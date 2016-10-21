بالفيديو: طائر ضخم يشبه التنين يحلّق فوق جبال الصين

صحيفة المرصد: لم يصدق الكثير عندما شاهدوا تسجيلاً مصوراً يظهر مخلوقاً ضخماً يشبه التنين وهو يحلق فوق سلسلة جبال في أحد الأقاليم الصينية، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميرور البريطانية. أظهر تسجيل مصور مثير للدهشة أثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، مخلوقاً غريباً وهو يطير فوق سلسلة جبلية بالقرب من حدود إقليم لاوس.

ونشب جدل محتدم بين متابعي الفيديو الذين انقسموا بين مصدق للفيديو وبين مشكك بمصداقيته. وبعد أن تم نشره على موقع يوتيوب الإلكتروني، حصل على عدد مشاهدات كبير وصل إلى أكثر من 100000 مشاهدة خلال ساعات قليلة وفقا لموقع ٢٤.

وقال بعض متابعي الفيديو بأن المخلوق تنين ضخم، في حين قال آخرون بأنه ديناصور طائر. غير أن الكثير من الآراء تواترت لتدحض صحة الفيديو، حيث زعم الكثيرون بأنه مفبرك ولا يمت للواقع بأي صلة.

