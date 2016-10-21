شاهد ماذا وجد هذا المواطن داخل سمكة اشتراها من مطعم شهير في جدة!

صحيفة المرصد-متابعات: تتنوع وسائل وأساليب الغش والخداع في بعض المطاعم من أجل الحصول على اكثر كمية من الارباح على حساب الزبائن الذين يجهلون هذه الحيل التي يتم ابتكارها كل فترة.
وفي هذا المقطع يوثق مواطن خدعة جديدة لزيادة وزن السمك وذلك بوضع ثقالات حديدية داخل الاسماك لتصبح وزنها اثقل فيتم بيعها بسعر أغلى، وعند طبخها او تقديمها للعميل يتم تنظيفها وسحب الثقالات من داخلها.
لكن اراد الله ان يفضح هذا المطعم الذي وضّح المواطن اسمع وعنوانه في الفيديو بالاسفل بعد ان باعوا السمكة للزبون بالثقالات بعد ان انساهم الله ذلك ليتعض الناس منهم ويكونون على دراية بهذه الطريقة الجديدة من طرق الخداع.
تعليقات ( 27 )
محب الهيئةما فيه خبر عن السيسي إلي بيدعسه البلطجيه. وين الخائن محب الخاين .
الناقدطيب . . لو أكل الزبون قطع الحديد هذه التي في جوف السمكه ومات الزبون .. من يكون المسؤول ، والمفروض أن الزبون يبلغ البلديه لأغلاق المطعم ودفع غرامه !!
بدربالله عليك الاجانب بالبلد جايين لسواد عيونك يابوي عندنا ٦٠ مليون اجنبي ووزارة العمل والجوازات يكذبون علينا ٢٠ مليون اصدقوا خلونا نعرف نصدق الوزارات
متابعالتدليس مختلف يا اخي مثل ابيع عليك بقرة وأقول لك حلوب وانا امتنعت عن حلبها شهر فانت تتفاجأ لا يوجد حليب الا كل شهر فهنا لك حق الارجاع
عدد التعليقات:5617
بسمهمششوا حالكم الغش في كل مكان وفي كل حاجه .
متابعويل للمطففين ..وويل وادي في جهنم ولقد اهلك الله قوم شعيب عليه السلام بسبب الغش في الميزان ويعد هذا الغش نوع من السرقة الذكية وحكمها قطع اليد اليمنى
خللفكرته لقى خاتم ذهب
جلوتدليس
صدفهرأيت مطعم سماك اذا جاه سمك طازج يخزنه في الثلجه الداخليه يعرضه تاني يوم ..والسمك القديم يعرضه للزباين هذا ما رايته قسم بالله من شباك وبعدها قفله وخاف
ابو نورهلو كنت منه رجعتها عليهم. وأخذت الاكل مجاني
ابو نورهطيب يا صيد ما يكون في بطنها ذهب
؟؟؟يوجد مطاعم عندها سمك مجمد قديم ويبيعه بسعر غالي وأستغرب وين الرقابة عنهم؟
الشيء اللي مااشوفه بعيني واقف عليه بنفسي فأني سوف اقف على الحيادقبل التسرع واطلاق الأحكام على الأخرين الحقيقة هي اذا لم أشاهدها بعيني وأقف عليها فلا أصدق مايقال وسوف أنتظر رد الجهات المسؤولة حيث هي مصدر الحقيقة لدي
MABبرافو عليك "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى" اظهار الحق عند عزيز مقتدر-مثل مايمدح السوق الا من ربح فيه أنت ربحت الدنيا والآخرة كونك قلت الحق لناس اجمع.
يالطيفسيكذبون الزبون ويمكن يرفعون قضيه ورد اعتبار اما بالنسبه للغرامه فاقول لاخوف عليهم المسئله معروفه سلفا انكانهم لبنانيين ولولا الزبون منشرها كان .......
العويدوين مدير البلدية راعي البصمات الخمس
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهاللشرهة أصلآ على اللي يذهب اليهم ويشتري من عندهم سمك ويطبخه لديهم سواء من ذكرهم هذا المواطن أم غيرهم.غالب سمكهم غير طازج ونصابين وأكلهم قذر وليس نظيف.
ابلغ عليهم واحذ تعويض بسبب تعريض حياتكم للخطر
جده غيراخذ البطاريخ (البيض) حق السمك المفيده وحطلك رصاص. الله لا يوفقه
عدد التعليقات:4408
بدورلاحول ولا قوة الا بالله
حماك الله ياوطنيالله المستعان هذا غير المشاكل التي تسببها مادة الرصاص للجسم
ويل للمطففينلماذا ﻻ يكون هناك تفتيش يومي ومفاجئ من البلديه على كافة المطاعم وخارج المساجد واليوم بعد صﻻةالعشاء يمني يبيع شوكﻻته منتهي الصلاحيةبريال وسعرها 4 ريال
العامري ١١١الثقالات وزنها خفيف مصنوعه من الرصاص ... وانا صياد ودائما نجدها داخل السمك عند صيدها لان بعض السمك يبلعها في البحر وتحد ايضا سنارة الصيد بداخلها
عدد التعليقات:7469
الحرمانمعقوله وكم قرام ايش تنفعه لو زادت