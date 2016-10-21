بالفيديو: جمل يلتهم “سمكة كبيرة”.. والنشطاء يتعجبون

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر التهام جمل لـ”سمكة” كبيرة بنهم شديد.

وحظي الفيديو مشاهدات عالية، ووصف النشطاء المشهد بالغريب والمخالف لطبيعة النمط الغذائي لهذا الحيوان “النباتي”.

كما أبدى عدد كبير من مشاهدي الفيديو دهشتهم الشديدة، مؤكدين أنها المرة الأولى التي يشاهدون فيها جملاً يأكل السمك.