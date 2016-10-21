شاهد ماذا وجد هذا المواطن داخل سمكة اشتراها من مطعم شهير في جدة!

صحيفة المرصد-متابعات: تتنوع وسائل وأساليب الغش والخداع في بعض المطاعم من أجل الحصول على اكثر كمية من الارباح على حساب الزبائن الذين يجهلون هذه الحيل التي يتم ابتكارها كل فترة.

وفي هذا المقطع يوثق مواطن خدعة جديدة لزيادة وزن السمك وذلك بوضع ثقالات حديدية داخل الاسماك لتصبح وزنها اثقل فيتم بيعها بسعر أغلى، وعند طبخها او تقديمها للعميل يتم تنظيفها وسحب الثقالات من داخلها.

لكن اراد الله ان يفضح هذا المطعم الذي وضّح المواطن اسمع وعنوانه في الفيديو بالاسفل بعد ان باعوا السمكة للزبون بالثقالات بعد ان انساهم الله ذلك ليتعض الناس منهم ويكونون على دراية بهذه الطريقة الجديدة من طرق الخداع.

