بالفيديو:محاولة 3شبان سرقة تموينات فجراً بالطائف..والشرطة تطيح بهم

صحيفة المرصد:تمكنت الدوريات السرية، التابعة لدوريات الأمن بمحافظة الطائف،من الإطاحة بأحد ثلاثة، كانوا قد حاولوا سرقة محل تجاري، فجراً، في حي مثملة بالحوية، شمال المحافظة؛ ذلك بعد 48 ساعة من وقوع الحالة، فيما تمت إحالته للشُرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، ومن ثمَ استدعاء رفيقيه واللذين كانا معه لحظة محاولة السرقة.

ووفقاً لموقع”سبق”وثقت كاميرا مخفية مُقابلة للمحل التجاري، من التقاط محاولة السرقة؛ حيث حضر ثلاثة شُبان لا تزيد أعمارهم عن العشرين عاماً، أحدهم يرتدي لفافة شتوية على رقبته، وهو من حاول فتح باب محل تجاري “تموينات” في حي مثملة بالحوية شمال الطائف، بواسطة “عتلة” حديدية، فيما تولى اثنان من رفاقه مساعدته ومُراقبة الموقع، وكان ذلك قبل الفجر في يومٍ سابق، لحين أن صور مقطع الفيديو الذي استعانت به دوريات الأمن في تحديد الجُناة؛ حيث حضرت مركبة وفروا من الموقع لحظة وصولها؛ حيث كان صاحب المحل قد أبلغ العمليات الأمنية مُحدداً المركبة التي كانوا يستقلونها من نوع وانيت، لتتولى الدوريات متابعة الحالة.

وخلال 48 ساعة من وقوع الحالة، تمكنت الدوريات السرية، التابعة لدوريات الأمن بالطائف، وبإشراف من مديرها المقدم عبدربه العتيبي، من القبض على من حاول فتح الباب وهو يرتدي نفس اللفافة التي ظهر بها من خلال مقطع الفيديو المُلتقط، أثناء تجواله بين الاستراحات في الحي، وبنفس المركبة التي كان قد أبلغ عنها الشاهد وهو صاحب المحل؛ حيث حضر وتعرف عليه وأكدَ ثبوت وتطابق هويته .

هذا وقد تم تسليمه لمركز شرطة الحوية شمال الطائف؛ حيث يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، على أن يتم استدعاء رفيقيه في محاولة السرقة، والتأكد إن كانا متورطين في قضايا مُسبقة لدى الجهات الأمنية.