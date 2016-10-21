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بالصور والفيديو: شاهد مظاهر الثراء الفاحش عند شبان نيجيريا!

21 أكتوبر, 2016 , 2:35 ص
بالصور والفيديو: شاهد مظاهر الثراء الفاحش عند شبان نيجيريا!
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ترجمة صحيفة المرصد: دائما ما تنشر الصحف عن أثرياء العالم من المملكة المتحدة الولايات المتحدة و دول أوروبا، هذه المرة تنشر الديلي ميل البريطانية صورا لأثرياء في العالم ولكن من نيجيريا أقوى بلد إفريقي من حيث الاقتصاد، و تعكس الصور مظاهر الثراء الفاحش في معيشتهم على الرغم من كونهم صغار السن، مثل الملياردير ايميكا ايكونوكو الملقب ب اي موني، أصغر ثري بنيجيريا والذي يعرف عنه اقتنائه الأثاث الذهبي و سياراته الفارهة و امتلاكه لشركات انتاج غاز و وقود و بترول، أيضا نايرا النيجيري الذي يمتلك منشئة بقيمة 2.5 مليون جنيه استرليني في المملكة المتحدة و المشهور بشلالات الأموال حيث قام برش ما يقارب المليون دولار نيجيري والذي يكافئ حوالي 2500 جنيها استرليني على ضيوف حفل زفاف أخت صديقه مايك اوزورونيك. و المصمم بايو ادويلي المشهور باقتناء السيارات و الذي ارنقى بكثير من أنواع السيارات ابتداءا بهوندا أسكورد و حتى الراينج روفر و السوبر كارس بعلامات مميزة له وحده.

Billionaire Emeka Okonkwo, known as E-money owns several properties in Lagos which he has kitted out in lavish style 

Rapper and designer Bayo Adewale AKA Bnaira is also fond of throwing cash around at parties

The enviable lifestyles of Nigeria's wealthiest residents are documented on the Rich Kids Naja Instagram account 

Louboutin trainers are hugely popular among Nigeria's wealthiest shoppers

 

Mompha boasted that his shoes are Louboutins and that he has 'lots of them like coupons'

A glamorous pair dressed in white pose in front of a sports car 

HushpuppiI proudly announced that he had been invited to an exclusive preview event at Versace where he blew a lot of money on an exclusive leather jacket 

Beauty entrepreneur Hudda The Boss Chick shows off her fuschia pink SUV

Singer Davido strikes a moody pose before boarding a private jet 

Hushpuppi said that he doesn't run with the crowd and isn't built to be a champion in a local market 

Hushpuppi has boasted about spending a million Naira on a new Versace man bag, the equivalent of £2,500

Two men in matching suits show off the purchase of a new Mercedes vehicle 

Louboutin fan Mompha settles into his seat in Emirates First Class Private Suite on a flight to Qatar 

Mompha shows off his shopping from Gucci, Cavalli, Valentino, Versace, Hermes and Louis Vuitton noting that he'd paid in cash 

Emoney, pictured travelling in style, is worth the equivalent of £2.5 million 

Bnaira is known for his love of red vehivles and owns a fleet of Range Rovers and sports cars with personalised plates 



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 3:31 ص

    عصير توت - كلامك صح ولكن فيه ناست حتى التراب سفته ولا حصلو شيئ يذكر!؟ - فالمسأله ارزاق مقسمها فاطر السموات والارض - يعني المسأله محسومه سلفا
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  2. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 3:23 ص

    عصير توت

    كلهم بدأوا من الصفر ... اللي كان أبوه حمال .. واللي كان يبيع بليله ..واللي كان يبيع نعل .. واللي كان يبيع قضب ( برسيم ) ناس عصاميه وفحرت في الصخر
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  3. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 3:21 ص

    على نبينا وحبيبنا محمد افضل الصلاة والسلام
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  4. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 3:20 ص

    أبو محمد

    إلي تعليق رقم ٥ ----- يقول الحق في كتابه الكريم ( إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ) .
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  5. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 3:16 ص

    تووونسية الله يرزق من يشاء بدون حساب ممكن اي واحد صغير يصبح ثري بالحلال اذا كانت تجارته مربحة - شكلك خايفه من العين ع الملايين اللي عندك
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  6. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 3:14 ص

    ابو شلش

    بعض الافارقه زعماء غسيل الأموال محد يقدر عليها غيرهم
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  7. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 3:09 ص
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    الله يرزق من يشاء بدون حساب ممكن اي واحد صغير يصبح ثري بالحلال اذا كانت تجارته مربحة مش شرط يكون يتاجر في اشياء محرمة كالمخدرات او غسيل الاموال
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  8. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 3:09 ص

    زائرابوفواز

    سبحان الله كنت احسب لاستعراض مقصور على ناس وناس أما أبو أحذية أعز الله القأري اكيد كان يمشي حافي اول عمره بس ماشفت (يخت )
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  9. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 3:09 ص

    فارس الزهراني سؤال يطرح نفسه : كيف يجمع اهل المليارات - يمكن بداء من شيال كراتين والان امواله تعبي الكراتين اللي شالها
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  10. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 2:59 ص

    فارس الزهراني

    صلوا على نبينا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام
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  11. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 2:58 ص

    فارس الزهراني

    سؤال يطرح نفسه : كيف يجمع اهل المليارات ثروتهم بمعنى مهما كان راتبه او تجارته فمعدل العمر لا يكفي لأن يجمعها الا اذا كانت بطرق غير مشروعه والله اعلم
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  12. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 2:55 ص

    فارس الزهراني

    كان قارون وفرعون وكانت نهايتهم الزوال فاللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبسؤالك عن من سواك وانا اعتبر اي شخص سالم من الديون في سعاده
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  13. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 2:49 ص

    سبحان الله

    يرزق الله من يشاء . الله يزيدهم ويعطينا من فضله .
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  14. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 2:43 ص

    سعودي حقيقي

    بس الألوان كشخة
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  15. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 2:41 ص

    السبيعي

    يرزق من يشاء
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