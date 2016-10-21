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المرور يكشف تفاصيل جديدة عن سائق تسبب بحادث تصادم وانقلاب سيارته على الطريق الدائري بالرياض-فيديو

21 أكتوبر, 2016 , 19:00 م
المرور يكشف تفاصيل جديدة عن سائق تسبب بحادث تصادم وانقلاب سيارته على الطريق الدائري بالرياض-فيديو
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صحيفة المرصد : كشف مرور الرياض تفاصيل جديدة عن الحادث المروري الذي وقع بين ثلاث سيارات وتم تداول فيديو للحظة وقوعه أن المتسبب في الحادث شاب يبلغ من العمر ٢٢ عاماً يعاني من صرع و دوخة.

وأضاف مرور الرياض قائلاً: “الحادث مروري عادي، وقع عند الساعة 1:30 من مساء يوم الأربعاء على الدائري الشمالي بداية ميدان مخرج ٤ باتجاه الشرق و تم نقل المصاب للمستشفى، وغادر المستشفى بعد فترة قصيرة بقرار الأطباء؛ لكونه لم يتعرض لأي إصابات سوى حالة صرع ودوخة تَعَرّض لها عند وقوع الحادث”.

وقام متداولو الفيديو خلال الساعات الماضية بتفسير الحادث بتحليلات و تفسيرات غير صحيحة.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    ؟؟؟

    كأني سامع بالمرور ؟ آه عرفته هذا واحد قديم أثري مختفي من زمان عن الشوارع !!
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  2. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    زائر المرصد

    المفروض ما يسوق.لأن هذا خطر عليه.وعلى الآخرين.
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  3. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    شنب07

    واضح ان عنده مشكلة غير الجوال لانه صدم المره الاولى بالرصيف ولا وقف وشاف ويش صار كمل ومشى وسوى الحادث واضحة الله يشفيه ويعافيه .. ويعوضهم خير
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  4. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    غريب

    الله يشفيه ولا يبلانا
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  5. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    متابع عن بعد

    الله يشافيه ويعافيه.. المعلقين الذين أساؤوا الظن في هذا الحادث عليهم البحث عن السائق وزيارته والتسامح منه...
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  6. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  7. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    ابو مشعلاني،،،،،

    الله يشافية و يعافية، انا قلت شكله ملتهي بالجوال.
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