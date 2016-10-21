تعرَّف على آخر تطورات صورة ” خامنئي ” في مصر !

صحيفة المرصد:أزالت السلطات المصرية صورة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي، والتي كانت موجودة بطريق المحور ضمن حملة إعلانية تقوم بها فضائية “الغد العربي”، وأثارت جدلا واسعًا داخل مصر والدول العربية ، بحسب مصادر لـ”العربية نت”.
وأوضح الإعلامي عبداللطيف المناوي، رئيس فضائية الغد، أنه بالفعل تم إزالة صورة خامنئي وصورة أردوغان من الصور الخاصة بالحملة الدعائية التي تقوم بها القناة لأحد برامجها.
وأوضح المناوي في بيان صحافي أن “القناة كانت تهدف من وراء هذه الصور توضيح الأطماع الإيرانية في الخليج، مضيفاً أنه تم التفاهم حول الأمر وإزالة الصور وانتهت المشكلة”.
على الجانب الأخر قالت مصادر مسؤولة أن الأزهر أبدى استياء شديد لنشر فضائية “الغد” صورة لمرشد إيران على إعلاناتها بطريق المحور المتجه نحو مدينة 6 أكتوبر.
بينما قال إعلاميون بالقناة إن “التصميم الخاص بالإعلانات أسيء فهمه، وإن إزالة اللافتات كان ضرورياً لإزالة أي سوء فهم أو التباس غير مقصود خاصة أن القناة تعبر عن الطموحات والآمال العربية، وتقف في خندق الدفاع عن المصالح العربية وتعارض بشدة الأطماع والتدخلات الإيرانية في العالم العربي والخليج”- على حد تعبيرهم.
تعليقات ( 20 )
منصور66تصريف ابو مصير حق ارز ابو ***
نفر معلوممصر حره في ماتفعل فلديها من الرز مايكفي. طبعا الرز من عرق جبين المصريين وليس لاحد منه عليها !
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهلكن الله رد كيده في نحره وتم القاء القبض عليه ومعه بقية بلطجيته من أخوان العمالة والشر المجرمين الارهابيين.
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قلم الحقيقهمن قام بتعليق هذه اللوحة المجوسية للمعمم الايراني هو شخص ينتمي لجماعة الأخوان الشياطين يريد اثارة البلبلة والمشاكل داخل مصر العرب والعروبة حماها الله.
عبدالله الجهنياللهم يامالك الملك وياسامع الصوت ويامحيي العظام بعد الموت ان تدمر ايران وتسلط عليهم عذابك الذي لا يرد والحق بهم روسيا ومن اتبعهم وايدهم اللم امين
حفتر وفلترالحمد لله ان وجهة نظرنا يالمواطنين الغلابة كانت اعمق من نظرات الساسه ... وما كنا نحذر منه قد حصل ... من مسافة السكه
محمدالجعيدالسعوديه هي اللي حاميه مصر بالله نبي نعرف وش قدمت مصر للعرب ولاشي غير الدمار للعرب
زائرابى اعرف صوره الماجوسى القذر وصوره برج المملكه والفيصليه. ماذا تعنى له يمصررررر ؟؟؟؟؟
ظامي اليلشر البليه مايضحك.
ياربع اصبح اسقاط ولايه الفقهد بأيران واجب عربيالعرب لديهم فرص كثير لسقاط ايران اولها دعم جيش احوازي
محمدالجعيدوالله ماترقع هذي بدايه تطبيع علاقات وجس نبض للشعب . تراكم اشغلتونا يالمصاريه مل اشويه احنا بنحمي الدول العربيه انتو احمو انفسكم اول
خامئني الاصل هندي هندوسي خنيث اتى لايران وشاع بها التخنث بين المعممينتاريخ ايران اسود قتل ارهاب شذوذ مخدرات شعوذه شرك سرقات خطف اغتصاب جرائم لاعدد لها ولا تحصى
الطائر الأزرقحركات المصريين ما يخلونها قال نهتم بأمن الخليج ههه ابعدوا عن خليجنا ورزنا واكفونا شركم واحنا بخير ولاتتعاونون مع أعدائنا المجوس وبشار وحزب اللات
صقر الشمالالعزاء في الامه العربيه المفككه سيسي ***سلطنه عمان ***العراق ايرانيه لللاسفمامعانا الا الله وقطر والامارات والبحرين والكويت والاردن وتركيا
انوسالموإمرة كبيرة يجب أن نتماسك ونتوحد ليس بالشعارات ولكن باالفعل
واقعاللهم لاشماته .... ***
عبيد الرزعلي عوض ***خلوهم مع المجوس و اطردوهم من جزيرة العرب عساهم بالفقر.
سبحو اللهسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم