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تعرف على طريقة تقرأ بها رسائل” واتس آب “بدون فتح الرسالة وعلم المُرسِل!

21 أكتوبر, 2016 , 16:40 م
تعرف على طريقة تقرأ بها رسائل” واتس آب “بدون فتح الرسالة وعلم المُرسِل!
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صحيفة المرصد:اكتشف بعض مستخدمي تطبيق “واتس آب”حيلة بسيطة، تُمكّنهم من قراءة الرسالة الواردة، دون علم المرسل، وحتى دون فتحها بالطريقة التقليدية.

الطريقة هى قيام المستخدم المستقبل للرسالة، بالضغط مطولاً على الرسالة، أو المجموعة، وقراءة الرسالة، ومن ثم تركها، ليبقى الإشعار وكأن المستخدم لم يقرأها، وكذلك المرسل لا يظهر له أن المستقبل قرأها.

وكانت شركة “الواتس آب”، أضافت ميزة ظهور علامتي الصح الزرقاء للمرسل، عندما يقوم المستقبل للرسالة بقرأتها، إلا أن تلك الميزة، واجهت معارضة شديدة من مستخدمي التطبيق، وقامت الشركة بعدها بجعل الميزة اختيارية، بحيث يستطيع المستخدم من إلغائها، من خلال الدخول على الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم إقفال مؤشرات قراءة الرسالة.



تعليقات ( 8 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 17:25 م

    مجبر رجل القعسي

    فيه طريقه ثانيه قفل خاصيه الطيران وقرأ الرسايل وبعدها رجع الوضع مره اخرى ليشتغل النت
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  2. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 17:22 م
    عدد التعليقات:2221

    توووووونسية

    لما يكون الجوال برقم سري تأتيك رسالة واتس تقرأها من الرابط السريع الي يبين كل الرسايل بدون ما تفتح وهما يكون أسهل
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  3. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 17:20 م
    عدد التعليقات:2221

    توووووونسية

    هههههه والله ضحكتني يا رحيمي انا جربتها حولتلي الرسالة للارشيف فعلا كلام جراند لكن هناك طريقة أخرى أسهل وهيا انو تقرأ الرسالة من الواتس من غير حد يعرف
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  4. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 17:03 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    يجب ان لا ينسى مسلم وعربي موقف حكام جمهورية العسكر ضد السعودية في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والتقارب من إيران ** ثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر 11*11
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  5. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 16:55 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  6. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 16:50 م

    رحيمي

    كلام فاضي استخدمتها ودخلت وعرفوا كل المجموعة أني دخلت بعد ما كنت مقاطع شهرين ورطه ورحت فيها بسبب كلام جرايد
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  7. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  8. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 16:42 م

    عاجل

    الدفاع المدني السعودي: سقوط قذائف أطلقها الحوثيون على محافظتي صامطة والحرث
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