تعرَّف على آخر تطورات صورة ” خامنئي ” في مصر !

صحيفة المرصد:أزالت السلطات المصرية صورة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي، والتي كانت موجودة بطريق المحور ضمن حملة إعلانية تقوم بها فضائية “الغد العربي”، وأثارت جدلا واسعًا داخل مصر والدول العربية ، بحسب مصادر لـ”العربية نت”.

وأوضح الإعلامي عبداللطيف المناوي، رئيس فضائية الغد، أنه بالفعل تم إزالة صورة خامنئي وصورة أردوغان من الصور الخاصة بالحملة الدعائية التي تقوم بها القناة لأحد برامجها.

وأوضح المناوي في بيان صحافي أن “القناة كانت تهدف من وراء هذه الصور توضيح الأطماع الإيرانية في الخليج، مضيفاً أنه تم التفاهم حول الأمر وإزالة الصور وانتهت المشكلة”.

على الجانب الأخر قالت مصادر مسؤولة أن الأزهر أبدى استياء شديد لنشر فضائية “الغد” صورة لمرشد إيران على إعلاناتها بطريق المحور المتجه نحو مدينة 6 أكتوبر.

بينما قال إعلاميون بالقناة إن “التصميم الخاص بالإعلانات أسيء فهمه، وإن إزالة اللافتات كان ضرورياً لإزالة أي سوء فهم أو التباس غير مقصود خاصة أن القناة تعبر عن الطموحات والآمال العربية، وتقف في خندق الدفاع عن المصالح العربية وتعارض بشدة الأطماع والتدخلات الإيرانية في العالم العربي والخليج”- على حد تعبيرهم.