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بريطاني مسلم يقتل سوري بعد خلاف بينهما على إمامة مسجد في لندن

21 أكتوبر, 2016 , 22:03 م
بريطاني مسلم يقتل سوري بعد خلاف بينهما على إمامة مسجد في لندن
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صحيفة المرصد – هافينغتون بوست:حُكِم على رجل دين مسلم بالسجن مدى الحياة بعد اتهامه بتعيين قاتل مأجور لإعدام خصمه، وذلك بعد نزاعٍ نشب بينهما بشأن السيطرة على مسجدٍ في العاصمة البريطانية لندن.

خالد رشاد (63 عاماً) اتُهم بقتل معارض سوري على خلفية خصومة نشبت بينهما على مسجد بنياه سوياً في لندن، حسبما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية.

وكانت الشرطة البريطانية عثرت على عبد الهادي عرواني (48 عاماً)، مقتولاً في مقعد السائق بسيارته شمال لندن، حيث قُتل بـ 5 رصاصات في عنقه ورئتيه وقلبه ومعدته وكبده.

كما اتهم رشاد – الذي كان يعرف باسم بيرنل ميتشيل قبل اعتناقه الإسلام -، في قضية أخرى بامتلاك متفجرات بلاستيكية من فئة عسكرية وذخائر في منزله، بعدما عثرت شرطة مكافحة الإرهاب على 226 غراماً من المتفجرات البلاستيكية PE4، إضافةً إلى 5 طلقات صوت معدَّلة 8 مم.

وكان رشاد شقيق المغنية بفرقة “بوني إم” ليز ميتشيل، منخرطاً في إدارة “مركز النور الثقافي” في آكتون في غرب العاصمة لندن لـ 20 عاماً عقب اعتناقه الإسلام.



تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    علي

    ..أشك على أن الهوشة على من يكون الإمام .. يعني هم مسلمين ويصلون ويعرفون عقوبة القتل عند الله ..إلا لو كان أحدهم سني والآخر شيعي كل يريد المسجد لطائفته
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  2. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 22:55 م
    عدد التعليقات:14733

    قلم الحقيقه

    عندنا ماعاد يتهاوشون على الامامة هذا كلام أول . الآن هواشهم على سكن الامام.
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  3. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 22:51 م
    عدد التعليقات:14733

    قلم الحقيقه

    تهاوش الداعشي البريطاني مع الأخواني السوري على امامة مسجد. هذه حياتهم الأخونجية ارهاب فيما بينهم أو على غيرهم. حسبي الله عليهم جميعآ.
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  4. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    استغفر الله

    مشكلة السوريين بمجرد وصولهم الى الغرب يعتقدون انهم شيوخ ويخرجوا مشاعرهم التي كبتها الاسد في المجتمعات الاسلامية هناك بعد ان كان يعبد العلوي
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  5. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    اببببباااااي

    لماذا وجهت بقتله . الاسلام عقيدة.وليس سلوك تتحلى به وتنساه رغبة في نزواتك. كيف تفهمون الاسلام.فهو حقا تسامح وتواضع وتفاهم وتعايش ودين انسانية ورحمة.
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  6. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  7. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  8. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    سبحو الله

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  9. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    تذكير

    بقراءة خواتيم سورة البقرة
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  10. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    سبحو الله

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  11. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    قبل ان اقرا الخبر ان كان هناك خطاء فهو من الانسان وليس من دين الحق المبين الاسلام دين الاسلام هو الحق
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