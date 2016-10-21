صحيفة المرصد: أظهر فيديو ميليشيات الحشد على أطراف الموصل تقوم بتعذيب أحد الأطفال لانتزاع اعترافات منه. يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه هذه الفصائل لدخول محافظة نينوى من محورين على الرغم من تأكيدات رسمية سابقة أنها لن تدخل المدينة. فقد كشفت مصادر مقربة من ميليشيات الحشد الشعبي خطة انتشارها حول الموصل، ما قد يضاعف المخاوف من ارتكابها انتهاكات جديدة. وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الحشد انطلقت من منطقة 600 شمال بيجي في محافظة صلاح الدين، واستقرت جنوب قاعدة القيارة الجوية، جنوب محافظة نينوى بمسافة 6 كيلومترات.
بالفيديو: الحشد الشعبي يعذب طفلاً نازحاً من الموصل
صحيفة المرصد: أظهر فيديو ميليشيات الحشد على أطراف الموصل تقوم بتعذيب أحد الأطفال لانتزاع اعترافات منه. يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه هذه الفصائل لدخول محافظة نينوى من محورين على الرغم من تأكيدات رسمية سابقة أنها لن تدخل المدينة. فقد كشفت مصادر مقربة من ميليشيات الحشد الشعبي خطة انتشارها حول الموصل، ما قد يضاعف المخاوف من ارتكابها انتهاكات جديدة. وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الحشد انطلقت من منطقة 600 شمال بيجي في محافظة صلاح الدين، واستقرت جنوب قاعدة القيارة الجوية، جنوب محافظة نينوى بمسافة 6 كيلومترات.
تعليقات ( 82 )
عدد التعليقات:5689
الرحااالالدواعش + الحشد الشعبي الايراني = دميه متلوثه بافكار اسيادهم المتلوثين..كلهم شياطين فلماذا البكاء ع هذا او ذاك
محمدالجعيدوالله اليهود يعيال الكلب ماسوو زيكم . اخ كان داعس عليكم صدام . حسبي الله عليكم
ياما تحت العمائم قمائملعن الله العمامه الخمينيه ومن شايعها فقد شردت الاطفال وقتلتهم واستولت على اموال الناس بالباطل هدمو المساجد وقتلوا العباد .لعنك الله ياالخميني المجوسي
عدد التعليقات:5689
الرحااالكتبهم المتطرفه التي اتهمت رسول الله ب سبى النساء..واتهمته ايضا ان قال يحرق بيوت من يصلى فيها..ابتلاهم الله بكره البشر لهم..هم ومن يتعاطفون معهم
حسبنا الله ونعم الوكيللن ننسى أفعالكم ياكلاب المجرم قاسم سليماني وسنأثر لكل بريء قتلتوه وعذبتوه
حسبنا الله ونعم الوكيلعيب عليك يالرحااال *****
ياما تحت العمائم قمائمالخامنئي والسكستاني ابن القرعة قذاره العصر نشروا الفساد والشذوذ والاجرام وكل عمل خبيث اجازوه بفتواهم وافعالهم الغير اخلاقيه ولا تنتمي للجنس البشري
aliلعنت الله على كل شيعي على وجه الأرض خلاص الى متى المجاملات الكذابة كلهم زي بعض لا تقول ان فيه واحد يختلف عن الثاني هم يتمسكون بعقيدتهم الوسخه
عدد التعليقات:5689
الرحااالالدواعش وماتحمله كتبهم من تطرف من اسيادهم ..حللوا حرق البشر..وقتل الاطفال وسبى النساء،لهذا كان لابد من الله ان يبلاهم ب شياطين مثلهم وهم الحشد المتطرف
؟؟؟المجرمين الشيعة المشرككيين أوغاد كلاب لا أب لهم يقتلون الأبرياء بالدريل وبدم بارد
ياما تحت العمائم قمائم**الصحابه رضوان الله عليهم لن تصل اليهم ولا الى مد احدهم ولا الى شراك نعل احد وعقاب الله نراه فيكم كل يوم تجلدون انفسكم وتلطمون وتطبرون لعن الله الخمي
حجر اسودأنا بعد ماشفت جرائم ومجازر المجوس النجوس حجوش الشيعه وعباد النار البشمرطه ... غيرت رأيي نهائياً في ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بعد أن كنت أكرههم لحد العمى ...
ياما تحت العمائم قمائمرجولتهم على اطفال . هكذا هم الروافض ليس فيهم شجاعة المواجهه اتخذوا من داعش ستار لقتل الاطفال .. لعن الله قبر الخميني
عدد التعليقات:5689
الرحااالمخالف للنشر
ياما تحت العمائم قمائمالروافضيه المجوسيه دين اللعين الخميني شر يجب اجتثاثه وطمره في التراب فقد اساء للاسلام
ياما تحت العمائم قمائمالرحااااال قلم يسطر ما يملي عليه المعممون ********
خلدونمخالف للنشر
قاهر المجوسخونة الاوطان يكذبون يخونون يغدرون شاذون جنسيا واخلاقيا يعبدون الجنس والمت.عه يتّكلون على سيدتهم ايران . ونحن توكلنا على الله
صنيتان الحزين على قرضة العقاريأتمنى أن يبيد بعضهم بعضا الدواعش والحشد المجوسي ويخرج الله أهل الموصل السنة منها سالمين
صنيتان الحزين على قرضة العقاريرحم الله صدام حسين كان المجوسي لا يقف أمامه الا بحفاظة بامبرز ولم يكن لهم صوت ولعن الله أمريكا التي أعانت المجوس
قاهر المجوسخونه الحسين الروافض لا عهد ولا امان لهم ومالهم عقارب ما علاجها الا الشب شب
قاهر المجوسالروافض خونة الحسين ومن قتله غدرو به وقتلوا ال بيت الرسول وشتمو عرضه .. الخونه لا يستطيعون حذف التاريخ البغيض الذي سطروه باخلاقهم النجسه
صنيتان الحزين على قرضة العقاريأجبن عباد الله هم الرافضة المجوس ولولا وجود القوى الكبرى تدافع معهم وتساعدهم لا يستطيعون الوقوف في مواجهة أهل التوحيد اهل السنة
ابوالحمزةسوف يأتي يوم ينتقم المظلوم من الظالم
حيدر حيدرحسبنا الله ونعم الوكيل
صنيتان الحزين على قرضة العقاريمخالف للنشر
عدد التعليقات:5689
الرحااالالدواعش فعلوها واكلوا من لحم البشر ..فهم يتشبهون بامهم ***
صنيتان الحزين على قرضة العقاريالحشد المجوسي أحذية ايران أكلوا لحم امام سني ما يفعل ذلك الا الكلاب رغم أن الكلاب أفضل من المجوس وتكرم الكلاب عن المجوس
صنيتان الحزين على قرضة العقاريعلى ما في داعش من تشدد لا نقره لكن الحشد المجوسي أشد وحشية وجرائم حتى بلغ بهم أن أكلوا لحم إمام سني هذا لم تفعلوه داعش على وحشيتها
مطرقة جهنمارهاب ايراني بتوجيهات امريكية ارهابية لتمزيق الشرق الاوسط
عدد التعليقات:5689
الرحااالالدواعش قطعوا الايادي..نحروا الرقاب..احرقوا البشر..من يتعاطف معهم فل يذهب اليهم ليساندهم..الشياطين لا تلين قلوبها الا ل شياطين مثلها
صنيتان الحزين على قرضة العقاريلعن الله كل نطفة رافضية صفوية مجوسية ولعن الله من يدافع عنهم ويتعاطف معهم يا رخال يا خنبقة الولد معتقل ويضرب وتقول لا يوجد تعذيب !
كل مجوسي للنار وكل تابع لخامئني لجهنم صح كذا ****ي******داعش النجس قصدك خامئني يسمى كل سني داعشي لعنه الله على خامئني الخنيث
عدد التعليقات:5689
الرحااالمخالف للنشر
عدد التعليقات:5689
الرحاااللايوجد تعذيب في التسجيل..لكن نتمنى ان لايعاملوه كما يعاملوه الدواعش
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹الجيوش والحشود والمليشيات الشيعية هي خادمة مطيعة للعدو الصهيوني المجوسي
ظامي اليللعنة الله عليكم يا جبناء يازني المجوس النجوس.مالقيتم الاهذا الطفل .تستأسدون عليه.يابغال..ياناس ياعالم.الى متى يترك اهل السنه في العراق.لزني المجوس.بس.
الطفل عراقي سني من المواصل يعذب على يد عباد خامئني الفئرانمجوس يامجوس يجي يوم ***بعينك يامجوس
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹هذا طفل بريء نازح لاذنب له ياكلاب قاسم سليماني الأرهابي والخميني الهالك القذر
أحمدحسبي الله ونعم الوكيل
عليوملايهمك ايها الصغير المستضيف سينالون عقابهم ..
دروجباخنبوقه ما رأيك ***** طفل لايملك قوه ضعيف مسكين يعذبونه حسبي الله عليكم الله يحرق قلوبكم وينتقم منكم
عليوماللهم عليك بكل شيعي قذر .يريدون نشر الشذوذ والفجور والجنس والقتل باسم الاسلام اللهم العنهم والعن ربيبتهم داعش واقلامهم وكل سطر كذب وخط ضد بلاد الحرمين
سبحو اللهسبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم
هههههه هد من روعك****الخبث يمشي بدمه النجس
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹الشيعة الروافض هم ومعتقدهم بذرة وشجرة خبيثة فاسدة يجب قطع عروقها النجسهـ
عليوممخالف للنشر
خلدونقلنالكم قذاره رجولتهم على الطفال وتعذيبهم كلهم شواذ جنسيا ما في رجل واحد في العراق الرجال راحت وما بقي الا اقزام الشيعه
يا أمة العرب شيئاً من الغضبالشيعة الرافضة للحق لا أمان لهم ولا عهد أنذال خونه حاقدين على المسلمين أهل الحق
يا أمة العرب شيئاً من الغضبيجب على المنظمات الدولية التحقيق والتحرك وإدانة فعل هذا الحشد الشيعي الأرهابي
الدروب سالكةقد قتلوا هذا الطفل في فديوا لاحق بطلاق النار 🔫عليه الله يرحمه يقطع القلب وجهه
محمدمخالف للنشر
عليياقلم الحقيقه قاتلك الله
يا أمة العرب شيء من الغضبشيعة الخميني سيستاني المجرمين الخبثاء يتحالفون مع الأعداء لقتل المؤمنين الأبرياء
يا أمة العرب شيء من الغضبأتمنى توحيد الصفوف وقطع هذا الورم السرطاني الشيعي الخبيث الرافضي المجرم
يا أمة العرب شيء من الغضبأكثر منتسبي الحشدالشعبي الشيعي القذر هم عصابة مجرمه حاقده تعذب وتقتل الأبرياء
عدد التعليقات:4394
بدورحسبنا الله ونعم الوكيل
محمدمخالف للنشر
واقعهذا جيش الدجال والدور جاي على بقية السنه مو بالعراق وبس .. ولكن بما يجاور العراق . وستبكون دم ندم على هذا التطبيل والتهليل للجحوش الشيعيه وعباد النار
عدد التعليقات:14719
قلم الحقيقهكل داعشي للنار وكل أخواني للنار .الأول ارهابي والثاني خائن. حكمهم أنه قتلة مأجورين يجب سجنهم أو قتلهم في الدنيا والآخرة ينتظرهم عذاب أليم.
عدد التعليقات:14719
قلم الحقيقهابادة الدواعش واجب شرعي كل من يقتل داعشي فهو مأجور وقتيله للنار وكل من يستشهد على أيدي الدواعش للجنة وقاتله في النار.
عدد التعليقات:10969
إنسان منصفأتمنى ,,,تقانوا,,,بين البشمركه,,,وبين الحشد النجس,,,في التعامل ,,,مع المعتقليت,,,,فرق شاسع,,,,الحشد النجس,,,مجرمين كلاب
عدد التعليقات:10969
إنسان منصفهذا ,,,طفل,,,كان الواجب ,,,التحقيق ,,,معه,,,,بطريقه ,,,أفضل,,,لأنكم ,,,بهذه الطريقه,,,تساويتم مع الدواعش,,,فلافرق
عدد التعليقات:5487
المنتصر باللهكل مايجري في العراق هو نتائج المؤامرات التي أدت إلى دخول أمريكا العراق وهو إغراق السوق في النفط لتدمير اقتصاد العراق بعد خروجه من حرب المجوس واليهود
عدد التعليقات:14719
قلم الحقيقهيجب القضاء على الدواعش كلاب البغدادي صغارهم قبل كبارهم أطفالهم قبل شيبانهم.لايجب رحمتهم ولا التسامح معهم ولامحاكمتهم اعدام فوري اطلاق رصاص على رؤوسهم.
عدد التعليقات:10969
إنسان منصفكل هذه المشاهد ,,,تصب ,,,في صالح ,,الدواعش,,,,تجعل ,,,أهل الموصل المعتدلين,,,ينظمون للدواعش
يا أمة العرب شيء من الغضبأنظروا ياعرب يامسلمين يامؤمنين ماذا يفعل هذا الحشد الشعبي الشيعي الأرهابي
عدد التعليقات:5487
المنتصر باللههؤلاء هم كلاب المجوس أذناب إيران وذنبهم في رقاب من تآمر على صدام حسين وأدخل الأمريكان العراق في 2003 كل شخص قتل وشرد وعذب واغتصب معلق في رقاب........?
عدد التعليقات:14719
قلم الحقيقهمخالف للنشر
مشكلتناحنا لا نفزع ولا نسكت ، الحشد 98% من أبناء العراق سنه وشيعة ، لذلك نتمنى تجنب إذكاء الطائفية في العراق .
مفتاح علبة قشطهحسبي الله عليكم من مجوس
احمدروافض مشركين حقدهم دفين على كل مسلم
عدد التعليقات:2223
توووووونسيةاللهم دمر إيران أنها سبب بلاء الأمة اللهم أهلكها وشتتهم اللهم انصر أخوة لنا لا حول ولاقوة لهم في الموصل استفردو بهم كلاب المجوس عملا من شيعة العرب خون
بدرانفي بداية الحرب داعش كانت تبث فديوهات لشيعة يقطع رقابهم ويحفرون قبورهم بأنفسم والان الشيعة يبثون فديوهات لتعذيب سنة طائفية قذرة .
عدد التعليقات:2223
توووووونسيةحسبنا الله ونعم الوكيل في قلوبهم حقد توارثوه حيل بعد جيل ضد السنة والله لن تفلحو يا كلاب ايران لن تهنئو بالعراق وسوريا واليمن اسود السنة لكم بالمرصاد
مشعل العتيبييافيهم حقد دفيين اللهم دمر الحشد الشعبي وفرق شملهم يارب العالمين
أبو بنيانليس غريب على الحشد الصفوي التعذيب فهم اكلة لحوم البشر لهم مقاطع فيديو يأكلون البشر