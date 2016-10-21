  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : صاحب مزرعة يقتل كلباً مسعوراً فتك بـ 70 رأساً من أغنامه بالرياض

21 أكتوبر, 2016 , 20:23 م
بالفيديو : صاحب مزرعة يقتل كلباً مسعوراً فتك بـ 70 رأساً من أغنامه بالرياض
  • 1٬460
  • 7
  • حجم الخط

صحيفة المرصد :تمكن صاحب أحد المزارع في جلاجل من قتل كلب عقور أودى بحياة قرابة السبعين رأس من الأغنام، وذلك خلال هجومه على الحظيرة للمرة الثانية مساء الخميس.

وفي هجومه الأول، أودى الكلب بحياة 50 رأس، في هجومه الثاني ليلة الأمس أودى بحياة 20 رأس قبل أن يتمكن المواطن صاحب المزرعة من قتله داخل حضيرة الأغنام، وتخليص المزارع من شره وفقاً لموقع الرياض نت.

يذكر أن الكلاب الضالة تتكاثر هذه الأيام ويتطلب من أصحاب المزارع أخذ الحيطة والحذر بعد أن تسببت في افتراس وإصابة أكثر من 100 رأس من الأغنام خلال الأيام الماضية في عدد من مزارع القريف الواقعة على طريق جلاجل – المجمعة.



تعليقات ( 7 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 21:22 م
    عدد التعليقات:5488

    المنتصر بالله

    يشبه واحد اعرفه مغلوث 🐕
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    الله يعوض عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    لينا

    يمه يخوف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    كلاب حراسه مدربه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    الحمزة

    والعمال يتفرجون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

    أتمنى وضع لحم مسموم حول المزارع والحظائر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 20:24 م
    عدد التعليقات:4408

    بدور

    ياربي سترك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم