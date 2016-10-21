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فيديو: سامي الجابر يكشف السر وراء فوز “الشباب” على الاتحاد بملعب الجوهرة

21 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص
فيديو: سامي الجابر يكشف السر وراء فوز “الشباب” على الاتحاد بملعب الجوهرة
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صحيفة المرصد: قال المدير الفني لنادي الشباب، سامي الجابر، إنه سعيد بالفوز على نادي الاتحاد بملعب الجوهرة، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من “دوري جميل”.

وقال الجابر: “هذه أول مباراة لي في الجوهرة، ملعب جميل وسعيد بالانتصار على الاتحاد في الدوري السعودي في منعطف مهم لنا، وفخور جدًا بما قدمه اللاعبون، كان بإمكاننا إضافة أكثر من هدفٍ، وأعتقد أنّ عامل اللياقة البدنية وقف إلى جانبنا”.

وأضاف: “الأوروغوياني سباستيان بيريز تمّ الاستغناء عنه، إنّه لا يتوافق مع إمكانياتنا، وأنا المسئول الأول عن ذلك”.

وأكد الجابر على أن: “الشباب واحد من أكبر الأندية السعودية، في العشر سنوات الأخيرة كانت الحلقة تدور بين الشباب والهلال والاتحاد، نحن نبني فريق للمستقبل هناك 6 لاعبين متوسط أعمارهم 22 سنة”.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    قلشت معاك بمباركة الحكم ولو ان الهدف للاتحاد وبنفس الطريقه كان قومت الدنيا على الحكم
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  2. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    ابن بالبلد

    التحكيم وسلامة الحاضرين المنصفين والا انت فاشل وفريقك فاشل وحسن معاذ انصحه يروح جزار
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  3. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 1:14 ص
    عدد التعليقات:4149

    العنيد

    والله العظيم الاتحاد انظلم ظلم عيني عينك (( كل هذاا علشان فريق الدلالا يتصدر المحلي محلي طول عمرررررررره !!!
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  4. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 1:10 ص

    الوايلي

    صحيح الفوز جاء بالخطأ بس ماهو معنى أن الفريق ما لعب الفريق أبدع بقيادة الكابتن سامي شگراً سامي
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  5. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص

    شايم

    ماهي غريبه فوز الشباب على الاتحاد ياما فاز بالاربعات ماقصر الحكم مع الاتحاد فاولات تحطيم معنويات بمحاوت احتساب بنلتي شكرا سامي شكرا لاعبي اشباب
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  6. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص
    عدد التعليقات:4149

    العنيد

    ابو نواف /// بيض الله وجهك على تعليقك الحقيقي كفيت وفيت تحيااتي لك 👍👋
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  7. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص

    صريح

    طيب والسر في مباراة الباطن وين راح ههههه
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  8. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص

    سارة

    الى تعليق 6 بسمه عفلتك باره بالهلال شكرا لك
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  9. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص
    عدد التعليقات:5597

    بسمه

    ارفق على قلوووووبهم ، كبير ياابن الهلال البار💙
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  10. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص

    عيد

    مبروك كابتن سامي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  11. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص

    صفخــه

    هدفك تسلل واضح لاتزايد
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  12. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص
    عدد التعليقات:453

    ابونواف...

    كبتن سامي مع الاحترام لك ولفريقك فوز أتى للأخطاء تحكمية واضحة وكن حذّر لايغرك الفوز عن نقاط ضعف فريقك
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  13. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص

    ابو احمد

    سلم لي على الحكم الي فوزك من امام الاهلي وكملها بالاتحاد
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  14. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص

    عفله بسمه

    بالتوفيق للكابتن سامي الجابر
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