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فيديو:شاهد حادث اصطدام سيارة بأخرى وانقلابها عدة مرات على طريق الدائري بالرياض

21 أكتوبر, 2016 , 1:43 ص
فيديو:شاهد حادث اصطدام سيارة بأخرى وانقلابها عدة مرات على طريق الدائري بالرياض
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صحيفة المرصد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق مركبة دفع رباعي، وهو في حالة غير طبيعية على طريق الدائري الشمالي بالرياض، ما أدى إلى اصطدامه بإحدى المركبات وانقلابه عدة مرات.
وأظهر المقطع الذي قام بتصويره سائق آخر على الطريق السريع، قائد المركبة وهو يفقد السيطرة على السيارة، عندما كاد أن يصطدم برصيف الطريق السريع من الجهة اليسرى له، ليقوم بعدها بالابتعاد عن الرصيف والتحول إلى الجهة اليمنى.
وأبان الفيديو المتداول السائق وهو يتجه إلى الناحية اليمنى من الطريق السريع، ليصطدم مباشرة بسيارات أخرى، ما أدى إلى انقلاب المركبة وانحرافها عن الطريق السريع لتستقر على الرصيف الجانبي، محدثة تلفيات كبيرة في السيارات التي كانت بجانبه.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 2:47 ص

    الشايب

    لا حول ولا قوه الا بالله تبلى الناس وهي في حالها وطريقها
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  2. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 2:36 ص

    شنب الأسد

    يمكن مريض بالسكر وصابته النوبه و داخ !
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  3. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 2:20 ص

    طلال الحربي

    هما احد امرين : 1_ السائق مريض وغير مؤهل للقياده 2_ السائق مخمور
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  4. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 2:18 ص

    تعليق 2

    نتمنى ننتهي من هذي الأسطوانة المشروخة الليبرالية. الدول المتقدمة وصلة لكوكب المريخ والمشتري . وحنا علماني وليبرالي وسني وشيعي . وكلام فضي .
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  5. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 2:13 ص

    جماااال 33

    ليه ما يكون قاعد يكتب في جواله مثل كثير من الي يتسببون في كوارث بسبب الجوال.
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  6. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 2:08 ص

    زوارة

    ت4 معك
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  7. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 2:04 ص
    عدد التعليقات:4377

    بدور

    لاحول ولا قوة الا بالله ياربي تحفظ كل مسلم
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  8. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 2:04 ص

    يالطيف

    على طاري الحوادث والطرق نطلب من المرور فتح اشارة كبري الفحص لانه لازالت الزحمه متغير شي الزحمه هيا هيا لان اغلب مرتاديه هم شباب ومتجه للمقاهي
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  9. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 1:58 ص

    طير شلوى

    ربما صار عنده دوخه من أعراض السكر او الضغط او عنده مشكله صحيه لاحول ولاقوة الا بالله الله يقومهم بالسلامه، علينا ان لانفترض الأسوأ في تعليقاتنا
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  10. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 1:53 ص

    يالطيف

    السواقة عندنا يالطيف تحتاج الى هندسة نووية ..
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  11. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 1:50 ص

    ابوعابد

    يبون الشعب كذا بنو ليبرال .. تسكر وترقص ومزاين ومهرجانات .. لكي نصبح أمه تافهه لاقيمه لها .. لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ..
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  12. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 1:49 ص

    مبارك سكروتي

    شف منهو غاشه بعرق محلى مضروب هالخبل سكران وطالع في نهار الاجهار الله المستعان هالهامل يوذي عباد الله
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