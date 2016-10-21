شاهد: جيل طائرات “الليرجيت” الفرنسية الفارهة

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورا براقة لجيل جديد من الطائرات الـ” LEARJET” الخاصة بنقل الركاب تنتجه و تطرحه شركة زينث الفرنسية للملاحة الجوية مؤخرا، حيث الأناقة و الرفاهية و الراحة في تصميم واحد، تتميز بالمقاعد الجلدية الفخمة، و مستوى الإضاءة المريح و بها أماكن لعدد 8 ركاب فقط، بدأت رحلتها من مطار بروملي في لندن و متاحة للتحليق 4 ساعات في السماء، و لعملائها ميزة استقلال سياراتهم حتى الطائرة و تقديم تذاكرهم و الركوب فورا، تتميز الكبينة الواحدة بارتفاع 6 قدم طافي للحركة ولكن دون الوقوف بشكل قائم تماما بها، كما تتميز المقاعد بأماكن لغسل اليدين و الوجه و أماكن لتعليق السترات و ال متعلقات الشخصية للراكب،و إضاءة ليد براقة و نظام تسلية من شاشة بلو راي و دي في دي و سماعات الأذن و لا يسمح للراكب أن يأخذ اي منها معه و يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة.