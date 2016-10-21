تفاصيل جديدة فى قضية معرض “إكسس” الدولي للسيارات بجدة والكشف عن العقوبات المتوقعة على الشركات المخالفة

صحيفة المرصد :قالت صحيفة محلية أن شرطة منطقة مكة أوقفت سبع منصات عرض من بين 15 منصة في المعرض لحين توفير الضوابط المكانية لعمل المرأة وأخذ تعهدات على كافة الشركات المشاركة في المعرض بعدم تشغيل عمالة مخالفة كما تم استدعاء الشركة المنظمة التي أكدت انها قامت بتأجير المنصات دون علاقة لها بما تم ارتكابه من قبل الشركات المسوقة والمشغلة والتي تم رصد تجاوزاتها وطبق بحقها النظام.

وبحسب صحيفة “عكاظ” يتوقع معاقبة الشركات وفق المخالفات المرتكبة، إذ تنتظر معاقبة الشركات التي قامت بتوظيف المرافقات دون الحصول على تصريح ساري المفعول وفق الشروط والإجراءات التي تضعها وزارة العمل بهذا الخصوص بغرامة مالية 25 ألف ريال عن كل مخالفة .

فيما تعاقب المنشأة والتي تقوم بتشغيل النساء دون توفير الضوابط المكانية للمرأة التي تضعها وزارة العمل بالغرامة المالية 10 آلاف ريال على المنشاة.

الجدير بالذكر كانت من ضمن المخالفات التي رصدها فريق التفتيش من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ,عمل النساء بشكل غير متوافق مع أنظمة العمل مع غياب الضوابط المكانية لهن، كما تم ضبط عدد من العارضات للمركبات لا يسمح لهن بالعمل وهن مرافقات لأسرهن، ووجود اختلاط مع نساء غير سعوديات وعمالة مخالفة غير مصرح لها بالعمل.