سامي الجابر مهدد بالغرامة والايقاف بسبب هذا التصرف..شاهد الفيديو!

صحيفة المرصد :أصبح موقف مدرب نادي الشباب الكابتن سامي الجابر حرجا بعد مخالفته انظمة و لوائح الاتحاد السعودي بدخوله ارضية الملعب في المباراة التي جرت بين فريقي الاتحاد و الشباب و التي انتهت بفوز الاخير بهدف دون رد , ومن المتوقع ايقافه مباراتين و غرامته مبلغ 10 الاف ريال.

ووفقا لموقع “الوئام” قال المحلل الرياضي عبدالله الشايع : ” ‏دخول سامي الجابر لارض الملعب مخالف للمادة 61 (إنضباط) وقد يغرم 10 الاف ريال ويوقف مباراتين ، مع الاخذ بالاعتبار ان الايقاف يكون في نفس المسابقة ( دوري جميل) فقط “.

كانافارو دخل الملعب عشان يطلع الكره "يطرد" !

سامي الجابر يدخل أرضية الملعب ويعترض على الحكم " لا يطرد " ؟؟ الحكام ؟؟#الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/kyKrpXzNoa — Bari (@_Bari_) October 20, 2016