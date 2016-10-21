كيف تعامل قاضي مع شكوى عامل آسيوي ضد مراجع شتمه داخل محكمة التنفيذ بالرياض!

صحيفة المرصد: أمر رئيس محكمة التنفيذ بالرياض بحبس أحد المراجعين يوم أمس الخميس، وذلك لتطاوله على عامل محكمة بألفاظ غير لائقة.
وتم استدعاء المراجع، وفقا لموقع “سبق”، وحبس المراجع ليتم توقيفه على الفور من قبل رجال الشرطة.
وقالت مصادر إن “العامل وهو من جنسية شرق آسيوية تقدم بشكوى لرئيس المحكمة متهماً المراجع بسبه”.
وأضافت أن المراجع شفع له عدد من المراجعين أمام القاضي، واعتذر للعامل وقبل رأسه إلى أن قبل بالاعتذار، فتنازل العامل عن الشكوى، وعندها قرر القاضي إخلاء سبيل المراجع.
تعليقات ( 15 )
الى ت 13ابن وطنك هو الي بيبقا لك اما العامل سيغادر غير ماسوف عليه ابن وطنك هو درع جنبك ومنهم من هم على حدود الوطن يضحي بروحة من اجل ان تنام انت والعامل
ساريانتم من جعلتو الاجنبي لايضرب للمواطن او للقوانين في هذا البلد اي حساب ابن بلدك تهينه بهذا الشكل عشان عامل عندك .......
الى مصالحان تتكلم عن قاضي هل تعلم معنى قاضي هل سيظلم احد من اجل شاهي وقهوة وكأنه ********
ممتازتحية للقضاء السعودي وهذا دليل انها دولة باقية وعامرة دام قضائها عادل وقوي
مصالحعشان العامل يشتغل عنده يعني افهموها بقا ... يعني اهان السعودي عشان عامله
ممتازعند ما تقف امام قاضي عادل انسى من تكون او ابن من او كم رصيدك من المال إنّ العدل واجب لكل أحد على كل أحدفي كل حال
مصالحعشان الشاهي والقهوه الي يجيبها العامل له تعامل مع المواطن وكأنه عدو الله المستعان لو في بلد العاامل كان شرشحو السعودي
ممتازهذا قاضي ياعزيزي له شخصيته الإعتبارية ومكانته وحصانته ولا يفرق ان كنت مواطن او اسيوي قبيلي او غير قبيلي منفوخ او مفشوس تاجر او فقير هذا العدل المطلق
ابونايفأمر رئيس محكمة التنفيذ بالرياض بحبس أحد المراجعين يوم أمس الخميس، لتطاوله على عمال المحكمة بألفاظ غير لائقة. اها العامل يعمل بالمحكمة جايز كل شي
واضحمابقى الا اعتذر لاجنبي في ديرتي هم سبب كل المشاكل
ابو مشعلاني،،،،،مشكلتنا التعالي على الوافدين ولو ان بعضهم يعلك
عبدالله الجهنيلسانك حصانك ان صنتة صانك وان هنتة هانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
السؤال ويش سبب السبويش دخل الجنسية شرق آسيوية عند القاضي ، أنا متاكد من المراجع انه اعتذر عشان يخلص مراجعاته. ورنا ورنا هذولا الوافدين حتى في المحكمة،، الله يخارجنا .
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم