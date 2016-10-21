رغم الأزمة الإقتصادية..المصريون في طوابير لشراء آيفون7.. والنشطاء يسخرون-صور

صحيفة المرصد:رغم أرتفاع سعره، أقبل عدد كبير من المصريين على شراء هاتف آيفون 7 وآيفون 7 بلس، بعدما طرحت شركة آبل الهاتفين “آيفون 7″ و”آيفون 7 بلس” النسخة الحديثة، عبر فرعين فقط في مصر “القاهرة والإسكندرية” في الحادي عشر من مساء الأربعاء الماضي.

وتراوحت أسعار الهاتف الجديد ما بين 14 ألف جنيه مصري “ما يعادل 1000 دولار” و20 ألف جنيه، ما يعادل 1500 دولار، مما أدى لسخرية شديدة وانتقاد لحائزي الهاتف الجديد لارتفاع سعره، برغم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب المصري.