العثور على جثة سعودي «متعفنة» داخل شقة بالمغرب

صحيفة المرصد: قالت صحيفة مغربية أن الشرطة عثرت أمس الخميس على جثة مواطن سعودي في شقة مستأجرة حي برشيد في الدار البيضاء.

ووفقا لصحيفة «الصباح» المغربية إن الشرطة تلقت بلاغًا من سكان المنطقة بصدور رائحة نفاذة من إحدى البنايات السكنية، ويرجح أن تكون لجثة متعفنة.

وأوضح المصدر أن سيارتين للأمن تابعتين لمصلحة المداومة وصلتا إلى عين المكان، توجهوا إلى أحد حراس الإقامة للاستفسار عن مصدر الإخبارية ومعلومات عن القاطنين بشقق المجموعة.

وقال المصدر إن التحريات الأولية من حارس الإقامة وبعض السكان، قادت إلى معرفة عنوان الشقة، حيث تنبعث الروائح الكريمة، وهوية صاحب الشقة، وهو مواطن سعودي، ويعمل في السلك الدبلوماسي بحسب الصحيفة ذاتها، اعتاد التردد على المكان بين الحين والآخر وكان متزوج من فتاة مغربية تسكن في نفس الحي قبل ان يطلقها.

وحسب المصدر نفسه، أن عناصر الأمن عثروا على جثة المواطن ملقاة على كنبة وسط الشقة، ويرتدي صاحبها لباس نوم (بيجاما)، كما تنبعث من المكان روائح كريهة، فيما عثر على أدوية لأمراض القلب والشرايين فوق طاولة صغيرة، وأضاف المصدر أن المواطن يبلغ حوالي 41 سنة، واعتاد التردد على المدينة منذ سنوات.

وبعد الانتهاء من المعاينة وتفتيش الشقة، وأخذ عينات من ملابس وأشياء مختلفة، أمر وكيل النيابة عن الملك، بنقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء من أجل إخضاعها إلى التشريح، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما فتح تحقيق جانبي مع معارفه والأشخاص الذين كانوا يترددون على الشقة قيد حياته.