فيديو:شاهد حادث اصطدام سيارة بأخرى وانقلابها عدة مرات على طريق الدائري بالرياض

صحيفة المرصد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق مركبة دفع رباعي، وهو في حالة غير طبيعية على طريق الدائري الشمالي بالرياض، ما أدى إلى اصطدامه بإحدى المركبات وانقلابه عدة مرات.

وأظهر المقطع الذي قام بتصويره سائق آخر على الطريق السريع، قائد المركبة وهو يفقد السيطرة على السيارة، عندما كاد أن يصطدم برصيف الطريق السريع من الجهة اليسرى له، ليقوم بعدها بالابتعاد عن الرصيف والتحول إلى الجهة اليمنى.

وأبان الفيديو المتداول السائق وهو يتجه إلى الناحية اليمنى من الطريق السريع، ليصطدم مباشرة بسيارات أخرى، ما أدى إلى انقلاب المركبة وانحرافها عن الطريق السريع لتستقر على الرصيف الجانبي، محدثة تلفيات كبيرة في السيارات التي كانت بجانبه.

