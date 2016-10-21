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سامي الجابر مهدد بالغرامة والايقاف بسبب هذا التصرف..شاهد الفيديو!

21 أكتوبر, 2016 , 8:13 ص
سامي الجابر مهدد بالغرامة والايقاف بسبب هذا التصرف..شاهد الفيديو!
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صحيفة المرصد :أصبح موقف مدرب نادي الشباب الكابتن سامي الجابر حرجا بعد مخالفته انظمة و لوائح الاتحاد السعودي بدخوله ارضية الملعب في المباراة التي جرت بين فريقي الاتحاد و الشباب و التي انتهت بفوز الاخير بهدف دون رد , ومن المتوقع ايقافه مباراتين و غرامته مبلغ 10 الاف ريال.
ووفقا لموقع “الوئام” قال المحلل الرياضي عبدالله الشايع : ” ‏دخول سامي الجابر لارض الملعب مخالف للمادة 61 (إنضباط) وقد يغرم 10 الاف ريال ويوقف مباراتين ، مع الاخذ بالاعتبار ان الايقاف يكون في نفس المسابقة ( دوري جميل) فقط “.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 9:32 ص

    لا تغرمونه ولا شي مافيه لعب يستاهل كورة اعلام
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  2. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 9:26 ص

    المفروض ينطرد من الملعب في وقتها
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  3. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 9:24 ص

    ابو طير

    اذا شفت واحد يعلق بكلمات سوقيه فأعرف أن تعليمه على قد حاله أو عاطل وحاقد على الناجحين أو لديه مرض نفسي . احترام النفس والقراء تدل على حسن التربيه
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  4. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 9:19 ص

    حسبي الله

    ما تعرفون سامي ذكي حتى يهرب من لقاء الهلال
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  5. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 9:04 ص

    الحرفي

    اذا لم يتم ذلك ألأيقاف والغرامه فقل فلت الحبل على الغارب سوف ينزل الميدان زيد مع عبيد والصاحي مع **** وليس لك حق الانتقاداءات مره خرى وكتبت في المداخله الاولى ولكن حذفت والكلام صحيح حصلت لواحد من الاداريين في نادي شهير
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  6. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 8:46 ص

    بوعبله

    أين الأحتراف ياكوتش أين الأخلاق الرياضيه أين أحترام حكم المباراة أين تحلي بصبر ياكوتش أتوقع يكون الأيقاف 5 مبارايات وتغريمه 50000 ليكون عبره للغير
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  7. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 8:44 ص

    صحيح المثل القائل - شين وقوي عين
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  8. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 8:44 ص

    اسمرعبر

    اشتغل اللوبي الأصفر خوفاً من تكرار الأربعة الشهيرة .. بالأول حققوا مع اللي أعطى مدرب نادي التعاون ١٠٠ الف قبل مباراتهم اللي كانوا مهددين بسببها للهبوط
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  9. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 8:36 ص

    الوعي الجماهيري

    مخالف للنشر
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  10. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 8:35 ص

    مجنونها

    يحسب انه في ملاعب ***
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  11. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 8:32 ص

    تم تم

    تدلل يااداري الفريق الاماراتي حطوك مدرب ومعك 30 استشاري
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  12. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 8:27 ص

    مع احترامي لسامي لكنه يستحق الإيقاف والغرامة بسبب تصرفه فهو على علم بلوائح الاتحاد والأدب مطلوب والهدوء كذلك
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  13. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 8:21 ص

    ابو طير

    انا من المؤيدين لسامي الجابر لاكن في مثل هذه التجاوزات لا طبقو عليه النظام وعلى اي شخص يتجاوز حدوده لازم من شان ما يطّلع لنا بكره واحد ثاني
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