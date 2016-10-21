بالصور : خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبوظبي

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر العوجا بالدرعية اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بسمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في بلده المملكة.

من جانبه، نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لخادم الحرمين الشريفين تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لسموه.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات، إضافة إلى بحث آخر تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مأدبة غداء تكريماً لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له.