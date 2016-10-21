شاهد:كيف احتفل حارس الشباب “وليد عبدالله” بعد الفوز على الاتحاد

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو طريف يظهر حارس مرمى فريق الشباب وليد عبدالله وهو يحتفل مع جماهير فريقه بطريقة اتسمت بالطرافة، وذلك بعد الهدف الذي سجله فريقه في مرمي نظيره فريق الاتحاد مساء أمس الخميس.

وقد نال المقطع اعجاب من قبل العديد من المعلقين، فيما أظهر المقطع جماهير الشباب تبادل حارس فريقها الاحتفالية بهدف الفوز الذي سجله زميله محمد بن يطو في مرمى الاتحاد، في المباراة التي جرت بين الفريقين بملعب مدينة الملك عبدالله في جدة مساء أمس الخميس، ضمن الجولة السادسة من دوري “عبداللطيف جميل”.