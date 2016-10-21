بالفيديو.. فتاتان تتراقصان مع سائق من جنسية آسيوية وترفعان صوتيهما بالغناء !

صحيفة المرصد: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فتيات يرقصن مع سائق من جنسية آسيوية أثناء تشغيله لإحدى الأغاني.
وأظهر المقطع تمايل فتاتين بالرقص في سيارة – لم تتضح إذا ما كانت سيارتهما الخاصة أو ليموزين أم تابعة لأوبر أو كريم – مع علمهما بأن السائق يقوم بتصويرهما، حيث قالت إحدى الفتاتين للسائق: “صوّر صوّر”.
وفي نهاية الفيديو مدّ السائق يده للفتاتين فقامتا بمصافحته، ولم تتورّع أي منهما في رفع صوتيهما بالغناء والتفاخر بتصوير السائق لهما.
يأتي هذا فيما أثار الفيديو غضب المغردين فطالبوا بالقبض على السائق ومحاسبة الفتاتين لمخالفتهم جميعاً قيم المجتمع السعودي وآداب الإسلام.
تعليقات ( 98 )
الغامديواضحه ان هذا سواقهم الخص وحافظ الاغنيه كيح الميانه ويالله ياسواقين ماخفي الله به اعلم يامانعين المره من السواقه..اختصرتو الطريق عزالله يعني كذا حافظتم
عدد التعليقات:332
الفارس ابو زيدالي عندنا من زينهن والله لو يحصلن طرف فرصه لاتعلق العصفور على صدام السياره والي مايشتري يتفرج لاكن الله يخلي الحكومه والشرع الي فاكنا من هاذي الاشكال
طيب كيف عرفتم انهن سعوديات يمكن خليجيات اومادري التصورير غير واضح المعالم
عبداللهلا و** المجتمع تطالب بإسقاط الولايه
عدد التعليقات:332
الفارس ابو زيدابي اسمع صوت الي امتحنونا البنت السعوديه والبنت السعوديه وكل ماطلع شي سوى فيها ابو المرجله وهو مايدري وين الله حاطه
شايمياالربع هدو دركسون السيارة يمين ماهم بعندنا وينكم مدحدرين.
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء "
مسخرةنطالب انزال العقوبه بهم
زائرهوش تتوقعون انتم ياللي تحاربون قيادة المرأه لسيارتها هذي النتيجه جرأة المرأه مع سائقها طبيعيه وهي طالعه معه أكثر مما تطلع مع ولي أمرها وصار السائق أقرب
؟؟عشان كذه اكثر العنوسه في المنطقه الغربيه التبرج والسفر لوحدهم وركوب مع التاكسي دون محرم وكثر الاجانب افسدوا الارض والحرث والنسب
محمد الفقراوي يعني مُعدممراهقات صغار طائشات الله يصلح
مواطناولاً المقطع خارج السعوديه ثانياً البنات ماهن سعوديات ممكن من دول الخليخ واحتمال من الكويت ثالثاً البنات ** وسكراً
زائرحسبي الله على أهلكم
🌺أوركيدي72 هدي و ع هونك كثير حريم مو قد المسؤولية وماتعرف تغسل حتى وجهها وبرضوه تزوجت لاتدري قد يكون زواج هذا الصنف عقوبة جزاء لمعصية أوذنب.
كما تدين تدانهذه نتايج سفريات العزاب والمتزوجين لإندونيسيا وتايلند والفلبين ودبي والمغرب والقاهرة وغيرها (( عفو تعف نساءكم ))
متابعليش الغضب يااخوة..هذا جيل الرؤيه..هذاعصر المرأة.الحركات النسويه اليساريه.ابشروا بجيل سيردع الاعداء بمؤخراتهم..صنفان من اهل النارلم ارهما...
حامد؟؟؟؟؟
خللهذا كله نتيجة التصريح الإلكتروني سفر المرأة دون موافقة ولي الأمر يكفي موافقة المحكمة ✈✈✈✈ انها مصيبه تقع علينا "ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منَا
خللهذا كله نتيجة التصريح الإلكتروني سفر المرأة دون موافقة ولي الأمر يكفي موافقة المحكمة ✈✈✈✈ انها مصيبه تقع علينا "ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منَا
واحد عابريازين البنات صراحه جميلات لكن للاسف ما عندهم والي يحفظهم ويحميهم وينصحهم ويغار عليهم ماتوا الرجال وماعاد فيه الا الذكور
بدر الجهنيوانا اقول ليه الشباب متحمسين على أوبر وكريم 🤔ياجماعة الخير اتقوا الله في بناتكم واعراضكم لا تتركونهم عرضه للذئاب البشرية لا ترخصون شرفكم لكل من هب ودب
الهمدانيزينب.... موقع السايق و كثافة الشجر و اللبس الشتوي يوحي بأنها خارج المملكه(تعتقد الفتيات اللي فروا لكوريا؟)
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلامياناس ((لايدخل الجنه من هو غاش لرعيته)) ليش تترك اهلك للسواقين ولمن يدعون الحريه ويطالبون بسايقة المرأه هؤلا اعراضنا واهلنا ولهم حق علينا
بدري بيكتو واصلين مطار في شرق اسيا والاشجار بين الخطين صنوبر والمواقف حقت المطار ثلاث ادوار والجبل اللي مقابلهم اخضر بس مع الغيم مخفف اللون واللهجة خليجيه 👍
زينب....موقع السايق و كثافة الشجر و اللبس الشتوي يوحي بأنها خارج المملكه.
حامد كرزايحظك يا سواق💞💞💞💔💝💖
aliانا متأكد ان هذا المقطع سجل في اندونيسيا وان الفتاتين ليستا سعوديات الأصل
خليجيأتوقع بكرة الشباب طوابير عند اوبر يسجلون سواقين😜
فهداكيد متسعودات لان السعوديين محافظين وغيورين على اعراضهم
عدد التعليقات:4149
العنيدوبعدين ياناس انتبهوا لعيالكم كل واحد يهايط ويتكلم عن الناس وناسي اهله واخواته واخوانه ويرمي كل شي على المسؤليين - ربو بناتكم زي الناس
يالطيفالجو غيم اجل انكان في السعوديه ف الجو صحو عندنا اجل اي منطقه مغيمه وكان خارج السعوديه وهن سعوديات فلننتظر عودتهن
خليجياغلب المنتقدين لو كان قابلهم وقت التصوير لطاردهم لمعاكسهم
زينب....هؤلاء جاهروا بالمعصية. كمن يفطر في نهار رمضان أمام الناس. ..لابد من الأخذ على أيديهم. ؟
محمدتعليق 26 اقصد نصيحة اليوم ليلة جمعة ادعي انك تتزوجين واتركي اللف والدوران
عندقهل ستتخذ فيهن الإجراءات اللازمة مثل ابو سن والمنسدح ويطبق عليهن نظام الجرائم المعلوماتية ؟
****مخالف
محمد البادياعتقد انو الثلاثة كلهم سكرانين وجوهم معتدل
المنضبط****
آخر الزمانبعض الذكور يسافر دبي المغرب البحرين شرق اسياء ويترك اهله مع السواقين وهذه النتيجة , كما تدين تدان
لا تكثر رقصارقص ... ارقص ... ارقص
خليجيلن أكون احرص من اهلهم عليهم راحو اجو رقصو غنو مايعنيني انا مسؤل عن اسرتي
الهمدانيمحظوظ الفلبيني مبسوط يغني ويهز راسه ويتبسم
دلاخه وجهلكل البرامج اللي طلعت وانت تصور بالسيارة يكون الدركسون يمين
العنزي***************
الخطابإذا عجز الشيطان عن إيقاع الإنسان بالمعصية صرفه عن الطاعة وإذا عجز عن صرفه عن الطاعة صرف نيّته لغير الله، لا يمل حتى يجعله لا يدرك رحمة الله
صالحنحن في زمن كثر به اشباه الرجال فاذا ماتت الغيرة عند الرجال انتحر الحياء عند النساء
يالطيفعلشان كذا تقول اغلب الفتيات نفضل السايق الاجنبي لاكن لك يوم اسودايها الايسوي سجن وتسفير ومنع لاننا لسنا ناقصينك والبنات يمكن يستعملون كلمة من باب الست
خليجيهناك بنات يقلدو لَبْس السعوديات ليصتادو الخرفان
عدد التعليقات:4
Ams.fحرية شخصية . هل تطبيق تعاليم الاسلام على انساء فقط .
سلملمهذولي من ربع دارين اللبنانية المتسعودة الي تفحط مع اخوها في جدة و غرضهم تشويه سمعت المجتمع السعودي
خليجيليش تغضبون اذا اهلهم ماحافظو عليهم فنقولهم بستين داهية والى جهنم وبئس المصير
دحوم1انظر الدركسون في الجهه الايسرى للسايق يعني ماهو في السعوديه بعدين كلامهم غير سعوديات
طلالهذي مهي سعوديه وهذا مهو اندونيسي وانا مش انا
محمدتعليق 24 العنوسة وما تفعل
الهمدانيصريح ياخوان على اي اساس نقول سعوديات((انت صادق لا لا فرنسيات هههههههه))
الخطابللفرد فتنة خاصة به وللجماعة فتنة عامة وأعظم فتنة على الفرد في نفسه انقلاب الحق وتغير المفاهيم عنده، وتعظم فتنته إذا كان سعيدا بهذا التحوّل
سؤالاللحين وش حكم البنت الي تطلع تاكسي مع رجل هل هي تعتبر خلوه غير شرعيه ؟
صريحياخوان على اي اساس نقول سعوديات هل يوجد دليل اتقوا الله الله اعلم ولكن حسبي الله ونعلم الوكيل
طلالالمتسعودين والمتسعودات المجنسين شوهو جمال بلادي يجب الضرب بيد من حديد على كل من يحاول يخرج عن النص ويشوه صورة الشعب السعودي الأصيل
الفيديو مفبركهههه
طيباوكي وخير ياطير. خلك باللي معك وما عليك بالناس🤔
خيالالحمد لله ع العقل ,***
السبيعييا الحربي والله العظيم انك كذا👍👍👍👍ماشاء الله عليك ملاحظه ممتازه الدركسون علي اليمين
مثقف ومطلعمخالف
طلالهذي رساله للمتزوجين اني اطلع من وراك من غير محرم
الدركسون مش على اليسارهذا برنامج YouNow لما تصور يطلع لك الفيديو وكأن الدركسون على اليسار وهو على اليمين في كاميرا الجوال لما نشوفه
تخمينليكون هذول اللي هربوا لكوريا الجنوبيه
الهاشميشكله بالمالديف
ااي واحد يخلي اهله مع السواق لوحدهن بدون ظروره ومحرم يتحمل مايجيه من المشاوير الخاصه الي زي كذا والله اعلم
فوازليست في السعودية. لاحظوا موقع الدركسون.
سعودابحثوا عن اصولهم وجذورهم تلقونهم متسعودين من المتجنسات والمقيمات في البلد وهدفهم تشويه صورة بلدنا امام العالم
معقولهفي اندونسيا
مفقودفلوها وانبسطوا ولا تستمعوا للظلاميين والرجعيين, يجب ان تكتسبن حريتكن وولاية انفسكن, فالكيل طفح
غليصلا يكونون الثنتين اللي هجوا كوريا السيارة دركسونها على اليمين
الحربيهههههه أقول هاذي الي ناشر المقطع تبي تسوق هههههه وطلعت الفضيحة إلا ماحسبت لها حساب أن الطاره على اليسار ولا يوجد داخل السعودية يساره طارتها يسارا
عدد التعليقات:4373
بدوراللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض استغفر الله العظيم
راكانهذا نهاية منع قيادة المراة للسيارة شوفوا نهاية الخلوة مع السواقين سواء كان السائق سعودي او اجنبي شوفوا نهاية منع قيادة المراة للسيارة
قانصهم قنصحسبي الله على كل من يريد تشوية المجتمع السعودي بهذه الصورة المشينة من قبل بعض الدخيلات على المجتمع السعودي.
بوعليواضح انه سائق كريم اوابرا يفدرون يتعرفون عليه بس السائق مايع مثلهم يعنى مافيش فرق بينه وبينهم خاصة مع قصة شعره المايع الحمد لله على نعمة العقل
أمانيهذي بداية الحريه وليه نقول أكثر النساء في النار لاحجاب ولا سحى ولا رجال يعرف يستر زوجته
مقود السيارة يمينما اعتقد بالسعودية مقود السيارة باليمين وعندنا مقود السيارة يسار الشرق الأوسط كلها يسار
ابو محمدكيف يقبضو على السائق شكلهم خارج السعوديه لكون السائق على اليسار وليس اليمين ومستحيل يكونو سعوديات كلها فبركة وبينهم ميانه الهدف تشويه المراه السعويه
ااذا بغيتو تعرفون من اي بيت من خلال هذا السواق المتعود على هذا الفساد
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦يادلع 💃🏻 ادلع يكفي دلع مع راعي الاندومي 👎🏼
بوعليقله حياء بس انا اشوف ثلاث بنات مع هذا السائق المايع .وين الى يطالبون بالسائق الاجنبى علشان تسوون قلة الحياء هذى مهزله الواحد ماعندها حياء من نفسها
اشكل ولي امرهم يتابع الكوره وتراكهم مع السواق خل الكوره تنفعك