بالفيديو: جمل يلتهم “سمكة كبيرة”.. والنشطاء يتعجبون

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر التهام جمل لـ”سمكة” كبيرة بنهم شديد.
وحظي الفيديو مشاهدات عالية، ووصف النشطاء المشهد بالغريب والمخالف لطبيعة النمط الغذائي لهذا الحيوان “النباتي”.
كما أبدى عدد كبير من مشاهدي الفيديو دهشتهم الشديدة، مؤكدين أنها المرة الأولى التي يشاهدون فيها جملاً يأكل السمك.
تعليقات ( 27 )
الجمل ليس سفينة الصحراء بل هو سفينة البحر حيوان أليفة ويحب الحياةالجمل يحب الحياة ويحب البحر والطبيعة فلا غرابة ان أكل أن اكل سمكة عساها بالعافية عليه يستاهل هو يقدم خدمات جليلة للبشرية فيجب أكرامه والرفق به
ااببووححمموودداتحدي احد ما شم ريحة السمكة وهي تمضغ ؟!
وشك وشكالجمل سفينه الصحراء ...وحليب البل...واخرتها ياكل سمك
وتلك الايام....ماخذها الجمل عضاضه يتسلى عليها....
أحمدراعي الجمل هو من غرر فيه واعطاه سمكة كيف وصلت السمكة الى البر مجرد اقتراح
عدد التعليقات:14719
قلم الحقيقهالأخواني يستنجد ينادي تركيا تركيا خليفتي خليفتي أردوغاني أردوغاني يادوحاني يادوحاني.ياقوم خلاص وقعت تحت الطحن والعلج.عساك من هالحال وأردى ومعك الداعشي
عدد التعليقات:14719
قلم الحقيقهوالله أن الداعشي حاقد على الأخواني يعلجه علج ويطحنه بين سنونه طحن. شكله غدر فيه وأبلغ عنه هذا هو اسلوب الأخواني جبان في المعارك أمامه يستنجد في تركيا.
تعليق 16لا تستهزي بخلق الله ، الجمل هذا ان شاء الله انه أفضل منك عند الله وعند عباده .
عدد التعليقات:14719
قلم الحقيقهوالله أن الداعشي حاقد على الأخواني يعلجه علج ويطحنه بين سنونه طحن. شكله غدر فيه وأبلغ عنه هذا هو اسلوب الأخواني جبان في المعارك أمامه يستنجد في تركيا.
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
عدد التعليقات:14719
قلم الحقيقهداعشــــــــــــي يلتهـــــــــــم أأأأأأخوانـــــــــــي بنهم شديد.
سبحو اللهسبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم
زائرلا تستغربون انا شفت معزه تتعظم (في فمها عظم )
سبحو اللهسبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم
عدد التعليقات:10969
إنسان منصفتصرف ,,,خطأ ,,لأنه خلاف طبيعة الجمل,,,,اللي يأكل الأعشاب ,,فقط
واقعالله يستر ... كل شي اختلف في هالوقت البشر والحيوانات
عدد التعليقات:4394
بدورسبحان الله شي غريب
لاحول ولا قوة الا باللهالله يسلط على من اعطاه السمك . ،، الجمل يعلجها ولَم يستسيغ طعمها . ايش نسوي بلانا الله ***
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله العظيم الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
وحتريتسترى مدري عن صحة المعلومة فيه مكعبات او قوالب تعطى لطيور الحمام والمواشي هذي مطحون فيها جيف السمك شكل البعير متعود على نفس النكهة
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله العظيم الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
اسمرعبريحب السيفوود ذا البعير لكن شكله اثرم ما قدر يزرطها
باسمانت في اخر الزمان تتبدل الفطر ويتكلم الحيوان
اصيل✨الجمل ما اكل السمكه جالس يطقطق على اللى اعطوه السمكه وياخذهم على قد عقولهم
هاويهذه جمال الساحل الغربي
محمدحلو. لحمه بيكون بطعم السمك. هنا وعافية