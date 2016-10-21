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شاهد:كيف احتفل حارس الشباب “وليد عبدالله” بعد الفوز على الاتحاد

21 أكتوبر, 2016 , 13:54 م
شاهد:كيف احتفل حارس الشباب “وليد عبدالله” بعد الفوز على الاتحاد
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو طريف يظهر حارس مرمى فريق الشباب وليد عبدالله وهو يحتفل مع جماهير فريقه بطريقة اتسمت بالطرافة، وذلك بعد الهدف الذي سجله فريقه في مرمي نظيره فريق الاتحاد مساء أمس الخميس.

وقد نال المقطع اعجاب من قبل العديد من المعلقين، فيما أظهر المقطع جماهير الشباب تبادل حارس فريقها الاحتفالية بهدف الفوز الذي سجله زميله محمد بن يطو في مرمى الاتحاد، في المباراة التي جرت بين الفريقين بملعب مدينة الملك عبدالله في جدة مساء أمس الخميس، ضمن الجولة السادسة من دوري “عبداللطيف جميل”.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    21 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    جاسم

    ان شاء الله الليلة فوز نصراوي على فريقي الاهلي ماعاد ابغي اشجعه لانه لم يحقق بطولة قارية جده كذا اتي وبحر
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  2. 17
    21 أكتوبر, 2016 , 15:05 م
    عدد التعليقات:5609

    بسمه

    ان شاء الله ترقصها بعد عن الهلال ياوليد 🤓
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  3. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    انا شبابي

    13 . جسوم متى تحققوا بطولة قارية ههههه هذا صككم ب 3 هههههه رلليلة انشاء يصكونكم 4 عاد انتم متعودين ع الشباب هههه
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  4. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 14:49 م

    جاسم

    بن يطوا في الآتي حطوا
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  5. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    جاسم

    اسمر غبر مسوين زحمه وحملة ٦٠ الف من اجل التيفو وفي الأخير حضور ٣٠ الف والتيفو ألغوه وهزيمه ومسخره جده كدا اتي وسطل
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  6. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 14:47 م

    جاسم

    يستاهلون الخدم رصيف جده كانوا يتشمتوا بالأهلي المباراه الي راحت وجاهم نصيبهم خلوكم تعرفون إنكم مجرد فقاعه وراح تشوفوا المباريات القادمة
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  7. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 14:45 م

    شر البلية ما يضحك
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  8. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 14:44 م

    منصف

    أهلاوي بس يستاهل بو عبد الله إنسان مجتهد وطموح وعنده رؤية
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  9. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    منصف

    أهلاوي بس يستاهل بو عبد الله إنسان مجتهد وطموح وعنده رؤية
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  10. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    تعليق 8

    يازينك ساكت
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  11. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    سعودي حقيقي

    انا نصراوي بس. يستاهل ابو عبدالله بكفيه انه مننا وفينا
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  12. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    سعودي حقيقي

    انا نصراوي بس. يستاهل ابو عبدالله بكفيه انه مننا وفينا
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  13. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 14:20 م

    فاهم اللعبة

    يالله كبر بهدا الحمد لله هلى نعمة العقل
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  14. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 14:04 م

    58 بطوووووله

    مشالله الاسطور سامي الجابر جلط الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراويه لاعب ومدير ومدرب واسطورتهم جاري البحث عن قناة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 14:04 م

    مفقود

    للاسف هذا راتبه 500 الف شهريا والجندي على الحدود 5000
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  16. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 14:04 م

    58 بطوووووله

    مشالله الاسطور سامي الجابر جلط الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراويه لاعب ومدير ومدرب واسطورتهم جاري البحث عن قناة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 14:03 م

    58 بطوووووله

    مشالله الاسطور سامي الجابر جلط الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراويه لاعب ومدير ومدرب واسطورتهم جاري البحث عن قناة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    الله لايبلانا ... الناس وين ؟ وهالداجين طرادة اللستك وين ؟؟ علوم عسى الله يزينها من عنده
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