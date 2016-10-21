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بالفيديو: طائر ضخم يشبه التنين يحلّق فوق جبال الصين

21 أكتوبر, 2016 , 3:59 ص
بالفيديو: طائر ضخم يشبه التنين يحلّق فوق جبال الصين
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صحيفة المرصد: لم يصدق الكثير عندما شاهدوا تسجيلاً مصوراً يظهر مخلوقاً ضخماً يشبه التنين وهو يحلق فوق سلسلة جبال في أحد الأقاليم الصينية، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميرور البريطانية. أظهر تسجيل مصور مثير للدهشة أثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، مخلوقاً غريباً وهو يطير فوق سلسلة جبلية بالقرب من حدود إقليم لاوس.

ونشب جدل محتدم بين متابعي الفيديو الذين انقسموا بين مصدق للفيديو وبين مشكك بمصداقيته. وبعد أن تم نشره على موقع يوتيوب الإلكتروني، حصل على عدد مشاهدات كبير وصل إلى أكثر من 100000 مشاهدة خلال ساعات قليلة وفقا لموقع ٢٤.

وقال بعض متابعي الفيديو بأن المخلوق تنين ضخم، في حين قال آخرون بأنه ديناصور طائر. غير أن الكثير من الآراء تواترت لتدحض صحة الفيديو، حيث زعم الكثيرون بأنه مفبرك ولا يمت للواقع بأي صلة.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 5:30 ص

    ابن الاحساء

    عزيزي صاحب التعليق رقم ٣ ليس كل مايقال يصدق وليس كل من لم يصدق يكون ملحداً ولكن طلعت الكثير مثل هذه المقاطع وتوقعاتي ان هذه لغطة من احد افلام الاجنبية
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  2. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 5:23 ص

    فواز

    خخخخخخخخخخ آن لي أن أمد رجولي ,, أجل تنين طائر ههههههههه
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  3. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 5:08 ص

    طيب ... ok
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  4. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 4:38 ص

    اشراق

    الملحدين الدلوخ كل شي مابصدقونه.حتى لو طلعت الدابه والشمس من مغربها بيقولو فوتشوب وفبركه
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  5. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 4:31 ص

    الفيصل

    انا متأكد انه يوجد مخلوقات موجوده بالأرض لانعلم عنها شي يا سبحان الله
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  6. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 4:07 ص

    عازف الكمان

    الله يرحم بونايف عيسى الأحسائي فتي الشرقية يوم غناء ياطير ياألي ترفرف من على جده وديني لبلاد زهراني على الحبيب ألي طول المده لا شفته ولاجاني
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