رغم الأزمة الإقتصادية..المصريون في طوابير لشراء آيفون7.. والنشطاء يسخرون-صور

صحيفة المرصد:رغم أرتفاع سعره، أقبل عدد كبير من المصريين على شراء هاتف آيفون 7 وآيفون 7 بلس، بعدما طرحت شركة آبل الهاتفين “آيفون 7″ و”آيفون 7 بلس” النسخة الحديثة، عبر فرعين فقط في مصر “القاهرة والإسكندرية” في الحادي عشر من مساء الأربعاء الماضي.
وتراوحت أسعار الهاتف الجديد ما بين 14 ألف جنيه مصري “ما يعادل 1000 دولار” و20 ألف جنيه، ما يعادل 1500 دولار، مما أدى لسخرية شديدة وانتقاد لحائزي الهاتف الجديد لارتفاع سعره، برغم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب المصري.
تعليقات ( 16 )
ابوشيخهقبل 9 سنوات المصريين يقولون أن عددهم 53 - مليون والان يقول 100 مليون - أذكركم بعد اسبوع يقولون 300 مليون - بعد شهر بيقولون انهم أكثر من الصين والهند
عصير توتشعب تعداده 90 مليون .. يعني كلهم فقارا ؟؟ قول على الاقل 2 مليون عيال المسؤولين والمرفهين وسراق المال العام هم الصافين في هالطوابير .. شي عادي
ابو لمى التميميالرز بيعمل عمايل ياقدع
عدد التعليقات:7450
الحرماناذا كنت تعمل ب الخليج لازم ترسل فلوس للمدام تزهزه وتتشبرق
عدد التعليقات:7450
الحرمانفرعين لكم مليون وراح نصهم يبيعونه علي خليجيين
فهد١مخالف للنشر
ايضاح للاعرابيمصر 100 مليون لو ظهر 100 مصري غني شي طبيعي ممكن بعضهم اصحاب كباريهات من الفلوس اللي ترشها يا اعرابي
حسبنا الله ونعم الوكيللتحسين صوره نظام العسكر الفاشل
عدد التعليقات:14687
قلم الحقيقهمصر العرب والعروبة حماها الله من ارهاب وشر الأخونجية أخوان ودواعش بألف خير ونتمنى لها الارزدهار ولشعبها المخلص لوطنه وجيشه وقيادته.وليخسأ كل عدو لها.
هذولا اغلبهممن اللي عايشين ويعملون ويترزقون من جيوبنا في السعودية ودول الخليج الأخرى . لكن لو يعلم السيسي انهم في أي وقت سيرحلون له كان عرف ان الله حق
انوسهذا سفاهة حمي أرض الكنانة من ناس فقد الاحساس بالمسؤولية
قلم الخنبقة بمعرفات متعددهمصر فيها اكثر من ٩٠ مليون نسمه فهل القلة من ابناء الضباط والمنتفعين يصور ان الشعب كله يعيش الازدهار وبحبوحة من العيش الرغيد؟
متابع المرصدهناك أثرياء في مصر والاغلبية تحت خط الفقر وليس هذا مقياس ومبلغ الف دولار لاشئ بالنسبة لتلك الفئة منهم هناك تفاوت في جميع دول العالم والله مقسم الارزاق
sooonxالتفاوت في الرزق موجود في كل مكان والمصريين فيهم طبقات غنيه لدرجة الفحش مثلهم مثل دول الخليج والي يفرق عندهم ان الغالبيه العظمى من الشعب فقراء مدقعون
ارز 👊 نجداليوم حمعة اكثروا من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ارز 👊 نجد90مليون مصري يعني فيهم تجار لا تقيسو على الاكثرية الفقرا وحهة نظري حتى اذا معك فلوس لست مع الشراء الجوالات