كيف تعامل قاضي مع شكوى عامل آسيوي ضد مراجع شتمه داخل محكمة التنفيذ بالرياض!

صحيفة المرصد: أمر رئيس محكمة التنفيذ بالرياض بحبس أحد المراجعين يوم أمس الخميس، وذلك لتطاوله على عامل محكمة بألفاظ غير لائقة.

وتم استدعاء المراجع، وفقا لموقع “سبق”، وحبس المراجع ليتم توقيفه على الفور من قبل رجال الشرطة.

وقالت مصادر إن “العامل وهو من جنسية شرق آسيوية تقدم بشكوى لرئيس المحكمة متهماً المراجع بسبه”.

وأضافت أن المراجع شفع له عدد من المراجعين أمام القاضي، واعتذر للعامل وقبل رأسه إلى أن قبل بالاعتذار، فتنازل العامل عن الشكوى، وعندها قرر القاضي إخلاء سبيل المراجع.