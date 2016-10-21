تفاصيل جديدة وصادمة في قضية اغتصاب سعود ابو سلطان فتاةً فرنسية

صحيفة المرصد:أعاد مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي تداول حادثة اتهام نجم برنامج “سوبر ستار” سعود أبو سلطان باغتصاب وهتك عرض فتاةٍ فرنسية، بخاصة أن بعض حقائقها ما تزال تتكشف شيئاً فشيئاً.

ووفقاً لموقع”لها”كانت رفعت محكمة الاستئناف في دبي خلال العام الماضي سجن ابو سلطان من 3 شهور إلى ثلاثة سنوات بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، بعد أن استغل وصجيقه فقدانها الوعي نتيجة الإفراط في تناولها الكحول وفق الاتهامات.

وقال ابو سلطان انه يثق فى القضاء الاماراتي الذي سينصفه و يعطيه حقه لانه لم يؤذ احداً في حياته.، مضيفاً: “قرار المحكمة الابتدائية وتقرير الطب الشرعي فيها أكدا أن فعل الاغتصاب لم يتم وبأن ما جرى كان برضا الفتاة وعلى ذلك فإن الحقيقة هي في قرار المحكمة الابتدائية “.

وكشف محامي الفنان أن الفتاة من أصول جزائرية، كما كشف صديق ابو سلطان بعض الحيثيات المفاجئة اذاعترف أنه اصطحب الفتاة إلى منزلٍ حيث كان سعود أبو سلطان في انتظارهما، فتناولوا الكحول ثم صعد برفقتها إلى الطابق العلوي ومارسا العلاقة الحميمة برضاها. لكنه فوجئ بعد خروجه من الحمام بأنها نزلت إلى الطابق السفلي عارية وبدأت بتكسير المحتويات. ورغم كل محاولات التهدئة، لم ينجح الصديقان في إسكات الفتاة الفرنسية إلا بعدما وضعاها في السيارة ووضعاها في الطريق العام في منطقة البرشاء.