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بالفيديو: الحشد الشعبي يعذب طفلاً نازحاً من الموصل

21 أكتوبر, 2016 , 17:53 م
بالفيديو: الحشد الشعبي يعذب طفلاً نازحاً من الموصل
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صحيفة المرصد: أظهر فيديو ميليشيات الحشد على أطراف الموصل تقوم بتعذيب أحد الأطفال لانتزاع اعترافات منه. يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه هذه الفصائل لدخول محافظة نينوى من محورين على الرغم من تأكيدات رسمية سابقة أنها لن تدخل المدينة. فقد كشفت مصادر مقربة من ميليشيات الحشد الشعبي خطة انتشارها حول الموصل، ما قد يضاعف المخاوف من ارتكابها انتهاكات جديدة. وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الحشد انطلقت من منطقة 600 شمال بيجي في محافظة صلاح الدين، واستقرت جنوب قاعدة القيارة الجوية، جنوب محافظة نينوى بمسافة 6 كيلومترات.



تعليقات ( 82 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 82
    21 أكتوبر, 2016 , 19:38 م
    عدد التعليقات:5689

    الرحااال

    الدواعش + الحشد الشعبي الايراني = دميه متلوثه بافكار اسيادهم المتلوثين..كلهم شياطين فلماذا البكاء ع هذا او ذاك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 81
    21 أكتوبر, 2016 , 19:38 م

    محمدالجعيد

    والله اليهود يعيال الكلب ماسوو زيكم . اخ كان داعس عليكم صدام . حسبي الله عليكم
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  3. 80
    21 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    ياما تحت العمائم قمائم

    لعن الله العمامه الخمينيه ومن شايعها فقد شردت الاطفال وقتلتهم واستولت على اموال الناس بالباطل هدمو المساجد وقتلوا العباد .لعنك الله ياالخميني المجوسي
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  4. 79
    21 أكتوبر, 2016 , 19:34 م
    عدد التعليقات:5689

    الرحااال

    كتبهم المتطرفه التي اتهمت رسول الله ب سبى النساء..واتهمته ايضا ان قال يحرق بيوت من يصلى فيها..ابتلاهم الله بكره البشر لهم..هم ومن يتعاطفون معهم
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  5. 78
    21 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    لن ننسى أفعالكم ياكلاب المجرم قاسم سليماني وسنأثر لكل بريء قتلتوه وعذبتوه
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  6. 77
    21 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    عيب عليك يالرحااال *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 76
    21 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    ياما تحت العمائم قمائم

    الخامنئي والسكستاني ابن القرعة قذاره العصر نشروا الفساد والشذوذ والاجرام وكل عمل خبيث اجازوه بفتواهم وافعالهم الغير اخلاقيه ولا تنتمي للجنس البشري
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  8. 75
    21 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    ali

    لعنت الله على كل شيعي على وجه الأرض خلاص الى متى المجاملات الكذابة كلهم زي بعض لا تقول ان فيه واحد يختلف عن الثاني هم يتمسكون بعقيدتهم الوسخه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 74
    21 أكتوبر, 2016 , 19:30 م
    عدد التعليقات:5689

    الرحااال

    الدواعش وماتحمله كتبهم من تطرف من اسيادهم ..حللوا حرق البشر..وقتل الاطفال وسبى النساء،لهذا كان لابد من الله ان يبلاهم ب شياطين مثلهم وهم الحشد المتطرف
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  10. 73
    21 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    ؟؟؟

    المجرمين الشيعة المشرككيين أوغاد كلاب لا أب لهم يقتلون الأبرياء بالدريل وبدم بارد
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  11. 72
    21 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    ياما تحت العمائم قمائم

    **الصحابه رضوان الله عليهم لن تصل اليهم ولا الى مد احدهم ولا الى شراك نعل احد وعقاب الله نراه فيكم كل يوم تجلدون انفسكم وتلطمون وتطبرون لعن الله الخمي
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  12. 71
    21 أكتوبر, 2016 , 19:26 م

    حجر اسود

    أنا بعد ماشفت جرائم ومجازر المجوس النجوس حجوش الشيعه وعباد النار البشمرطه ... غيرت رأيي نهائياً في ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بعد أن كنت أكرههم لحد العمى ...
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  13. 70
    21 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    ياما تحت العمائم قمائم

    رجولتهم على اطفال . هكذا هم الروافض ليس فيهم شجاعة المواجهه اتخذوا من داعش ستار لقتل الاطفال .. لعن الله قبر الخميني
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  14. 69
    21 أكتوبر, 2016 , 19:22 م
    عدد التعليقات:5689

    الرحااال

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  15. 68
    21 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    ياما تحت العمائم قمائم

    الروافضيه المجوسيه دين اللعين الخميني شر يجب اجتثاثه وطمره في التراب فقد اساء للاسلام
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  16. 67
    21 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    ياما تحت العمائم قمائم

    الرحااااال قلم يسطر ما يملي عليه المعممون ********
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  17. 66
    21 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    خلدون

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 65
    21 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    قاهر المجوس

    خونة الاوطان يكذبون يخونون يغدرون شاذون جنسيا واخلاقيا يعبدون الجنس والمت.عه يتّكلون على سيدتهم ايران . ونحن توكلنا على الله
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  19. 64
    21 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    أتمنى أن يبيد بعضهم بعضا الدواعش والحشد المجوسي ويخرج الله أهل الموصل السنة منها سالمين
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  20. 63
    21 أكتوبر, 2016 , 19:11 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    رحم الله صدام حسين كان المجوسي لا يقف أمامه الا بحفاظة بامبرز ولم يكن لهم صوت ولعن الله أمريكا التي أعانت المجوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 62
    21 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    قاهر المجوس

    خونه الحسين الروافض لا عهد ولا امان لهم ومالهم عقارب ما علاجها الا الشب شب
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  22. 61
    21 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    قاهر المجوس

    الروافض خونة الحسين ومن قتله غدرو به وقتلوا ال بيت الرسول وشتمو عرضه .. الخونه لا يستطيعون حذف التاريخ البغيض الذي سطروه باخلاقهم النجسه
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  23. 60
    21 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    أجبن عباد الله هم الرافضة المجوس ولولا وجود القوى الكبرى تدافع معهم وتساعدهم لا يستطيعون الوقوف في مواجهة أهل التوحيد اهل السنة
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  24. 59
    21 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    ابوالحمزة

    سوف يأتي يوم ينتقم المظلوم من الظالم
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  25. 58
    21 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    حيدر حيدر

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 57
    21 أكتوبر, 2016 , 19:06 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 56
    21 أكتوبر, 2016 , 19:03 م
    عدد التعليقات:5689

    الرحااال

    الدواعش فعلوها واكلوا من لحم البشر ..فهم يتشبهون بامهم ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  28. 55
    21 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    الحشد المجوسي أحذية ايران أكلوا لحم امام سني ما يفعل ذلك الا الكلاب رغم أن الكلاب أفضل من المجوس وتكرم الكلاب عن المجوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 54
    21 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    على ما في داعش من تشدد لا نقره لكن الحشد المجوسي أشد وحشية وجرائم حتى بلغ بهم أن أكلوا لحم إمام سني هذا لم تفعلوه داعش على وحشيتها
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  30. 53
    21 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    مطرقة جهنم

    ارهاب ايراني بتوجيهات امريكية ارهابية لتمزيق الشرق الاوسط
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  31. 52
    21 أكتوبر, 2016 , 18:58 م
    عدد التعليقات:5689

    الرحااال

    الدواعش قطعوا الايادي..نحروا الرقاب..احرقوا البشر..من يتعاطف معهم فل يذهب اليهم ليساندهم..الشياطين لا تلين قلوبها الا ل شياطين مثلها
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  32. 51
    21 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    لعن الله كل نطفة رافضية صفوية مجوسية ولعن الله من يدافع عنهم ويتعاطف معهم يا رخال يا خنبقة الولد معتقل ويضرب وتقول لا يوجد تعذيب !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 50
    21 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    كل مجوسي للنار وكل تابع لخامئني لجهنم صح كذا ****

    ي******داعش النجس قصدك خامئني يسمى كل سني داعشي لعنه الله على خامئني الخنيث
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 49
    21 أكتوبر, 2016 , 18:56 م
    عدد التعليقات:5689

    الرحااال

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  35. 48
    21 أكتوبر, 2016 , 18:54 م
    عدد التعليقات:5689

    الرحااال

    لايوجد تعذيب في التسجيل..لكن نتمنى ان لايعاملوه كما يعاملوه الدواعش
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  36. 47
    21 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    الجيوش والحشود والمليشيات الشيعية هي خادمة مطيعة للعدو الصهيوني المجوسي
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  37. 46
    21 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    ظامي اليل

    لعنة الله عليكم يا جبناء يازني المجوس النجوس.مالقيتم الاهذا الطفل .تستأسدون عليه.يابغال..ياناس ياعالم.الى متى يترك اهل السنه في العراق.لزني المجوس.بس.
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  38. 45
    21 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    الطفل عراقي سني من المواصل يعذب على يد عباد خامئني الفئران

    مجوس يامجوس يجي يوم ***بعينك يامجوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 44
    21 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    هذا طفل بريء نازح لاذنب له ياكلاب قاسم سليماني الأرهابي والخميني الهالك القذر
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  40. 43
    21 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    أحمد

    حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 42
    21 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    عليوم

    لايهمك ايها الصغير المستضيف سينالون عقابهم ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 41
    21 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    دروجبا

    خنبوقه ما رأيك ***** طفل لايملك قوه ضعيف مسكين يعذبونه حسبي الله عليكم الله يحرق قلوبكم وينتقم منكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 40
    21 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    عليوم

    اللهم عليك بكل شيعي قذر .يريدون نشر الشذوذ والفجور والجنس والقتل باسم الاسلام اللهم العنهم والعن ربيبتهم داعش واقلامهم وكل سطر كذب وخط ضد بلاد الحرمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 39
    21 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    سبحو الله

    سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 38
    21 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    هههههه هد من روعك****

    الخبث يمشي بدمه النجس
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  46. 37
    21 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 36
    21 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    الشيعة الروافض هم ومعتقدهم بذرة وشجرة خبيثة فاسدة يجب قطع عروقها النجسهـ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 35
    21 أكتوبر, 2016 , 18:42 م

    عليوم

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 34
    21 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    خلدون

    قلنالكم قذاره رجولتهم على الطفال وتعذيبهم كلهم شواذ جنسيا ما في رجل واحد في العراق الرجال راحت وما بقي الا اقزام الشيعه
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  50. 33
    21 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    يا أمة العرب شيئاً من الغضب

    الشيعة الرافضة للحق لا أمان لهم ولا عهد أنذال خونه حاقدين على المسلمين أهل الحق
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  51. 32
    21 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    يا أمة العرب شيئاً من الغضب

    يجب على المنظمات الدولية التحقيق والتحرك وإدانة فعل هذا الحشد الشيعي الأرهابي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  52. 31
    21 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    الدروب سالكة

    قد قتلوا هذا الطفل في فديوا لاحق بطلاق النار 🔫عليه الله يرحمه يقطع القلب وجهه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 30
    21 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    محمد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 29
    21 أكتوبر, 2016 , 18:33 م

    علي

    ياقلم الحقيقه قاتلك الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 28
    21 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    يا أمة العرب شيء من الغضب

    شيعة الخميني سيستاني المجرمين الخبثاء يتحالفون مع الأعداء لقتل المؤمنين الأبرياء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 27
    21 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    هكذا هم جماعة ****ايران ووليه السفيه جبناء وحيلتهم على الاطفال والنساء والاستعانة بأمريكا لقتل اهل السنة والجماعة بأمر من دجالهم المجوسي في طهران
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  57. 26
    21 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    يا أمة العرب شيء من الغضب

    أتمنى توحيد الصفوف وقطع هذا الورم السرطاني الشيعي الخبيث الرافضي المجرم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  58. 25
    21 أكتوبر, 2016 , 18:27 م

    يا أمة العرب شيء من الغضب

    أكثر منتسبي الحشدالشعبي الشيعي القذر هم عصابة مجرمه حاقده تعذب وتقتل الأبرياء
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  59. 24
    21 أكتوبر, 2016 , 18:27 م
    عدد التعليقات:4394

    بدور

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 23
    21 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    محمد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 22
    21 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    واقع

    هذا جيش الدجال والدور جاي على بقية السنه مو بالعراق وبس .. ولكن بما يجاور العراق . وستبكون دم ندم على هذا التطبيل والتهليل للجحوش الشيعيه وعباد النار
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  62. 21
    21 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 20
    21 أكتوبر, 2016 , 18:22 م
    عدد التعليقات:14719

    قلم الحقيقه

    كل داعشي للنار وكل أخواني للنار .الأول ارهابي والثاني خائن. حكمهم أنه قتلة مأجورين يجب سجنهم أو قتلهم في الدنيا والآخرة ينتظرهم عذاب أليم.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  64. 19
    21 أكتوبر, 2016 , 18:20 م
    عدد التعليقات:14719

    قلم الحقيقه

    ابادة الدواعش واجب شرعي كل من يقتل داعشي فهو مأجور وقتيله للنار وكل من يستشهد على أيدي الدواعش للجنة وقاتله في النار.
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  65. 18
    21 أكتوبر, 2016 , 18:19 م
    عدد التعليقات:10969

    إنسان منصف

    أتمنى ,,,تقانوا,,,بين البشمركه,,,وبين الحشد النجس,,,في التعامل ,,,مع المعتقليت,,,,فرق شاسع,,,,الحشد النجس,,,مجرمين كلاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 17
    21 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    الف مبروووووووووووك تحرير كركوررررررك من البشمرطه عباد النار والصليب
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  67. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 18:17 م
    عدد التعليقات:10969

    إنسان منصف

    هذا ,,,طفل,,,كان الواجب ,,,التحقيق ,,,معه,,,,بطريقه ,,,أفضل,,,لأنكم ,,,بهذه الطريقه,,,تساويتم مع الدواعش,,,فلافرق
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  68. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 18:17 م
    عدد التعليقات:5487

    المنتصر بالله

    كل مايجري في العراق هو نتائج المؤامرات التي أدت إلى دخول أمريكا العراق وهو إغراق السوق في النفط لتدمير اقتصاد العراق بعد خروجه من حرب المجوس واليهود
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  69. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 18:16 م
    عدد التعليقات:14719

    قلم الحقيقه

    يجب القضاء على الدواعش كلاب البغدادي صغارهم قبل كبارهم أطفالهم قبل شيبانهم.لايجب رحمتهم ولا التسامح معهم ولامحاكمتهم اعدام فوري اطلاق رصاص على رؤوسهم.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  70. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 18:15 م
    عدد التعليقات:10969

    إنسان منصف

    كل هذه المشاهد ,,,تصب ,,,في صالح ,,الدواعش,,,,تجعل ,,,أهل الموصل المعتدلين,,,ينظمون للدواعش
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  71. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    هذا غيض من فيض من مايلاقيه اهل السنه في العراق على يد الرافضه احفاد المجوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  72. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 18:12 م

    يا أمة العرب شيء من الغضب

    أنظروا ياعرب يامسلمين يامؤمنين ماذا يفعل هذا الحشد الشعبي الشيعي الأرهابي
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  73. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 18:12 م
    عدد التعليقات:5487

    المنتصر بالله

    هؤلاء هم كلاب المجوس أذناب إيران وذنبهم في رقاب من تآمر على صدام حسين وأدخل الأمريكان العراق في 2003 كل شخص قتل وشرد وعذب واغتصب معلق في رقاب........?
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 18:11 م
    عدد التعليقات:14719

    قلم الحقيقه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  75. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    مشكلتنا

    حنا لا نفزع ولا نسكت ، الحشد 98% من أبناء العراق سنه وشيعة ، لذلك نتمنى تجنب إذكاء الطائفية في العراق .
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  76. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    مفتاح علبة قشطه

    حسبي الله عليكم من مجوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  77. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    احمد

    روافض مشركين حقدهم دفين على كل مسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  78. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 18:05 م
    عدد التعليقات:2223

    توووووونسية

    اللهم دمر إيران أنها سبب بلاء الأمة اللهم أهلكها وشتتهم اللهم انصر أخوة لنا لا حول ولاقوة لهم في الموصل استفردو بهم كلاب المجوس عملا من شيعة العرب خون
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  79. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 18:04 م

    بدران

    في بداية الحرب داعش كانت تبث فديوهات لشيعة يقطع رقابهم ويحفرون قبورهم بأنفسم والان الشيعة يبثون فديوهات لتعذيب سنة طائفية قذرة .
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  80. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 18:01 م
    عدد التعليقات:2223

    توووووونسية

    حسبنا الله ونعم الوكيل في قلوبهم حقد توارثوه حيل بعد جيل ضد السنة والله لن تفلحو يا كلاب ايران لن تهنئو بالعراق وسوريا واليمن اسود السنة لكم بالمرصاد
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  81. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    مشعل العتيبي

    يافيهم حقد دفيين اللهم دمر الحشد الشعبي وفرق شملهم يارب العالمين
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  82. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    أبو بنيان

    ليس غريب على الحشد الصفوي التعذيب فهم اكلة لحوم البشر لهم مقاطع فيديو يأكلون البشر
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