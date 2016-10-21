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رغم الأزمة الإقتصادية..المصريون في طوابير لشراء آيفون7.. والنشطاء يسخرون-صور

21 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص
رغم الأزمة الإقتصادية..المصريون في طوابير لشراء آيفون7.. والنشطاء يسخرون-صور
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صحيفة المرصد:رغم أرتفاع سعره، أقبل عدد كبير من المصريين على شراء هاتف آيفون 7 وآيفون 7 بلس، بعدما طرحت شركة آبل الهاتفين “آيفون 7″ و”آيفون 7 بلس” النسخة الحديثة، عبر فرعين فقط في مصر “القاهرة والإسكندرية” في الحادي عشر من مساء الأربعاء الماضي.

وتراوحت أسعار الهاتف الجديد ما بين 14 ألف جنيه مصري “ما يعادل 1000 دولار” و20 ألف جنيه، ما يعادل 1500 دولار، مما أدى لسخرية شديدة وانتقاد لحائزي الهاتف الجديد لارتفاع سعره، برغم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب المصري.

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تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 11:34 ص

    ابوشيخه

    قبل 9 سنوات المصريين يقولون أن عددهم 53 - مليون والان يقول 100 مليون - أذكركم بعد اسبوع يقولون 300 مليون - بعد شهر بيقولون انهم أكثر من الصين والهند
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  2. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 11:24 ص

    عصير توت

    شعب تعداده 90 مليون .. يعني كلهم فقارا ؟؟ قول على الاقل 2 مليون عيال المسؤولين والمرفهين وسراق المال العام هم الصافين في هالطوابير .. شي عادي
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  3. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 11:23 ص

    ابو لمى التميمي

    الرز بيعمل عمايل ياقدع
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  4. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:7450

    الحرمان

    اذا كنت تعمل ب الخليج لازم ترسل فلوس للمدام تزهزه وتتشبرق
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  5. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:7450

    الحرمان

    فرعين لكم مليون وراح نصهم يبيعونه علي خليجيين
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  6. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 11:15 ص

    فهد١

    مخالف للنشر
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  7. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص

    ايضاح للاعرابي

    مصر 100 مليون لو ظهر 100 مصري غني شي طبيعي ممكن بعضهم اصحاب كباريهات من الفلوس اللي ترشها يا اعرابي
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  8. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 11:09 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    لتحسين صوره نظام العسكر الفاشل
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  9. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص
    عدد التعليقات:14687

    قلم الحقيقه

    مصر العرب والعروبة حماها الله من ارهاب وشر الأخونجية أخوان ودواعش بألف خير ونتمنى لها الارزدهار ولشعبها المخلص لوطنه وجيشه وقيادته.وليخسأ كل عدو لها.
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  10. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    هذولا اغلبهم

    من اللي عايشين ويعملون ويترزقون من جيوبنا في السعودية ودول الخليج الأخرى . لكن لو يعلم السيسي انهم في أي وقت سيرحلون له كان عرف ان الله حق
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  11. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    انوس

    هذا سفاهة حمي أرض الكنانة من ناس فقد الاحساس بالمسؤولية
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  12. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    قلم الخنبقة بمعرفات متعدده

    مصر فيها اكثر من ٩٠ مليون نسمه فهل القلة من ابناء الضباط والمنتفعين يصور ان الشعب كله يعيش الازدهار وبحبوحة من العيش الرغيد؟
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  13. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    متابع المرصد

    هناك أثرياء في مصر والاغلبية تحت خط الفقر وليس هذا مقياس ومبلغ الف دولار لاشئ بالنسبة لتلك الفئة منهم هناك تفاوت في جميع دول العالم والله مقسم الارزاق
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  14. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص

    sooonx

    التفاوت في الرزق موجود في كل مكان والمصريين فيهم طبقات غنيه لدرجة الفحش مثلهم مثل دول الخليج والي يفرق عندهم ان الغالبيه العظمى من الشعب فقراء مدقعون
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  15. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 10:40 ص

    ارز 👊 نجد

    اليوم حمعة اكثروا من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  16. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص

    ارز 👊 نجد

    90مليون مصري يعني فيهم تجار لا تقيسو على الاكثرية الفقرا وحهة نظري حتى اذا معك فلوس لست مع الشراء الجوالات
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