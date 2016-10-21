بالصور والفيديو: شاهد مظاهر الثراء الفاحش عند شبان نيجيريا!

ترجمة صحيفة المرصد: دائما ما تنشر الصحف عن أثرياء العالم من المملكة المتحدة الولايات المتحدة و دول أوروبا، هذه المرة تنشر الديلي ميل البريطانية صورا لأثرياء في العالم ولكن من نيجيريا أقوى بلد إفريقي من حيث الاقتصاد، و تعكس الصور مظاهر الثراء الفاحش في معيشتهم على الرغم من كونهم صغار السن، مثل الملياردير ايميكا ايكونوكو الملقب ب اي موني، أصغر ثري بنيجيريا والذي يعرف عنه اقتنائه الأثاث الذهبي و سياراته الفارهة و امتلاكه لشركات انتاج غاز و وقود و بترول، أيضا نايرا النيجيري الذي يمتلك منشئة بقيمة 2.5 مليون جنيه استرليني في المملكة المتحدة و المشهور بشلالات الأموال حيث قام برش ما يقارب المليون دولار نيجيري والذي يكافئ حوالي 2500 جنيها استرليني على ضيوف حفل زفاف أخت صديقه مايك اوزورونيك. و المصمم بايو ادويلي المشهور باقتناء السيارات و الذي ارنقى بكثير من أنواع السيارات ابتداءا بهوندا أسكورد و حتى الراينج روفر و السوبر كارس بعلامات مميزة له وحده.