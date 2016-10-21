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“الكلباني” يسخر من القنوات السعودية الرسمية! .. والمغردون يتفاعلون بعشرات الردود

21 أكتوبر, 2016 , 22:23 م
“الكلباني” يسخر من القنوات السعودية الرسمية! .. والمغردون يتفاعلون بعشرات الردود
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صحيفة المرصد: انتقد الداعية، الشيخ عادل الكلباني، تصريحات الوزراء في لقائهم مع داوود الشريان ببرنامج الثامنة الذي يعرض على قناة “إم بي سي”، ولكن بطريقة جديدة، كما سخر من القنوات السعودية الرسمية.

وكتب الكلباني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قنوات السعودية الرسمية ما لها داعي، ما دام التصاريح والمقابلات عند مجموعة إم ب سي، من باب التقشف!”.

وتفاعل المغردون مع الكلباني في العديد من الردود على تغريدته حيث قال مغرد: “في الحقيقة هناك حاجتان مالها داعي وإلغاؤها سيوفر مصاريف على الدولة..وزارة الإعلام..ومجلس الشورى”.

وردّ مغرد آخر: “حتى الدوري السعودي مايعرضونه بالقناة الرياضيه السعوديه !”، وقال آخر: “دام الموظف لا يقدم إلا ساعة واحدة في اليوم أقترح بأن يكون بث التلفزيون الرسمي ثلاث ساعات في اليوم لكل فترة ساعة واحدة !؟”

وكان نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، قال في تصريحات تليفزيونية وصحفية: “لو كانت لدينا استثمارات متنوعة، لما لجأنا إلى إجراءات التقشف، وذلك إجراء عالمي تلجأ إلى ذلك كثير من دول العالم”.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 23
    21 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    صبحي

    ساعة واحدة بس اجل اخواننا السودانيين افضل منا يشتغلون في اليوم ساعة ونص بس.
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  2. 22
    21 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    مياده

    مخالف
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  3. 21
    21 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    النبراس

    سؤال واحد ابغى له اجابه وش موقع القنوات السعودية ***
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  4. 20
    21 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    سعد

    اذا الدولة بحاجة الى سيولة الافضل تبيع للمواطنين وليس للتجار أراضي سكنية بسعر معقول التجار وغيرهم متعودين يأخذون كل شئ بلوشي وكسبو مليارات من المواطن
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  5. 19
    21 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    ابن بالبلد

    والله ياناس انها حرب علينا ومستهدفين من برا يريدون الايقاع بين الشعب والحكومه فالحذر الحذر نعم للدوله لا للفتنه والغوغائيه والجدل العقيم mbcخايسه!!!
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  6. 18
    21 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    ابو مشعاب

    مخالف
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  7. 17
    21 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    الحق ينقال

    فعلاوزارة الاعلام والقنوات السعودية لازالو على أيام الحمام الزاجل فكل هذه التغييرات ولاعندهم مقابلات ولاتوضيحات ولامنقشات ولاوجهةنظر ولاشئ ! تلغى أفضل
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  8. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    أهل العقول براحه ..

    بعض الناس مايعجبها العجب
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  9. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    علي

    .. ليس فقط وزارة الإعلام .. أيضا وزارة ألتخطيط ، ووزارة الإسكان .. ما قدموا شئ ..
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  10. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    زائرابوفواز

    الله يرحمك يازمان سليمان العيسى وبرنامج مع الناس وكنا نتابع غصب
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  11. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 22:54 م

    *** مهمتها عرض انجازات مجلس الوزراء ومجلس الشورى ؟؟؟!!!!! .
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  12. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    ابو راكان

    الله يطول في عمرك ياشيخ عادل دائما تقصف الجبهات اللي تستاهل القصف
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  13. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    أصبح على أمي وابوي وشغالتنا ساتي وسواقنا كومار

    مخالف
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  14. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    رد على وزير التخطيط ولاقتصاد

    والله ماضيعنا وضيع المواطن غير المشاريع الاستثمارية . المفروض نزرع ونصنع ونشغل المواطن ، بنسبه لكلام الكلباني أنا أقول صدق ، لكن استثني قناة الإخبارية
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  15. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    س ج

    هوصادق أغلب الدول الغيت وزره الإعلام ألينها تشكل عب علي الدوال وترصد لها مبلغ طايله
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  16. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 22:40 م
    عدد التعليقات:14733

    قلم الحقيقه

    مخالف
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  17. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    ناصر

    مخالف
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  18. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    حمود

    الكلباني علومه في الصميم
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  19. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    قانصهم قنص

    يا سلام عليك ياشيخ جبت إللي كان في النسيان - وفي الصميم.
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  20. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    ابو نوره

    ***
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  21. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    زويد

    مخالف
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  22. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    ابو نوره

    قويه
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  23. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 22:28 م
    عدد التعليقات:289

    الديدحان

    تعليق بالصميم . ياليت تفصلون فيشهم .
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