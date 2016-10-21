الكشف عن تفاصيل محاولة أختطاف “هيفاء وهبي” في باريس

صحيفة المرصد-متابعات: أعلنت الفنانة هيفاء وهبي في حسابها الخاص على تطبيق “سناب شات” أنها تعرضت لمحاولة اختطاف في باريس، حيث قالت إن محاولة الخطف وقعت خلال انتقالها بين المطار والفندق، وفق ما نشرته العربية نت.

وكتبت النجمة اللبنانية من باريس في “سنابة” أنها تتواجد في مركز للشرطة، بعد أن حاول سائق السيارة التي تستقلها خطفها، جاء ذلك بعد ساعتين من هبوط طائرتها في باريس.

هيفا وهبي أكدت فيما بعد في “سنابة” أنها بخير وأمان بعد ساعات طويلة (تقريبا 10 ساعات من السنابة الأولى) أمضتها في مركز شرطة باريس، للإبلاغ عن تجربتها المريرة وتفاصيل محاولة الخطف التي تعرضت لها خلال توجهها إلى الفندق.

وأضافت هيفا محذرة من المخاطر الكبيرة المتواجدة في باريس من خطف بهدف السرقة، وأن هناك لصوصاً وخاطفين، كما أنها كانت محظوظة لتكشف محاولة السائق، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر.