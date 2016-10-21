بالفيديو: تعرف على أشهر كاسري الأعواد في المملكة!

صحيفة المرصد: نشر موقع العربية تقريرا عن ظاهر تكسير الأعواد في السنوات الماضية التي يقوم بها بعض الدعاة وقال الموقع “كسر الأعواد” هواية يمارسها بعض الدعاة الجدد، انتقامًا من تلك الآلة الجوفاء التي يعتبرونها سببًا في سقوط الأندلس، تراجيديا مأساوية لم تعد تؤتي أكلها وانتهى عصرها مع الجيل الجديد.
وظهر الدعاة في أكثر من (20) مقطع فيديو وهم ينقضون على الآلات الموسيقية، وكان الضحايا فيها قبل “العود” و”الكمنجة” و”الأورج” مئات من الشبان الذين أثنوا الركب عند “كاسري الأعواد”.
المطرود.. الأكثر شهرة
الداعية يوسف المطرود، يعد من أشهر كسري الأعواد، وآلات وترية مثل “السمسمية”، إذ يملك في سيرته الذاتية سجلاً حافلاً بتكسير عشرات الأعواد أينما حل وارتحل، كان أول ضحاياه من الأعواد في خيمة لتوعية الجاليات بـ(بلقرن) عام (2009) ثم في مهرجان (المجاردة) التوعوي الصحي في مايو (2010) وكان تكسير العود “لقطة الختام” بالنسبة لأمسيته التي امتدت إلى ساعات الفجر.
وظهر الفيديو المتداول قيام المطرود بهذه الهواية منتشياً وسط صيحات التكبير التي طلبها من الحضور.
وامتدت شهرة المطرود في هوايته الدعوية لتصل خليجياً، حيث انتشر له مقطع يعود إلى عام (2012) في قطر يقوم بنفس الفعلة.
وأكثرها إثارة تكسيره للعود في ملتقى (ساعة وساعة) بمحافظة “البجادية” عام (2012)، وبعد انتهائه ردد أغنية :”مع السلامة” للفنان فتى رحيمة.
أبو زقم.. سجله حافل بممارسة الهواية
يليه في الشهرة المفحط السابق والداعية الحالي الشهير أبو زقم، الذي يمتلك في سجله هو الأخر، عدد من المقاطع التي يطلب فيها من الحضور تسليمه عبوات السجائر والولاعات، حتى يشعر بأن محاضرته كان لها مفعول قوي على نفوس الحاضرين، “يوتيوب” يوثق تكسير أبو زقم لأول عود في ملتقى قافلة الخير في المنطقة الشرقية عام (2008) بمحاضرة حمل عنوانها “انتهينا .. انتهينا”!
ومن أشهر أبطال هذه الهواية أيضًا أحمد بشير ونايف الصحفي وعبدالرحمن اللحياني.
أجواء ممارسة الهواية
أما أجواء ممارسة الهواية فجرت العادة أن يكون هناك سيناريو يسبق سحق “المعازف”، بحيث يلهب الداعية المغمور نار الشعور بالخطيئة والذنب في نفوس الحاضرين، الذين أغلبهم لم يشب عن الطوق، وهذا المشهد ما قبل الأخير فيه تهيئة نفسية لكسر الفن والجمال في نفوسهم قبل الآلة التي تعبر عن ذلك، ثم يقوم بمسك “المايك” بيد ورفع العود للأعلى، وإطلاق عبارات حماسية في أداء مسرحي مبتذل يجذب لصاحبه الأضواء ويعطيه أمام أتباعه الصغار رمزية بالقوة والقدرة على دحر الباطل، دون خوف أو وجل، وبعد أن تشخص الأبصار صوبه يهوي بالآلة على الأرض وفي أحيان يقفز عليها بقدميه، اللافت أن نفس المشهد بذات الطريقة والعبارات يتكرر في أكثر من مكان رغم تغير أبطاله، إضافة إلى تركيز هؤلاء الدعاة على تقديم فقراتهم في المحافظات بالدرجة الأولى وفي الأنشطة الجاذبة للشباب.
تعليقات ( 61 )
محب الهيئة(( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعلمون محيط)) ((كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ))
عدد التعليقات:454
ابونواف...العود كسروه والدوري شفروه والمسرح امنوعه والسينما حرموه والشباب احرموه بس بعد ذالك لاتلاموه اذا الى طريق واحد وجهتموه تذرفون الدمع وتذموه
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهوهل تعتقدون أن هؤلاء الأخونج أعداء الوطن والمجتمع والعالم انتهو أو تم ملاحقتهم والقضاء عليهم وتطهير البلد منهم.هم في شبه بيات سنوي كالخلايا النائمة.
محب الهيئةاللهم وفق رجال الهيئة في كل مدينة وقرية ووفق القائمين على هذه الهيئة إلى كل خير واصرف عنهم كل سوء اللهم من اراد بهم سواء اللهم اشغله بنفسه واجعل كيده
شايف العجائببسمه ،، تحية لكِ ردّك راقي ،، بس ترى ماكسر العود الا بعد ماصاحبه اقتنع وسلمه له ،، يعني إقناع ثم تحطيم منكر ،، مع مثلي مذنب بهذا المنكر وغيره .
❤️ محب صدام حسين ❤️امحق من ترفيه ، الله يعين هيئة الترفيه على هالاشكال
سندستقرير فيه من الخبث والاستهزا بالدعاه وناكرين المنكر والامرين بالمعروف الغنا حرام ومنكر ومن لايحب ان يقتنع فهو حر
الروقالله يكسر ايده , امين
محب الهيئةعز الرجال اصبروا وصابروا واجعلوا تقوى الله نصب أعينكم ولا تهتموا لسخافات وكتابات كل منافق من أهل النفاق والفسوق الذين يتصيدون عثراتكم واخطائكم القليلة
محب الهيئةالله ينصرهم ويتبتهم هنيئاً لكم هذا الشرف الرفيع الذي شرفكم وخصكم به الله وهو الامر بالمعروف والنهئي عن المنكر.فاصبرواعلى عملكم واحتسبوا أجركم عند الله
محب صدام حسين***، حسبتهم على هالتكبير انهم فاتحين بيت المقدس
ليبرالي22هم سبب المشاكل في المنطقة الله يكفينا شرهم
محمد العمريبعد ازعجتونا بالمهرة رديتوا على ألمشائخ تبا لكم
محق31 كلمة حق أريد بها باطل
متأملمكتوب خلفة ( ساعة وساعة ) ولكن التشدد عنده هواية التحطيم غاية .. أعداء الفرح والإبتسامة وطالما هذا كلامه فلا ***..ونسأل الله السلامة
عدد التعليقات:4408
بدورالله يتقبل توبة كل تائب جزاه الله خير
موضي آل علفالحمد لله ع العافية !!.. . ياحليلهم لوكال دواعش ..كان المخرج عاوز كده :)
ركاااانفكرته اسقط صاروخ باليستي او تصدى لهجوم مسلح على حدودنا
جرهماقعدو على لهوكم وطربكم وسكرتك والعدو يذبحنا من حلب حتى الموصل وانتم سامدون ترجفون طربا للمعازف قبح الله اللي ماينصر دينه وأمته بترك المنكرات
جرهمالى 36 والله غذاء روحك عندما يأكلك الحوثي والخميني خراك !! واعتقد انك من اذنابهم المندسين لا كثركم الله !! القران غذاء الروح يارخل¡!
جرهمالى 36 والله غذاء روحك عندما يأكلك الحوثي والخميني خراك !! واعتقد انك من اذنابهم المندسين لا كثركم الله !! القران غذاء الروح يارخل¡!
زائرياليت يدعمون هؤﻻءالدعاة ويكثف تواجدهم بمناطق مثل الثمامه واماكن تواجدالشباب بدل الهجوله والضياع لشبابنابسبب الجلسات الخايبه والتدخين والشيشه والمخدرات
🍉زائر المساء✋🍉🕟اولا يذكرهم ويدعوهم للتوبة وبعد الاقتناع يسلمونه العود برضاهم ويكسره
جرهماقعدو على لهوكم وطربكم وسكرتك والعدو يذبحنا من حلب حتى الموصل وانتم سامدون ترجفون طربا للمعازف قبح الله اللي ماينصر دينه وأمته بترك المنكرات
فليحالموسيقا غذاء للروح وهؤلاء الدعاه المرضى يجب منعهم من بث افكارهم وسمومهم وامراضهم بين الشباب ماهو الفرق بينهم وبين ***
لاحولدعاة على ابواب جنهم
تذكيربقراءة خواتيم سورة البقرة
العود والادوات الموسيقيه هي مزامير الشيطان والغناء بريد أأهل الززنااابعض الناس تريد فساد الاخرين مثلهم(قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون)
المتحضرقمة التخلف
سوط الحقنوع من أنواع الهياط هناك أهم وأكبر من هذا الفعل هؤلاء مكسري الالات الموسيقية لم أسمع لهم محاضرة عن دورجيشنا والذي يدافع عنا من خطر الراوافض ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدد التعليقات:5617
بسمهشايف/انا اقل من ان اكون داعية ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه ..اللي اعرفه ان هذا الموقف يرسخ بالعيون لكن مو بالقلوب .أقنعني تكسبني وتغيرني ..لكن لاتنفرني
مدمن جلسات طرب قديماً والأن تائب منها مبغض لهاماشفنا من جلسات الطرب خير سوا المشاكل الهم والحزن الذنوب والمعاصي والمخدرات
ارز 👊 نجداعيد واكرر للي يبغى يفهم ... كسر العود بموافقة صاحب العود بعد ان يقتنع بالتوبة الرجل لم يأتي بالقوة انما جاء بموافقة وقناعة من تاب
سبحو اللهسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
الا تسمع الا طرب لصوت الكنجة انا احب الطرب والمغني والوناسة حرية شخصيةهههههههههه لاحول ولاقوة الا بالله لماذا تكسيييييييير وش ذنب العود والكمنجة ألة جماد لاتنطق وتتحرك وليس لها عقل
سبحو اللهسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
طقطقةكذا الترفيه والا بلاش. نوع من الطقطقة يتسلى بها المواطن من النقد لصالح فلان وعلنتان ماغيرهم 🤔 يمدحون نيس و كان وطنجة كمان
سبحان الله( أدع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي أحسن )( لو كنت فظا غليظ القلب ﻷنفضوا من حولك ).وهؤﻻء دعاة الحزبية ظاهرهم التدين وهم جهال
اهم سبب منع عذاب الله عن المنطقه
سبحو اللهسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله الحمدلله الله اكبر سبحان الله لااله الاالله
شايف العجائبوالله يابسمه ،، ايش رأيك نطرد الداعية ،، ونجيبك مكانو ،، علشان تدعين بالحكمة والموعظة الحسنة ،، وإلا تجحفلي أمها .
شكراً لهؤلاء الدعاة الحريصين على شباب الإسلامنحن وأكثر الشعب السعودي والمسلمين نفتخر بهؤلاء الدعاة المصلحين وفقهم الله
سبحو اللهسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ابو صقرحوالينا ولا علينا يارب
وسط المجتمعجزاه الله خيرا
شكراً لهؤلاء الدعاة الحريصين على شباب الإسلامالعزف والغناء هو لهو الحديث كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه
محب الوطنتعليم العنف والارهاب
جاسم يعقوباذا اردت ان تعرف حضارة الشعوب فانظر الى موسيقاها وهذولا الهمج عايشين خارج التاريخ
عدد التعليقات:5617
بسمهالشايب// مو كذا الدعوة هي قناعة ولا راح يشتري اغلى منه ..التكسير موقف لكن الاقناع فن 👌🏻
وسط المجتمعجزاه الله خيرا
سلمتي🌴بلادي🇸🇦السعودية🇸🇦جزاهم الله خير .. وكثر الله من أمثالهم .. وجعلها الله في ميزان أعمالهم.. شكراً لهم
عدد التعليقات:5617
بسمههواية مدري ايش تبغى ؟!؟الدعوة لله بالحكمة والموعظه الحسنه !!!
متعبمن لم يحرّكه الربيعُ وأزهاره والعودُ وأوتاره فهو فاسدُ المزاج ليس له علاج .... 😎
ارز 👊 نجديكسر العود بموافقة صاحبة بعد اعلانه التوبة احسن من اللي يتدخل في شؤن الناس ويحاول كشف وجه المراة ببرامج فاشله
منصور الزعيميعني تفكرون انا بنتضايق من عملهم هذا الا الله يبيض وجيههم على انكارهم للمنكر وان شاء الله تنتشر مثل هذي الأعمال الطيبه
الشايبجزاهم الله خير يأمرون بالمعروف وينهون عن الباطل.. نفتخر بهم
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهكسر الأعواد وتحطيم الآلات الموسيقية سنين خلت ومضت. بعدهم قطع الرقاب وحرق الناس وهم أحياء.وبعدها الحرب عليهم من قبل العالم أجمع ولازال.****
ارز 👊 نجديكسر العود بموافقة ورضا صاحبه بعد ان يقتنع بالتوبة هذي الخلاصة
قلم جاففي يوم من الأيام كان عندي عود واتعلم العزف عليه فاتت والدتي رحمها الله وقامت بتكسير العود على راسي