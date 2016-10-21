شرطة مكة تكشف ملابسات ضبط طالب ابتدائي بمفرقعات داخل مدرسته بجدة

صحيفة المرصد- محمد السويهري: أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة بياناً توضيحياً لما حدث لدخول طالب بالمرحلة الابتدائية بمفرقعات نارية.وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي بأن أحد طلاب المدارس الابتدائية بمحافظة جدة والبالغ من لعمر ١١ سنة أحضر إلى المدرسة التي يدرس بها بتاريخ ١٤٣٨/١/١١ طلقات وهمية تستخدم في المسدسات الخاصة بلعب الأطفال والمصرح ببيعها في محلات بيع ألعاب الأطفال حيث قام بتغطيتها بشريط لاصق لأجل إحداث صوت أعلى حسب إفادته عند سماع أقواله بحضور والده، تم تسليمه لوالده بعد ذلك وإحالة الأوراق لجهة الاختصاص.
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تعليقات ( 9 )
ابو عبدالإلهصلوا على نبينا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام
الشايبههههه لجهات الاختصاص 11 سنه
🌺أوركيدمدري لوأنه مشروع إرهابي🤔 بعد كم سنة تلاقونه ف حضن دعوشة😊
عدد التعليقات:4377
بدورشقاوة الأطفال
طلال الحربي2_لماذا نقتل براءة الاطفال بسبب خوفنا ؟ انتهاء
طلال الحربيحينما عاد الزير من غيبوبته صرخ جساس وقال انه الزير انه الزير .. وبعد يوم قال جساس انه ليسى الزير وانما الذي صرخ هوا خوفنا . 1_يتبع
مخنوقهطلعت مسدسات من ابو ريالين خرعتونا علئ الفاضي بس غريب وش قصه المهندس ابن عمه واسلام حديدية وبارود
يالطيفاالزبدة المسئله منتهيه طيب لوكان الطالب سعودي واحضر نفس الشي الي احضرة الطالب الوافدو.....................................................
زوارةحسبي الله عليهم ونعم الوكيل