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بالفيديو:محاولة 3شبان سرقة تموينات فجراً بالطائف..والشرطة تطيح بهم

21 أكتوبر, 2016 , 15:48 م
بالفيديو:محاولة 3شبان سرقة تموينات فجراً بالطائف..والشرطة تطيح بهم
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صحيفة المرصد:تمكنت الدوريات السرية، التابعة لدوريات الأمن بمحافظة الطائف،من الإطاحة بأحد ثلاثة، كانوا قد حاولوا سرقة محل تجاري، فجراً، في حي مثملة بالحوية، شمال المحافظة؛ ذلك بعد 48 ساعة من وقوع الحالة، فيما تمت إحالته للشُرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، ومن ثمَ استدعاء رفيقيه واللذين كانا معه لحظة محاولة السرقة.

ووفقاً لموقع”سبق”وثقت كاميرا مخفية مُقابلة للمحل التجاري، من التقاط محاولة السرقة؛ حيث حضر ثلاثة شُبان لا تزيد أعمارهم عن العشرين عاماً، أحدهم يرتدي لفافة شتوية على رقبته، وهو من حاول فتح باب محل تجاري “تموينات” في حي مثملة بالحوية شمال الطائف، بواسطة “عتلة” حديدية، فيما تولى اثنان من رفاقه مساعدته ومُراقبة الموقع، وكان ذلك قبل الفجر في يومٍ سابق، لحين أن صور مقطع الفيديو الذي استعانت به دوريات الأمن في تحديد الجُناة؛ حيث حضرت مركبة وفروا من الموقع لحظة وصولها؛ حيث كان صاحب المحل قد أبلغ العمليات الأمنية مُحدداً المركبة التي كانوا يستقلونها من نوع وانيت، لتتولى الدوريات متابعة الحالة.

وخلال 48 ساعة من وقوع الحالة، تمكنت الدوريات السرية، التابعة لدوريات الأمن بالطائف، وبإشراف من مديرها المقدم عبدربه العتيبي، من القبض على من حاول فتح الباب وهو يرتدي نفس اللفافة التي ظهر بها من خلال مقطع الفيديو المُلتقط، أثناء تجواله بين الاستراحات في الحي، وبنفس المركبة التي كان قد أبلغ عنها الشاهد وهو صاحب المحل؛ حيث حضر وتعرف عليه وأكدَ ثبوت وتطابق هويته .

هذا وقد تم تسليمه لمركز شرطة الحوية شمال الطائف؛ حيث يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، على أن يتم استدعاء رفيقيه في محاولة السرقة، والتأكد إن كانا متورطين في قضايا مُسبقة لدى الجهات الأمنية.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 17:29 م

    ملكي

    الله يرحم الحال. الكميرات أصبحت حاجة ضرورية وملحه في الشوارع والأسواق مع كثرت السرقات.
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  2. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 17:29 م

    كيك فنيلا

    جيل مخدراااات
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  3. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 17:25 م

    الواصليه

    تكفون حققوا معهم يمكن هم اللي كسروا باب الحديد وسرقوا أستراحتي قبل 10 شهور ( ماطور كهرباء وعدد وأدوات ومنشار بنزين وصاروخ ) الله لايبيح منهم ولايوفقهم
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  4. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 16:53 م

    أحمد

    مؤسف للغاية
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  5. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 16:28 م

    أفريقي

    الحمدلله لا يوجد أي من الأفارقة الطيبين في هذا المقطع، هذه عملية سطو تراثية لا توجد في ثقافتنا الأفريقية
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  6. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 16:22 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  7. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 16:17 م
    عدد التعليقات:144

    شقردي بطران

    في كل مكان هناك الصالح والطالح ،الخير والشرير الطيب والخبيث ... والكاميرات أدت عمل ممتاز بتصوير الجناة وسرعة القبض عليهم وأتمنى تعميمها على كل المحلات
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  8. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 16:16 م
    عدد التعليقات:5611

    بسمه

    شكلهم مطفرين او جوعانين ههههههههه التقشف بدأ يظهر 🤓
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  9. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 16:09 م
    عدد التعليقات:5485

    المنتصر بالله

    بعد ساعتين سوف أتوجه أن شاءالله إلى..........بس اصل هناك بخبركن علم يا شاهر
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  10. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    الواوي

    مخالف
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  11. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 16:06 م
    عدد التعليقات:5485

    المنتصر بالله

    حدد موقعك يا زويته البنشري هههههههههاااي
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  12. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 16:03 م
    عدد التعليقات:5485

    المنتصر بالله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خيرات وبركات وعسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد الحمد لله على كل حال هؤلاء ليس سعوديين بل من أبناء بني وافد
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  13. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    المنتصر بالله

    لا أحد يفرح أنا ما كنت معهم وصار لي اسبوع عند خوالي في ساجر يا 112 هههههههههه
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  14. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    ارز 👊 نجد

    تحروا ساعة الاجابة في يوم الجمعة بذكرالله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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