تعرف على طريقة تقرأ بها رسائل” واتس آب “بدون فتح الرسالة وعلم المُرسِل!

صحيفة المرصد:اكتشف بعض مستخدمي تطبيق “واتس آب”حيلة بسيطة، تُمكّنهم من قراءة الرسالة الواردة، دون علم المرسل، وحتى دون فتحها بالطريقة التقليدية.

الطريقة هى قيام المستخدم المستقبل للرسالة، بالضغط مطولاً على الرسالة، أو المجموعة، وقراءة الرسالة، ومن ثم تركها، ليبقى الإشعار وكأن المستخدم لم يقرأها، وكذلك المرسل لا يظهر له أن المستقبل قرأها.

وكانت شركة “الواتس آب”، أضافت ميزة ظهور علامتي الصح الزرقاء للمرسل، عندما يقوم المستقبل للرسالة بقرأتها، إلا أن تلك الميزة، واجهت معارضة شديدة من مستخدمي التطبيق، وقامت الشركة بعدها بجعل الميزة اختيارية، بحيث يستطيع المستخدم من إلغائها، من خلال الدخول على الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم إقفال مؤشرات قراءة الرسالة.