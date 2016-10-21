فيديو: سامي الجابر يكشف السر وراء فوز “الشباب” على الاتحاد بملعب الجوهرة

صحيفة المرصد: قال المدير الفني لنادي الشباب، سامي الجابر، إنه سعيد بالفوز على نادي الاتحاد بملعب الجوهرة، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من “دوري جميل”.
وقال الجابر: “هذه أول مباراة لي في الجوهرة، ملعب جميل وسعيد بالانتصار على الاتحاد في الدوري السعودي في منعطف مهم لنا، وفخور جدًا بما قدمه اللاعبون، كان بإمكاننا إضافة أكثر من هدفٍ، وأعتقد أنّ عامل اللياقة البدنية وقف إلى جانبنا”.
وأضاف: “الأوروغوياني سباستيان بيريز تمّ الاستغناء عنه، إنّه لا يتوافق مع إمكانياتنا، وأنا المسئول الأول عن ذلك”.
وأكد الجابر على أن: “الشباب واحد من أكبر الأندية السعودية، في العشر سنوات الأخيرة كانت الحلقة تدور بين الشباب والهلال والاتحاد، نحن نبني فريق للمستقبل هناك 6 لاعبين متوسط أعمارهم 22 سنة”.
تعليقات ( 14 )
ابن بالبلدالتحكيم وسلامة الحاضرين المنصفين والا انت فاشل وفريقك فاشل وحسن معاذ انصحه يروح جزار
عدد التعليقات:4149
العنيدوالله العظيم الاتحاد انظلم ظلم عيني عينك (( كل هذاا علشان فريق الدلالا يتصدر المحلي محلي طول عمرررررررره !!!
الوايليصحيح الفوز جاء بالخطأ بس ماهو معنى أن الفريق ما لعب الفريق أبدع بقيادة الكابتن سامي شگراً سامي
شايمماهي غريبه فوز الشباب على الاتحاد ياما فاز بالاربعات ماقصر الحكم مع الاتحاد فاولات تحطيم معنويات بمحاوت احتساب بنلتي شكرا سامي شكرا لاعبي اشباب
عدد التعليقات:4149
العنيدابو نواف /// بيض الله وجهك على تعليقك الحقيقي كفيت وفيت تحيااتي لك 👍👋
صريحطيب والسر في مباراة الباطن وين راح ههههه
سارةالى تعليق 6 بسمه عفلتك باره بالهلال شكرا لك
عدد التعليقات:5597
بسمهارفق على قلوووووبهم ، كبير ياابن الهلال البار💙
عيدمبروك كابتن سامي
صفخــههدفك تسلل واضح لاتزايد
عدد التعليقات:453
ابونواف...كبتن سامي مع الاحترام لك ولفريقك فوز أتى للأخطاء تحكمية واضحة وكن حذّر لايغرك الفوز عن نقاط ضعف فريقك
ابو احمدسلم لي على الحكم الي فوزك من امام الاهلي وكملها بالاتحاد
عفله بسمهبالتوفيق للكابتن سامي الجابر