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بالصور:الشيخ محمد بن زايد يصل الرياض

21 أكتوبر, 2016 , 14:55 م
بالصور:الشيخ محمد بن زايد يصل الرياض
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صحيفة المرصد-واس:وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الرياض ظهر اليوم.

وكان في مقدمة مستقبلية بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكي محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووكيل رئيس المراسم الملكية الأستاذ هشام بن حسن آل الشيخ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء طيار ركن خالد بن فهد الروضان.

ويضم الوفد المرافق لسمو الشيخ محمد بن زايد كل من، سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الأستاذ علي بن حماد الشامسي، ومعالي وزير الموارد البشرية والتوطين الأستاذ صقر بن غباش، ومعالي وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني الزيودي، ومعالي وزير الدولة الدكتور سلطان الجابر، ومعالي رئيس جهاز الشؤون التنفيذية الأستاذ خلدون خليفة المبارك، ووكيل ديوان ولي العهد محمد بن مبارك المزروعي، والمستشار العسكري لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن جمعه أحمد البواردي.

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تعليقات ( 20 )

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  1. 20
    21 أكتوبر, 2016 , 15:37 م
    عدد التعليقات:10965

    إنسان منصف

    اللهم ,,,إحفظ ولاة أمرنا,,,يارب
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  2. 19
    21 أكتوبر, 2016 , 15:35 م

    المساااافر

    الله يحفظهم ويديم علينا الامن والامان
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  3. 18
    21 أكتوبر, 2016 , 15:33 م
    عدد التعليقات:14704

    قلم الحقيقه

    اطلع برا يالأخواني خلك بعيد
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  4. 17
    21 أكتوبر, 2016 , 15:30 م
    عدد التعليقات:14704

    قلم الحقيقه

    موت قهر يالأخواني العميل ***تركيا النابح.
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  5. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 15:29 م

    هكتور

    صراحه ابو التقيه القلووووومه موادب اليوم بس شوي والتقيه تفصل . مسوي نفسه مضياف والروافض واللبرالين ماعمرهم يعرفوا الضيافه مرته اطلق منه في العزايم
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  6. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 15:27 م
    عدد التعليقات:14704

    قلم الحقيقه

    الامارات والسعودية قيادة واحدة وطن واحد وشعب واحد.لامكان للأخونجية الدواعش والأخوان بينهم آآآآآآآآآآوت.
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  7. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    محمد بن زايد داعس الاخوانجي
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  8. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 15:23 م

    خلدون

    قلوووووم بلع العافيه وجا بالتقيه ههههههخخخخخخخ استغفر الله العظيم أسوء شي للروافض انقضاض الامارات والسعوديه عليهم دعسوهم
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  9. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 15:22 م

    حياك هازم القطبي الاهوانجي الحربائي
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  10. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 15:21 م
    عدد التعليقات:14704

    قلم الحقيقه

    الله يرد كيد أخوان الشر في نحورهم. يريدون لبلدناأن تتوتر علاقاتها مع أشقائنا العرب وعلى رأس هذه الدول مصر والامارات.لكن الموت لثعابين الدواعش والأخوان
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  11. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 15:17 م

    خلدون

    ارحب ياولد زايد
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  12. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 15:16 م

    فيه شي ؟؟؟؟؟ وراء الأكمة ماورائها .... داعش اليوم سيطروا على 8 أحياء في كركوك ... وهذا شئ مفاجئ ومرعب ... الله يستر
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  13. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 15:16 م
    عدد التعليقات:14704

    قلم الحقيقه

    جرذان الأخونجية الدواعش والأخوان ****ه عليهم وعلى كل مؤيد ومناصر لهم لاحس ولاخبر لهم انحاشو ودخلو جحورهم . كانو يشككون بعلاقة الامارات ببلادنا.
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  14. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 15:15 م

    صالح بن قبلان

    أرحب مليون
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  15. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 15:14 م

    صالح بن قبلان

    1 تراه ولد زايد جاء عندنا ما راح كربلاء والصور من رياضنا ماهي في بلادك مالك شغل اغطس
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  16. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 15:11 م

    سوط الحق

    مرحباً مليون بعيال زايد ..هي الدولة الوحيدة التي وقفت وتقف بجانبنا في حربنا ضد الحوثة ..وما زال بعض الناعقين يُشككون في موقف الامارات !!
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  17. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 15:10 م

    عبدالسلام

    ايش مناسبة الزياره لماذا لاتوضح لماذا هذا الغموض
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  18. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 15:09 م

    ثامر

    ارحبوووو ياعيال زايد في داركم وبين اهلكم
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  19. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    ارز 👊 نجد

    تحروا ساعة الاجابة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في يوم الجمعة والله أعلم
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  20. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 14:59 م
    عدد التعليقات:14704

    قلم الحقيقه

    مرحبآآآآآآآآآ مليووووووووون بأمرائنا وحكامنا من آل سعود حفظهم ورعاهم الله وهم يستقبلون سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ومرحبآ به ملياااااااار.
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