“الكلباني” يسخر من القنوات السعودية الرسمية! .. والمغردون يتفاعلون بعشرات الردود

صحيفة المرصد: انتقد الداعية، الشيخ عادل الكلباني، تصريحات الوزراء في لقائهم مع داوود الشريان ببرنامج الثامنة الذي يعرض على قناة “إم بي سي”، ولكن بطريقة جديدة، كما سخر من القنوات السعودية الرسمية.

وكتب الكلباني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قنوات السعودية الرسمية ما لها داعي، ما دام التصاريح والمقابلات عند مجموعة إم ب سي، من باب التقشف!”.

وتفاعل المغردون مع الكلباني في العديد من الردود على تغريدته حيث قال مغرد: “في الحقيقة هناك حاجتان مالها داعي وإلغاؤها سيوفر مصاريف على الدولة..وزارة الإعلام..ومجلس الشورى”.

وردّ مغرد آخر: “حتى الدوري السعودي مايعرضونه بالقناة الرياضيه السعوديه !”، وقال آخر: “دام الموظف لا يقدم إلا ساعة واحدة في اليوم أقترح بأن يكون بث التلفزيون الرسمي ثلاث ساعات في اليوم لكل فترة ساعة واحدة !؟”

وكان نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، قال في تصريحات تليفزيونية وصحفية: “لو كانت لدينا استثمارات متنوعة، لما لجأنا إلى إجراءات التقشف، وذلك إجراء عالمي تلجأ إلى ذلك كثير من دول العالم”.