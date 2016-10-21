أقارب الطفلة التي اصطدمت بشاحنة مسرعة بحفر الباطن يكشفون تفاصيل جديدة!-صورة وفيديو

صحيفة المرصد:كشف أحد اقارب الطفلة الصغيرة التي ظهرت في مقطع فيديو مؤلم في أحد شوارع محافظة حفر الباطن الاثنين الماضي، وهي تجري مسرعة نحو شارع رئيسي وتصطدم بشاحنة مسرعة، أنها نجت من الموت وأنها بخير وحالتها مستقرة.

حيث تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس صورة لطفلة وهي منومة في أحد المستشفيات بالمحافظة؛ لتلقي العلاج من كدمات، وذكرت المصادر نقلاً عن أقارب الطفلة بأنها تتمتع بصحة جيدة وأنها لم تصب في الحادث إلا بكدمات خفيفة.

وقد تداول موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس مقطعاً يظهر لحظات صعبة في أحد شوارع محافظة حفر الباطن لطفلة صغيرة أفلتت من يد أمها، أثناء خروجهما من محل تجاري، وجرت مسرعة نحو الشارع، واصطدمت بشاحنة تابعة للبلدية.

وأظهر المقطع رجلاً ينطلق نحوها ويحملها إلى سيارته لنقلها للمستشفى، قبل أن تنتبه أم الطفلة لما حدث لتجري هي الأخرى نحو طفلتها.