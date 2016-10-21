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بالفيديو: تعرف على أشهر كاسري الأعواد في المملكة!

21 أكتوبر, 2016 , 20:36 م
بالفيديو: تعرف على أشهر كاسري الأعواد في المملكة!
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صحيفة المرصد: نشر موقع العربية تقريرا عن ظاهر تكسير الأعواد في السنوات الماضية التي يقوم بها بعض الدعاة وقال الموقع “كسر الأعواد” هواية يمارسها بعض الدعاة الجدد، انتقامًا من تلك الآلة الجوفاء التي يعتبرونها سببًا في سقوط الأندلس، تراجيديا مأساوية لم تعد تؤتي أكلها وانتهى عصرها مع الجيل الجديد.

وظهر الدعاة في أكثر من (20) مقطع فيديو وهم ينقضون على الآلات الموسيقية، وكان الضحايا فيها قبل “العود” و”الكمنجة” و”الأورج” مئات من الشبان الذين أثنوا الركب عند “كاسري الأعواد”.

المطرود.. الأكثر شهرة

الداعية يوسف المطرود، يعد من أشهر كسري الأعواد، وآلات وترية مثل “السمسمية”، إذ يملك في سيرته الذاتية سجلاً حافلاً بتكسير عشرات الأعواد أينما حل وارتحل، كان أول ضحاياه من الأعواد في خيمة لتوعية الجاليات بـ(بلقرن) عام (2009) ثم في مهرجان (المجاردة) التوعوي الصحي في مايو (2010) وكان تكسير العود “لقطة الختام” بالنسبة لأمسيته التي امتدت إلى ساعات الفجر.

وظهر الفيديو المتداول قيام المطرود بهذه الهواية منتشياً وسط صيحات التكبير التي طلبها من الحضور.
وامتدت شهرة المطرود في هوايته الدعوية لتصل خليجياً، حيث انتشر له مقطع يعود إلى عام (2012) في قطر يقوم بنفس الفعلة.
وأكثرها إثارة تكسيره للعود في ملتقى (ساعة وساعة) بمحافظة “البجادية” عام (2012)، وبعد انتهائه ردد أغنية :”مع السلامة” للفنان فتى رحيمة.

أبو زقم.. سجله حافل بممارسة الهواية
يليه في الشهرة المفحط السابق والداعية الحالي الشهير أبو زقم، الذي يمتلك في سجله هو الأخر، عدد من المقاطع التي يطلب فيها من الحضور تسليمه عبوات السجائر والولاعات، حتى يشعر بأن محاضرته كان لها مفعول قوي على نفوس الحاضرين، “يوتيوب” يوثق تكسير أبو زقم لأول عود في ملتقى قافلة الخير في المنطقة الشرقية عام (2008) بمحاضرة حمل عنوانها “انتهينا .. انتهينا”!

ومن أشهر أبطال هذه الهواية أيضًا أحمد بشير ونايف الصحفي وعبدالرحمن اللحياني.
أجواء ممارسة الهواية
أما أجواء ممارسة الهواية فجرت العادة أن يكون هناك سيناريو يسبق سحق “المعازف”، بحيث يلهب الداعية المغمور نار الشعور بالخطيئة والذنب في نفوس الحاضرين، الذين أغلبهم لم يشب عن الطوق، وهذا المشهد ما قبل الأخير فيه تهيئة نفسية لكسر الفن والجمال في نفوسهم قبل الآلة التي تعبر عن ذلك، ثم يقوم بمسك “المايك” بيد ورفع العود للأعلى، وإطلاق عبارات حماسية في أداء مسرحي مبتذل يجذب لصاحبه الأضواء ويعطيه أمام أتباعه الصغار رمزية بالقوة والقدرة على دحر الباطل، دون خوف أو وجل، وبعد أن تشخص الأبصار صوبه يهوي بالآلة على الأرض وفي أحيان يقفز عليها بقدميه، اللافت أن نفس المشهد بذات الطريقة والعبارات يتكرر في أكثر من مكان رغم تغير أبطاله، إضافة إلى تركيز هؤلاء الدعاة على تقديم فقراتهم في المحافظات بالدرجة الأولى وفي الأنشطة الجاذبة للشباب.



تعليقات ( 61 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 61
    21 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    محب الهيئة

    (( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعلمون محيط)) ((كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 60
    21 أكتوبر, 2016 , 21:35 م
    عدد التعليقات:454

    ابونواف...

    العود كسروه والدوري شفروه والمسرح امنوعه والسينما حرموه والشباب احرموه بس بعد ذالك لاتلاموه اذا الى طريق واحد وجهتموه تذرفون الدمع وتذموه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  3. 59
    21 أكتوبر, 2016 , 21:35 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    وهل تعتقدون أن هؤلاء الأخونج أعداء الوطن والمجتمع والعالم انتهو أو تم ملاحقتهم والقضاء عليهم وتطهير البلد منهم.هم في شبه بيات سنوي كالخلايا النائمة.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  4. 58
    21 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    محب الهيئة

    اللهم وفق رجال الهيئة في كل مدينة وقرية ووفق القائمين على هذه الهيئة إلى كل خير واصرف عنهم كل سوء اللهم من اراد بهم سواء اللهم اشغله بنفسه واجعل كيده
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  5. 57
    21 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    شايف العجائب

    بسمه ،، تحية لكِ ردّك راقي ،، بس ترى ماكسر العود الا بعد ماصاحبه اقتنع وسلمه له ،، يعني إقناع ثم تحطيم منكر ،، مع مثلي مذنب بهذا المنكر وغيره .
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  6. 56
    21 أكتوبر, 2016 , 21:32 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    امحق من ترفيه ، الله يعين هيئة الترفيه على هالاشكال
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  7. 55
    21 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    سندس

    تقرير فيه من الخبث والاستهزا بالدعاه وناكرين المنكر والامرين بالمعروف الغنا حرام ومنكر ومن لايحب ان يقتنع فهو حر
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  8. 54
    21 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    اجل فن وجمال ؟ صار العزف والغناء فن وجمال ؟ رغم اني لا اتفق مع طريقتهم بالتكسير لكن العزف والغناء محرم وليس بفن ولاجمال كما يحاول الكاتب تسويقه لنا
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  9. 53
    21 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    الروق

    الله يكسر ايده , امين
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  10. 52
    21 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    محب الهيئة

    عز الرجال اصبروا وصابروا واجعلوا تقوى الله نصب أعينكم ولا تهتموا لسخافات وكتابات كل منافق من أهل النفاق والفسوق الذين يتصيدون عثراتكم واخطائكم القليلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  11. 51
    21 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    محب الهيئة

    الله ينصرهم ويتبتهم هنيئاً لكم هذا الشرف الرفيع الذي شرفكم وخصكم به الله وهو الامر بالمعروف والنهئي عن المنكر.فاصبرواعلى عملكم واحتسبوا أجركم عند الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 50
    21 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    محب صدام حسين

    ***، حسبتهم على هالتكبير انهم فاتحين بيت المقدس
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  13. 49
    21 أكتوبر, 2016 , 21:27 م

    ليبرالي

    22هم سبب المشاكل في المنطقة الله يكفينا شرهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  14. 48
    21 أكتوبر, 2016 , 21:20 م

    محمد العمري

    بعد ازعجتونا بالمهرة رديتوا على ألمشائخ تبا لكم
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  15. 47
    21 أكتوبر, 2016 , 21:20 م

    محق

    31 كلمة حق أريد بها باطل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 46
    21 أكتوبر, 2016 , 21:19 م

    متأمل

    مكتوب خلفة ( ساعة وساعة ) ولكن التشدد عنده هواية التحطيم غاية .. أعداء الفرح والإبتسامة وطالما هذا كلامه فلا ***..ونسأل الله السلامة
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  17. 45
    21 أكتوبر, 2016 , 21:19 م
    عدد التعليقات:4408

    بدور

    الله يتقبل توبة كل تائب جزاه الله خير
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  18. 44
    21 أكتوبر, 2016 , 21:17 م

    موضي آل علف

    الحمد لله ع العافية !!.. . ياحليلهم لوكال دواعش ..كان المخرج عاوز كده :)
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  19. 43
    21 أكتوبر, 2016 , 21:16 م

    ركاااان

    فكرته اسقط صاروخ باليستي او تصدى لهجوم مسلح على حدودنا
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  20. 42
    21 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    جرهم

    اقعدو على لهوكم وطربكم وسكرتك والعدو يذبحنا من حلب حتى الموصل وانتم سامدون ترجفون طربا للمعازف قبح الله اللي ماينصر دينه وأمته بترك المنكرات
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  21. 41
    21 أكتوبر, 2016 , 21:14 م

    جرهم

    الى 36 والله غذاء روحك عندما يأكلك الحوثي والخميني خراك !! واعتقد انك من اذنابهم المندسين لا كثركم الله !! القران غذاء الروح يارخل¡!
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  22. 40
    21 أكتوبر, 2016 , 21:14 م

    جرهم

    الى 36 والله غذاء روحك عندما يأكلك الحوثي والخميني خراك !! واعتقد انك من اذنابهم المندسين لا كثركم الله !! القران غذاء الروح يارخل¡!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 39
    21 أكتوبر, 2016 , 21:14 م

    زائر

    ياليت يدعمون هؤﻻءالدعاة ويكثف تواجدهم بمناطق مثل الثمامه واماكن تواجدالشباب بدل الهجوله والضياع لشبابنابسبب الجلسات الخايبه والتدخين والشيشه والمخدرات
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  24. 38
    21 أكتوبر, 2016 , 21:11 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    اولا يذكرهم ويدعوهم للتوبة وبعد الاقتناع يسلمونه العود برضاهم ويكسره
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  25. 37
    21 أكتوبر, 2016 , 21:11 م

    جرهم

    اقعدو على لهوكم وطربكم وسكرتك والعدو يذبحنا من حلب حتى الموصل وانتم سامدون ترجفون طربا للمعازف قبح الله اللي ماينصر دينه وأمته بترك المنكرات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 36
    21 أكتوبر, 2016 , 21:04 م

    فليح

    الموسيقا غذاء للروح وهؤلاء الدعاه المرضى يجب منعهم من بث افكارهم وسمومهم وامراضهم بين الشباب ماهو الفرق بينهم وبين ***
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  27. 35
    21 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    لاحول

    دعاة على ابواب جنهم
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  28. 34
    21 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    تذكير

    بقراءة خواتيم سورة البقرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  29. 33
    21 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    العود والادوات الموسيقيه هي مزامير الشيطان والغناء بريد أأهل الززنااا

    بعض الناس تريد فساد الاخرين مثلهم(قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون)
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  30. 32
    21 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    المتحضر

    قمة التخلف
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  31. 31
    21 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    سوط الحق

    نوع من أنواع الهياط هناك أهم وأكبر من هذا الفعل هؤلاء مكسري الالات الموسيقية لم أسمع لهم محاضرة عن دورجيشنا والذي يدافع عنا من خطر الراوافض ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  32. 30
    21 أكتوبر, 2016 , 20:58 م
    عدد التعليقات:5617

    بسمه

    شايف/انا اقل من ان اكون داعية ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه ..اللي اعرفه ان هذا الموقف يرسخ بالعيون لكن مو بالقلوب .أقنعني تكسبني وتغيرني ..لكن لاتنفرني
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  33. 29
    21 أكتوبر, 2016 , 20:55 م

    مدمن جلسات طرب قديماً والأن تائب منها مبغض لها

    ماشفنا من جلسات الطرب خير سوا المشاكل الهم والحزن الذنوب والمعاصي والمخدرات
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  34. 28
    21 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    ارز 👊 نجد

    اعيد واكرر للي يبغى يفهم ... كسر العود بموافقة صاحب العود بعد ان يقتنع بالتوبة الرجل لم يأتي بالقوة انما جاء بموافقة وقناعة من تاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  35. 27
    21 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    سبحو الله

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 26
    21 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    الا تسمع الا طرب لصوت الكنجة انا احب الطرب والمغني والوناسة حرية شخصية

    هههههههههه لاحول ولاقوة الا بالله لماذا تكسيييييييير وش ذنب العود والكمنجة ألة جماد لاتنطق وتتحرك وليس لها عقل
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  37. 25
    21 أكتوبر, 2016 , 20:52 م

    سبحو الله

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 24
    21 أكتوبر, 2016 , 20:52 م

    طقطقة

    كذا الترفيه والا بلاش. نوع من الطقطقة يتسلى بها المواطن من النقد لصالح فلان وعلنتان ماغيرهم 🤔 يمدحون نيس و كان وطنجة كمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 23
    21 أكتوبر, 2016 , 20:52 م

    سبحان الله

    ( أدع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي أحسن )( لو كنت فظا غليظ القلب ﻷنفضوا من حولك ).وهؤﻻء دعاة الحزبية ظاهرهم التدين وهم جهال
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  40. 22
    21 أكتوبر, 2016 , 20:52 م

    ا

    هم سبب منع عذاب الله عن المنطقه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 21
    21 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    سبحو الله

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 20
    21 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله الحمدلله الله اكبر سبحان الله لااله الاالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  43. 19
    21 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    شايف العجائب

    والله يابسمه ،، ايش رأيك نطرد الداعية ،، ونجيبك مكانو ،، علشان تدعين بالحكمة والموعظة الحسنة ،، وإلا تجحفلي أمها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 18
    21 أكتوبر, 2016 , 20:50 م

    شكراً لهؤلاء الدعاة الحريصين على شباب الإسلام

    نحن وأكثر الشعب السعودي والمسلمين نفتخر بهؤلاء الدعاة المصلحين وفقهم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  45. 17
    21 أكتوبر, 2016 , 20:50 م

    سبحو الله

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    ابو صقر

    حوالينا ولا علينا يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    وسط المجتمع

    جزاه الله خيرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  48. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    شكراً لهؤلاء الدعاة الحريصين على شباب الإسلام

    العزف والغناء هو لهو الحديث كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  49. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    محب الوطن

    تعليم العنف والارهاب
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  50. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    جاسم يعقوب

    اذا اردت ان تعرف حضارة الشعوب فانظر الى موسيقاها وهذولا الهمج عايشين خارج التاريخ
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  51. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 20:48 م
    عدد التعليقات:5617

    بسمه

    الشايب// مو كذا الدعوة هي قناعة ولا راح يشتري اغلى منه ..التكسير موقف لكن الاقناع فن 👌🏻
    لا يعجبني(9) اعجبني(2)
  52. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    وسط المجتمع

    جزاه الله خيرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  53. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    سلمتي🌴بلادي🇸🇦السعودية🇸🇦

    جزاهم الله خير .. وكثر الله من أمثالهم .. وجعلها الله في ميزان أعمالهم.. شكراً لهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  54. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 20:44 م
    عدد التعليقات:5617

    بسمه

    هواية مدري ايش تبغى ؟!؟الدعوة لله بالحكمة والموعظه الحسنه !!!
    لا يعجبني(12) اعجبني(1)
  55. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    متعب

    من لم يحرّكه الربيعُ وأزهاره والعودُ وأوتاره فهو فاسدُ المزاج ليس له علاج .... 😎
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  56. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    ارز 👊 نجد

    يكسر العود بموافقة صاحبة بعد اعلانه التوبة احسن من اللي يتدخل في شؤن الناس ويحاول كشف وجه المراة ببرامج فاشله
    لا يعجبني(0) اعجبني(13)
  57. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 20:43 م

    منصور الزعيم

    يعني تفكرون انا بنتضايق من عملهم هذا الا الله يبيض وجيههم على انكارهم للمنكر وان شاء الله تنتشر مثل هذي الأعمال الطيبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  58. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    الشايب

    جزاهم الله خير يأمرون بالمعروف وينهون عن الباطل.. نفتخر بهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  59. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 20:42 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    كسر الأعواد وتحطيم الآلات الموسيقية سنين خلت ومضت. بعدهم قطع الرقاب وحرق الناس وهم أحياء.وبعدها الحرب عليهم من قبل العالم أجمع ولازال.****
    لا يعجبني(14) اعجبني(0)
  60. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    ارز 👊 نجد

    يكسر العود بموافقة ورضا صاحبه بعد ان يقتنع بالتوبة هذي الخلاصة
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  61. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    قلم جاف

    في يوم من الأيام كان عندي عود واتعلم العزف عليه فاتت والدتي رحمها الله وقامت بتكسير العود على راسي
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