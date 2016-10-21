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لبس الإحرام يلغي عقد نكاح عروسين في مكة

21 أكتوبر, 2016 , 12:12 م
لبس الإحرام يلغي عقد نكاح عروسين في مكة
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صحيفة المرصد:تسبب لبس الإحرام في عدم إتمام مراسم عقد نكاح في مكة المكرمة، وذلك رغم حضور ولي أمر الفتاة، واكتمال كل التجهيزات.

ووفقاً لصحيفة”الوطن”أوضح مصدر أن “الجميع كانوا ينتظرون قدوم العريس الذي فاجأهم بقدومه وهو يرتدي لبس الإحرام، فقال المأذون الشرعي: إن العقد لا يصح إذا لم يحل المعتمر إحرامه بعد أن يتم مناسكه”.

وقال المأذون الشرعي صالح الغامدي ، إن “الزوج كان قادما من مدينة أخرى، واستغل قدومه إلى مكة المكرمة ليعقد نكاحه، على أن يصطحب بعدها زوجته إلى المسجد الحرام لإتمام مناسك العمرة، إلا أن الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة عدم جواز ذلك، استنادا إلى حديث المصطفى “صلى الله عليه وسلم”: “لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.. رواه مسلم”.

وأضاف “من هنا لا يجوز لمحرم أن يتزوج امرأة، ولا أن يعقد لها، ولا أن يعقدَ لها النكاحَ بولاية ولا بوكالة، ولا يخطب امرأةً حتى يحِلَ من إحرامه، ولا تزوَّج المرأة وهي محرمةٌ، وعقد النكاح حالَ الإحرام فاسد غير صحيح”.وأبان الغامدي أنه طلب من الزوج أن يتم عمرته، وبعد أن يتحلل من إحرامه يحق له أن يعقد قرانه، وهو ما حدث.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    مسمار

    هذا مايميزنا في بلاد الحرمين لدينا مشائخ وعلماء متفقهين في الدين ولله الحمد ويعرفون مااحل الله وماحرمه اللهم احفظ بلاد الحرمين وولاة امرنا ومشائخنا
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  2. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    ارز 👊 نجد

    اليوم جمعة اكثروا من ذكرالله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  3. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    احمد عسيري

    قلب الرجل متعلق بربه نعم التربية ونعم الخلق لمثل هذا تخطب النساء
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  4. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 13:13 م
    عدد التعليقات:1

    بسمه

    Game over لم تزبط معك ✋🏻
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  5. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 13:07 م
    عدد التعليقات:10931

    إنسان منصف

    الله يبارك لهما,,,,,وعقبالي ,,,أنا واللي ببالي,,,,يارب ,,,تجمعها معي,,,بالحلااااااال !
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  6. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    مفقود

    لا ادري هل هذا يتوافق مع الجضارة؟
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  7. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 13:00 م

    مبرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك

    اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما بخير الله يوفقكم ويرزقكم الذرية الصالحة وان يجعل لك زوجتك قرة عينك ويجعلك ها قرة عينها
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  8. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 12:58 م

    متابع قلم الكذب

    صلوح والله فعلا معلومة لم أكن اعلمها وجزاك الله خيرا على ماقلت
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  9. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    عصير توت

    الله المستعان ... بعض الناس يبالغ في التميلح وإظهار ماهو غير مألوف في العاده ...يعني العريس الأفندي وش يحس فيه ؟ لزوم يبين لأهل العروس أنه مآخذ عمره
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  10. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    هايدي

    بتعقد وتاخذها على طول اتوقع مو سعوديين ولا أمها بتتنازل عن القاعة والطقاقة ولا بتخليها حتى تكلمه فترة الملكة هيهات المملك عندنا بحكم الخاطب عندنا قلت
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  11. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    اتبعوا تعليمات الشرع الحكيم
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  12. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    سعد الحربي

    ياخذها للحرم على طول.
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  13. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    متأمل

    ***** ، ومبروك للعريس الظاهر ما عنده وقت وكما يقول المثل : حج وبيع مسابح ، ويمكن ليلة العرس يجي محرم بعد،،،
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  14. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 12:40 م

    الستيني

    اللهم وفق هذا الزواج المبارك وارزقهم الذريه الصالحه،،،،
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  15. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    ارز 👊 نجد

    رب المشرق والمغرب لااله الاهو فاتخذه وكيلا
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  16. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    صللوح

    جزاكم الله خيرا.معلومة في غاية الاهمية كثير من الناس لا يعرفونها.هذي الاخبار اللي ما هي باخبار غنت ورقصت وسنبت وشاتت ..
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