بالفيديو : صاحب مزرعة يقتل كلباً مسعوراً فتك بـ 70 رأساً من أغنامه بالرياض

صحيفة المرصد :تمكن صاحب أحد المزارع في جلاجل من قتل كلب عقور أودى بحياة قرابة السبعين رأس من الأغنام، وذلك خلال هجومه على الحظيرة للمرة الثانية مساء الخميس.

وفي هجومه الأول، أودى الكلب بحياة 50 رأس، في هجومه الثاني ليلة الأمس أودى بحياة 20 رأس قبل أن يتمكن المواطن صاحب المزرعة من قتله داخل حضيرة الأغنام، وتخليص المزارع من شره وفقاً لموقع الرياض نت.

يذكر أن الكلاب الضالة تتكاثر هذه الأيام ويتطلب من أصحاب المزارع أخذ الحيطة والحذر بعد أن تسببت في افتراس وإصابة أكثر من 100 رأس من الأغنام خلال الأيام الماضية في عدد من مزارع القريف الواقعة على طريق جلاجل – المجمعة.