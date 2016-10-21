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الكشف عن تفاصيل محاولة أختطاف “هيفاء وهبي” في باريس

21 أكتوبر, 2016 , 14:15 م
الكشف عن تفاصيل محاولة أختطاف “هيفاء وهبي” في باريس
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صحيفة المرصد-متابعات: أعلنت الفنانة هيفاء وهبي في حسابها الخاص على تطبيق “سناب شات” أنها تعرضت لمحاولة اختطاف في باريس، حيث قالت إن محاولة الخطف وقعت خلال انتقالها بين المطار والفندق، وفق ما نشرته العربية نت.
وكتبت النجمة اللبنانية من باريس في “سنابة” أنها تتواجد في مركز للشرطة، بعد أن حاول سائق السيارة التي تستقلها خطفها، جاء ذلك بعد ساعتين من هبوط طائرتها في باريس.
هيفا وهبي أكدت فيما بعد في “سنابة” أنها بخير وأمان بعد ساعات طويلة (تقريبا 10 ساعات من السنابة الأولى) أمضتها في مركز شرطة باريس، للإبلاغ عن تجربتها المريرة وتفاصيل محاولة الخطف التي تعرضت لها خلال توجهها إلى الفندق.
وأضافت هيفا محذرة من المخاطر الكبيرة المتواجدة في باريس من خطف بهدف السرقة، وأن هناك لصوصاً وخاطفين، كما أنها كانت محظوظة لتكشف محاولة السائق، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 31
    21 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    مسافر

    ***ك ذ ا ب ة تبحث عن الشهرة
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  2. 30
    21 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    أرزة 🌲 لبنان

    ت 28 ///أي غيرة البنات اللي عمتحكي عنا الوحدة بتغار من وحدة لما تكون سمعتا منيحة ساعتا بتحاول تغير وتحسن من حالا لحتى تصير متلا مو متل هاﻷشكال .
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  3. 29
    21 أكتوبر, 2016 , 15:19 م

    أرزة 🌲 لبنان

    أهلين ريما حبيبتي الحمدلله الكل بخير ونعمة تسلميلي يارب الله يخليلك محبينك يارب انا بعتلك وإنتي طلعتي وئتا من الكاريكاتير 💋 بس من غير حمرا
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  4. 28
    21 أكتوبر, 2016 , 15:12 م

    الغيره مقطعه بعض البنات من ذي البنت هذي جميله هنيال من ياخذها😍
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  5. 27
    21 أكتوبر, 2016 , 15:12 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الله يعين مدري وشلون تستانس اوتنبسط وهي لحالها مسافرة ولاننسى الخوف أيضا □بدون ولي لاحسيب ولارقيب □■■
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  6. 26
    21 أكتوبر, 2016 , 15:04 م
    عدد التعليقات:5609

    بسمه

    استعراض ولفت نظر لان الاضواء عنها انحسرت .
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  7. 25
    21 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    يح يح

    مخالف
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  8. 24
    21 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    هي كانت متزوجة حسن نصر الآت وطلقها ولها( بنت متزوجة )وينتها مدري بنت حسن نصر الآت 😂وأيضا صارت جده هيفاء
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  9. 23
    21 أكتوبر, 2016 , 14:49 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ودي ينقطع المكياج والعدسات الاصقة والكعب العالي والرموش التركيب ويتوقف السليكون وش راح يسون😅
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  10. 22
    21 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    كان كسبتي اجره الغلبان الفقير واعتبره ابن تاجر او فنان كل رأس أمها لحمه ماكلها بياكلها الدود
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  11. 21
    21 أكتوبر, 2016 , 14:45 م

    ريما

    كثرت جرائم السرقه في باريس والعصابات المنظمة من المطار الى الفندق لديهم معلومات عن رحلتك ووجهتك الفندقية شغل عصابات منظمة واتفاق بين عدة جهات احذروهم
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  12. 20
    21 أكتوبر, 2016 , 14:44 م

    زيدي داعس رقبة الحوثي

    ودي انها زوجتي
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  13. 19
    21 أكتوبر, 2016 , 14:44 م

    ما ادري ايش التشابه بين هذا الخبر وخبر كارداشيان في باريس واتمنى ما تكون المسألة تقليد واثارة فقد ملينا
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  14. 18
    21 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    جاسم

    تحمد ربها الرجال كان ناوي الشغله فرنسي
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  15. 17
    21 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    جاسم

    اكيد الرحال له يد بالموضوع
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  16. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    ويش بيحصلون فيك كلك سلكون ومطاط
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  17. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 14:40 م
    عدد التعليقات:140

    شقردي بطران

    وش يمثل لي هالخبر من أهمية قصوى الاجابه لاشي ولا يهمني بتاتاً. وافلام الاكشن من الفنان والفنانة الفلانية وخطف وضرب وسرق حتى تسلط الفلاشات عليهم اكثر
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  18. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 14:39 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الأدب يشمل كل شيء من لبس محترم مو عاري من كلام مؤدب واجتناب الغيبة والنميمة. .الخ
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  19. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    مواطن

    الحمد لله على نعمة العقل
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  20. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 14:33 م

    هايدي

    خفي علينا يازيتونة زوجة بباي يخطفونك انتي من زمان موجودة على الحياء ماخطفوك وانتي صغيرة يخطفونك وانتي عجوز كلك سيلكون مجرد يسحبونك تنفقع البلونة
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  21. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 14:31 م

    ريما

    هيفاء ماتستاهل الاذى انسانة رائعة وراقية خدمت الانسانية بفنها بادب وذوق مهما قال عنها الحاقدون وباريس كثرت الجرائم المنظمة ضد السياح واحذروا الفنادق
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  22. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 14:31 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الله يسعدك يا أرزة 🌲 وشلونك وشلون كتاكيتك👭👬____توي شفت رسالتك
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  23. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    صالح

    كذابة
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  24. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    عاد دينها مو ممنوع عندهم م........لكن لازم برضاها مثل الغرب
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  25. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 14:27 م

    رؤية 2060

    لاحول ولا قوة الا بالله
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  26. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 14:27 م

    خفت نجمها

    فادعت الاختطاف . سائق السيارة التي تستقلها حاول يخطفها بس ضربته بالمنديل اللي معها وخاف .
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  27. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 14:26 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    مسكينه ,,,أهيء أهيء أهيء,,,قطعتي ,,مصاريني ,,من الضحك ,,,خخخخخخخخ
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  28. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 14:25 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    يخطفونها لو مو من زينها■ والناس اذواق ناس تشوفها ملكة جمال وآخرين يشوفون العكس■ تتجمل ولبس عاري ولحالها فأكيد راح يحاولون يخطفونك
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  29. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 14:22 م

    ي

    يا أخي تحس لين شفت وجهها تحس إن الحياة ما زال فيها خير يا أخي والله تفتح النفس
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  30. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    ابوالحمزة

    تقلدين كيم كارديشان حتى في تعرضه للسرقة في باريس صدق رسول الله القائل لو دخلوا جحر ضبٍ لدختلموه
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  31. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 14:17 م
    عدد التعليقات:695

    عاشق وطنه

    من زينها عاد يختطفونها مافيها الا صدرها ومنفخ بعد
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