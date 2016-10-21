تعرف على طريقة تقرأ بها رسائل” واتس آب “بدون فتح الرسالة وعلم المُرسِل!

صحيفة المرصد:اكتشف بعض مستخدمي تطبيق “واتس آب”حيلة بسيطة، تُمكّنهم من قراءة الرسالة الواردة، دون علم المرسل، وحتى دون فتحها بالطريقة التقليدية.
الطريقة هى قيام المستخدم المستقبل للرسالة، بالضغط مطولاً على الرسالة، أو المجموعة، وقراءة الرسالة، ومن ثم تركها، ليبقى الإشعار وكأن المستخدم لم يقرأها، وكذلك المرسل لا يظهر له أن المستقبل قرأها.
وكانت شركة “الواتس آب”، أضافت ميزة ظهور علامتي الصح الزرقاء للمرسل، عندما يقوم المستقبل للرسالة بقرأتها، إلا أن تلك الميزة، واجهت معارضة شديدة من مستخدمي التطبيق، وقامت الشركة بعدها بجعل الميزة اختيارية، بحيث يستطيع المستخدم من إلغائها، من خلال الدخول على الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم إقفال مؤشرات قراءة الرسالة.
تعليقات ( 8 )
مجبر رجل القعسيفيه طريقه ثانيه قفل خاصيه الطيران وقرأ الرسايل وبعدها رجع الوضع مره اخرى ليشتغل النت
عدد التعليقات:2221
توووووونسيةلما يكون الجوال برقم سري تأتيك رسالة واتس تقرأها من الرابط السريع الي يبين كل الرسايل بدون ما تفتح وهما يكون أسهل
عدد التعليقات:2221
توووووونسيةهههههه والله ضحكتني يا رحيمي انا جربتها حولتلي الرسالة للارشيف فعلا كلام جراند لكن هناك طريقة أخرى أسهل وهيا انو تقرأ الرسالة من الواتس من غير حد يعرف
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصرييجب ان لا ينسى مسلم وعربي موقف حكام جمهورية العسكر ضد السعودية في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والتقارب من إيران ** ثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر 11*11
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
رحيميكلام فاضي استخدمتها ودخلت وعرفوا كل المجموعة أني دخلت بعد ما كنت مقاطع شهرين ورطه ورحت فيها بسبب كلام جرايد
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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