  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد لأول مرة صورة والدة الفنانة البحرينية “المهرة “

21 أكتوبر, 2016 , 0:54 ص
شاهد لأول مرة صورة والدة الفنانة البحرينية “المهرة “
  • 2٬191
  • 22
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: نشرت الممثلة الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، صورة للفنّانة البحرينية المهرة ووالدتها.

وعلّقت على الصورة وكتبت: “صورة المهرة وأمها ما شاء الله جنهم خوات”.

وبدا الشبه واضحاً بين النّجمة ووالدتها الشابة، فأكّد النّاشطون أنّها تبدو كشقيقتها.

يُذكر أنّ الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض على زوج المهرة، الممثل الكويتي عادل المسلم بتهمة تجارة وترويج المخدرات.
1245

المهرة

1245

والدة المهرة



تعليقات ( 22 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 22
    21 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص

    أتوقع كل معلقين هالصحيفه زوجاتهم شيف 😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 21
    21 أكتوبر, 2016 , 1:28 ص

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    واستشهد ببيت لشاعر شعبي حيث يا الله طلبناك في البنت والا في أمها كبير يا عبدالباسط حمودة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 20
    21 أكتوبر, 2016 , 1:26 ص

    قَالَ الله تَعَالَى

    إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 19
    21 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    كيميكال

    مخدر الشبو يدخل ذهب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 18
    21 أكتوبر, 2016 , 1:20 ص

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 17
    21 أكتوبر, 2016 , 1:19 ص

    ابوتركي

    جنهم خوات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    كان لها مسلسل برمضان مع نصره الحربي أشوفها عادية بس بالصور جميييييله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    🌺أوركيد

    مابعد كملت كلامي إلا وهم مدرعمين قلت لكم القشور عليها سوق وياما كثير نكبتهم القشور وعضوا أصابع الندم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 1:14 ص

    مرسمة الحقيقه

    الكشخه هاذي بفلوس المخدرات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 1:13 ص

    أماني

    بنات السعوديات المحتشمات تحتها خط هم أجمل منها بحجابهم وعفتهم لكن شبابنا يحبون إلى برى مثل ش وغيرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 1:12 ص

    ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام

    سيماهم في وجوهوههم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 1:11 ص

    ودك تعرس عليهن معاً.
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  13. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 1:11 ص

    شاهين

    الهام ... الهام ... الهام اجمل واحلى الهام شاهين منها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    اضم صوتي لصوت الفنان الكبير عبدالباسط حمودة وأقول انا بتقطع من جوايه انا مش انا ياه يا كبير يا حمودة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 1:08 ص

    🌺أوركيد

    مانشوف للصور مناسبة إستعراض فقط..! لأن فيه ناس كثير تجذبهم القشور بقوة.. لاقيمة للصورة من غير المضمون.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص

    جمال لا يوصف

    المهره ... المهره ... المهره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص

    🌺أوركيد

    عطونا الصور بدون إضافات ع الطبيعة الربانية ليظهر الشكل الحقيقي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص
    عدد التعليقات:453

    ابونواف...

    احلى من العقد لباسة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 0:58 ص
    عدد التعليقات:453

    ابونواف...

    احلى من العقد لباسة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 0:58 ص

    همسات

    الدراهم مراهم ،، نسأل الله الجنة ومايقربنا اليها من قول وعمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 0:58 ص

    زائره

    ماشاء الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 0:58 ص

    قحطاني مطنوخ

    الله يخلي الفوتوشوب والمكياج الا المهره بمسلسلاتها ومقابلاتها عاديه ولو مسحت مكياجها راجو اللي بحارتنا احلى منها 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم