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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

21 أكتوبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
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1

الجزيرة-سعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

5

الجزيرة-عبد الله المرزوق

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الرياض-ربيع

8

الرياض-عبد السلام الهليل

9

الرياض-الكاريكاتير

10

الوطن-هنداوي

11

الوطن-خالد



تعليقات ( 38 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 38
    21 أكتوبر, 2016 , 11:34 ص

    🌺أوركيد

    ي لبيييه ي ريما جيتي ي صبآآح الورد🌹😘 كنت متوقعة أنك راح تجين بالرغم من أنك زعلانة من المراقب😡والآن طاح الحطب صافية لبن حليب ي قشطة😂
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  2. 37
    21 أكتوبر, 2016 , 11:32 ص

    اللي فاكره انك ز**** ي ريمو
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  3. 36
    21 أكتوبر, 2016 , 11:32 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    جمل🐪 ويتدلع يبي علف مايبي تبن آخر زمن🐈
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  4. 35
    21 أكتوبر, 2016 , 11:30 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    يوسف : اسم حلو ويعطي جمال شكل لصاحبه مادام مٌتوافق مع اسم والدته من ناحية أرقام الحروف ، حاتم : لا أعلم ..
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  5. 34
    21 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الهدوء☺ينقلك لعالم آخر تعيشه بمفردك✈
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  6. 33
    21 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    يسألوني كيف👭👬👪 حالك فأجيب الحمدلله فيظنون انني بسعادة 😊نسوا اننا نحمد الله على😊 السراء😩 والضراء ✅
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  7. 32
    21 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين☔☔☔
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  8. 31
    21 أكتوبر, 2016 , 11:20 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    بسم الله⏰⏰مساء الخير ⏰⏰
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  9. 30
    21 أكتوبر, 2016 , 11:19 ص
    عدد التعليقات:7450

    الحرمان

    وحاتم اذا ممكن
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  10. 29
    21 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص
    عدد التعليقات:7450

    الحرمان

    ويوسف وش وضعه
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  11. 28
    21 أكتوبر, 2016 , 11:15 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    حسّـان : عـدُو نفسـه ويجلب فقـر ..
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  12. 27
    21 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص

    مستمتع بك .. واصلي !
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  13. 26
    21 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    سعيـد - سلـوى : أسماء تجلب الفقر لصاحب الإسم ولأبناؤه بالتحديد بعد تخطّي سن ال35 عـام من العمــر ..
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  14. 25
    21 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص
    عدد التعليقات:7450

    الحرمان

    الحظ لا صرت تملك برج خليفه والغيد تبسم حوليك وكل وحده تقول الزين عندي طبعا ب الحلال وقليلا من الغواني تلعب كره الشاطي
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  15. 24
    21 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    19 // عيونك الحلوين والله العظيم 🌹 ..
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  16. 23
    21 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    منال

    ايه هين ،،، مع السلااااامه
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  17. 22
    21 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    مولودة الجدي : أنتِ جميلة جداً وأنوثتك مُلفتة جدعة وعن 100 رجل ، عزيزتي كما تحرصين على أن لا تكوني هيلقيّة باللبس كوني كذلك في تعاملاتك مع الآخرين ..
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  18. 21
    21 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    منال

    ربي انزع من قلبي تلك الأشياء التي تحزنني فقد خاب الظن في الحب والظن بك لا يخيب
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  19. 20
    21 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص

    شايف العجائب

    منووول الحلوه ،، بروح اصلي ولك دعوة مني عند صعود الامام للمنبر ،، تستاهلين كل خير ،، يااطيب انسانه عرفتها ❤️🎶🌹(شايف)
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  20. 19
    21 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص

    ملوحة .. انسانة طيبة ومحترمة .. ربي يحفظها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  21. 18
    21 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    مولودة العقرب : أنت فائقة الجمال طاغية الأنوثة غير مُسرفة ، تفكيرك السّطحي الغير عميق والمُتأسس بناء على المصالح وغيرتك الفاحشة يُنفّر الفتيات من حولك
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  22. 17
    21 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    شايف العجائب

    البنات أنتِ لهن أحسن مثال ،، فالأدب والعلم والزين البديع ،، لا حضرتي فالقمر عود قال ،، جت منال اخرج من البال الوسيع ...(شايف💕🌹)
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  23. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص

    شايف العجائب

    اكتبيني وأقرائيني يامنال ،، وغلفيني بصادق الحب الرفيع ،، وافسحيلي بقلبك الصافي مجال ،، ومهديني فيه كالطفل الرضيع ...(شايف❤️🎶)
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  24. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    مولودةالعذراء:مرسومةالملامح مُحللّةبارعةتفهمين في كل مايخص المظهر يدكِ مبروكةلذلك تبرعين بمجالات عدّةحرّكي إنسانيّتك نظّفي قلبك كبري عقلك ترى شيّبتينا
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  25. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    شايف العجائب

    اللهم أمين يامنوول ،، ربي يحفظك دعوه حلوه من حلوه ،، ترى كتبت لك هناك كلام 😘
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  26. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    منال

    بالعكس مااحس اني فرحانه وطايره الا مقفله ومحزنه ودي اخنق اي احد قدامي علشان ارتاح
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  27. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    برج الأسد:أنتِ جميلةومُنظمّةتُلازمك فكرة أنكِ الأفضل ويجب أن تكونين في القمّةالتي تستحقينها لأنك تعملين لأجلها يعيبك عدم التغافل وعقلك بحجم حبةالسمسمة
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  28. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص

    منال

    من جد ملحه شكلك***
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  29. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    نفس إحساس الثور لان الجمعة هو يوم الميزان أيضاً ..
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  30. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 10:46 ص

    منال

    صل ياشايف الله يتقبل منك ويغفر لك ويجعلك في عليين وينصرك على من عاداك بغير وجه حق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 10:44 ص

    منال

    وبرج الميزان ***؟ وش يحس فيه ؟
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  32. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص

    ااببووححمموودد

    صباح الخير على الجميع .. أذكر بصلاة الجمعة .. أذكر بالخروج للمساجد باكرا .. أذكر بالاستحمام والتطيب ولبس اجمل ما عندك !!
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  33. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 10:40 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    هنُّوووهـ هنٌّوووهـ 👏 بعيد ميلآدهـ 👏 الليلة أعيآآدهـ 👏 هذا الحلووو 😚لاتزعّلوووهـ 👏 ..
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  34. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 10:36 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    يوم الجُمعة هو يوم مولود برج الثور ، حيث يشعر بأنه مربوش 🎶 وسعيد وطاير في السماء طير وفيوزاته ضاربه عالآخر تماماً كيوم العيد، فالجمعة هو يوم عيدُه 🌸
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  35. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    الحقباني

    علم اللهم إنا نسألك مغفرة لذنوبنا .. وإزاحة لهمومنا .. وتفريجا لكروبنا .. وشفاءا لمرضانا .. ورحمة لموتانا .. وسعادة تغمر قلوبنا . علم
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  36. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص
    عدد التعليقات:7450

    الحرمان

    يقــــولــــــــون : تهوى القلوب من كان منها حاضرا" وتنسى الذي عن العيون يغيب ... وأقــــول : فكم من حاضرٍ لا يستطاب به وكم من غائبٍ عن العيون حبيبُ ..
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  37. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 10:31 ص
    عدد التعليقات:7450

    الحرمان

    اصبحنا واصبح الملك لله 🌹السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
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  38. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    🇸🇦

    اللهم إنا نسألك مغفرة لذنوبنا .. وإزاحة لهمومنا .. وتفريجا لكروبنا .. وشفاءا لمرضانا .. ورحمة لموتانا .. وسعادة تغمر قلوبنا .
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