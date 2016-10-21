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شاهد ماذا وجد هذا المواطن داخل سمكة اشتراها من مطعم شهير في جدة!

21 أكتوبر, 2016 , 20:04 م
شاهد ماذا وجد هذا المواطن داخل سمكة اشتراها من مطعم شهير في جدة!
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صحيفة المرصد-متابعات: تتنوع وسائل وأساليب الغش والخداع في بعض المطاعم من أجل الحصول على اكثر كمية من الارباح على حساب الزبائن الذين يجهلون هذه الحيل التي يتم ابتكارها كل فترة.
وفي هذا المقطع يوثق مواطن خدعة جديدة لزيادة وزن السمك وذلك بوضع ثقالات حديدية داخل الاسماك لتصبح وزنها اثقل فيتم بيعها بسعر أغلى، وعند طبخها او تقديمها للعميل يتم تنظيفها وسحب الثقالات من داخلها.

لكن اراد الله ان يفضح هذا المطعم الذي وضّح المواطن اسمع وعنوانه في الفيديو بالاسفل بعد ان باعوا السمكة للزبون بالثقالات بعد ان انساهم الله ذلك ليتعض الناس منهم ويكونون على دراية بهذه الطريقة الجديدة من طرق الخداع.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 27
    21 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    محب الهيئة

    ما فيه خبر عن السيسي إلي بيدعسه البلطجيه. وين الخائن محب الخاين .
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  2. 26
    21 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    الناقد

    طيب . . لو أكل الزبون قطع الحديد هذه التي في جوف السمكه ومات الزبون .. من يكون المسؤول ، والمفروض أن الزبون يبلغ البلديه لأغلاق المطعم ودفع غرامه !!
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  3. 25
    21 أكتوبر, 2016 , 21:21 م

    بدر

    بالله عليك الاجانب بالبلد جايين لسواد عيونك يابوي عندنا ٦٠ مليون اجنبي ووزارة العمل والجوازات يكذبون علينا ٢٠ مليون اصدقوا خلونا نعرف نصدق الوزارات
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  4. 24
    21 أكتوبر, 2016 , 21:14 م

    متابع

    التدليس مختلف يا اخي مثل ابيع عليك بقرة وأقول لك حلوب وانا امتنعت عن حلبها شهر فانت تتفاجأ لا يوجد حليب الا كل شهر فهنا لك حق الارجاع  
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  5. 23
    21 أكتوبر, 2016 , 21:13 م
    عدد التعليقات:5617

    بسمه

    مششوا حالكم الغش في كل مكان وفي كل حاجه .
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  6. 22
    21 أكتوبر, 2016 , 21:10 م

    متابع

    ويل للمطففين ..وويل وادي في جهنم ولقد اهلك الله قوم شعيب عليه السلام بسبب الغش في الميزان ويعد هذا الغش نوع من السرقة الذكية وحكمها قطع اليد اليمنى
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  7. 21
    21 أكتوبر, 2016 , 21:04 م

    خلل

    فكرته لقى خاتم ذهب
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  8. 20
    21 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    جلو

    تدليس
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  9. 19
    21 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    صدفه

    رأيت مطعم سماك اذا جاه سمك طازج يخزنه في الثلجه الداخليه يعرضه تاني يوم ..والسمك القديم يعرضه للزباين هذا ما رايته قسم بالله من شباك وبعدها قفله وخاف
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  10. 18
    21 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    البلديات ماعندكش حد ياله دى كله في الهقايص يابا والفساد بيلعب بينا لعب والمسألة من دئنوا وافتلو
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  11. 17
    21 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    ابو نوره

    لو كنت منه رجعتها عليهم. وأخذت الاكل مجاني
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  12. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    ابو نوره

    طيب يا صيد ما يكون في بطنها ذهب
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  13. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 20:43 م

    ؟؟؟

    يوجد مطاعم عندها سمك مجمد قديم ويبيعه بسعر غالي وأستغرب وين الرقابة عنهم؟
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  14. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 20:32 م

    الشيء اللي مااشوفه بعيني واقف عليه بنفسي فأني سوف اقف على الحياد

    قبل التسرع واطلاق الأحكام على الأخرين الحقيقة هي اذا لم أشاهدها بعيني وأقف عليها فلا أصدق مايقال وسوف أنتظر رد الجهات المسؤولة حيث هي مصدر الحقيقة لدي
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  15. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    MAB

    برافو عليك "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى" اظهار الحق عند عزيز مقتدر-مثل مايمدح السوق الا من ربح فيه أنت ربحت الدنيا والآخرة كونك قلت الحق لناس اجمع.
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  16. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    يالطيف

    سيكذبون الزبون ويمكن يرفعون قضيه ورد اعتبار اما بالنسبه للغرامه فاقول لاخوف عليهم المسئله معروفه سلفا انكانهم لبنانيين ولولا الزبون منشرها كان .......
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  17. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    العويد

    وين مدير البلدية راعي البصمات الخمس
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  18. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 20:30 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    اللشرهة أصلآ على اللي يذهب اليهم ويشتري من عندهم سمك ويطبخه لديهم سواء من ذكرهم هذا المواطن أم غيرهم.غالب سمكهم غير طازج ونصابين وأكلهم قذر وليس نظيف.
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  19. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    ا

    بلغ عليهم واحذ تعويض بسبب تعريض حياتكم للخطر
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  20. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    شكراً لك..وبلغ الرقابة الصحية ويجب على البلدية والمراقبين التفاعل مع هذا المقطع
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  21. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 20:19 م

    جده غير

    اخذ البطاريخ (البيض) حق السمك المفيده وحطلك رصاص. الله لا يوفقه
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  22. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 20:18 م
    عدد التعليقات:4408

    بدور

    لاحول ولا قوة الا بالله
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  23. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    حماك الله ياوطني

    الله المستعان هذا غير المشاكل التي تسببها مادة الرصاص للجسم
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  24. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    الرصاص اثقل من الحديد
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  25. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    ويل للمطففين

    لماذا ﻻ يكون هناك تفتيش يومي ومفاجئ من البلديه على كافة المطاعم وخارج المساجد واليوم بعد صﻻةالعشاء يمني يبيع شوكﻻته منتهي الصلاحيةبريال وسعرها 4 ريال
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  26. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    العامري ١١١

    الثقالات وزنها خفيف مصنوعه من الرصاص ... وانا صياد ودائما نجدها داخل السمك عند صيدها لان بعض السمك يبلعها في البحر وتحد ايضا سنارة الصيد بداخلها
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  27. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 20:10 م
    عدد التعليقات:7469

    الحرمان

    معقوله وكم قرام ايش تنفعه لو زادت
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