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تعرَّف على آخر تطورات صورة ” خامنئي ” في مصر !

21 أكتوبر, 2016 , 19:13 م
تعرَّف على آخر تطورات صورة ” خامنئي ” في مصر !
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صحيفة المرصد:أزالت السلطات المصرية صورة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي، والتي كانت موجودة بطريق المحور ضمن حملة إعلانية تقوم بها فضائية “الغد العربي”، وأثارت جدلا واسعًا داخل مصر والدول العربية ، بحسب مصادر لـ”العربية نت”.

وأوضح الإعلامي عبداللطيف المناوي، رئيس فضائية الغد، أنه بالفعل تم إزالة صورة خامنئي وصورة أردوغان من الصور الخاصة بالحملة الدعائية التي تقوم بها القناة لأحد برامجها.

وأوضح المناوي في بيان صحافي أن “القناة كانت تهدف من وراء هذه الصور توضيح الأطماع الإيرانية في الخليج، مضيفاً أنه تم التفاهم حول الأمر وإزالة الصور وانتهت المشكلة”.

على الجانب الأخر قالت مصادر مسؤولة أن الأزهر أبدى استياء شديد لنشر فضائية “الغد” صورة لمرشد إيران على إعلاناتها بطريق المحور المتجه نحو مدينة 6 أكتوبر.

بينما قال إعلاميون بالقناة إن “التصميم الخاص بالإعلانات أسيء فهمه، وإن إزالة اللافتات كان ضرورياً لإزالة أي سوء فهم أو التباس غير مقصود خاصة أن القناة تعبر عن الطموحات والآمال العربية، وتقف في خندق الدفاع عن المصالح العربية وتعارض بشدة الأطماع والتدخلات الإيرانية في العالم العربي والخليج”- على حد تعبيرهم.

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تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    21 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    منصور66

    تصريف ابو مصير حق ارز ابو ***
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  2. 19
    21 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    نفر معلوم

    مصر حره في ماتفعل فلديها من الرز مايكفي. طبعا الرز من عرق جبين المصريين وليس لاحد منه عليها !
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  3. 18
    21 أكتوبر, 2016 , 19:36 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    لكن الله رد كيده في نحره وتم القاء القبض عليه ومعه بقية بلطجيته من أخوان العمالة والشر المجرمين الارهابيين.
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  4. 17
    21 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    تزال او تجلس العملية ابتزاز يقصدون فيها التخويف لدول الخليج وان خامنئي ممكن يوصل للرياض بس انتوا اعطونا رز واحنا ح نتفاهم معاه ومسافة السكة
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  5. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 19:35 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    من قام بتعليق هذه اللوحة المجوسية للمعمم الايراني هو شخص ينتمي لجماعة الأخوان الشياطين يريد اثارة البلبلة والمشاكل داخل مصر العرب والعروبة حماها الله.
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  6. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    عبدالله الجهني

    اللهم يامالك الملك وياسامع الصوت ويامحيي العظام بعد الموت ان تدمر ايران وتسلط عليهم عذابك الذي لا يرد والحق بهم روسيا ومن اتبعهم وايدهم اللم امين
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  7. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    حفتر وفلتر

    الحمد لله ان وجهة نظرنا يالمواطنين الغلابة كانت اعمق من نظرات الساسه ... وما كنا نحذر منه قد حصل ... من مسافة السكه
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  8. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    عذر أقبح من ذنب لصاحب قناة الغد( توضيح أطماع إيران في الخليج )والصورة للشيطان الخميني يلوح بيده للناس. شكل القناة ماسونية صهيونية
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  9. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    محمدالجعيد

    السعوديه هي اللي حاميه مصر بالله نبي نعرف وش قدمت مصر للعرب ولاشي غير الدمار للعرب
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  10. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    زائر

    ابى اعرف صوره الماجوسى القذر وصوره برج المملكه والفيصليه. ماذا تعنى له يمصررررر ؟؟؟؟؟
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  11. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    ظامي اليل

    شر البليه مايضحك.
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  12. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    ياربع اصبح اسقاط ولايه الفقهد بأيران واجب عربي

    العرب لديهم فرص كثير لسقاط ايران اولها دعم جيش احوازي
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  13. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    محمدالجعيد

    والله ماترقع هذي بدايه تطبيع علاقات وجس نبض للشعب . تراكم اشغلتونا يالمصاريه مل اشويه احنا بنحمي الدول العربيه انتو احمو انفسكم اول
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  14. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 19:28 م

    خامئني الاصل هندي هندوسي خنيث اتى لايران وشاع بها التخنث بين المعممين

    تاريخ ايران اسود قتل ارهاب شذوذ مخدرات شعوذه شرك سرقات خطف اغتصاب جرائم لاعدد لها ولا تحصى
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  15. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 19:26 م

    الطائر الأزرق

    حركات المصريين ما يخلونها قال نهتم بأمن الخليج ههه ابعدوا عن خليجنا ورزنا واكفونا شركم واحنا بخير ولاتتعاونون مع أعدائنا المجوس وبشار وحزب اللات
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  16. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 19:26 م

    صقر الشمال

    العزاء في الامه العربيه المفككه سيسي ***سلطنه عمان ***العراق ايرانيه لللاسفمامعانا الا الله وقطر والامارات والبحرين والكويت والاردن وتركيا
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  17. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    انوس

    الموإمرة كبيرة يجب أن نتماسك ونتوحد ليس بالشعارات ولكن باالفعل
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  18. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    واقع

    اللهم لاشماته .... ***
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  19. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    عبيد الرز

    علي عوض ***خلوهم مع المجوس و اطردوهم من جزيرة العرب عساهم بالفقر.
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  20. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    سبحو الله

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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