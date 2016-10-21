فيديو: سامي الجابر يكشف السر وراء فوز “الشباب” على الاتحاد بملعب الجوهرة

صحيفة المرصد: قال المدير الفني لنادي الشباب، سامي الجابر، إنه سعيد بالفوز على نادي الاتحاد بملعب الجوهرة، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من “دوري جميل”.

وقال الجابر: “هذه أول مباراة لي في الجوهرة، ملعب جميل وسعيد بالانتصار على الاتحاد في الدوري السعودي في منعطف مهم لنا، وفخور جدًا بما قدمه اللاعبون، كان بإمكاننا إضافة أكثر من هدفٍ، وأعتقد أنّ عامل اللياقة البدنية وقف إلى جانبنا”.

وأضاف: “الأوروغوياني سباستيان بيريز تمّ الاستغناء عنه، إنّه لا يتوافق مع إمكانياتنا، وأنا المسئول الأول عن ذلك”.

وأكد الجابر على أن: “الشباب واحد من أكبر الأندية السعودية، في العشر سنوات الأخيرة كانت الحلقة تدور بين الشباب والهلال والاتحاد، نحن نبني فريق للمستقبل هناك 6 لاعبين متوسط أعمارهم 22 سنة”.