شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-محمود الهمزاني
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الرياض-الكاريكاتير
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 38 )
🌺أوركيدي لبيييه ي ريما جيتي ي صبآآح الورد🌹😘 كنت متوقعة أنك راح تجين بالرغم من أنك زعلانة من المراقب😡والآن طاح الحطب صافية لبن حليب ي قشطة😂
↩🌟ريما Rima 🌟↩جمل🐪 ويتدلع يبي علف مايبي تبن آخر زمن🐈
🌸 الملح و القبلة 🌸يوسف : اسم حلو ويعطي جمال شكل لصاحبه مادام مٌتوافق مع اسم والدته من ناحية أرقام الحروف ، حاتم : لا أعلم ..
↩🌟ريما Rima 🌟↩الهدوء☺ينقلك لعالم آخر تعيشه بمفردك✈
↩🌟ريما Rima 🌟↩يسألوني كيف👭👬👪 حالك فأجيب الحمدلله فيظنون انني بسعادة 😊نسوا اننا نحمد الله على😊 السراء😩 والضراء ✅
↩🌟ريما Rima 🌟↩اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين☔☔☔
↩🌟ريما Rima 🌟↩بسم الله⏰⏰مساء الخير ⏰⏰
عدد التعليقات:7450
الحرمانوحاتم اذا ممكن
عدد التعليقات:7450
الحرمانويوسف وش وضعه
🌸 الملح و القبلة 🌸حسّـان : عـدُو نفسـه ويجلب فقـر ..
🌸 الملح و القبلة 🌸سعيـد - سلـوى : أسماء تجلب الفقر لصاحب الإسم ولأبناؤه بالتحديد بعد تخطّي سن ال35 عـام من العمــر ..
عدد التعليقات:7450
الحرمانالحظ لا صرت تملك برج خليفه والغيد تبسم حوليك وكل وحده تقول الزين عندي طبعا ب الحلال وقليلا من الغواني تلعب كره الشاطي
🌸 الملح و القبلة 🌸19 // عيونك الحلوين والله العظيم 🌹 ..
منالايه هين ،،، مع السلااااامه
🌸 الملح و القبلة 🌸مولودة الجدي : أنتِ جميلة جداً وأنوثتك مُلفتة جدعة وعن 100 رجل ، عزيزتي كما تحرصين على أن لا تكوني هيلقيّة باللبس كوني كذلك في تعاملاتك مع الآخرين ..
منالربي انزع من قلبي تلك الأشياء التي تحزنني فقد خاب الظن في الحب والظن بك لا يخيب
شايف العجائبمنووول الحلوه ،، بروح اصلي ولك دعوة مني عند صعود الامام للمنبر ،، تستاهلين كل خير ،، يااطيب انسانه عرفتها ❤️🎶🌹(شايف)
🌸 الملح و القبلة 🌸مولودة العقرب : أنت فائقة الجمال طاغية الأنوثة غير مُسرفة ، تفكيرك السّطحي الغير عميق والمُتأسس بناء على المصالح وغيرتك الفاحشة يُنفّر الفتيات من حولك
شايف العجائبالبنات أنتِ لهن أحسن مثال ،، فالأدب والعلم والزين البديع ،، لا حضرتي فالقمر عود قال ،، جت منال اخرج من البال الوسيع ...(شايف💕🌹)
شايف العجائباكتبيني وأقرائيني يامنال ،، وغلفيني بصادق الحب الرفيع ،، وافسحيلي بقلبك الصافي مجال ،، ومهديني فيه كالطفل الرضيع ...(شايف❤️🎶)
🌸 الملح و القبلة 🌸مولودةالعذراء:مرسومةالملامح مُحللّةبارعةتفهمين في كل مايخص المظهر يدكِ مبروكةلذلك تبرعين بمجالات عدّةحرّكي إنسانيّتك نظّفي قلبك كبري عقلك ترى شيّبتينا
شايف العجائباللهم أمين يامنوول ،، ربي يحفظك دعوه حلوه من حلوه ،، ترى كتبت لك هناك كلام 😘
منالبالعكس مااحس اني فرحانه وطايره الا مقفله ومحزنه ودي اخنق اي احد قدامي علشان ارتاح
🌸 الملح و القبلة 🌸برج الأسد:أنتِ جميلةومُنظمّةتُلازمك فكرة أنكِ الأفضل ويجب أن تكونين في القمّةالتي تستحقينها لأنك تعملين لأجلها يعيبك عدم التغافل وعقلك بحجم حبةالسمسمة
منالمن جد ملحه شكلك***
🌸 الملح و القبلة 🌸نفس إحساس الثور لان الجمعة هو يوم الميزان أيضاً ..
منالصل ياشايف الله يتقبل منك ويغفر لك ويجعلك في عليين وينصرك على من عاداك بغير وجه حق
منالوبرج الميزان ***؟ وش يحس فيه ؟
ااببووححممووددصباح الخير على الجميع .. أذكر بصلاة الجمعة .. أذكر بالخروج للمساجد باكرا .. أذكر بالاستحمام والتطيب ولبس اجمل ما عندك !!
🌸 الملح و القبلة 🌸هنُّوووهـ هنٌّوووهـ 👏 بعيد ميلآدهـ 👏 الليلة أعيآآدهـ 👏 هذا الحلووو 😚لاتزعّلوووهـ 👏 ..
🌸 الملح و القبلة 🌸يوم الجُمعة هو يوم مولود برج الثور ، حيث يشعر بأنه مربوش 🎶 وسعيد وطاير في السماء طير وفيوزاته ضاربه عالآخر تماماً كيوم العيد، فالجمعة هو يوم عيدُه 🌸
الحقبانيعلم اللهم إنا نسألك مغفرة لذنوبنا .. وإزاحة لهمومنا .. وتفريجا لكروبنا .. وشفاءا لمرضانا .. ورحمة لموتانا .. وسعادة تغمر قلوبنا . علم
عدد التعليقات:7450
الحرمانيقــــولــــــــون : تهوى القلوب من كان منها حاضرا" وتنسى الذي عن العيون يغيب ... وأقــــول : فكم من حاضرٍ لا يستطاب به وكم من غائبٍ عن العيون حبيبُ ..
عدد التعليقات:7450
الحرماناصبحنا واصبح الملك لله 🌹السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
🇸🇦اللهم إنا نسألك مغفرة لذنوبنا .. وإزاحة لهمومنا .. وتفريجا لكروبنا .. وشفاءا لمرضانا .. ورحمة لموتانا .. وسعادة تغمر قلوبنا .