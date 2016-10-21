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شاهد ماذا دار بين أمير الرياض ووزير النقل في أول رحلة لقطار “سار”

21 أكتوبر, 2016 , 2:17 ص
شاهد ماذا دار بين أمير الرياض ووزير النقل في أول رحلة لقطار “سار”
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صحيفة المرصد: قال الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب وصوله المجمعة: بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قمت صباح اليوم برحلة تجريبية لقطار الشمال لأعطيه حفظه الله فكرة عن هذا المشروع الكبير من معطيات الوطن لأبناء الوطن .



تعليقات ( 1 )

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  1. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 2:42 ص

    جروح

    ابداع منقطع النظير حقيقة الله يعز الوطن وقيادته ويطلع الاجانب من بلدنا ونحن بخير قسم
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