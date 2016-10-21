المرور يكشف تفاصيل جديدة عن سائق تسبب بحادث تصادم وانقلاب سيارته على الطريق الدائري بالرياض-فيديو

صحيفة المرصد : كشف مرور الرياض تفاصيل جديدة عن الحادث المروري الذي وقع بين ثلاث سيارات وتم تداول فيديو للحظة وقوعه أن المتسبب في الحادث شاب يبلغ من العمر ٢٢ عاماً يعاني من صرع و دوخة.
وأضاف مرور الرياض قائلاً: “الحادث مروري عادي، وقع عند الساعة 1:30 من مساء يوم الأربعاء على الدائري الشمالي بداية ميدان مخرج ٤ باتجاه الشرق و تم نقل المصاب للمستشفى، وغادر المستشفى بعد فترة قصيرة بقرار الأطباء؛ لكونه لم يتعرض لأي إصابات سوى حالة صرع ودوخة تَعَرّض لها عند وقوع الحادث”.
وقام متداولو الفيديو خلال الساعات الماضية بتفسير الحادث بتحليلات و تفسيرات غير صحيحة.
تعليقات ( 7 )
؟؟؟كأني سامع بالمرور ؟ آه عرفته هذا واحد قديم أثري مختفي من زمان عن الشوارع !!
زائر المرصدالمفروض ما يسوق.لأن هذا خطر عليه.وعلى الآخرين.
شنب07واضح ان عنده مشكلة غير الجوال لانه صدم المره الاولى بالرصيف ولا وقف وشاف ويش صار كمل ومشى وسوى الحادث واضحة الله يشفيه ويعافيه .. ويعوضهم خير
غريبالله يشفيه ولا يبلانا
متابع عن بعدالله يشافيه ويعافيه.. المعلقين الذين أساؤوا الظن في هذا الحادث عليهم البحث عن السائق وزيارته والتسامح منه...
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
ابو مشعلاني،،،،،الله يشافية و يعافية، انا قلت شكله ملتهي بالجوال.