شاهد لأول مرة صورة والدة الفنانة البحرينية “المهرة “

صحيفة المرصد: نشرت الممثلة الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، صورة للفنّانة البحرينية المهرة ووالدتها.
وعلّقت على الصورة وكتبت: “صورة المهرة وأمها ما شاء الله جنهم خوات”.
وبدا الشبه واضحاً بين النّجمة ووالدتها الشابة، فأكّد النّاشطون أنّها تبدو كشقيقتها.
يُذكر أنّ الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض على زوج المهرة، الممثل الكويتي عادل المسلم بتهمة تجارة وترويج المخدرات.
المهرة
والدة المهرة
تعليقات ( 22 )
محمد الفقراوي يعني مُعدمواستشهد ببيت لشاعر شعبي حيث يا الله طلبناك في البنت والا في أمها كبير يا عبدالباسط حمودة
قَالَ الله تَعَالَىإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
كيميكالمخدر الشبو يدخل ذهب
قَالَ الله تَعَالَىقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
ابوتركيجنهم خوات
🌺أوركيدمابعد كملت كلامي إلا وهم مدرعمين قلت لكم القشور عليها سوق وياما كثير نكبتهم القشور وعضوا أصابع الندم.
مرسمة الحقيقهالكشخه هاذي بفلوس المخدرات
أمانيبنات السعوديات المحتشمات تحتها خط هم أجمل منها بحجابهم وعفتهم لكن شبابنا يحبون إلى برى مثل ش وغيرها
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلامسيماهم في وجوهوههم
شاهينالهام ... الهام ... الهام اجمل واحلى الهام شاهين منها
محمد الفقراوي يعني مُعدماضم صوتي لصوت الفنان الكبير عبدالباسط حمودة وأقول انا بتقطع من جوايه انا مش انا ياه يا كبير يا حمودة
🌺أوركيدمانشوف للصور مناسبة إستعراض فقط..! لأن فيه ناس كثير تجذبهم القشور بقوة.. لاقيمة للصورة من غير المضمون.
جمال لا يوصفالمهره ... المهره ... المهره
🌺أوركيدعطونا الصور بدون إضافات ع الطبيعة الربانية ليظهر الشكل الحقيقي.
عدد التعليقات:453
ابونواف...احلى من العقد لباسة
عدد التعليقات:453
ابونواف...احلى من العقد لباسة
همساتالدراهم مراهم ،، نسأل الله الجنة ومايقربنا اليها من قول وعمل
زائرهماشاء الله
قحطاني مطنوخالله يخلي الفوتوشوب والمكياج الا المهره بمسلسلاتها ومقابلاتها عاديه ولو مسحت مكياجها راجو اللي بحارتنا احلى منها 😂