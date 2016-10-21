“الكلباني” يسخر من القنوات السعودية الرسمية! .. والمغردون يتفاعلون بعشرات الردود

صحيفة المرصد: انتقد الداعية، الشيخ عادل الكلباني، تصريحات الوزراء في لقائهم مع داوود الشريان ببرنامج الثامنة الذي يعرض على قناة “إم بي سي”، ولكن بطريقة جديدة، كما سخر من القنوات السعودية الرسمية.
وكتب الكلباني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قنوات السعودية الرسمية ما لها داعي، ما دام التصاريح والمقابلات عند مجموعة إم ب سي، من باب التقشف!”.
وتفاعل المغردون مع الكلباني في العديد من الردود على تغريدته حيث قال مغرد: “في الحقيقة هناك حاجتان مالها داعي وإلغاؤها سيوفر مصاريف على الدولة..وزارة الإعلام..ومجلس الشورى”.
وردّ مغرد آخر: “حتى الدوري السعودي مايعرضونه بالقناة الرياضيه السعوديه !”، وقال آخر: “دام الموظف لا يقدم إلا ساعة واحدة في اليوم أقترح بأن يكون بث التلفزيون الرسمي ثلاث ساعات في اليوم لكل فترة ساعة واحدة !؟”
وكان نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، قال في تصريحات تليفزيونية وصحفية: “لو كانت لدينا استثمارات متنوعة، لما لجأنا إلى إجراءات التقشف، وذلك إجراء عالمي تلجأ إلى ذلك كثير من دول العالم”.
قنوات السعودية الرسمية ما لها داعي، ما دام التصاريح والمقابلات عند مجموعة إم ب سي، من باب التقشف!
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) October 21, 2016
تعليقات ( 23 )
صبحيساعة واحدة بس اجل اخواننا السودانيين افضل منا يشتغلون في اليوم ساعة ونص بس.
ميادهمخالف
النبراسسؤال واحد ابغى له اجابه وش موقع القنوات السعودية ***
سعداذا الدولة بحاجة الى سيولة الافضل تبيع للمواطنين وليس للتجار أراضي سكنية بسعر معقول التجار وغيرهم متعودين يأخذون كل شئ بلوشي وكسبو مليارات من المواطن
ابن بالبلدوالله ياناس انها حرب علينا ومستهدفين من برا يريدون الايقاع بين الشعب والحكومه فالحذر الحذر نعم للدوله لا للفتنه والغوغائيه والجدل العقيم mbcخايسه!!!
ابو مشعابمخالف
الحق ينقالفعلاوزارة الاعلام والقنوات السعودية لازالو على أيام الحمام الزاجل فكل هذه التغييرات ولاعندهم مقابلات ولاتوضيحات ولامنقشات ولاوجهةنظر ولاشئ ! تلغى أفضل
أهل العقول براحه ..بعض الناس مايعجبها العجب
علي.. ليس فقط وزارة الإعلام .. أيضا وزارة ألتخطيط ، ووزارة الإسكان .. ما قدموا شئ ..
زائرابوفوازالله يرحمك يازمان سليمان العيسى وبرنامج مع الناس وكنا نتابع غصب
ابو راكانالله يطول في عمرك ياشيخ عادل دائما تقصف الجبهات اللي تستاهل القصف
أصبح على أمي وابوي وشغالتنا ساتي وسواقنا كومارمخالف
رد على وزير التخطيط ولاقتصادوالله ماضيعنا وضيع المواطن غير المشاريع الاستثمارية . المفروض نزرع ونصنع ونشغل المواطن ، بنسبه لكلام الكلباني أنا أقول صدق ، لكن استثني قناة الإخبارية
س جهوصادق أغلب الدول الغيت وزره الإعلام ألينها تشكل عب علي الدوال وترصد لها مبلغ طايله
عدد التعليقات:14733
قلم الحقيقهمخالف
ناصرمخالف
حمودالكلباني علومه في الصميم
قانصهم قنصيا سلام عليك ياشيخ جبت إللي كان في النسيان - وفي الصميم.
ابو نوره***
زويدمخالف
ابو نورهقويه
عدد التعليقات:289
الديدحانتعليق بالصميم . ياليت تفصلون فيشهم .