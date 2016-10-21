سامي الجابر مهدد بالغرامة والايقاف بسبب هذا التصرف..شاهد الفيديو!

صحيفة المرصد :أصبح موقف مدرب نادي الشباب الكابتن سامي الجابر حرجا بعد مخالفته انظمة و لوائح الاتحاد السعودي بدخوله ارضية الملعب في المباراة التي جرت بين فريقي الاتحاد و الشباب و التي انتهت بفوز الاخير بهدف دون رد , ومن المتوقع ايقافه مباراتين و غرامته مبلغ 10 الاف ريال.
ووفقا لموقع “الوئام” قال المحلل الرياضي عبدالله الشايع : ” دخول سامي الجابر لارض الملعب مخالف للمادة 61 (إنضباط) وقد يغرم 10 الاف ريال ويوقف مباراتين ، مع الاخذ بالاعتبار ان الايقاف يكون في نفس المسابقة ( دوري جميل) فقط “.
كانافارو دخل الملعب عشان يطلع الكره "يطرد" !
سامي الجابر يدخل أرضية الملعب ويعترض على الحكم " لا يطرد " ؟؟
الحكام ؟؟#الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/kyKrpXzNoa
— Bari (@_Bari_) October 20, 2016
تعليقات ( 13 )
ابو طيراذا شفت واحد يعلق بكلمات سوقيه فأعرف أن تعليمه على قد حاله أو عاطل وحاقد على الناجحين أو لديه مرض نفسي . احترام النفس والقراء تدل على حسن التربيه
حسبي اللهما تعرفون سامي ذكي حتى يهرب من لقاء الهلال
الحرفياذا لم يتم ذلك ألأيقاف والغرامه فقل فلت الحبل على الغارب سوف ينزل الميدان زيد مع عبيد والصاحي مع **** وليس لك حق الانتقاداءات مره خرى وكتبت في المداخله الاولى ولكن حذفت والكلام صحيح حصلت لواحد من الاداريين في نادي شهير
بوعبلهأين الأحتراف ياكوتش أين الأخلاق الرياضيه أين أحترام حكم المباراة أين تحلي بصبر ياكوتش أتوقع يكون الأيقاف 5 مبارايات وتغريمه 50000 ليكون عبره للغير
اسمرعبراشتغل اللوبي الأصفر خوفاً من تكرار الأربعة الشهيرة .. بالأول حققوا مع اللي أعطى مدرب نادي التعاون ١٠٠ الف قبل مباراتهم اللي كانوا مهددين بسببها للهبوط
الوعي الجماهيريمخالف للنشر
مجنونهايحسب انه في ملاعب ***
تم تمتدلل يااداري الفريق الاماراتي حطوك مدرب ومعك 30 استشاري
ابو طيرانا من المؤيدين لسامي الجابر لاكن في مثل هذه التجاوزات لا طبقو عليه النظام وعلى اي شخص يتجاوز حدوده لازم من شان ما يطّلع لنا بكره واحد ثاني