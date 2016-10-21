أقارب الطفلة التي اصطدمت بشاحنة مسرعة بحفر الباطن يكشفون تفاصيل جديدة!-صورة وفيديو

صحيفة المرصد:كشف أحد اقارب الطفلة الصغيرة التي ظهرت في مقطع فيديو مؤلم في أحد شوارع محافظة حفر الباطن الاثنين الماضي، وهي تجري مسرعة نحو شارع رئيسي وتصطدم بشاحنة مسرعة، أنها نجت من الموت وأنها بخير وحالتها مستقرة.
حيث تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس صورة لطفلة وهي منومة في أحد المستشفيات بالمحافظة؛ لتلقي العلاج من كدمات، وذكرت المصادر نقلاً عن أقارب الطفلة بأنها تتمتع بصحة جيدة وأنها لم تصب في الحادث إلا بكدمات خفيفة.
وقد تداول موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس مقطعاً يظهر لحظات صعبة في أحد شوارع محافظة حفر الباطن لطفلة صغيرة أفلتت من يد أمها، أثناء خروجهما من محل تجاري، وجرت مسرعة نحو الشارع، واصطدمت بشاحنة تابعة للبلدية.
وأظهر المقطع رجلاً ينطلق نحوها ويحملها إلى سيارته لنقلها للمستشفى، قبل أن تنتبه أم الطفلة لما حدث لتجري هي الأخرى نحو طفلتها.
تعليقات ( 34 )
ابواسيلبسم اللة الرحمن الرحيم
ابواسيلبسم اللة الرحمن الرحيم
جنكيز خاناللهم لك الحمد والشكر شكراً من قلبي ياصحيفه المرصد على التوضيح ومتابعة الاخبار وموافتنا بها !!!
الحق ينقالمن كثرة حب النساء في الاسوق تنسى الواحده نفسها وأولادها وأصبحت أموالهم صيد سهل للأجانب ،أتمنى عدم خرجهن إلاللضرورة مع محرم وإلتزام الأدب في اللبس
عدد التعليقات:4151
العنيداللهم لك الحمد والشكر شكراً من قلبي ياصحيفه المرصد على التوضيح ومتابعة الاخبار وموافتنا بها !!!
عدد التعليقات:284
الديدحانالحمدالله على سلامتها . ويجب محاسبة الاهل لعدم مراقبتها .
غييييووووررررالاطفال لايستوعبون السيارات المسرعه ولا خطورة الجري في الشارع فانتبهوا لهم
يح يحلحظه مرعبه لاكن الحمدلله علا سلامتها ويخليها لوالديها
عصير توتالحمد لله على سلامتها .... ولكن أين المرور ؟؟ فهل سرعة الشاحنه بهذا الشكل مقبوله في داخل المدن ... الشاحنه كانت مسرعه
ابوخالد الدمامالحمد لله ع سلامتها
معلمشكرا للرجل الشهم الذي سارع إلى إنقاذ روح طفلة .
Brother.كم عمرها هالطفلة. ***** الله يستر علينا بس.
ألســــــــاري❤الحمدللــه رب العالميـن علي ســلامتها
أبو فلانمشاء الله تبارك الله الحمدلله على السلامه لابأس عليك بشركم الله بالخير
ارز 👊 نجدماشاءالله تبارك الله لاقوة الابالله الحمدلله رب العالمين .. من السنن سجود الشكر لله وحده لاشريك له
ابو تركيالحمدلله على سلامتها وتحية إجلال وتقدير للجندي المجهول اللي حملها
ارز 👊 نجدماشاءالله تبارك الله لاقوة الابالله الحمدلله رب العالمين .. من السنن سجود الشكر لله وحده لاشريك له
بوصالحالحمدالله علي سلامتها والله يهدي امها
فهد العنزيقسماً بالله خبر مفرح ، ،، شكراً ياصحيفة المرصد على متابعة الخبر وطمأنة الجميع
المزن🌸كم من طفل أصيب أو هلك بسبب إهمال الأهل ؟؟! في المولات والملاهي والأماكن العامة!طبعاً لاننكر القضاء والقدر ولكن يجب بذل الأسباب بالإنتباه إلى الصغار🌸
المزن🌺الحمد لله على سلامتها "الله لايفجعنا في حبيب" ويكفينا شر الفواجع🌺
فهد العنزييجب الإنتباه للأطفال ، وعد السهو أو الغفله عنهم ، خصوصا في اماكن عامه وشوارع رئيسيه ، وبرك صرف صحي ، والضياع بالأماكن المزدحمه كالأسواق .
فهد العنزييجب الإنتباه للأطفال ، وعد السهو أو الغفله عنهم ، خصوصا في اماكن عامه وشوارع رئيسيه ، وبرك صرف صحي ، والضياع بالأماكن المزدحمه كالأسواق .
فهد العنزيالحمد لله والشكر على سلامتها ، والله إني فرحت لها ، وكنت أسأل عنها وخفت صار لها شي ، والحمد لله على هالأخبار المفرحه ، وربي إني مبسوط لسلامتها
فوفوأكيد امها على نيتها وتتصدق كثير ربي حفظ لها بنتها الصدقة تدفع البلاء وميتة السوء
عباس الموسويزين الحمدلله على السلامه , مشهد مؤسف الله حفظها ودرس للوالدين وتعلم طرق السلامه والحفاظ على الاطفال حيث ان الأطفال لا يعون مايفعلون
محمدالجعيدالحمدالله على سلامتها بس الشخص اللي كان معها مهمل جدا
طلال الرحيليالحمد اللة على سلامتها اللة يطمنكم قلبي معها
أبو بنيانالحمدلله والشكر لك يارب
اسمرعبرامسكوا بزارينكم عن الشوارع .. الام مشغولة عن بنتها وحطوها براس سواق الشاحنة