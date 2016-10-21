بريطاني مسلم يقتل سوري بعد خلاف بينهما على إمامة مسجد في لندن

صحيفة المرصد – هافينغتون بوست:حُكِم على رجل دين مسلم بالسجن مدى الحياة بعد اتهامه بتعيين قاتل مأجور لإعدام خصمه، وذلك بعد نزاعٍ نشب بينهما بشأن السيطرة على مسجدٍ في العاصمة البريطانية لندن.
خالد رشاد (63 عاماً) اتُهم بقتل معارض سوري على خلفية خصومة نشبت بينهما على مسجد بنياه سوياً في لندن، حسبما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية.
وكانت الشرطة البريطانية عثرت على عبد الهادي عرواني (48 عاماً)، مقتولاً في مقعد السائق بسيارته شمال لندن، حيث قُتل بـ 5 رصاصات في عنقه ورئتيه وقلبه ومعدته وكبده.
كما اتهم رشاد – الذي كان يعرف باسم بيرنل ميتشيل قبل اعتناقه الإسلام -، في قضية أخرى بامتلاك متفجرات بلاستيكية من فئة عسكرية وذخائر في منزله، بعدما عثرت شرطة مكافحة الإرهاب على 226 غراماً من المتفجرات البلاستيكية PE4، إضافةً إلى 5 طلقات صوت معدَّلة 8 مم.
وكان رشاد شقيق المغنية بفرقة “بوني إم” ليز ميتشيل، منخرطاً في إدارة “مركز النور الثقافي” في آكتون في غرب العاصمة لندن لـ 20 عاماً عقب اعتناقه الإسلام.
تعليقات ( 11 )
علي..أشك على أن الهوشة على من يكون الإمام .. يعني هم مسلمين ويصلون ويعرفون عقوبة القتل عند الله ..إلا لو كان أحدهم سني والآخر شيعي كل يريد المسجد لطائفته
عدد التعليقات:14733
قلم الحقيقهعندنا ماعاد يتهاوشون على الامامة هذا كلام أول . الآن هواشهم على سكن الامام.
عدد التعليقات:14733
قلم الحقيقهتهاوش الداعشي البريطاني مع الأخواني السوري على امامة مسجد. هذه حياتهم الأخونجية ارهاب فيما بينهم أو على غيرهم. حسبي الله عليهم جميعآ.
استغفر اللهمشكلة السوريين بمجرد وصولهم الى الغرب يعتقدون انهم شيوخ ويخرجوا مشاعرهم التي كبتها الاسد في المجتمعات الاسلامية هناك بعد ان كان يعبد العلوي
ابببببااااايلماذا وجهت بقتله . الاسلام عقيدة.وليس سلوك تتحلى به وتنساه رغبة في نزواتك. كيف تفهمون الاسلام.فهو حقا تسامح وتواضع وتفاهم وتعايش ودين انسانية ورحمة.
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
سبحو اللهسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
تذكيربقراءة خواتيم سورة البقرة
سبحو اللهسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
🍉زائر المساء✋🍉🕟قبل ان اقرا الخبر ان كان هناك خطاء فهو من الانسان وليس من دين الحق المبين الاسلام دين الاسلام هو الحق