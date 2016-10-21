لبس الإحرام يلغي عقد نكاح عروسين في مكة

صحيفة المرصد:تسبب لبس الإحرام في عدم إتمام مراسم عقد نكاح في مكة المكرمة، وذلك رغم حضور ولي أمر الفتاة، واكتمال كل التجهيزات.
ووفقاً لصحيفة”الوطن”أوضح مصدر أن “الجميع كانوا ينتظرون قدوم العريس الذي فاجأهم بقدومه وهو يرتدي لبس الإحرام، فقال المأذون الشرعي: إن العقد لا يصح إذا لم يحل المعتمر إحرامه بعد أن يتم مناسكه”.
وقال المأذون الشرعي صالح الغامدي ، إن “الزوج كان قادما من مدينة أخرى، واستغل قدومه إلى مكة المكرمة ليعقد نكاحه، على أن يصطحب بعدها زوجته إلى المسجد الحرام لإتمام مناسك العمرة، إلا أن الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة عدم جواز ذلك، استنادا إلى حديث المصطفى “صلى الله عليه وسلم”: “لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.. رواه مسلم”.
وأضاف “من هنا لا يجوز لمحرم أن يتزوج امرأة، ولا أن يعقد لها، ولا أن يعقدَ لها النكاحَ بولاية ولا بوكالة، ولا يخطب امرأةً حتى يحِلَ من إحرامه، ولا تزوَّج المرأة وهي محرمةٌ، وعقد النكاح حالَ الإحرام فاسد غير صحيح”.وأبان الغامدي أنه طلب من الزوج أن يتم عمرته، وبعد أن يتحلل من إحرامه يحق له أن يعقد قرانه، وهو ما حدث.
تعليقات ( 16 )
مسمارهذا مايميزنا في بلاد الحرمين لدينا مشائخ وعلماء متفقهين في الدين ولله الحمد ويعرفون مااحل الله وماحرمه اللهم احفظ بلاد الحرمين وولاة امرنا ومشائخنا
ارز 👊 نجداليوم جمعة اكثروا من ذكرالله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
احمد عسيريقلب الرجل متعلق بربه نعم التربية ونعم الخلق لمثل هذا تخطب النساء
عدد التعليقات:1
بسمهGame over لم تزبط معك ✋🏻
عدد التعليقات:10931
إنسان منصفالله يبارك لهما,,,,,وعقبالي ,,,أنا واللي ببالي,,,,يارب ,,,تجمعها معي,,,بالحلااااااال !
مفقودلا ادري هل هذا يتوافق مع الجضارة؟
مبرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكاللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما بخير الله يوفقكم ويرزقكم الذرية الصالحة وان يجعل لك زوجتك قرة عينك ويجعلك ها قرة عينها
متابع قلم الكذبصلوح والله فعلا معلومة لم أكن اعلمها وجزاك الله خيرا على ماقلت
عصير توتالله المستعان ... بعض الناس يبالغ في التميلح وإظهار ماهو غير مألوف في العاده ...يعني العريس الأفندي وش يحس فيه ؟ لزوم يبين لأهل العروس أنه مآخذ عمره
هايديبتعقد وتاخذها على طول اتوقع مو سعوديين ولا أمها بتتنازل عن القاعة والطقاقة ولا بتخليها حتى تكلمه فترة الملكة هيهات المملك عندنا بحكم الخاطب عندنا قلت
سعد الحربيياخذها للحرم على طول.
متأمل***** ، ومبروك للعريس الظاهر ما عنده وقت وكما يقول المثل : حج وبيع مسابح ، ويمكن ليلة العرس يجي محرم بعد،،،
الستينياللهم وفق هذا الزواج المبارك وارزقهم الذريه الصالحه،،،،
ارز 👊 نجدرب المشرق والمغرب لااله الاهو فاتخذه وكيلا
صللوحجزاكم الله خيرا.معلومة في غاية الاهمية كثير من الناس لا يعرفونها.هذي الاخبار اللي ما هي باخبار غنت ورقصت وسنبت وشاتت ..