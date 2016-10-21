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أقارب الطفلة التي اصطدمت بشاحنة مسرعة بحفر الباطن يكشفون تفاصيل جديدة!-صورة وفيديو

21 أكتوبر, 2016 , 11:52 ص
أقارب الطفلة التي اصطدمت بشاحنة مسرعة بحفر الباطن يكشفون تفاصيل جديدة!-صورة وفيديو
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صحيفة المرصد:كشف أحد اقارب الطفلة الصغيرة التي ظهرت في مقطع فيديو مؤلم في أحد شوارع محافظة حفر الباطن الاثنين الماضي، وهي تجري مسرعة نحو شارع رئيسي وتصطدم بشاحنة مسرعة، أنها نجت من الموت وأنها بخير وحالتها مستقرة.

حيث تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس صورة لطفلة وهي منومة في أحد المستشفيات بالمحافظة؛ لتلقي العلاج من كدمات، وذكرت المصادر نقلاً عن أقارب الطفلة بأنها تتمتع بصحة جيدة وأنها لم تصب في الحادث إلا بكدمات خفيفة.

وقد تداول موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس مقطعاً يظهر لحظات صعبة في أحد شوارع محافظة حفر الباطن لطفلة صغيرة أفلتت من يد أمها، أثناء خروجهما من محل تجاري، وجرت مسرعة نحو الشارع، واصطدمت بشاحنة تابعة للبلدية.

وأظهر المقطع رجلاً ينطلق نحوها ويحملها إلى سيارته لنقلها للمستشفى، قبل أن تنتبه أم الطفلة لما حدث لتجري هي الأخرى نحو طفلتها.

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تعليقات ( 34 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 34
    21 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    ابواسيل

    بسم اللة الرحمن الرحيم
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  2. 33
    21 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    ابواسيل

    بسم اللة الرحمن الرحيم
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  3. 32
    21 أكتوبر, 2016 , 13:26 م

    جنكيز خان

    اللهم لك الحمد والشكر شكراً من قلبي ياصحيفه المرصد على التوضيح ومتابعة الاخبار وموافتنا بها !!!
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  4. 31
    21 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    الحق ينقال

    من كثرة حب النساء في الاسوق تنسى الواحده نفسها وأولادها وأصبحت أموالهم صيد سهل للأجانب ،أتمنى عدم خرجهن إلاللضرورة مع محرم وإلتزام الأدب في اللبس
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  5. 30
    21 أكتوبر, 2016 , 13:19 م
    عدد التعليقات:4151

    العنيد

    اللهم لك الحمد والشكر شكراً من قلبي ياصحيفه المرصد على التوضيح ومتابعة الاخبار وموافتنا بها !!!
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  6. 29
    21 أكتوبر, 2016 , 13:17 م
    عدد التعليقات:284

    الديدحان

    الحمدالله على سلامتها . ويجب محاسبة الاهل لعدم مراقبتها .
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  7. 28
    21 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    غييييوووورررر

    الاطفال لايستوعبون السيارات المسرعه ولا خطورة الجري في الشارع فانتبهوا لهم
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  8. 27
    21 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    يح يح

    لحظه مرعبه لاكن الحمدلله علا سلامتها ويخليها لوالديها
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  9. 26
    21 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    عصير توت

    الحمد لله على سلامتها .... ولكن أين المرور ؟؟ فهل سرعة الشاحنه بهذا الشكل مقبوله في داخل المدن ... الشاحنه كانت مسرعه
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  10. 25
    21 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    ابوخالد الدمام

    الحمد لله ع سلامتها
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  11. 24
    21 أكتوبر, 2016 , 12:51 م

    معلم

    شكرا للرجل الشهم الذي سارع إلى إنقاذ روح طفلة .
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  12. 23
    21 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    Brother.

    كم عمرها هالطفلة. ***** الله يستر علينا بس.
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  13. 22
    21 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    ألســــــــاري❤

    الحمدللــه رب العالميـن علي ســلامتها
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  14. 21
    21 أكتوبر, 2016 , 12:43 م

    أبو فلان

    مشاء الله تبارك الله الحمدلله على السلامه لابأس عليك بشركم الله بالخير
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  15. 20
    21 أكتوبر, 2016 , 12:36 م

    ارز 👊 نجد

    ماشاءالله تبارك الله لاقوة الابالله الحمدلله رب العالمين .. من السنن سجود الشكر لله وحده لاشريك له
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  16. 19
    21 أكتوبر, 2016 , 12:35 م

    ابو تركي

    الحمدلله على سلامتها وتحية إجلال وتقدير للجندي المجهول اللي حملها
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  17. 18
    21 أكتوبر, 2016 , 12:34 م

    ارز 👊 نجد

    ماشاءالله تبارك الله لاقوة الابالله الحمدلله رب العالمين .. من السنن سجود الشكر لله وحده لاشريك له
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  18. 17
    21 أكتوبر, 2016 , 12:33 م

    بوصالح

    الحمدالله علي سلامتها والله يهدي امها
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  19. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 12:32 م

    فهد العنزي

    قسماً بالله خبر مفرح ، ،، شكراً ياصحيفة المرصد على متابعة الخبر وطمأنة الجميع
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  20. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    المزن

    🌸كم من طفل أصيب أو هلك بسبب إهمال الأهل ؟؟! في المولات والملاهي والأماكن العامة!طبعاً لاننكر القضاء والقدر ولكن يجب بذل الأسباب بالإنتباه إلى الصغار🌸
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  21. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    المزن

    🌺الحمد لله على سلامتها "الله لايفجعنا في حبيب" ويكفينا شر الفواجع🌺
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  22. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    فهد العنزي

    يجب الإنتباه للأطفال ، وعد السهو أو الغفله عنهم ، خصوصا في اماكن عامه وشوارع رئيسيه ، وبرك صرف صحي ، والضياع بالأماكن المزدحمه كالأسواق .
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  23. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 12:26 م

    ياربي لك الحمد علي سلامتها بس لازم يحاسب صاحب الشاحنه معقولها ماشافها بس السواقين الهنود فيه غباء لانها واقفه قبل تجي الشاحنه يشوفها من بعيد اعمي
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  24. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 12:24 م

    فهد العنزي

    يجب الإنتباه للأطفال ، وعد السهو أو الغفله عنهم ، خصوصا في اماكن عامه وشوارع رئيسيه ، وبرك صرف صحي ، والضياع بالأماكن المزدحمه كالأسواق .
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  25. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 12:23 م

    الشي الثاني الام والوالدين اتركوا الاهمال عنكم بالسوق والمحلات انتبهوا لعيالكم او خلوهم بالبيت عند احد هو صراحه الحذر مايمنع القدر بس الحرص واجب
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  26. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 12:22 م

    فهد العنزي

    الحمد لله والشكر على سلامتها ، والله إني فرحت لها ، وكنت أسأل عنها وخفت صار لها شي ، والحمد لله على هالأخبار المفرحه ، وربي إني مبسوط لسلامتها
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  27. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 12:21 م

    الشي الثاني الام والوالدين اتركوا الاهمال عنكم بالسوق والمحلات انتبهوا لعيالكم او خلوهم بالبيت عند احد هو صراحه الحذر مايمنع القدر بس الحرص واجب
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  28. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 12:19 م

    ياربي لك الحمد علي سلامتها بس لازم يحاسب صاحب الشاحنه معقولها ماشافها بس السواقين الهنود فيه غباء لانها واقفه قبل تجي الشاحنه يشوفها من بعيد اعمي
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  29. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    فوفو

    أكيد امها على نيتها وتتصدق كثير ربي حفظ لها بنتها الصدقة تدفع البلاء وميتة السوء
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  30. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 12:06 م

    عباس الموسوي

    زين الحمدلله على السلامه , مشهد مؤسف الله حفظها ودرس للوالدين وتعلم طرق السلامه والحفاظ على الاطفال حيث ان الأطفال لا يعون مايفعلون
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  31. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 12:05 م

    محمدالجعيد

    الحمدالله على سلامتها بس الشخص اللي كان معها مهمل جدا
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  32. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 12:03 م

    طلال الرحيلي

    الحمد اللة على سلامتها اللة يطمنكم قلبي معها
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  33. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    أبو بنيان

    الحمدلله والشكر لك يارب
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  34. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    اسمرعبر

    امسكوا بزارينكم عن الشوارع .. الام مشغولة عن بنتها وحطوها براس سواق الشاحنة
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