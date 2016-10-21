صحيفة المرصد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق مركبة دفع رباعي، وهو في حالة غير طبيعية على طريق الدائري الشمالي بالرياض، ما أدى إلى اصطدامه بإحدى المركبات وانقلابه عدة مرات.
وأظهر المقطع الذي قام بتصويره سائق آخر على الطريق السريع، قائد المركبة وهو يفقد السيطرة على السيارة، عندما كاد أن يصطدم برصيف الطريق السريع من الجهة اليسرى له، ليقوم بعدها بالابتعاد عن الرصيف والتحول إلى الجهة اليمنى.
وأبان الفيديو المتداول السائق وهو يتجه إلى الناحية اليمنى من الطريق السريع، ليصطدم مباشرة بسيارات أخرى، ما أدى إلى انقلاب المركبة وانحرافها عن الطريق السريع لتستقر على الرصيف الجانبي، محدثة تلفيات كبيرة في السيارات التي كانت بجانبه.
فيديو:شاهد حادث اصطدام سيارة بأخرى وانقلابها عدة مرات على طريق الدائري بالرياض
صحيفة المرصد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق مركبة دفع رباعي، وهو في حالة غير طبيعية على طريق الدائري الشمالي بالرياض، ما أدى إلى اصطدامه بإحدى المركبات وانقلابه عدة مرات.
تعليقات ( 12 )
الشايبلا حول ولا قوه الا بالله تبلى الناس وهي في حالها وطريقها
شنب الأسديمكن مريض بالسكر وصابته النوبه و داخ !
طلال الحربيهما احد امرين : 1_ السائق مريض وغير مؤهل للقياده 2_ السائق مخمور
تعليق 2نتمنى ننتهي من هذي الأسطوانة المشروخة الليبرالية. الدول المتقدمة وصلة لكوكب المريخ والمشتري . وحنا علماني وليبرالي وسني وشيعي . وكلام فضي .
جماااال 33ليه ما يكون قاعد يكتب في جواله مثل كثير من الي يتسببون في كوارث بسبب الجوال.
زوارةت4 معك
عدد التعليقات:4377
بدورلاحول ولا قوة الا بالله ياربي تحفظ كل مسلم
يالطيفعلى طاري الحوادث والطرق نطلب من المرور فتح اشارة كبري الفحص لانه لازالت الزحمه متغير شي الزحمه هيا هيا لان اغلب مرتاديه هم شباب ومتجه للمقاهي
طير شلوىربما صار عنده دوخه من أعراض السكر او الضغط او عنده مشكله صحيه لاحول ولاقوة الا بالله الله يقومهم بالسلامه، علينا ان لانفترض الأسوأ في تعليقاتنا
يالطيفالسواقة عندنا يالطيف تحتاج الى هندسة نووية ..
ابوعابديبون الشعب كذا بنو ليبرال .. تسكر وترقص ومزاين ومهرجانات .. لكي نصبح أمه تافهه لاقيمه لها .. لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ..
مبارك سكروتيشف منهو غاشه بعرق محلى مضروب هالخبل سكران وطالع في نهار الاجهار الله المستعان هالهامل يوذي عباد الله