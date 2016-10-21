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بالفيديو: جمل يلتهم “سمكة كبيرة”.. والنشطاء يتعجبون

21 أكتوبر, 2016 , 18:03 م
بالفيديو: جمل يلتهم “سمكة كبيرة”.. والنشطاء يتعجبون
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر التهام جمل لـ”سمكة” كبيرة بنهم شديد.

وحظي الفيديو مشاهدات عالية، ووصف النشطاء المشهد بالغريب والمخالف لطبيعة النمط الغذائي لهذا الحيوان “النباتي”.

كما أبدى عدد كبير من مشاهدي الفيديو دهشتهم الشديدة، مؤكدين أنها المرة الأولى التي يشاهدون فيها جملاً يأكل السمك.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 27
    21 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    الجمل ليس سفينة الصحراء بل هو سفينة البحر حيوان أليفة ويحب الحياة

    الجمل يحب الحياة ويحب البحر والطبيعة فلا غرابة ان أكل أن اكل سمكة عساها بالعافية عليه يستاهل هو يقدم خدمات جليلة للبشرية فيجب أكرامه والرفق به
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  2. 26
    21 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    ااببووححمموودد

    اتحدي احد ما شم ريحة السمكة وهي تمضغ ؟!
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  3. 25
    21 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    وشك وشك

    الجمل سفينه الصحراء ...وحليب البل...واخرتها ياكل سمك
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  4. 24
    21 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    وتلك الايام....

    ماخذها الجمل عضاضه يتسلى عليها....
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  5. 23
    21 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    أحمد

    راعي الجمل هو من غرر فيه واعطاه سمكة كيف وصلت السمكة الى البر مجرد اقتراح
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  6. 22
    21 أكتوبر, 2016 , 18:42 م
    عدد التعليقات:14719

    قلم الحقيقه

    الأخواني يستنجد ينادي تركيا تركيا خليفتي خليفتي أردوغاني أردوغاني يادوحاني يادوحاني.ياقوم خلاص وقعت تحت الطحن والعلج.عساك من هالحال وأردى ومعك الداعشي
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  7. 21
    21 أكتوبر, 2016 , 18:36 م
    عدد التعليقات:14719

    قلم الحقيقه

    والله أن الداعشي حاقد على الأخواني يعلجه علج ويطحنه بين سنونه طحن. شكله غدر فيه وأبلغ عنه هذا هو اسلوب الأخواني جبان في المعارك أمامه يستنجد في تركيا.
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  8. 20
    21 أكتوبر, 2016 , 18:33 م

    تعليق 16

    لا تستهزي بخلق الله ، الجمل هذا ان شاء الله انه أفضل منك عند الله وعند عباده .
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  9. 19
    21 أكتوبر, 2016 , 18:31 م
    عدد التعليقات:14719

    قلم الحقيقه

    والله أن الداعشي حاقد على الأخواني يعلجه علج ويطحنه بين سنونه طحن. شكله غدر فيه وأبلغ عنه هذا هو اسلوب الأخواني جبان في المعارك أمامه يستنجد في تركيا.
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  10. 18
    21 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  11. 17
    21 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    حللوه براز نشوف النتيجه
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  12. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 18:25 م
    عدد التعليقات:14719

    قلم الحقيقه

    داعشــــــــــــي يلتهـــــــــــم أأأأأأخوانـــــــــــي بنهم شديد.
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  13. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    سبحو الله

    سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم
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  14. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    زائر

    لا تستغربون انا شفت معزه تتعظم (في فمها عظم )
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  15. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    سبحو الله

    سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 18:22 م
    عدد التعليقات:10969

    إنسان منصف

    تصرف ,,,خطأ ,,لأنه خلاف طبيعة الجمل,,,,اللي يأكل الأعشاب ,,فقط
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  17. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    واقع

    الله يستر ... كل شي اختلف في هالوقت البشر والحيوانات
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  18. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 18:18 م
    عدد التعليقات:4394

    بدور

    سبحان الله شي غريب
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  19. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    لاحول ولا قوة الا بالله

    الله يسلط على من اعطاه السمك . ،، الجمل يعلجها ولَم يستسيغ طعمها . ايش نسوي بلانا الله ***
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  20. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله العظيم الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  21. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    وحتريتس

    ترى مدري عن صحة المعلومة فيه مكعبات او قوالب تعطى لطيور الحمام والمواشي هذي مطحون فيها جيف السمك شكل البعير متعود على نفس النكهة
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  22. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 18:11 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله العظيم الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  23. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    اسمرعبر

    يحب السيفوود ذا البعير لكن شكله اثرم ما قدر يزرطها
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  24. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    باسم

    انت في اخر الزمان تتبدل الفطر ويتكلم الحيوان
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  25. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    اصيل✨

    الجمل ما اكل السمكه جالس يطقطق على اللى اعطوه السمكه وياخذهم على قد عقولهم
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  26. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 18:08 م

    هاوي

    هذه جمال الساحل الغربي
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  27. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    محمد

    حلو. لحمه بيكون بطعم السمك. هنا وعافية
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