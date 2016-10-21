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تفاصيل جديدة وصادمة في قضية اغتصاب سعود ابو سلطان فتاةً فرنسية

21 أكتوبر, 2016 , 14:47 م
تفاصيل جديدة وصادمة في قضية اغتصاب سعود ابو سلطان فتاةً فرنسية
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صحيفة المرصد:أعاد مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي تداول حادثة اتهام نجم برنامج “سوبر ستار” سعود أبو سلطان باغتصاب وهتك عرض فتاةٍ فرنسية، بخاصة أن بعض حقائقها ما تزال تتكشف شيئاً فشيئاً.

ووفقاً لموقع”لها”كانت رفعت محكمة الاستئناف في دبي خلال العام الماضي سجن ابو سلطان من 3 شهور إلى ثلاثة سنوات بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، بعد أن استغل وصجيقه فقدانها الوعي نتيجة الإفراط في تناولها الكحول وفق الاتهامات.

وقال ابو سلطان انه يثق فى القضاء الاماراتي الذي سينصفه و يعطيه حقه لانه لم يؤذ احداً في حياته.، مضيفاً: “قرار المحكمة الابتدائية وتقرير الطب الشرعي فيها أكدا أن فعل الاغتصاب لم يتم وبأن ما جرى كان برضا الفتاة وعلى ذلك فإن الحقيقة هي في قرار المحكمة الابتدائية “.

وكشف محامي الفنان أن الفتاة من أصول جزائرية، كما كشف صديق ابو سلطان بعض الحيثيات المفاجئة اذاعترف أنه اصطحب الفتاة إلى منزلٍ حيث كان سعود أبو سلطان في انتظارهما، فتناولوا الكحول ثم صعد برفقتها إلى الطابق العلوي ومارسا العلاقة الحميمة برضاها. لكنه فوجئ بعد خروجه من الحمام بأنها نزلت إلى الطابق السفلي عارية وبدأت بتكسير المحتويات. ورغم كل محاولات التهدئة، لم ينجح الصديقان في إسكات الفتاة الفرنسية إلا بعدما وضعاها في السيارة ووضعاها في الطريق العام في منطقة البرشاء.



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    21 أكتوبر, 2016 , 15:35 م

    زكي باشاء

    اسطوانه قديمه المفروض مايتوقف ولاساعه واحده ايش جايه برضها وشربة يعني جايه تصلي الجمعة ويس الاسباب جلستها في دبي تحضر ماجستير معروف جايه لهذ العمل
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  2. 17
    21 أكتوبر, 2016 , 15:34 م

    الستيني

    مقوله المحامي ان الفتاه من أصول جزائرية لها دلالات استفزازية ، هل هذا تقليل من قيمتها كإنسانة لانها ليست فرنسية الأصل ؟؟؟؟؟
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  3. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 15:34 م
    عدد التعليقات:10965

    إنسان منصف

    الزنى ,,,حرااام,,,,بلا شك,,,ومعصيه لله ,,,ويجب التوبه ,,,أنت غني,,,لم لم تتزوج,,,بدل ,,,توسخ نفسك
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  4. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 15:32 م
    عدد التعليقات:10965

    إنسان منصف

    مشكلة البعض,,,أنه يتمادى ,,بالإنفتاح,,,ويقع بالمحضور,,,
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  5. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 15:29 م

    شاهد على العصر

    الان خل سوبر سكار ينفعك يا زلمه
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  6. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 15:28 م

    نوره

    ياربي لاتبلانا المشكله انهم مسلمين لونه كافر ماستغربنا
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  7. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 15:09 م
    عدد التعليقات:140

    شقردي بطران

    سبحان الله وبحمده عدد خلقة ورضا نفسة ومداد كلماته
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  8. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 15:07 م
    عدد التعليقات:5609

    بسمه

    يووووه ما انتهت حكايته توقعت انحكم وانسجن من زماااان ..اللهم لابلاء .
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  9. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 15:04 م

    وحيد

    ليش يازلمه بتعمل هيك ولك فضحتنا
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  10. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 15:01 م
    عدد التعليقات:14704

    قلم الحقيقه

    أأأأأأأأنهيت حياتك بنفسك وشوهت سمعتك وأخلاقك رغم أنك فنان كانت كل طرق النجاح وأبوابها مشرعة لك.
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  11. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    مجرة التبانة

    الله أكبر عليك ، سينصفني القضاء ، تمارس الرذيلة وتقول برضاها وكأن ذلك ينفي عنك الفعل المشين فالنتيجة واحدة زنا أيها ***.
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  12. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    إحساس حاسس

    ما أدري عندي إحساس قوي ... أن تلك البلده التي تقع على ضفاف الخليج على وشك أن سيصيبها هلاك ودمار ( فدمرناها تدميراً )
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  13. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    احمد عسيري

    العرق دساس والفن والفلوس والشهرة بيد من لايستحقوا أماتت في قلوبهم مخافة الله اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وتب على التائبين من الذنوب والخطايا
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  14. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    خنيزان بن دلقوس

    رب العزة والجلال لم يحرم شيء إلا وله مصلحة للإنسان... فأعتبروا ياأولي الألباب...
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  15. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 14:56 م
    عدد التعليقات:10965

    إنسان منصف

    تستاهل,,,خلك من الهياط,,,تزوج على كتاب الله وسنة نبيه,,,,تعيش محترم,,,بين الخلق,,,وتكسب رضا الخالق,,,,يا مخلوق
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  16. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    فاهم

    مخالف
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  17. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    فاهم

    الذباب لايقع إلا على القاذورات
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  18. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 14:52 م

    دبي وما أدراك مادبي .... الحضن الدافئ للمنحلين والشذاذ والداعرين والداعرات والهاربين بأموال شعوبهم
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