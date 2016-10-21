شاهد:كيف احتفل حارس الشباب “وليد عبدالله” بعد الفوز على الاتحاد

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو طريف يظهر حارس مرمى فريق الشباب وليد عبدالله وهو يحتفل مع جماهير فريقه بطريقة اتسمت بالطرافة، وذلك بعد الهدف الذي سجله فريقه في مرمي نظيره فريق الاتحاد مساء أمس الخميس.
وقد نال المقطع اعجاب من قبل العديد من المعلقين، فيما أظهر المقطع جماهير الشباب تبادل حارس فريقها الاحتفالية بهدف الفوز الذي سجله زميله محمد بن يطو في مرمى الاتحاد، في المباراة التي جرت بين الفريقين بملعب مدينة الملك عبدالله في جدة مساء أمس الخميس، ضمن الجولة السادسة من دوري “عبداللطيف جميل”.
تعليقات ( 18 )
جاسمان شاء الله الليلة فوز نصراوي على فريقي الاهلي ماعاد ابغي اشجعه لانه لم يحقق بطولة قارية جده كذا اتي وبحر
عدد التعليقات:5609
بسمهان شاء الله ترقصها بعد عن الهلال ياوليد 🤓
انا شبابي13 . جسوم متى تحققوا بطولة قارية ههههه هذا صككم ب 3 هههههه رلليلة انشاء يصكونكم 4 عاد انتم متعودين ع الشباب هههه
جاسمبن يطوا في الآتي حطوا
جاسماسمر غبر مسوين زحمه وحملة ٦٠ الف من اجل التيفو وفي الأخير حضور ٣٠ الف والتيفو ألغوه وهزيمه ومسخره جده كدا اتي وسطل
جاسميستاهلون الخدم رصيف جده كانوا يتشمتوا بالأهلي المباراه الي راحت وجاهم نصيبهم خلوكم تعرفون إنكم مجرد فقاعه وراح تشوفوا المباريات القادمة
منصفأهلاوي بس يستاهل بو عبد الله إنسان مجتهد وطموح وعنده رؤية
منصفأهلاوي بس يستاهل بو عبد الله إنسان مجتهد وطموح وعنده رؤية
تعليق 8يازينك ساكت
سعودي حقيقيانا نصراوي بس. يستاهل ابو عبدالله بكفيه انه مننا وفينا
سعودي حقيقيانا نصراوي بس. يستاهل ابو عبدالله بكفيه انه مننا وفينا
فاهم اللعبةيالله كبر بهدا الحمد لله هلى نعمة العقل
58 بطووووولهمشالله الاسطور سامي الجابر جلط الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراويه لاعب ومدير ومدرب واسطورتهم جاري البحث عن قناة
مفقودللاسف هذا راتبه 500 الف شهريا والجندي على الحدود 5000
58 بطووووولهمشالله الاسطور سامي الجابر جلط الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراويه لاعب ومدير ومدرب واسطورتهم جاري البحث عن قناة
58 بطووووولهمشالله الاسطور سامي الجابر جلط الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراويه لاعب ومدير ومدرب واسطورتهم جاري البحث عن قناة