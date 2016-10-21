شرطة مكة تكشف ملابسات ضبط طالب ابتدائي بمفرقعات داخل مدرسته بجدة

صحيفة المرصد- محمد السويهري: أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة بياناً توضيحياً لما حدث لدخول طالب بالمرحلة الابتدائية بمفرقعات نارية.وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي بأن أحد طلاب المدارس الابتدائية بمحافظة جدة والبالغ من لعمر ١١ سنة أحضر إلى المدرسة التي يدرس بها بتاريخ ١٤٣٨/١/١١ طلقات وهمية تستخدم في المسدسات الخاصة بلعب الأطفال والمصرح ببيعها في محلات بيع ألعاب الأطفال حيث قام بتغطيتها بشريط لاصق لأجل إحداث صوت أعلى حسب إفادته عند سماع أقواله بحضور والده، تم تسليمه لوالده بعد ذلك وإحالة الأوراق لجهة الاختصاص.