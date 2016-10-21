محلل تحكيمي : هدف الشباب في الاتحاد غير صحيح-فيديو

صحيفة المرصد: أكد المحلل التحكيمي لإذاعة ufm الرياضية أن هدف المباراة الوحيد في قمة الاتحاد والشباب اليوم ضمن الجولة السادسة من دوري جميل للمحترفين غير صحيح لتواجد المهاجم محمد بن يطو في موقع متسلل لحظة تمريرة الكرة من زميله حسن معاذ والتي أسفرت عن هدف أول ووحيد في المباراة وفقا لما ذكره موقع النادي.

وفيما يخص ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي احتسبها حكم المباراة لصالح الاتحاد ومن ثم الغاها بعد تدخل المساعد عبدالله الشلوي لعدم لمس الكرة باليد من مدافع الشباب قال : تدخل المساعد الأول عبدالله الشلوي وإلغاء ركلة الجزاء للاتحاد صحيح لعدم وجود لمسة يد على مدافع الشباب حسن معاذ.

وأكد أن هناك ركلة جزاء لصالح الشباب عند الدقيقة 69، على مدافع الاتحاد عدنان فلاته حيث قال : في الدقيقة 69 هناك ركلة جزاء لصالح الشباب لم تحتسب على مدافع الاتحاد عدنان فلاته، وعند الدقيقة 88 هناك ركلة جزاء لصالح الاتحاد بعد تدخل مدافع الشباب على المهاجم عبدالعزيز العريان داخل المنطقة.

