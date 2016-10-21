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كيف تعامل قاضي مع شكوى عامل آسيوي ضد مراجع شتمه داخل محكمة التنفيذ بالرياض!

21 أكتوبر, 2016 , 18:40 م
كيف تعامل قاضي مع شكوى عامل آسيوي ضد مراجع شتمه داخل محكمة التنفيذ بالرياض!
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صحيفة المرصد: أمر رئيس محكمة التنفيذ بالرياض بحبس أحد المراجعين يوم أمس الخميس، وذلك لتطاوله على عامل محكمة بألفاظ غير لائقة.

وتم استدعاء المراجع، وفقا لموقع “سبق”، وحبس المراجع ليتم توقيفه على الفور من قبل رجال الشرطة.

وقالت مصادر إن “العامل وهو من جنسية شرق آسيوية تقدم بشكوى لرئيس المحكمة متهماً المراجع بسبه”.

وأضافت أن المراجع شفع له عدد من المراجعين أمام القاضي، واعتذر للعامل وقبل رأسه إلى أن قبل بالاعتذار، فتنازل العامل عن الشكوى، وعندها قرر القاضي إخلاء سبيل المراجع.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    الى ت 13

    ابن وطنك هو الي بيبقا لك اما العامل سيغادر غير ماسوف عليه ابن وطنك هو درع جنبك ومنهم من هم على حدود الوطن يضحي بروحة من اجل ان تنام انت والعامل
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  2. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    ساري

    انتم من جعلتو الاجنبي لايضرب للمواطن او للقوانين في هذا البلد اي حساب ابن بلدك تهينه بهذا الشكل عشان عامل عندك .......
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  3. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    الى مصالح

    ان تتكلم عن قاضي هل تعلم معنى قاضي هل سيظلم احد من اجل شاهي وقهوة وكأنه ********
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  4. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 19:28 م

    ممتاز

    تحية للقضاء السعودي وهذا دليل انها دولة باقية وعامرة دام قضائها عادل وقوي
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  5. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    مصالح

    عشان العامل يشتغل عنده يعني افهموها بقا ... يعني اهان السعودي عشان عامله
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  6. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 19:24 م

    ممتاز

    عند ما تقف امام قاضي عادل انسى من تكون او ابن من او كم رصيدك من المال إنّ العدل واجب لكل أحد على كل أحدفي كل حال
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  7. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    مصالح

    عشان الشاهي والقهوه الي يجيبها العامل له تعامل مع المواطن وكأنه عدو الله المستعان لو في بلد العاامل كان شرشحو السعودي
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  8. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    ممتاز

    هذا قاضي ياعزيزي له شخصيته الإعتبارية ومكانته وحصانته ولا يفرق ان كنت مواطن او اسيوي قبيلي او غير قبيلي منفوخ او مفشوس تاجر او فقير هذا العدل المطلق
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  9. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 19:15 م

    ابونايف

    أمر رئيس محكمة التنفيذ بالرياض بحبس أحد المراجعين يوم أمس الخميس، لتطاوله على عمال المحكمة بألفاظ غير لائقة. اها العامل يعمل بالمحكمة جايز كل شي
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  10. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    واضح

    مابقى الا اعتذر لاجنبي في ديرتي هم سبب كل المشاكل
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  11. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    ابو مشعلاني،،،،،

    مشكلتنا التعالي على الوافدين ولو ان بعضهم يعلك
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  12. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    عبدالله الجهني

    لسانك حصانك ان صنتة صانك وان هنتة هانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  13. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    السؤال ويش سبب السب

    ويش دخل الجنسية شرق آسيوية عند القاضي ، أنا متاكد من المراجع انه اعتذر عشان يخلص مراجعاته. ورنا ورنا هذولا الوافدين حتى في المحكمة،، الله يخارجنا .
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  14. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  15. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    متي أستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً. رضي الله عنك وحشرنا معك يا صاحب نبي الله محمد عمر بن الخطاب وكافة الصحابة رضي الله عنهم
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