في مقابلة رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد الفضائية قبل أيام وضع سموه من خلالها النقاط على الكثير من الحروف بشأن عدد القضايا التي تخص الهلال الفريق مما أثلج صدور الجماهير الهلالية وجعلها تشعر.. أو تتأكد من أن (جدار ناديها) لم يعد قصيراً على عكس ما كان عليه في بعض المواسم الأخيرة عندما كان الكل (ينهش فيه) دون حسيب أو رقيب..

ومن أبرز ما جاء في مقابلة الأمير نواف سألخصه في النقاط التالية:

– (أولاً) تأكيد الأمير نواف على أن إدارته قد تقدمت بشكوى رسمية للجهات المختصة ضد الدكتور عبداللطيف بخاري بسبب (تغريدة الشم الشهيرة).. وأنهم ماضون في هذه الشكوى حتى ينال الهلال الكيان حقه المشروع بموجب النظام.. وأنهم أيضاً لن يقبلوا بأي (وساطة) لكونها تخص الهلال التاريخ والجماهير، ولا تخصه كرئيس لوحده أو لاعب هلالي معين.. يعني (راح فيها بخاري).

– (ثانياً) هي الرسالة التي وجهها سموه لجماهير الهلال وتتمثل في التالي (لا تصدقوا كل ما يقال عن فريقكم أو أحد نجومه في وسائل الإعلام المختلفة ما لم يصدر بشكل رسمي من إدارة النادي.. انتقدوا الفريق نقداًَ هادفاً.. ازعلوا إذا تراجعت أحواله ولكن دون إساءة أو تجريح أو إحباط للاعبين.. ولا تلتفتوا لمروجي الشائعات التي يسعى أصحابها من خلالها إلى محاولة زعزعة استقرار الهلال واختلاق مشاكل ضده ولا وجود لها).

) قالها الأمير نواف (مثلما نحن قلناها) لو كان صاحب (تغريدة الشم) إعلاميا أو مشجعا لما توقفنا عندها، ولكن أن تكون لعضو في اتحاد الكرة فهنا الكارثة التي فرضت تقديم شكوى ضده وبما يكفل للهلال الحصول على حقه المشروع ووفق الأنظمة والقوانين الخاصة بالجرائم إلكترونية.

* الذين طالبوا بعدم (تضخيم) قضية بخاري وزعموا أنها أخذت أكبر من حجمها.. إما انهم عاطفيون.. أو أنهم يعينون على استمرار (الفساد) في أوساط منافستنا وهم المستفيدون منه.

* أحياناً أقول: لا يمكن أن يكون الدكتور بخاري هو صاحب (تغريدة الشم).. لسبب بسيط وهو أن ما جاء في التغريدة كان كلاماً خطيراً وفيه دخول في الذمم ويحاسب عليه (قانون الجرائم الإلكترونية) خصوصاً وأنني لا أظن أن الدكتور بخاري كرجل مسؤول وعضو في اتحاد الكرة يجهل ذلك إلى درجة أنني أيضاً ومن جراء ذلك صرت أشعر أن هناك (من وهق) الدكتور بكتابة هذه التغريدة (وأوهمه) بأنه (سيسنده).. وأن هذه القضية ستصبح حبيسة الأدراج، وأنها (ستموت) مثلما مات غيرها من قضايا خلال مواسم سابقة.. والله أعلم.

فهد المولد أهلاوياً

* لا يستهويني الثناء على أي مدرب أجنبي أو لاعب غير سعودي قادم إلى الملاعب السعودية أو التأكيد على أنه مكسب وسينجح قبل أن يبدأ مشواره مع فريقه الجديد حتى وإن كان هذا المدرب أو ذاك اللاعب يحمل (سي. في) رائع وعلى اعتبار أن الكثير من الشواهد السابقة برهنت حقيقة أن كل مدرب أو لاعب ناجح ليس شرطاً أنه سينجح مع الفرق السعودية.

* الدولي فهد المولد كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلي قبل بداية هذا الموسم بفعل عدم تقدير إدارة منصور البلوي لموهبته ولأهمية استمراره كلاعب مؤثر.. وأنه لو تدخل الراحل أحمد مسعود -رحمه الله- في اللحظات الأخيرة لما استمر المولد اتحادياً.. هذه هي الحقيقة.

* بعض النصراويين أصبحوا يتحدثون عن تاريخ وأهمية وتأثير حسين عبدالغني في مسيرة فريقهم وكأنه الأسطورة ماجد عبدالله في عز نجوميته.. وهذا ظلم لتاريخ أبو عبدالله.

* رباعية الباطن (4-صفر) في شباك الرائد برهنت حقيقة أن القادم الجديد لدوري الكبار ربما كان هو الحصان الأسود في هذا الدوري.. الأكيد أن الباطن (صعب) على ملعبه مثلما كان الطائي (صائد الكبار).

* موضوع (تجنيس) عمر السومه أخذ أكبر من حجمه.. المثير للاستغراب أن بعض الذين أيدوا (تجنيسه) هم أكثر من يعترض (يزبد.. ويرعد) عندما نسترجع الذكريات ونقول: إن هذا اللاعب السعودي أو ذاك (مجنس)!!

* في عدد بطولات كل الألعاب اتفق الجميع على أن النصر يأتي في مؤخرة الترتيب وبفارق كبير عن أصحاب المراكز الأولى (الهلال.. الاتحاد.. الأهلي).

* احتلال النصر للمركز الثامن في دوري الموسم الماضي حرمه من إمكانية المشاركة في آسيوية 2017م.. هذه المشاركة ستكون متاحة حتى للخليج فيما لو اعتذرت فرق الاتحاد والفتح والشباب.. لقد قالها رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي صعبة نشارك في الآسيوية لأن ترتيبنا الثامن (يبغى لها ترشيح)!!

* (زين اللي ما قالوا) إن الأمير عبدالله بن مساعد كان يفاوض عمر السومه من أجل فك ارتباطه بالأهلي ونقله للهلال.

النصر في ورطة

* لقاء الليلة بين النصر والأهلي (مفترق طرق) وهنا أقصد تحديداً للنصر وعلى اعتبار أن خسارته فيما لو حدثت سيكون لها أثار سلبية على مسيرته وعلى نفوس لاعبيه في الدوري، بل وربما تسببت في فتح المزيد من الملفات التي تدين عمل إدارة الأمير فيصل بن تركي من لدى الإعلام النصراوي المضاد للإدارة.. باختصار النصر سيكون في (ورطة) إذا خسر الليلة.

* عندما قرأت مزاعم مسؤول أهلاوي بأن ملايين مساعد الزويهري (وهم) قلت هذا هو الجحود والنكران بعينه وعلمه.. هذا الرجل (أبو هليل) قاد الأهلي لبطولة غاب عن تحقيقها لمدة (32) موسما (بطولة الدوري) وأصبح حالياً من رموزه وأنتم تزعمون أن ملايينه (وهم).. قالوها من زمان (لولا الغيرة ما كبرت الصغيرة).

* خاتمة.. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.. وانصر رجال أمننا في الداخل وعلى الحدود.. ووفق ولاة أمرنا وأعنهم لما تحب وترضى بقيادة ملك الحزم سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-.. وارحم شهداءنا.. إنك على كل شيء قدير.

نقلا عن الجزيرة