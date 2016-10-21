صحيفة المرصد-متابعات: أعلنت الفنانة هيفاء وهبي في حسابها الخاص على تطبيق “سناب شات” أنها تعرضت لمحاولة اختطاف في باريس، حيث قالت إن محاولة الخطف وقعت خلال انتقالها بين المطار والفندق، وفق ما نشرته العربية نت.
وكتبت النجمة اللبنانية من باريس في “سنابة” أنها تتواجد في مركز للشرطة، بعد أن حاول سائق السيارة التي تستقلها خطفها، جاء ذلك بعد ساعتين من هبوط طائرتها في باريس.
هيفا وهبي أكدت فيما بعد في “سنابة” أنها بخير وأمان بعد ساعات طويلة (تقريبا 10 ساعات من السنابة الأولى) أمضتها في مركز شرطة باريس، للإبلاغ عن تجربتها المريرة وتفاصيل محاولة الخطف التي تعرضت لها خلال توجهها إلى الفندق.
وأضافت هيفا محذرة من المخاطر الكبيرة المتواجدة في باريس من خطف بهدف السرقة، وأن هناك لصوصاً وخاطفين، كما أنها كانت محظوظة لتكشف محاولة السائق، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر.
الكشف عن تفاصيل محاولة أختطاف “هيفاء وهبي” في باريس
صحيفة المرصد-متابعات: أعلنت الفنانة هيفاء وهبي في حسابها الخاص على تطبيق “سناب شات” أنها تعرضت لمحاولة اختطاف في باريس، حيث قالت إن محاولة الخطف وقعت خلال انتقالها بين المطار والفندق، وفق ما نشرته العربية نت.
تعليقات ( 31 )
مسافر***ك ذ ا ب ة تبحث عن الشهرة
أرزة 🌲 لبنانت 28 ///أي غيرة البنات اللي عمتحكي عنا الوحدة بتغار من وحدة لما تكون سمعتا منيحة ساعتا بتحاول تغير وتحسن من حالا لحتى تصير متلا مو متل هاﻷشكال .
أرزة 🌲 لبنانأهلين ريما حبيبتي الحمدلله الكل بخير ونعمة تسلميلي يارب الله يخليلك محبينك يارب انا بعتلك وإنتي طلعتي وئتا من الكاريكاتير 💋 بس من غير حمرا
↩🌟ريما Rima 🌟↩الله يعين مدري وشلون تستانس اوتنبسط وهي لحالها مسافرة ولاننسى الخوف أيضا □بدون ولي لاحسيب ولارقيب □■■
عدد التعليقات:5609
بسمهاستعراض ولفت نظر لان الاضواء عنها انحسرت .
يح يحمخالف
↩🌟ريما Rima 🌟↩هي كانت متزوجة حسن نصر الآت وطلقها ولها( بنت متزوجة )وينتها مدري بنت حسن نصر الآت 😂وأيضا صارت جده هيفاء
↩🌟ريما Rima 🌟↩ودي ينقطع المكياج والعدسات الاصقة والكعب العالي والرموش التركيب ويتوقف السليكون وش راح يسون😅
ريماكثرت جرائم السرقه في باريس والعصابات المنظمة من المطار الى الفندق لديهم معلومات عن رحلتك ووجهتك الفندقية شغل عصابات منظمة واتفاق بين عدة جهات احذروهم
زيدي داعس رقبة الحوثيودي انها زوجتي
جاسمتحمد ربها الرجال كان ناوي الشغله فرنسي
جاسماكيد الرحال له يد بالموضوع
عدد التعليقات:140
شقردي بطرانوش يمثل لي هالخبر من أهمية قصوى الاجابه لاشي ولا يهمني بتاتاً. وافلام الاكشن من الفنان والفنانة الفلانية وخطف وضرب وسرق حتى تسلط الفلاشات عليهم اكثر
↩🌟ريما Rima 🌟↩الأدب يشمل كل شيء من لبس محترم مو عاري من كلام مؤدب واجتناب الغيبة والنميمة. .الخ
مواطنالحمد لله على نعمة العقل
هايديخفي علينا يازيتونة زوجة بباي يخطفونك انتي من زمان موجودة على الحياء ماخطفوك وانتي صغيرة يخطفونك وانتي عجوز كلك سيلكون مجرد يسحبونك تنفقع البلونة
ريماهيفاء ماتستاهل الاذى انسانة رائعة وراقية خدمت الانسانية بفنها بادب وذوق مهما قال عنها الحاقدون وباريس كثرت الجرائم المنظمة ضد السياح واحذروا الفنادق
↩🌟ريما Rima 🌟↩الله يسعدك يا أرزة 🌲 وشلونك وشلون كتاكيتك👭👬____توي شفت رسالتك
صالحكذابة
↩🌟ريما Rima 🌟↩عاد دينها مو ممنوع عندهم م........لكن لازم برضاها مثل الغرب
رؤية 2060لاحول ولا قوة الا بالله
خفت نجمهافادعت الاختطاف . سائق السيارة التي تستقلها حاول يخطفها بس ضربته بالمنديل اللي معها وخاف .
عدد التعليقات:1
إنسان منصفمسكينه ,,,أهيء أهيء أهيء,,,قطعتي ,,مصاريني ,,من الضحك ,,,خخخخخخخخ
↩🌟ريما Rima 🌟↩يخطفونها لو مو من زينها■ والناس اذواق ناس تشوفها ملكة جمال وآخرين يشوفون العكس■ تتجمل ولبس عاري ولحالها فأكيد راح يحاولون يخطفونك
ييا أخي تحس لين شفت وجهها تحس إن الحياة ما زال فيها خير يا أخي والله تفتح النفس
ابوالحمزةتقلدين كيم كارديشان حتى في تعرضه للسرقة في باريس صدق رسول الله القائل لو دخلوا جحر ضبٍ لدختلموه
عدد التعليقات:695
عاشق وطنهمن زينها عاد يختطفونها مافيها الا صدرها ومنفخ بعد