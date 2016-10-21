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شرطة مكة تكشف ملابسات ضبط طالب ابتدائي بمفرقعات داخل مدرسته بجدة

21 أكتوبر, 2016 , 1:53 ص
شرطة مكة تكشف ملابسات ضبط طالب ابتدائي بمفرقعات داخل مدرسته بجدة
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صحيفة المرصد- محمد السويهري: أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة بياناً توضيحياً لما حدث لدخول طالب بالمرحلة الابتدائية بمفرقعات نارية.وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي بأن أحد طلاب المدارس الابتدائية بمحافظة جدة والبالغ من لعمر ١١ سنة أحضر إلى المدرسة التي يدرس بها بتاريخ ١٤٣٨/١/١١ طلقات وهمية تستخدم في المسدسات الخاصة بلعب الأطفال والمصرح ببيعها في محلات بيع ألعاب الأطفال حيث قام بتغطيتها بشريط لاصق لأجل إحداث صوت أعلى حسب إفادته عند سماع أقواله بحضور والده، تم تسليمه لوالده بعد ذلك وإحالة الأوراق لجهة الاختصاص.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 3:16 ص

    ابو عبدالإله

    صلوا على نبينا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام
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  2. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 2:40 ص

    الشايب

    ههههه لجهات الاختصاص 11 سنه
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  3. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 2:25 ص

    🌺أوركيد

    مدري لوأنه مشروع إرهابي🤔 بعد كم سنة تلاقونه ف حضن دعوشة😊
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  4. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 2:11 ص
    عدد التعليقات:4377

    بدور

    شقاوة الأطفال
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  5. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 2:10 ص

    طلال الحربي

    2_لماذا نقتل براءة الاطفال بسبب خوفنا ؟ انتهاء
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  6. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 2:09 ص

    طلال الحربي

    حينما عاد الزير من غيبوبته صرخ جساس وقال انه الزير انه الزير .. وبعد يوم قال جساس انه ليسى الزير وانما الذي صرخ هوا خوفنا . 1_يتبع
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  7. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 2:08 ص

    مخنوقه

    طلعت مسدسات من ابو ريالين خرعتونا علئ الفاضي بس غريب وش قصه المهندس ابن عمه واسلام حديدية وبارود
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  8. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 1:59 ص

    يالطيف

    االزبدة المسئله منتهيه طيب لوكان الطالب سعودي واحضر نفس الشي الي احضرة الطالب الوافدو.....................................................
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  9. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 1:57 ص

    زوارة

    حسبي الله عليهم ونعم الوكيل
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