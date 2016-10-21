بالصور والفيديو: شاهد مظاهر الثراء الفاحش عند شبان نيجيريا!

ترجمة صحيفة المرصد: دائما ما تنشر الصحف عن أثرياء العالم من المملكة المتحدة الولايات المتحدة و دول أوروبا، هذه المرة تنشر الديلي ميل البريطانية صورا لأثرياء في العالم ولكن من نيجيريا أقوى بلد إفريقي من حيث الاقتصاد، و تعكس الصور مظاهر الثراء الفاحش في معيشتهم على الرغم من كونهم صغار السن، مثل الملياردير ايميكا ايكونوكو الملقب ب اي موني، أصغر ثري بنيجيريا والذي يعرف عنه اقتنائه الأثاث الذهبي و سياراته الفارهة و امتلاكه لشركات انتاج غاز و وقود و بترول، أيضا نايرا النيجيري الذي يمتلك منشئة بقيمة 2.5 مليون جنيه استرليني في المملكة المتحدة و المشهور بشلالات الأموال حيث قام برش ما يقارب المليون دولار نيجيري والذي يكافئ حوالي 2500 جنيها استرليني على ضيوف حفل زفاف أخت صديقه مايك اوزورونيك. و المصمم بايو ادويلي المشهور باقتناء السيارات و الذي ارنقى بكثير من أنواع السيارات ابتداءا بهوندا أسكورد و حتى الراينج روفر و السوبر كارس بعلامات مميزة له وحده.
تعليقات ( 15 )
عصير توتكلهم بدأوا من الصفر ... اللي كان أبوه حمال .. واللي كان يبيع بليله ..واللي كان يبيع نعل .. واللي كان يبيع قضب ( برسيم ) ناس عصاميه وفحرت في الصخر
أبو محمدإلي تعليق رقم ٥ ----- يقول الحق في كتابه الكريم ( إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ) .
ابو شلشبعض الافارقه زعماء غسيل الأموال محد يقدر عليها غيرهم
عدد التعليقات:1
توووووونسيةالله يرزق من يشاء بدون حساب ممكن اي واحد صغير يصبح ثري بالحلال اذا كانت تجارته مربحة مش شرط يكون يتاجر في اشياء محرمة كالمخدرات او غسيل الاموال
زائرابوفوازسبحان الله كنت احسب لاستعراض مقصور على ناس وناس أما أبو أحذية أعز الله القأري اكيد كان يمشي حافي اول عمره بس ماشفت (يخت )
فارس الزهرانيصلوا على نبينا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام
فارس الزهرانيسؤال يطرح نفسه : كيف يجمع اهل المليارات ثروتهم بمعنى مهما كان راتبه او تجارته فمعدل العمر لا يكفي لأن يجمعها الا اذا كانت بطرق غير مشروعه والله اعلم
فارس الزهرانيكان قارون وفرعون وكانت نهايتهم الزوال فاللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبسؤالك عن من سواك وانا اعتبر اي شخص سالم من الديون في سعاده
سبحان اللهيرزق الله من يشاء . الله يزيدهم ويعطينا من فضله .
سعودي حقيقيبس الألوان كشخة
السبيعييرزق من يشاء