعظم فتنته إذا كان سعيدا بهذا التحوّل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 34
    21 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    سؤال

    اللحين وش حكم البنت الي تطلع تاكسي مع رجل هل هي تعتبر خلوه غير شرعيه ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  66. 33
    21 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    صريح

    ياخوان على اي اساس نقول سعوديات هل يوجد دليل اتقوا الله الله اعلم ولكن حسبي الله ونعلم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  67. 32
    21 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    والله يسايق رحت فيها وضرب الكف بالكف انهيت عملك بالسعوديه ووقعت خروجك النهائي وخلهن ينفعنك وقاحه ثم وقاحه ثم تردفها وقاحه هذا تحرش واضح مع اثبات الحال
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  68. 31
    21 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    طلال

    المتسعودين والمتسعودات المجنسين شوهو جمال بلادي يجب الضرب بيد من حديد على كل من يحاول يخرج عن النص ويشوه صورة الشعب السعودي الأصيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(23)
  69. 30
    21 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص

    الفيديو مفبرك

    هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 29
    21 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    طيب

    اوكي وخير ياطير. خلك باللي معك وما عليك بالناس🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 28
    21 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    خيال

    الحمد لله ع العقل ,***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 27
    21 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    السبيعي

    يا الحربي والله العظيم انك كذا👍👍👍👍ماشاء الله عليك ملاحظه ممتازه الدركسون علي اليمين
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  73. 26
    21 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    😍 مركزه على شفايف الفلبيني
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  74. 25
    21 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    مثقف ومطلع

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  75. 24
    21 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    طلال

    هذي رساله للمتزوجين اني اطلع من وراك من غير محرم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  76. 23
    21 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    اساسا هي قضيت تشهر من قبل السايق وتعتبر جريمة معلومات اما الفتاتين فلن يقبض عليهن لانه لابد التصوير من جوالهم او اخذ رقمهم وهن لم يستعملن جولاتهم ذكاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 22
    21 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    الدركسون مش على اليسار

    هذا برنامج YouNow لما تصور يطلع لك الفيديو وكأن الدركسون على اليسار وهو على اليمين في كاميرا الجوال لما نشوفه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  78. 21
    21 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    تخمين

    ليكون هذول اللي هربوا لكوريا الجنوبيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  79. 20
    21 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    الهاشمي

    شكله بالمالديف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  80. 19
    21 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    ا

    اي واحد يخلي اهله مع السواق لوحدهن بدون ظروره ومحرم يتحمل مايجيه من المشاوير الخاصه الي زي كذا والله اعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  81. 18
    21 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    فواز

    ليست في السعودية. لاحظوا موقع الدركسون.
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  82. 17
    21 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    سعود

    ابحثوا عن اصولهم وجذورهم تلقونهم متسعودين من المتجنسات والمقيمات في البلد وهدفهم تشويه صورة بلدنا امام العالم
    لا يعجبني(1) اعجبني(17)
  83. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    معقوله

    في اندونسيا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  84. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    مفقود

    فلوها وانبسطوا ولا تستمعوا للظلاميين والرجعيين, يجب ان تكتسبن حريتكن وولاية انفسكن, فالكيل طفح
    لا يعجبني(21) اعجبني(1)
  85. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    غليص

    لا يكونون الثنتين اللي هجوا كوريا السيارة دركسونها على اليمين
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  86. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    الحربي

    هههههه أقول هاذي الي ناشر المقطع تبي تسوق هههههه وطلعت الفضيحة إلا ماحسبت لها حساب أن الطاره على اليسار ولا يوجد داخل السعودية يساره طارتها يسارا
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  87. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص
    عدد التعليقات:4373

    بدور

    اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض استغفر الله العظيم
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  88. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    راكان

    هذا نهاية منع قيادة المراة للسيارة شوفوا نهاية الخلوة مع السواقين سواء كان السائق سعودي او اجنبي شوفوا نهاية منع قيادة المراة للسيارة
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  89. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    لا يوجد عندنا سيارات دركسونها على اليمين هذا في دولة اسيويه
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  90. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    قانصهم قنص

    حسبي الله على كل من يريد تشوية المجتمع السعودي بهذه الصورة المشينة من قبل بعض الدخيلات على المجتمع السعودي.
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  91. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    بوعلي

    واضح انه سائق كريم اوابرا يفدرون يتعرفون عليه بس السائق مايع مثلهم يعنى مافيش فرق بينه وبينهم خاصة مع قصة شعره المايع الحمد لله على نعمة العقل
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  92. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    أماني

    هذي بداية الحريه وليه نقول أكثر النساء في النار لاحجاب ولا سحى ولا رجال يعرف يستر زوجته
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  93. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    مقود السيارة يمين

    ما اعتقد بالسعودية مقود السيارة باليمين وعندنا مقود السيارة يسار الشرق الأوسط كلها يسار
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  94. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    ابو محمد

    كيف يقبضو على السائق شكلهم خارج السعوديه لكون السائق على اليسار وليس اليمين ومستحيل يكونو سعوديات كلها فبركة وبينهم ميانه الهدف تشويه المراه السعويه
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  95. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    ا

    اذا بغيتو تعرفون من اي بيت من خلال هذا السواق المتعود على هذا الفساد
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  96. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    يادلع 💃🏻 ادلع يكفي دلع مع راعي الاندومي 👎🏼
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  97. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    بوعلي

    قله حياء بس انا اشوف ثلاث بنات مع هذا السائق المايع .وين الى يطالبون بالسائق الاجنبى علشان تسوون قلة الحياء هذى مهزله الواحد ماعندها حياء من نفسها
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  98. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    ا

    شكل ولي امرهم يتابع الكوره وتراكهم مع السواق خل الكوره تنفعك
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