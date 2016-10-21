شاهد لأول مرة صورة والدة الفنانة البحرينية “المهرة “

صحيفة المرصد: نشرت الممثلة الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، صورة للفنّانة البحرينية المهرة ووالدتها.

وعلّقت على الصورة وكتبت: “صورة المهرة وأمها ما شاء الله جنهم خوات”.

وبدا الشبه واضحاً بين النّجمة ووالدتها الشابة، فأكّد النّاشطون أنّها تبدو كشقيقتها.

يُذكر أنّ الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض على زوج المهرة، الممثل الكويتي عادل المسلم بتهمة تجارة وترويج المخدرات.



المهرة

والدة المهرة