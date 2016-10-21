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شاهد: جيل طائرات “الليرجيت” الفرنسية الفارهة

21 أكتوبر, 2016 , 2:26 ص
شاهد: جيل طائرات “الليرجيت” الفرنسية الفارهة
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورا براقة لجيل جديد من الطائرات الـ” LEARJET” الخاصة بنقل الركاب تنتجه و تطرحه شركة زينث الفرنسية للملاحة الجوية مؤخرا، حيث الأناقة و الرفاهية و الراحة في تصميم واحد، تتميز بالمقاعد الجلدية الفخمة، و مستوى الإضاءة المريح و بها أماكن لعدد 8 ركاب فقط، بدأت رحلتها من مطار بروملي في لندن و متاحة للتحليق 4 ساعات في السماء، و لعملائها ميزة استقلال سياراتهم حتى الطائرة و تقديم تذاكرهم و الركوب فورا، تتميز الكبينة الواحدة بارتفاع 6 قدم طافي للحركة ولكن دون الوقوف بشكل قائم تماما بها، كما تتميز المقاعد بأماكن لغسل اليدين و الوجه و أماكن لتعليق السترات و ال متعلقات الشخصية للراكب،و إضاءة ليد براقة و نظام تسلية من شاشة بلو راي و دي في دي و سماعات الأذن و لا يسمح للراكب أن يأخذ اي منها معه و يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة.

The new Bombardier Learjet 75 was unveiled today (pictured), complete with quilted leather seats, customisable mood lighting - and should you want it, a seat for your pooch

The eight-passenger Bombardier can fly for up to four hours at a time and leaves from airports dotted around London, but its base is Biggin Hill Airport in Bromley (pictured), 12 miles southeast of central London 

Costing £3,500-an-hour to charter, the swish jet boasts LED lights operated by seven-inch retractable touchscreens accompanying each seat

Other bells and whistles include a Blu-ray DVD player, an audio entertainment system, charging ports and sleek Bose headphones

The jet comes with a crew of two, a captain and first officer - and for drinks purposes, glossy tables which pull out in front of the spacious seats

Captain Ben Campbell, who flies passengers around Europe and, unsurprisingly, is exceptionally pleased with his new steed

The Bombardier flies at a higher altitude (51,000 ft) than commercial planes, so doesn't get stuck in air traffic

Its cruising speed is the same as commercial aircraft, about 535mph, but it flies higher using much more direct flight paths

Clientele is made up of families, businessmen, footballers and celebrities, who generally fly to ski resorts in the winter and places like Ibiza, Portugal, Marbella and France in the summer



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 2:38 ص

    متابع

    الانسان حقيقه لو يحس بسرعة الطياره وهي بسرعة 1000 كيلو بالساعه مثل السياره ماركبها
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  2. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 2:34 ص

    اببببباااااي

    ساشتري واحده .
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