بالصور:الشيخ محمد بن زايد يصل الرياض

صحيفة المرصد-واس:وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الرياض ظهر اليوم.

وكان في مقدمة مستقبلية بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكي محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووكيل رئيس المراسم الملكية الأستاذ هشام بن حسن آل الشيخ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء طيار ركن خالد بن فهد الروضان.

ويضم الوفد المرافق لسمو الشيخ محمد بن زايد كل من، سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الأستاذ علي بن حماد الشامسي، ومعالي وزير الموارد البشرية والتوطين الأستاذ صقر بن غباش، ومعالي وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني الزيودي، ومعالي وزير الدولة الدكتور سلطان الجابر، ومعالي رئيس جهاز الشؤون التنفيذية الأستاذ خلدون خليفة المبارك، ووكيل ديوان ولي العهد محمد بن مبارك المزروعي، والمستشار العسكري لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن جمعه أحمد البواردي.