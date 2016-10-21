قناة MBC تتسبب بمشاكل أسرية لـ3 إماراتيات وفصلهن من العمل !

صحيفة المرصد: قال موقع الكتروني قضت محكمة إماراتية في أبوظبي، بإدانة محطة فضائية وشركة إنتاج فني وسبعة عاملين لديها بتهمة الاعتداء على خصوصية الغير، بعد أن قاموا بالاعتداء على خصوصية 3 نساء خليجيات بتصويرهن في أحد المراكز التجارية، ضمن يرنامج للكاميرا الخفية، وبث المقلب دون علمهن؛ ما تسبب بفصلهن من العمل بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت مصادر بحسب موقع ”إرم نيوز” أن المحطة الفضائية هي قناة mbc وأن المتضررات الثلاث كنّ متغيبات عن عملهن بحجة المرض لتفاجأ إدارة المؤسسة التي يعملن بها برؤيتهن على شاشة التلفزيون في برنامج الكاميرا الخفية.

وحكمت محكمة جنح أبوظبي على المتهمين، بالغرامة 5 آلاف درهم ودفع مصروفات الدعوى الجزائية، إضافة إلى إحالة الدعوى المدنية بالتعويض لنظرها من قبل المحكمة المختصة.

وفي حيثيات القضية، فقد قام المتهمون بتصوير المشتكيات أثناء وجودهن في أحد المراكز التجارية، وعمل مقلب بهن بُثّ على القنوات الفضائية ونشرته مواقع التواصل الاجتماعي دون إعلامهن مسبقًا أو أخذ موافقتهن على نشر المقلب.

وتسبب هذا بالكثير من الأضرار النفسية والمشاكل الأسرية للمشتكيات، وكذلك مشاكل في العمل، إذ تم إنهاء خدمتهن من جهة عملهن.